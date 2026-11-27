Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat die Beschwerde eines pflegebedürftigen Ehepaars zurückgewiesen. Die beiden wollten im Eilverfahren erreichen, dass die Stadt unter anderem defekte Eingangstüren und eine kaputte Gegensprechanlage in ihrer zugewiesenen Unterkunft reparieren lässt. Aus den Vorschriften zur Übernahme der Unterkunftskosten ergab sich für sie kein Anspruch auf diese Reparaturen.

Die Stadt hatte dem Ehepaar die Wohnung zugewiesen, um drohende Obdachlosigkeit abzuwenden. Für dieses öffentlich-rechtliche Nutzungsverhältnis gelten andere Anforderungen als für eine Wohnung mit Mietvertrag (LSG Baden-Württemberg, Beschluss vom 2. Oktober 2026, Az. L 7 SO 2052/26 ER-B).

Defekte Türen und Sicherheitsbedenken in der Unterkunft

Das ältere Ehepaar aus der Ukraine bezieht Grundsicherung im Alter und Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII. Die Fachstelle Wohnungssicherung der Stadt wies den beiden im September 2022 eine Zweizimmerwohnung zu. Für die Wohnung bestand eine Belegungsvereinbarung zwischen der Stadt und dem privaten Eigentümer.

Die Bewohner meldeten über die Jahre mehrere Mängel. Die Hauseingangstüren schlossen nach ihren Angaben nicht richtig, der Türöffner und die Gegensprechanlage funktionierten nicht. Außerdem beklagten sie unzureichend gereinigte Gemeinschaftsflächen, fehlende Steckdosen im Flur und Ruhestörungen.

Im Mai 2026 soll eine unbekannte Person einen der Antragsteller im Haus gestoßen und verletzt haben. Daraufhin beantragte das Ehepaar beim Sozialgericht Karlsruhe eine einstweilige Anordnung. Die Stadt sollte die aus Sicht des Paares sicherheitsrelevanten Mängel innerhalb einer Woche auf eigene Kosten beheben.

Das Sozialgericht lehnte den Eilantrag am 29. Mai 2026 ab. Das Ehepaar legte Beschwerde beim Landessozialgericht ein.

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Warum die Übernahme der Unterkunftskosten keine Reparaturpflicht begründet

Für das Sozialgericht fehlte die Eilbedürftigkeit. Das Landessozialgericht sah für den verlangten Reparaturanspruch keine Rechtsgrundlage.

Die Vorschriften zu den Bedarfen für Unterkunft und Heizung (§§ 35 und 42a SGB XII) regeln, welche Aufwendungen der Sozialhilfeträger anerkennt. Dazu können etwa die Miete, Nebenkosten oder eine Nutzungsentschädigung gehören. Eine Pflicht des Sozialamts, selbst Handwerker zu beauftragen, folgt daraus nicht.

Das Sozialamt zahlte die laufenden Unterkunftskosten direkt an den Vermieter. Dem Ehepaar waren keine eigenen Reparaturkosten entstanden. Auch aus den sozialrechtlichen Beratungs-, Auskunfts- und Ermittlungspflichten (§§ 13 ff. SGB I, § 20 SGB X) leitete der Senat keine Pflicht zur Instandsetzung ab.

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Welche Mindestanforderungen für die zugewiesene Unterkunft gelten

Die Stadt hatte die Wohnung auf Grundlage des Polizei- und Ordnungsrechts zugewiesen. Dadurch entstand ein öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis. Die mietrechtlichen Ansprüche auf Instandhaltung oder Mietminderung nach §§ 535 und 536 BGB setzen ein Mietverhältnis voraus.

Auch eine einfache Unterkunft zur Abwehr von Obdachlosigkeit muss menschenwürdig sein. Sie muss vor Witterung schützen und Platz für die notwendigsten Lebensbedürfnisse bieten. Welche Anforderungen im Einzelnen gelten, hängt von den Umständen der Unterbringung ab.

Der Senat sah diese Mindestanforderungen im konkreten Fall auch dann als erfüllt an, wenn die gerügten Mängel an den Eingangstüren, der Gegensprechanlage und den Rollläden tatsächlich vorlagen. Die Stadt hatte die Beschwerden an die Hausverwaltung weitergeleitet. Das hielt der Senat hier für ausreichend, zumal die Stadt in dem Gebäude eines privaten Eigentümers nicht ohne Weiteres selbst Reparaturen veranlassen durfte.

Bei schwerwiegenden Mängeln kann die zuständige Ordnungsbehörde zum Handeln verpflichtet sein. Das kommt etwa in Betracht, wenn die Unterkunft die Mindestanforderungen an eine menschenwürdige Unterbringung unterschreitet oder eine konkrete Gesundheitsgefahr besteht. Welche Abhilfe erforderlich ist, hängt vom Einzelfall ab.

Warum weitere Anträge im Beschwerdeverfahren scheiterten

Die Forderung nach einem zusätzlichen Schlüssel für den Pflegedienst hatte sich erledigt. Das Sozialamt hatte die Kostenübernahme zugesagt, und der Schlüssel war übergeben worden.

Erst in der Beschwerdeinstanz beantragte das Ehepaar auch die Herausgabe interner Behördenkommunikation und die Feststellung, dass die Behörde rechtswidrig untätig geblieben sei. Das Gericht wertete beides als unzulässige Erweiterung des Eilantrags. Fragen zu Beitragszahlungen für Pflegepersonen und zu einem Mehrbedarf wegen Schwerbehinderung nahm der Senat wegen des fehlenden Zusammenhangs mit den Wohnungsmängeln ebenfalls nicht in das Verfahren auf (§ 99 SGG).

Was Betroffene bei Mängeln tun können

Wer in einer zugewiesenen Unterkunft lebt, kann Mängel der Stelle melden, die die Unterkunft zugewiesen hat. Fotos, das Datum und eine kurze Beschreibung helfen der Behörde, die konkreten Folgen einzuschätzen. Pflegebedürftige können auch angeben, wie sich der Mangel auf die Versorgung oder den Zugang des Pflegedienstes auswirkt.

Im Gerichtsfall betrafen die Beschwerden die gemeinsamen Hauseingangstüren. Geht es bei einer Mängelmeldung um die eigene Unterkunftstür, die sich nicht abschließen lässt, sollte die Meldung benennen, welche Tür betroffen ist und welche konkrete Gefahr für die Bewohner besteht.