Wer mit Pflegegrad 1 zu Hause lebt und den Entlastungsbetrag für eine Haushaltshilfe nutzt, soll die bisherige Leistung nach dem Willen der Bundesregierung nicht dauerhaft behalten. In ihrer Antwort an den Bundesrat lehnt sie den geforderten Bestandsschutz für bis zu 131 Euro im Monat ab.

Auch die bisher eigenständige Leistung für Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel und andere Verbrauchspflegehilfsmittel will die Regierung nicht beibehalten. Das steht in ihrer Gegenäußerung vom 24. November 2026, die auf die Änderungsvorschläge der Länder zur Pflegereform eingeht.

Für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen ist das noch kein Kürzungsbescheid. Das Pflegeneuordnungsgesetz ist nicht verabschiedet, und der Bundestag kann den Entwurf weiterhin ändern.

Pflegegrad 1: Warum die 131 Euro für viele Haushalte wichtig sind

Pflegegeld gibt es erst ab Pflegegrad 2. Menschen mit Pflegegrad 1 können bei häuslicher Pflege aber nach § 45b SGB XI bis zu 131 Euro im Monat für bestimmte Leistungen erstattet bekommen.

Je nach Angebot lassen sich damit etwa eine anerkannte Haushaltshilfe, Unterstützung beim Einkauf oder die Begleitung zum Arzt bezahlen. Das Geld wird nicht zur freien Verfügung ausgezahlt: Die Pflegekasse erstattet berücksichtigungsfähige Kosten gegen Nachweis.

Der Bundesrat wollte den Anspruch für Menschen mit Pflegegrad 1 sichern, die ihn am 31. Dezember 2026 bereits haben. Die Bundesregierung lehnt diesen Vorschlag in Nummer 35 ihrer Antwort ab und verweist auf die Mehrausgaben eines dauerhaften Schutzes.

Stattdessen setzt der Regierungsentwurf bei Pflegegrad 1 stärker auf Beratung und Prävention. Technische Pflegehilfsmittel und Zuschüsse für einen pflegegerechten Wohnungsumbau sollen bei erfüllten Voraussetzungen weiter möglich sein, bezahlen aber keine regelmäßige Haushaltshilfe.

Ein bereits bewilligter Pflegegrad und der Anspruch auf eine bestimmte Leistung sind zwei verschiedene Dinge. Wer seinen Pflegegrad nach den geplanten Übergangsregeln behält, würde damit nicht automatisch auch den bisherigen Entlastungsbetrag behalten.

Die 131 Euro im Pflegeheim sind eine andere Leistung

Auch im Pflegeheim gibt es bei Pflegegrad 1 derzeit einen Zuschuss von 131 Euro im Monat. Er beruht aber auf § 43 Absatz 3 SGB XI und ist vom Entlastungsbetrag für häusliche Pflege zu unterscheiden.

Für Menschen in vollstationärer Pflege, die diesen Zuschuss bereits im Laufe des Jahres 2026 bezogen haben, sieht der Entwurf in § 144 Absatz 7 einen eigenen Bestandsschutz vor. Für neue Fälle würde der Zuschuss nach dem Entwurf entfallen.

Das Nein der Bundesregierung zum Vorschlag der Länder betrifft den dauerhaften Schutz der 131 Euro für die häusliche Pflege. Die bereits im Entwurf vorgesehene Übergangsregel für den Heimzuschuss ist damit nicht vom Tisch.

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Pflegehilfsmittel: Was aus den 42 Euro werden soll

Heute übernimmt die Pflegekasse nach § 40 Absatz 2 SGB XI bei erfüllten Voraussetzungen bis zu 42 Euro im Monat für zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel. Der Bundestagsentwurf streicht den eigenständigen Anspruch; der Bundesrat wollte ihn grundsätzlich erhalten und die künftige Höhe sowie die einbezogenen Pflegegrade im weiteren Verfahren klären.

Die Bundesregierung hält in Nummer 17 ihrer Gegenäußerung am Umbau fest. Wer ab Pflegegrad 2 Pflegegeld bezieht, soll solche Produkte künftig aus dem erhöhten Pflegegeld bezahlen können, das im Entwurf als Entlastungsbudget bezeichnet wird.

Bei Pflegegrad 1 gibt es dieses Pflegegeld auch nach dem Entwurf nicht. Fällt der separate Anspruch wie geplant weg, fehlt diesen Haushalten dafür ein entsprechender Ersatz aus dem neuen Budget.

Wie groß der Einschnitt wäre, hängt vom tatsächlichen Bedarf ab. Wer bislang jeden Monat die vollen 42 Euro ausschöpft, müsste für dieselben Produkte im Jahr rechnerisch bis zu 504 Euro anderweitig aufbringen.

Mehr Pflegegeld heißt nicht automatisch mehr Spielraum

Bei Pflegegrad 2 sieht der Entwurf 380 statt bisher 347 Euro Pflegegeld im Monat vor. Das Plus von 33 Euro wäre kleiner als die bisher separat erstatteten 42 Euro, wenn eine Familie diese aktuell voll ausschöpft und anschließend für dieselben Produkte selbst aufkommt.

Diese Rechnung vergleicht nur das Pflegegeld und die Verbrauchspflegehilfsmittel. Wie viel Unterstützung einer Familie insgesamt bleibt, hängt auch davon ab, ob sie anerkannte Alltagshilfe, einen Pflegedienst oder zeitweise Ersatzpflege benötigt.

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Aus dem geplanten Sozialraumbudget sollen Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 bis zu 175 Euro im Monat für anerkannte Alltagsangebote erstattet bekommen, vor dem 25. Geburtstag bis zu 300 Euro. Wer bisher mit dem Entlastungsbetrag auch Tagespflege finanziert oder Guthaben für Monate mit höherem Bedarf sammelt, kann die Beträge deshalb nicht einfach eins zu eins vergleichen.

Wo die Bundesregierung nachgeben könnte

Bei der Tages- und Nachtpflege bleibt die Antwort offen: Die Regierung will prüfen, ob Leistungen nach § 41 SGB XI aus dem Sozialraumbudget bezahlt werden können. Zusätzliche Kosten müssten ihrer Antwort zufolge an anderer Stelle ausgeglichen werden.

Auch einen gesonderten Übergang für bestimmte ambulante Angebote will sie prüfen. Die von den Ländern vorgeschlagene Möglichkeit, das Sozialraumbudget über drei Kalendermonate anzusparen, lehnt sie dagegen in dieser Form ab.

Ebenso lehnt die Bundesregierung es ab, die nach geltendem Recht für 2028 vorgesehene Anpassung der Leistungsbeträge zu erhalten. Der Entwurf setzt stattdessen ab 2029 auf jährliche Anpassungen.

Übersicht: Was gilt, was geplant ist und was offenbleibt

Pflegereform 2027: ausgewählte Leistungen im Vergleich Leistung Geltendes Recht Entwurf und Antwort der Regierung Alltagshilfe zu Hause bei Pflegegrad 1 Bis zu 131 Euro monatlich gegen Nachweis Anspruch soll entfallen; dauerhaften Schutz für bisher Berechtigte lehnt die Regierung ab. Vollstationärer Zuschuss bei Pflegegrad 1 131 Euro monatlich für bestimmte Aufwendungen im Heim Der Entwurf schützt Personen in vollstationärer Pflege, die den Zuschuss 2026 bereits bezogen haben. Verbrauchspflegehilfsmittel Bis zu 42 Euro monatlich als gesonderte Leistung Der eigene Anspruch soll entfallen; die Regierung lehnt den Erhalt als eigenständige Leistung ab. Alltagsentlastung bei Pflegegrad 2 bis 5 Bis zu 131 Euro monatlich; nicht genutzter Betrag nach geltendem Recht übertragbar Geplant sind bis zu 175 Euro monatlich, unter 25 Jahren bis zu 300 Euro; die vorgeschlagene Ansparmöglichkeit ist nicht vorgesehen. Tages- und Nachtpflege Entlastungsbetrag kann für diese Leistungen eingesetzt werden. Nutzung des Sozialraumbudgets dafür wird geprüft; noch keine Zusage.

Was Familien vor dem Jahreswechsel prüfen können

Solange die Reform nicht in Kraft ist, können Pflegebedürftige ihre Leistungen weiter nach den geltenden Regeln nutzen. Rechnungen für anerkannte, bereits erbrachte Hilfen können sie wie bisher bei der Pflegekasse einreichen und sich den Stand noch verfügbarer Beträge mitteilen lassen.

Nach geltendem Recht kann ein nicht verbrauchter Entlastungsbetrag bis zum Ende des folgenden Kalenderhalbjahres genutzt werden. Auf die Nutzung von Restbeträgen aus 2026 für erst 2027 erbrachte Leistungen sollten sich Familien bei einer Gesetzesänderung aber erst verlassen, wenn die endgültige Übergangsregel feststeht.

Wer regelmäßig eine Haushaltshilfe nutzt, kann sich schon jetzt erklären lassen, welche Beträge die Pflegekasse erstattet und was ein Einsatz ohne Erstattung kosten würde. Welche Alltagshilfen heute infrage kommen, erklärt auch unser Beitrag zu Einkaufshilfe und Arztbegleitung bei Pflegegrad 1.

Was im Bundestag noch entschieden werden muss

Der Bundesrat hatte am 20. November Änderungen verlangt, die Regierung antwortete am 24. November. Einen Tag später warnten Sachverständige in der öffentlichen Anhörung des Gesundheitsausschusses unter anderem vor Lücken bei der ambulanten Versorgung und der Entlastung pflegender Angehöriger.

Die Gegenäußerung zeigt, welche Änderungen die Regierung ablehnt und welche sie prüfen will. Ob der Bundestag den Entwurf unverändert übernimmt, Schutzregeln ergänzt oder den Start einzelner Änderungen verschiebt, ergibt sich erst aus dem weiteren Verfahren.

Praxisbeispiel: Was einer Rentnerin mit Pflegegrad 1 fehlen könnte

Eine Rentnerin lässt sich zu Hause zweimal im Monat von einem anerkannten Dienst helfen und reicht dafür Rechnungen über insgesamt 120 Euro ein. Zusätzlich nutzt sie für 30 Euro monatlich erstattungsfähige Verbrauchspflegehilfsmittel.

Wenn beide bisherigen Ansprüche wie geplant entfallen und die Preise gleich bleiben, müsste sie für dieselbe Unterstützung 150 Euro im Monat selbst aufbringen. Das wären 1.800 Euro im Jahr; ein Beratungstermin ersetzt ihr weder die Hilfe im Haushalt noch die Verbrauchsprodukte.

Fragen und Antworten zur Pflegereform

Sind die 131 Euro bei Pflegegrad 1 schon gestrichen?

Nein. Die Bundesregierung will den bisherigen Anspruch für häusliche Pflege streichen und lehnt den vom Bundesrat geforderten dauerhaften Bestandsschutz ab, doch der Entwurf ist kein geltendes Gesetz.

Schützt ein Pflegegradbescheid aus 2026 auch die 131 Euro?

Ein bestehender Pflegegrad und der Entlastungsbetrag sind getrennt zu betrachten. Der Regierungsentwurf schützt den Pflegegrad unter bestimmten Voraussetzungen vor einer Herabstufung allein durch die neuen Bewertungsregeln, garantiert aber nicht den bisherigen Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1.

Gelten für Menschen im Pflegeheim dieselben Regeln?

Nein, der Heimzuschuss ist eine gesonderte Leistung. Im Entwurf soll er für Menschen in vollstationärer Pflege fortgelten, die ihn bereits im Laufe des Jahres 2026 bezogen haben.

Muss ich Verbrauchspflegehilfsmittel jetzt selbst bezahlen?

Nein, soweit die Voraussetzungen für die Leistung nach § 40 Absatz 2 SGB XI erfüllt sind. Eine Änderung des Anspruchs setzt voraus, dass das Gesetz in Kraft tritt.

Kann ich Restbeträge aus 2026 im Jahr 2027 noch nutzen?

Nach bisherigem Recht ist der Übertrag ins erste Halbjahr des Folgejahres möglich. Ob Restbeträge aus 2026 bei Inkrafttreten der Reform auch für neue Leistungen im Jahr 2027 genutzt werden können, ist noch offen.