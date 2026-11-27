Ein Schwerbehindertenausweis kann sich auch für Rentner finanziell lohnen, die keine Einkommensteuer zahlen. Mit einer entsprechenden Wertmarke können sie etwa Busse und Bahnen im Nahverkehr ohne zusätzliche Fahrkarte nutzen. Wer Grundsicherung im Alter bezieht, kann mit dem Merkzeichen G unter bestimmten Voraussetzungen sogar höhere monatliche Leistungen erhalten.

Auch im Rentenalter können Sie erstmals einen Schwerbehindertenausweis beantragen, wenn bei Ihnen ein Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 festgestellt wurde. Welche finanziellen Vorteile und Vergünstigungen Ihnen zustehen, hängt von der Höhe des GdB, den Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis und Ihren persönlichen Lebensumständen ab.

Was der Pauschbetrag bei der Steuer bringt

Bei einem GdB von 50 können Sie einen Behinderten-Pauschbetrag von 1.140 Euro im Jahr geltend machen. Das geht auch ohne zusätzliches Merkzeichen und ohne einzelne Ausgaben für den vom Pauschbetrag erfassten behinderungsbedingten Bedarf nachzuweisen.

Die 1.140 Euro mindern Ihr zu versteuerndes Einkommen. Wie viel davon als Steuerersparnis bei Ihnen ankommt, hängt von Ihrer persönlichen Steuerbelastung ab. Wer ohnehin keine Einkommensteuer zahlt, erhält aus dem Pauschbetrag keine Auszahlung.

Bus, Bahn oder Auto: Beim Merkzeichen G haben Sie die Wahl

Mit dem Merkzeichen G für eine erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr können Sie ein Beiblatt mit Wertmarke für den öffentlichen Nahverkehr beantragen. Die Eigenbeteiligung beträgt 2026 für ein Jahr 104 Euro, für ein halbes Jahr 53 Euro.

Wer das Merkzeichen G hat und Grundsicherung im Alter bezieht, kann die Wertmarke kostenfrei erhalten. Auch die Merkzeichen H für Hilflosigkeit oder Bl für Blindheit berechtigen zur kostenfreien Wertmarke.

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Welche Nachweise bei Fahrten und im Alltag zählen Was Sie nutzen möchten Was Sie dafür benötigen Mit Bus, Straßenbahn oder Regionalzug fahren Für die eigene Fahrt im öffentlichen Nahverkehr benötigen Sie den entsprechend gekennzeichneten Ausweis und das Beiblatt mit gültiger Wertmarke. Eine Begleitperson im Zug mitnehmen Mit dem Merkzeichen B fährt die Begleitperson kostenlos, grundsätzlich auch im innerdeutschen Fernverkehr. Für die eigene ICE-Fahrt brauchen Sie in der Regel eine Fahrkarte. Weniger Kfz-Steuer zahlen Mit G oder Gl können Sie für ein auf Sie zugelassenes Fahrzeug 50 Prozent Ermäßigung beantragen, wenn Sie auf die Freifahrt mit Wertmarke verzichten. Mit aG, H oder Bl ist unter den gesetzlichen Voraussetzungen eine vollständige Befreiung möglich. Auf einem Parkplatz mit Rollstuhlsymbol parken Dafür brauchen Sie den blauen Parkausweis der Straßenverkehrsbehörde. Der Schwerbehindertenausweis allein reicht auch bei einem hohen GdB nicht aus.

Bei kleiner Rente kann das Merkzeichen G besonders wichtig sein

Wer die Altersgrenze für die Grundsicherung erreicht hat und das Merkzeichen G nachweist, hat bei der Grundsicherung im Alter grundsätzlich einen Mehrbedarf von 17 Prozent der persönlich geltenden Regelbedarfsstufe. Legen Sie dem Sozialamt den Ausweis oder den Feststellungsbescheid vor und prüfen Sie, ob der Mehrbedarf in Ihrem Bescheid aufgeführt ist.

Auch beim Rundfunkbeitrag lohnt sich ein Blick auf den Grundsicherungsbescheid: Mit dem Merkzeichen RF können Sie beim Beitragsservice eine Ermäßigung auf ein Drittel beantragen. Beziehen Sie Grundsicherung im Alter, kommt auf Antrag eine vollständige Befreiung in Betracht, auch ohne RF.

Kurzbeispiel: Ingolf, 71, aus Sarstedt bei Hannover

Ingolf ist 71 Jahre alt, lebt in Sarstedt bei Hannover und bezieht eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Im fiktiven Beispiel hat er einen GdB von 60 und das Merkzeichen G, besitzt kein Auto mehr und fährt regelmäßig mit dem Regionalzug nach Hannover.

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Für seine Fahrten gibt Ingolf bisher im Schnitt 18 Euro im Monat aus, also 216 Euro im Jahr. Zahlt er die reguläre Eigenbeteiligung von 104 Euro für die Jahreswertmarke, spart er auf diesen Strecken 112 Euro im Jahr.

Bei seiner Altersrente zählt ein anderer Zeitpunkt: Ingolf musste bei Rentenbeginn schwerbehindert sein und behält diese Altersrente selbst dann, wenn sein GdB später unter 50 sinkt. Für seine Nachteilsausgleiche im Ruhestand kommt es dagegen weiterhin auf die jeweils geltenden Voraussetzungen an.

Häufige Fragen zum Schwerbehindertenausweis im Ruhestand

Kann ich mit 70 oder 80 Jahren noch einen Erstantrag stellen?

Ja, in Niedersachsen ist das Landesamt für Soziales, Jugend und Familie zuständig. Beschreiben Sie im Antrag, wie Ihre gesundheitlichen Einschränkungen den Alltag auf Dauer beeinträchtigen, und nennen Sie die behandelnden Praxen.

Erhöht ein neuer Schwerbehindertenausweis meine laufende Altersrente?

Der Ausweis bringt für sich genommen keinen Zuschlag zur gesetzlichen Altersrente. Sein finanzieller Nutzen kann etwa in niedrigeren Fahrtkosten, einer Steuerersparnis oder einem Mehrbedarf bei der Grundsicherung liegen.

Lohnt sich die Feststellung auch bei einem GdB unter 50?

Ja, der steuerliche Behinderten-Pauschbetrag beginnt bereits bei einem festgestellten GdB von 20 mit 384 Euro im Jahr. Dafür brauchen Sie keinen Schwerbehindertenausweis.

Bekomme ich im Museum oder im Schwimmbad ermäßigten Eintritt?

Über Ermäßigungen beim Eintritt entscheidet der jeweilige Anbieter. Fragen Sie vor dem Kartenkauf auch nach dem Preis für eine Begleitperson, denn manche Häuser gewähren ihr bei Merkzeichen B freien Eintritt.

Kann meine Begleitperson auch ohne meine Wertmarke kostenlos Bahn fahren?

Für die kostenlose Bahnfahrt der Begleitperson genügt grundsätzlich die im Ausweis nachgewiesene Berechtigung zur Mitnahme mit Merkzeichen B. Die Wertmarke betrifft Ihren eigenen Anspruch auf unentgeltliche Beförderung im Nahverkehr.

Quellen

ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice: Befreiung und Ermäßigung

Deutsche Rentenversicherung: Altersrente für schwerbehinderte Menschen

Einkommensteuergesetz: § 33b – Behinderten-Pauschbetrag

Kraftfahrzeugsteuergesetz: § 3a – Vergünstigungen für schwerbehinderte Menschen

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie: Behinderung und Ausweis

ServicePortal Berlin: Beiblatt und Wertmarke zum Schwerbehindertenausweis

SGB IX: § 228 – Unentgeltliche Beförderung

SGB XII: § 30 – Mehrbedarf