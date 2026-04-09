Schwerbehinderung: Agentur lehnt Gleichstellung reihenweise ab, obwohl Betroffene Anspruch haben

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Über 200.000 Menschen in Deutschland nutzen die Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen, um ihren Arbeitsplatz abzusichern. Sie erhalten dadurch den besonderen Kündigungsschutz, Anspruch auf behinderungsgerechte Arbeitsplatzgestaltung und bessere Chancen bei Bewerbungen im öffentlichen Dienst.

Doch die Zahl derer, die diesen Schutz nutzen könnten und es nicht tun, liegt um ein Vielfaches höher. 2,5 Millionen Menschen leben in Deutschland mit einer amtlich anerkannten leichteren Behinderung – viele davon mit einem GdB von 30 oder 40.

Weder die Agentur für Arbeit noch Arbeitgeber oder Jobcenter weisen diese Menschen systematisch auf ihr Recht hin, sich gleichstellen zu lassen. Wer nicht selbst darauf kommt, bleibt ohne Schutz.

Die Gleichstellung nach § 2 Abs. 3 SGB IX ist kein Gnadenakt. Es handelt sich um einen Rechtsanspruch, der greift, sobald die Voraussetzungen erfüllt sind. Die Bundesagentur für Arbeit ist bei Vorliegen aller Bedingungen ermessensgebunden – sie soll die Gleichstellung erteilen, nicht kann. Trotzdem scheitern viele Anträge. Nicht, weil die Betroffenen keinen Anspruch hätten, sondern weil sie ihn falsch begründen.

Was die Gleichstellung bringt – und wo ihre Grenzen liegen

Die Gleichstellung macht einen Menschen mit GdB 30 oder 40 arbeitsrechtlich einem schwerbehinderten Menschen weitgehend gleich. Das klingt nach einer Formalität. In der Praxis kann es über den Arbeitsplatz entscheiden.

Der wichtigste Effekt: Vor einer Kündigung muss der Arbeitgeber die Zustimmung des Integrationsamtes einholen. Ohne diese Zustimmung ist die Kündigung unwirksam. Das ist kein theoretisches Konstrukt – es verändert die Dynamik in jedem Konflikt mit dem Arbeitgeber grundlegend, weil die Kündigung nicht mehr allein arbeitsrechtlich, sondern auch schwerbehindertenrechtlich geprüft wird.

Hinzu kommen weitere Rechte: Der Arbeitgeber muss den Arbeitsplatz behinderungsgerecht gestalten, soweit zumutbar. Gleichgestellte können Eingliederungszuschüsse auslösen, die dem Arbeitgeber die Beschäftigung finanziell erleichtern. Und im öffentlichen Dienst gilt die Einladungspflicht – Bewerber mit Gleichstellung müssen zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden, wenn sie nicht offensichtlich ungeeignet sind. Für viele ist genau das der entscheidende Unterschied bei einer Bewerbung.

Thomas R., 52, Lagerarbeiter aus Essen, hat einen GdB von 40 wegen chronischer Rückenbeschwerden und einer Kniearthrose. Seit Monaten häufen sich die Krankheitstage. Sein Arbeitgeber hat bereits eine Abmahnung ausgesprochen.

Von der Gleichstellung erfahren hat Thomas nicht durch das Jobcenter, nicht durch die Agentur für Arbeit und nicht durch seinen Arbeitgeber – sondern durch einen Arbeitskollegen, der selbst den Antrag gestellt hatte. Seit der Gleichstellung ist eine Kündigung ohne Zustimmung des Integrationsamtes nicht mehr möglich. Die Abmahnung liegt noch immer in der Personalakte, aber der Druck ist spürbar gesunken.

Allerdings: Die Gleichstellung ersetzt keinen Schwerbehindertenausweis. Gleichgestellte haben keinen Anspruch auf den Zusatzurlaub von fünf Arbeitstagen, der schwerbehinderten Menschen zusteht. Auch die unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Nahverkehr und die vorgezogene Altersrente bleiben ihnen verwehrt.

Der Behinderten-Pauschbetrag – 620 Euro bei GdB 30, 860 Euro bei GdB 40 pro Jahr – steht allerdings unabhängig von der Gleichstellung zu. Er wird direkt über die Steuererklärung geltend gemacht. Neu seit 2026: Der Nachweis erfolgt bei Erstfeststellungen digital zwischen Versorgungsamt und Finanzamt, sofern die Steuer-Identifikationsnummer hinterlegt ist.

Warum so viele Anträge scheitern

Die Gleichstellung wird nicht automatisch erteilt. Die Agentur für Arbeit prüft jeden Antrag einzeln – und lehnt regelmäßig ab. Der häufigste Ablehnungsgrund ist nicht, dass die Behinderung zu leicht wäre. Es ist die fehlende Kausalität zwischen Behinderung und Arbeitsplatzgefährdung.

Die BA verlangt den Nachweis, dass gerade die Behinderung die wesentliche Ursache dafür ist, dass der Arbeitsplatz gefährdet ist oder ein neuer nicht erlangt werden kann. Wer einfach schreibt, er fühle sich benachteiligt, bekommt eine Ablehnung.

Das Bundessozialgericht hat die Prüfungsmaßstäbe klar umrissen: Die BA ist an das gebunden, was der Antragsteller vorträgt. Wer die Gleichstellung zum Behalten des Arbeitsplatzes beantragt, wird nur daraufhin geprüft – nicht darauf, ob er auch Schwierigkeiten bei der Erlangung eines neuen hätte. Umgekehrt gilt dasselbe.

Dieser Punkt wird in der Praxis häufig übersehen. Viele Antragsteller beschreiben ihre allgemeine gesundheitliche Situation, statt die konkreten Auswirkungen auf den spezifischen Arbeitsplatz darzulegen.

Ein zweiter häufiger Stolperstein: Die 18-Stunden-Grenze. Als Arbeitsplatz im Sinne des Gleichstellungsrechts gelten nur Beschäftigungen ab 18 Wochenstunden. Wer weniger arbeitet, kann sich nicht gleichstellen lassen – auch dann nicht, wenn die Behinderung die Arbeit erheblich erschwert.

Das Sozialgericht des Saarlandes hat diesen Grundsatz zuletzt bestätigt und eine Klage abgewiesen, obwohl die Betroffene regelmäßig mehr als 16 Stunden pro Woche arbeitete.

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Die Fachlichen Weisungen der BA – der Schlüssel zum erfolgreichen Antrag

Die Sachbearbeiter der Bundesagentur für Arbeit sind keine freien Entscheider. Sie sind an die Fachlichen Weisungen zu § 2 SGB IX gebunden. Diese internen Dienstanweisungen legen fest, nach welchen Kriterien ein Antrag bewilligt oder abgelehnt wird. Wer die Weisungen kennt, kann seinen Antrag exakt darauf abstimmen.

Die wichtigsten Punkte aus den Fachlichen Weisungen:

Erstens, die Gleichstellung ist eine Sollvorschrift. Bei Vorliegen aller Voraussetzungen ist sie in der Regel zu erteilen. Die BA hat nur dann Spielraum, wenn ein sogenannter atypischer Fall vorliegt – das ist in der Praxis selten.

Zweitens, ein Gleichstellungsantrag kann auch parallel zu einem laufenden GdB-Feststellungsverfahren gestellt werden. Die Bearbeitung wird dann zurückgestellt, bis der GdB-Bescheid vorliegt.

Drittens, seit Mai 2017 gibt es keine bloße Zusicherung mehr – bei Vorliegen der Voraussetzungen wird die Gleichstellung unmittelbar erteilt.

Für das Behalten eines Arbeitsplatzes prüft die BA konkret: Gibt es behinderungsbedingte Fehlzeiten? Liegt eine dauernd verminderte Belastbarkeit vor? Ist die berufliche Mobilität durch die Behinderung eingeschränkt? All das sind Indizien für eine Arbeitsplatzgefährdung, die im Antrag dokumentiert werden müssen – am besten mit ärztlichen Attesten, Fehlzeitennachweisen und einer konkreten Schilderung der Arbeitssituation.

Für die Erlangung eines neuen Arbeitsplatzes gelten andere Maßstäbe. Hier muss der Antragsteller darlegen, dass er gegenüber nichtbehinderten Bewerbern in seiner Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt ist. Konkrete Angaben zum angestrebten Zielberuf oder zu Versetzungsmöglichkeiten erhöhen die Erfolgsaussichten erheblich.

Warum der Antrag sich 2026 besonders lohnt

Seit dem 3. Oktober 2025 gilt die Sechste Verordnung zur Änderung der Versorgungsmedizin-Verordnung. Was offiziell als Stärkung der Teilhabeorientierung angekündigt wurde, hat in der Verwaltungspraxis eine Nebenwirkung: Bestehende GdB-Bescheide können unter den neuen Maßstäben anders bewertet werden.

Wer bisher einen GdB von 50 hatte, kann bei einer Überprüfung auf 40 oder 30 herabgestuft werden – selbst wenn sich der Gesundheitszustand nicht verändert hat. Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat zwar klargestellt, dass eine Herabsetzung strengen Voraussetzungen unterliegt und Restzweifel zulasten der Behörde gehen. Trotzdem häufen sich die Berichte über unerwartete Absenkungen.

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Für Betroffene, die ihren GdB 50 verlieren und auf 30 oder 40 rutschen, wird die Gleichstellung zum Rettungsanker. Ohne sie fällt nicht nur der Schwerbehindertenausweis weg, sondern auch der besondere Kündigungsschutz, der Zusatzurlaub und der volle Behinderten-Pauschbetrag.

Die Gleichstellung kann zumindest den Kündigungsschutz sichern – das entscheidende Instrument für Beschäftigte, die wegen ihrer Gesundheitsprobleme unter Druck stehen.

Auch die Arbeitsmarktlage spricht 2026 für eine Gleichstellung. Die Arbeitslosenquote schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen lag 2024 bei 11,6 Prozent – deutlich über der allgemeinen Quote von 7,3 Prozent. 26 Prozent aller beschäftigungspflichtigen Arbeitgeber in Deutschland beschäftigen keinen einzigen schwerbehinderten oder gleichgestellten Menschen.

Wer als Beschäftigter mit GdB 30 oder 40 seinen Job verliert, hat es messbar schwerer, einen neuen zu finden. Die Gleichstellung verbessert die Position – nicht nur durch den Kündigungsschutz, sondern auch durch die Einladungspflicht im öffentlichen Dienst.

Gleichstellung richtig beantragen – Schritt für Schritt

Der Antrag wird bei der örtlichen Agentur für Arbeit gestellt. Er kann formlos erfolgen – schriftlich, telefonisch oder persönlich. Seit einiger Zeit bietet die BA auch einen Upload-Service für die elektronische Einreichung an. Entscheidend ist nicht die Form, sondern der Inhalt.

Wer den Antrag stellt, braucht drei Dinge: Erstens den Nachweis über den festgestellten GdB von mindestens 30. Das ist der Feststellungsbescheid des Versorgungsamtes. Zweitens eine konkrete Begründung, warum die Behinderung den Arbeitsplatz gefährdet oder die Jobsuche erschwert. Und drittens – das vergessen viele – aktuelle ärztliche Unterlagen, die die Auswirkungen der Behinderung auf die berufliche Tätigkeit dokumentieren.

Die BA befragt in der Regel den Arbeitgeber, den Betriebsrat und die Schwerbehindertenvertretung. Das klingt für viele abschreckend, weil sie befürchten, der Arbeitgeber könnte negativ reagieren. In der Praxis ist die Befragung sachlich und standardisiert.

Die Schwerbehindertenvertretung kann eine unterstützende Stellungnahme abgeben, die den Antrag erheblich stärkt. Wer eine SBV im Betrieb hat, sollte diese frühzeitig einschalten.

Die Gleichstellung wirkt ab dem Tag der Antragstellung – nicht erst ab dem Tag des Bescheids. Das bedeutet: Wer den Antrag rechtzeitig stellt, ist sofort geschützt, auch wenn die Bearbeitung Wochen dauert. Diese Rückwirkung ist ein entscheidender taktischer Vorteil. Wer spürt, dass der Arbeitgeber Druck aufbaut, sollte den Antrag sofort stellen.

Widerspruch gegen Ablehnung – Fristen und Chancen

Wird der Antrag abgelehnt, haben Betroffene einen Monat Zeit, Widerspruch einzulegen. Der Widerspruch muss nicht ausführlich begründet sein – aber er muss fristgerecht eingehen. Die ausführliche Begründung kann nachgereicht werden. Im Widerspruchsverfahren lohnt es sich, die Schwächen des Ablehnungsbescheids gezielt anzugreifen.

Häufigster Fehler der BA: Sie bewertet die Arbeitsplatzgefährdung zu eng und übersieht, dass nicht nur die unmittelbare Kündigung, sondern auch eine schleichende Verschlechterung der Arbeitsbedingungen eine Gefährdung darstellen kann.

Das LSG Nordrhein-Westfalen hat mit Urteil vom 13. Juni 2023 (Az. L 9 AL 147/21) die Rechte von Betroffenen gestärkt. Eine Krankenpflegerin mit GdB 40 hatte die Gleichstellung beantragt, die BA lehnte ab – es bestehe keine unmittelbare Arbeitsplatzgefährdung.

Das Sozialgericht Köln gab der Klägerin Recht, das LSG bestätigte die Entscheidung und wies die Berufung der BA zurück. Das Gericht stellte klar: Es muss nicht um den unmittelbaren Verlust des Arbeitsplatzes gehen. Auch eine dauerhafte Beeinträchtigung der beruflichen Einsatzfähigkeit kann die Gleichstellung rechtfertigen.

Bleibt der Widerspruch erfolglos, steht der Klageweg zum Sozialgericht offen. Das Verfahren ist kostenfrei. Eine anwaltliche Vertretung ist nicht vorgeschrieben, aber in vielen Fällen sinnvoll. Wer Beratungshilfe oder Prozesskostenhilfe erhält, trägt kein finanzielles Risiko. Die EUTB-Beratungsstellen bieten ebenfalls kostenfreie Unterstützung – unabhängig und niedrigschwellig.

Häufige Fragen zur Gleichstellung bei GdB 30 oder 40

Muss ich meinem Arbeitgeber die Gleichstellung mitteilen? Nein, eine gesetzliche Mitteilungspflicht besteht nicht. Die BA befragt den Arbeitgeber allerdings im Rahmen der Antragsprüfung. Wer den Kündigungsschutz nutzen will, muss die Gleichstellung im Streitfall offenlegen – andernfalls greift er nicht.

Kann die Gleichstellung befristet werden? Ja, die BA kann die Gleichstellung befristen. In diesem Fall muss rechtzeitig vor Ablauf ein neuer Antrag gestellt werden. Die Befristung wird im Bescheid angegeben.

Zähle ich als gleichgestellter Mensch bei der Beschäftigungsquote meines Arbeitgebers? Ja. Gleichgestellte werden bei der Berechnung der Pflichtarbeitsplätze berücksichtigt. Das kann für den Arbeitgeber ein Argument sein, die Gleichstellung positiv zu sehen – er spart unter Umständen Ausgleichsabgabe.

Kann ich die Gleichstellung beantragen, obwohl mein GdB-Verfahren noch läuft? Ja. Der Antrag kann parallel gestellt werden. Die BA stellt die Bearbeitung zurück, bis der GdB feststeht.

Bekomme ich durch die Gleichstellung Zusatzurlaub? Nein. Der Zusatzurlaub von fünf Arbeitstagen steht ausschließlich schwerbehinderten Menschen mit GdB ab 50 zu. Gleichgestellte sind davon ausdrücklich ausgenommen.

Quellen:

Bundesagentur für Arbeit: Gleichstellungsantrag und Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen

REHADAT-Statistik: Beschäftigungsstatistik schwerbehinderter Menschen

REHADAT-Recht: Urteile zur Gleichstellung

Sozialverband VdK: Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen

ifb – Institut zur Fortbildung von Betriebsräten: So wird der Gleichstellungsantrag erfolgreich

Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarktsituation schwerbehinderter Menschen 2024