Eine Frau wirkte bei der Untersuchung emotional stabil, konnte ihren Alltag aber nur in einem engen vertrauten Umfeld bewältigen. Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen bestätigte mit Urteil ihren Anspruch auf eine befristete volle Erwerbsminderungsrente: Der Eindruck im geschützten Untersuchungsraum widerlegte nicht die Einschränkungen durch Ängste, Depression und Migräne. (L 21 R 597/20, Volltext).

Die Rentenversicherung hielt die Frau für ausreichend belastbar

Die 1964 geborene Klägerin hatte zuletzt als Fleisch- und Wurstverkäuferin gearbeitet und befand sich seit mehr als zwei Jahrzehnten wegen psychischer Erkrankungen in fachärztlicher Behandlung. Seit Dezember 2016 war sie arbeitsunfähig; auf Krankengeld folgten Leistungen nach dem SGB III.

Im Juni 2018 beantragte sie eine Erwerbsminderungsrente. Eine von der Rentenversicherung beauftragte Psychiaterin sah die Angststörung jedoch als nahezu abgeklungen an und hielt die Erwerbsfähigkeit auch für die bisherige Verkaufstätigkeit nicht für eingeschränkt.

Die Ärztin beschrieb zwar Grenzen bei der psychischen Belastbarkeit, etwa bei Verantwortung und Anforderungen an das Anpassungsvermögen. Eine zeitliche Leistungsminderung nahm sie daraus aber nicht an, sodass die Rentenversicherung den Antrag und anschließend den Widerspruch ablehnte.

Das gerichtliche Gutachten zeichnete ein anderes Bild

Vor dem Sozialgericht Düsseldorf untersuchte ein Facharzt für Neurologie und Psychiatrie die Frau erneut. Er diagnostizierte eine komplizierte Migräne sowie eine gemischte Angst- und depressive Störung und beschrieb erhebliche Auswirkungen auf Alltag und Erwerbsfähigkeit.

Nach seiner Einschätzung konnte die Klägerin mit dem Auto nur einen vertrauten Radius von zwei bis drei Kilometern bewältigen und keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen.

Anforderungen außerhalb dieses Bereichs lösten Panik mit Beklemmung, Herzrasen und heftigen Durchfällen aus.

Hinzu kamen nach dem Gutachten Migräneattacken etwa alle acht bis zehn Tage, die jeweils drei Tage dauerten. Während dieser Phasen war der Frau nach der gutachterlichen Einschätzung weder eine Teilnahme am Arbeitsprozess noch am sozialen Leben möglich.

Ruhiges Auftreten ist noch kein Nachweis von Erwerbsfähigkeit

Die Rentenversicherung hielt dem eine ausgeglichene Stimmung, unauffälligen Antrieb und regelrechte kognitive Funktionen während der Untersuchung entgegen. Aus ihrer Sicht ließ sich daraus keine Einschränkung ableiten, die eine Tätigkeit von mindestens sechs Stunden täglich ausschloss.

Der gerichtliche Sachverständige erklärte den vermeintlichen Widerspruch: In einer geschützten Praxis und bei behutsamer Gesprächsführung mussten die Ängste nicht auftreten. Daraus folgte nicht, dass die Frau auch unter äußeren Anforderungen und Belastungen stabil blieb.

Das LSG hielt diese Erklärung für nachvollziehbar. Bei den Kriterien einer Begutachtung zur Erwerbsminderungsrente kommt es deshalb auf den Zusammenhang zwischen beobachteten Fähigkeiten und den Anforderungen des Erwerbslebens an.

Haushalt und Spaziergänge ersetzten keine Arbeitsbelastung

Die Rentenversicherung verwies außerdem darauf, dass die Frau ihren Haushalt erledige, einkaufe, mit dem Hund spazieren gehe und Auto fahre. Diese Angaben sollten gegen eine schwerwiegende Einschränkung sprechen.

Die Gerichte betrachteten jedoch die Bedingungen dieser Aktivitäten: Die Frau bewegte sich lediglich innerhalb eines kleinen, vertrauten Bereichs. Sobald sie diesen verließ, verstärkten sich die Ängste und führten zu ausgeprägten körperlichen Reaktionen.

Einzelne erhaltene Alltagsfähigkeiten widerlegen eine Erwerbsminderung daher nicht schon für sich genommen. Entscheidend ist, ob daraus tatsächlich auf eine regelmäßige Tätigkeit unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes geschlossen werden kann.

Für Betroffene ist diese Unterscheidung wichtig, wenn ein Gutachten zur Erwerbsminderungsrente den Alltag unzutreffend bewertet. Es hilft, konkret zu erklären, unter welchen Bedingungen eine Aktivität gelingt und wo ihre Grenzen liegen.

Der Krankheitsverlauf wog schwerer als eine Momentaufnahme

Besonders deutlich kritisierte das LSG den fehlenden Blick auf die Entwicklung der Erkrankungen. Die Rentenversicherung hatte nach seiner Bewertung keine ausreichende Betrachtung des längeren Verlaufs vorgenommen und die beigezogenen Behandlungsberichte nicht gewürdigt.

Ein sechsseitiger Bericht des behandelnden Neurologen und Psychiaters dokumentierte rund 40 Vorstellungen seit 1997. Hinzu kamen der Bericht über eine Verhaltenstherapie von März 2017 bis November 2018 und hausärztliche Angaben über häufige Konsultationen wegen Kopfschmerzen, Angstzuständen und Schlafstörungen.

Diese Unterlagen stützten die Schilderung eines anhaltenden Leidensdrucks. Das deutlich günstigere Gutachten aus dem Verwaltungsverfahren bewertete das LSG dagegen als punktuellen Ausnahmebefund, den der gerichtliche Sachverständige nicht bestätigen konnte.

Auch bei widersprüchlichen Gutachten zur Erwerbsminderung entscheidet somit nicht die bloße Zahl ärztlicher Meinungen. Die Begründung muss nachvollziehbar zeigen, wie Befunde, Verlauf und Einschränkungen zusammenpassen.

Reha-Bericht war kein Gegenbeweis

Aus einer Rehabilitation im Jahr 2017 war die Klägerin arbeitsunfähig, aber nach der damaligen Einschätzung nicht erwerbsgemindert entlassen worden. Das LSG stellte jedoch fest, dass die angenommene Erwerbsfähigkeit im Bericht nicht begründet worden war.

Gleichzeitig dokumentierte die Klinik psychische Instabilität, eine Angststörung, Migräne und eine depressive Erkrankung. Das Gericht las den Bericht deshalb nicht nur anhand seiner abschließenden Leistungseinschätzung, sondern bezog auch die darin beschriebenen Befunde ein.

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Vorwurf der Rentenkasse überzeugt nicht

Die Rentenversicherung behauptete, das gerichtliche Gutachten beruhe letztlich nur auf subjektiven Angaben der Klägerin. Der Sachverständige hatte aber ausdrücklich erläutert, dass er die Beschwerdeschilderungen auf Widersprüche geprüft und die vorhandenen medizinischen Unterlagen berücksichtigt hatte.

Das LSG räumte ein, dass seine Ausführungen knapp waren, hielt sie aber dennoch für schlüssig und nachvollziehbar. Zusätzliche testpsychologische Untersuchungen seien eines von mehreren Mitteln zur Überprüfung der Beschwerden, jedoch nicht ausnahmslos Voraussetzung für ein verwertbares Gutachten.

Daraus folgt keine Befreiung von einer sorgfältigen medizinischen Prüfung. Es bedeutet, dass eine nachvollziehbare Beurteilung auf verschiedenen diagnostischen Wegen entstehen kann und das Fehlen eines bestimmten Tests nicht allein die Ablehnung trägt.

Einwand der Rentenversicherung Bewertung im gerichtlichen Verfahren Die Frau wirkte in der Untersuchung stabil. Die geschützte Gesprächssituation erklärte, warum belastungsabhängige Ängste dort nicht sichtbar wurden. Haushalt, Einkäufe und Spaziergänge waren möglich. Diese Aktivitäten blieben auf einen engen vertrauten Bereich beschränkt und belegten keine ausreichende berufliche Belastbarkeit. Ein früheres Gutachten sah keine zeitliche Einschränkung. Der abweichende Einzelbefund musste mit dem langjährigen Krankheitsverlauf und den weiteren Berichten abgeglichen werden. Die Beschwerden seien ungeprüft übernommen worden. Der Sachverständige bestätigte eine Prüfung auf Widersprüche und verknüpfte die Angaben mit den medizinischen Vorbefunden. Migräne verursache nur vorübergehende Arbeitsunfähigkeit. Die Gerichte berücksichtigten Häufigkeit und Dauer der Attacken zusammen mit den psychischen Einschränkungen.

Weniger als drei Stunden unter üblichen Arbeitsbedingungen

Die Gerichte waren überzeugt, dass die Klägerin auf nicht absehbare Zeit nicht mindestens drei Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes arbeiten konnte. Die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen für die Rente waren ebenfalls erfüllt.

Der Anspruch beruhte damit auf der Gesamtauswirkung ihrer Erkrankungen und nicht allein auf der Diagnose einer Angststörung. Auch eine langjährige Behandlung beweist keinen Rentenanspruch; sie muss mit den Leistungseinschränkungen in Verbindung gebracht werden.

Wer einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente vorbereitet, sollte deshalb neben Diagnosen vor allem die Auswirkungen auf Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und Durchhaltevermögen dokumentieren. Die Fähigkeit, den bisherigen Beruf nicht mehr auszuüben, beantwortet diese umfassendere Prüfung noch nicht.

Die volle Rente blieb auf 30 Monate befristet

Das Sozialgericht sprach der Klägerin eine volle Erwerbsminderungsrente vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2021 zu. Das LSG wies die dagegen gerichtete Berufung der Rentenversicherung zurück; die Revision ließ es nicht zu.

Die Befristung hatte das Sozialgericht mit noch bestehenden Behandlungsmöglichkeiten begründet. Der Sachverständige hielt eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit durch eine gezieltere Behandlung für möglich.

Ob die Befristung selbst richtig war, prüfte das LSG ausdrücklich nicht, weil die Klägerin keine eigene Berufung eingelegt hatte. Aus der Entscheidung lässt sich daher keine abschließende Aussage über einen Anspruch auf unbefristete Rente ableiten.

Bei fortbestehender Erwerbsminderung muss die Weiterzahlung rechtzeitig beantragt werden. Welche Bedeutung aktuelle Verlaufsberichte dabei haben, erläutert der Beitrag zur Verlängerung einer befristeten Erwerbsminderungsrente.

Den Alltag genau schildern, statt einen schlechten Eindruck zu erzwingen

Für eine Begutachtung müssen Betroffene keine Symptome vorführen, die im geschützten Gespräch gerade nicht auftreten. Sie sollten aber verständlich beschreiben, welche Belastungen Beschwerden auslösen, welche Hilfe nötig ist und wie häufig gute oder schlechte Phasen vorkommen.

Beschönigungen sind ebenso wenig hilfreich wie Übertreibungen. Hinweise zu missverständlichen Aussagen beim Gutachter zur Erwerbsminderungsrente können helfen, die tatsächlichen Einschränkungen präzise darzustellen.

Ein kurzer Bericht zum Tagesablauf kann festhalten, welche Wege allein möglich sind, wann Begleitung gebraucht wird und welche Erholungszeiten nach Belastungen nötig werden. Eine solche Vorbereitung auf das EM-Renten-Gutachten ergänzt ärztliche Befunde, ersetzt sie aber nicht.

Wird Unterstützung für den Untersuchungstermin benötigt, sollte dies frühzeitig mitgeteilt und geklärt werden. Welche Fragen dabei auftreten können, behandelt der Beitrag zur Begleitung bei einer Begutachtung zur Erwerbsminderung.

Sechs Fragen und Antworten zur Beweiswürdigung bei Erwerbsminderung

Schließt ein ruhiges Gespräch beim Gutachter eine volle Erwerbsminderung aus?

Nein, ein unauffälliger Eindruck muss im Zusammenhang mit den Untersuchungsbedingungen und den übrigen Befunden bewertet werden. Im entschiedenen Fall konnten belastungsabhängige Ängste außerhalb der geschützten Praxis trotzdem erheblich einschränken.

Beweisen Einkäufe und Spaziergänge, dass jemand arbeiten kann?

Für sich genommen nicht, denn Dauer, Umgebung, Unterstützung und Belastungsgrenzen müssen mitbetrachtet werden. Die Klägerin konnte sich nur in einem kleinen vertrauten Bereich bewegen.

Warum waren die älteren Behandlungsberichte so wichtig?

Sie dokumentierten die Entwicklung der Erkrankungen über viele Jahre und ermöglichten den Vergleich mit dem einzelnen Untersuchungstermin. Das LSG beanstandete, dass die Rentenversicherung diese Betrachtung des Verlaufs nicht ausreichend vorgenommen hatte.

Reicht die Diagnose einer Angststörung für die Rente?

Nein, entscheidend sind die nachgewiesenen Auswirkungen auf das Leistungsvermögen unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes. Im Fall der Klägerin kamen Depression und häufige, lang anhaltende Migräneattacken hinzu.

Sind zusätzliche psychologische Tests immer vorgeschrieben?

Das LSG verneinte eine ausnahmslose Pflicht zu solchen Zusatzuntersuchungen für die Verwertbarkeit eines Gutachtens. Eine nachvollziehbare Prüfung der Beschwerden und ihrer Auswirkungen bleibt dennoch erforderlich.

Sprach das LSG eine unbefristete Erwerbsminderungsrente zu?

Nein, bestehen blieb die zugesprochene Rente vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2021. Die Befristung selbst war nicht Gegenstand der Prüfung, weil nur die Rentenversicherung Berufung eingelegt hatte.

Quellen

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen: Urteil vom 15. Januar 2021, L 21 R 597/20, amtlicher Volltext der NRW-Justiz; Vorinstanz Sozialgericht Düsseldorf, Gerichtsbescheid vom 9. Juli 2020, S 49 R 108/19.

Sozialgesetzbuch VI: § 43, Rente wegen Erwerbsminderung; § 102, Befristung und Tod.