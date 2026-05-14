Bürgergeld: An diese Fristen müssen sich die Jobcenter jetzt halten

Beim Bürgergeld entscheiden Fristen oft darüber, ob Miete, Stromabschlag und Lebensunterhalt rechtzeitig gesichert sind. Für Leistungsberechtigte ist deshalb nicht nur wichtig, wann sie selbst reagieren müssen, sondern auch, wie lange Jobcenter Anträge und Widersprüche liegen lassen dürfen.

Der Umbau des Bürgergeldes zur “neuen Grundsicherung” soll nach Angaben der Bundesregierung zum 1. Juli 2026 schrittweise beginnen. Für laufende Verfahren gelten bis dahin weiterhin die Fristen aus dem Sozialrecht und dem sozialgerichtlichen Verfahren.

Der Antrag setzt das Verfahren in Gang

Ein Bürgergeld-Antrag ist nicht an ein bestimmtes Formular gebunden. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit kann er online, persönlich, telefonisch oder schriftlich gestellt werden. Außerdem gilt bei einem Anspruch in der Regel, dass Leistungen für den gesamten Monat gezahlt werden, auch wenn der Antrag erst im Laufe dieses Monats eingeht.

Das bedeutet aber nicht, dass das Jobcenter ohne Unterlagen sofort zahlen muss. Die Behörde darf Nachweise anfordern und den Sachverhalt prüfen. Die Bundesagentur weist zugleich darauf hin, dass fehlende Nachweise nicht zwingend zusammen mit dem Antrag eingereicht werden müssen, aber möglichst früh nachgereicht werden sollen.

Sechs Monate bis zur Entscheidung über einen Antrag

Bei einem Antrag auf Bürgergeld, Mehrbedarfe, Unterkunftskosten oder eine andere Leistung nach dem Sozialgesetzbuch II gilt: Bleibt eine Entscheidung ohne ausreichenden Grund aus, kommt nach sechs Monaten eine Untätigkeitsklage beim Sozialgericht in Betracht. § 88 Sozialgerichtsgesetz beschreibt diese Wartezeit für Anträge ausdrücklich. Liegt ein ausreichender Grund für die Verzögerung vor, kann das Gericht das Verfahren aussetzen und dem Jobcenter eine weitere Frist setzen.

Die Sechs-Monats-Grenze ist daher keine Einladung für die Verwaltung, den gesamten Zeitraum auszuschöpfen. Bürgergeld soll den Lebensunterhalt sichern, und lange Wartezeiten können existenzielle Folgen haben. Gleichwohl wird ein Gericht berücksichtigen, ob noch Unterlagen fehlen, ob ein komplexer Sachverhalt aufgeklärt werden muss oder ob das Jobcenter trotz offener Fragen nicht weitergearbeitet hat.

Drei Monate für den Widerspruch

Noch enger ist die Frist, wenn Betroffene Widerspruch gegen einen Bescheid eingelegt haben. Über einen Widerspruch muss die Behörde grundsätzlich innerhalb von drei Monaten entscheiden. Nach Ablauf dieser Frist kann ebenfalls eine Untätigkeitsklage erhoben werden.

Der Widerspruch selbst muss von Betroffenen in der Regel binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides eingelegt werden. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales erklärt, dass der Widerspruch schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift bei der Stelle einzureichen ist, die den Bescheid erlassen hat. Eine Begründung ist möglich, aber nicht zwingend erforderlich.

Gerade deshalb darf das Jobcenter die Monatsfrist nicht zu knapp berechnen. Entscheidend ist nicht allein das Datum auf dem Bescheid, sondern wann der Bescheid rechtlich als bekannt gegeben gilt.

Seit 2025 zählt meist der vierte Tag

Bei Bescheiden, die per Post im Inland verschickt werden, gilt seit der Änderung durch das Postrechtsmodernisierungsgesetz die Vier-Tage-Regel. Ein schriftlicher Verwaltungsakt gilt grundsätzlich am vierten Tag nach Aufgabe zur Post als bekannt gegeben, sofern er nicht gar nicht oder später zugeht. Bei Zweifeln muss die Behörde den Zugang oder den Zeitpunkt des Zugangs nachweisen.

Diese Regel gilt auch für elektronische Verwaltungsakte, etwa wenn ein Bescheid elektronisch übermittelt oder in einem Portal zum Abruf bereitgestellt wird. Bei elektronischer Bereitstellung kommt es auf die Benachrichtigung über die Bereitstellung an. Auch hier wird der vierte Tag nach Absendung der Benachrichtigung herangezogen.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen der Bekanntgabe selbst und dem Ende der Rechtsbehelfsfrist. Die Vier-Tage-Regel verschiebt sich nicht automatisch, wenn der vierte Tag auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt. Fällt aber das Ende einer Frist auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, läuft sie erst mit Ablauf des nächsten Werktags ab.

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Vorschuss, wenn das Geld dringend gebraucht wird

Neben der Entscheidung über den Antrag gibt es eine weitere Frist, die in der Praxis häufig übersehen wird. Wenn ein Anspruch auf Geldleistungen dem Grunde nach besteht, die genaue Höhe aber noch nicht feststeht, kann ein Vorschuss nach § 42 Sozialgesetzbuch I verlangt werden. Wird ein solcher Vorschuss beantragt, beginnt die Vorschusszahlung spätestens nach Ablauf eines Kalendermonats nach Eingang dieses Vorschussantrags.

Das ist besonders für neue Antragsteller wichtig, die keine Rücklagen haben. Ein Vorschuss ist keine Geste der Behörde, sondern an gesetzliche Voraussetzungen gebunden. Das Jobcenter muss prüfen, ob ein Anspruch wahrscheinlich besteht und ob nur die genaue Berechnung noch offen ist.

Davon zu trennen ist die vorzeitige Auszahlung bereits bewilligter Leistungen. § 42 Sozialgesetzbuch II sieht vor, dass Bürgergeld-Leistungen monatlich im Voraus erbracht werden sollen. Eine vorzeitige Leistung auf bereits festgesetzte Ansprüche ist auf 100 Euro begrenzt.

Die wichtigsten Fristen im Überblick

Vorgang Frist und Bedeutung Entscheidung über einen Antrag Eine Untätigkeitsklage kommt frühestens nach sechs Monaten in Betracht, wenn das Jobcenter ohne ausreichenden Grund nicht entscheidet. Entscheidung über einen Widerspruch Nach drei Monaten ohne Widerspruchsbescheid kann ebenfalls eine Untätigkeitsklage möglich sein. Bekanntgabe eines Bescheids per Post Ein Bescheid gilt regelmäßig am vierten Tag nach Aufgabe zur Post als bekannt gegeben, sofern er nicht später oder gar nicht zugeht. Widerspruch gegen einen Bescheid Der Widerspruch muss in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Jobcenter eingehen. Vorschuss nach § 42 SGB I Besteht der Anspruch dem Grunde nach, muss die Vorschusszahlung spätestens nach Ablauf eines Kalendermonats nach dem Vorschussantrag beginnen. Laufende Auszahlung Bürgergeld soll monatlich im Voraus erbracht werden, damit der Bedarf für den kommenden Monat gedeckt werden kann.

Untätigkeitsklage ist kein Rechtsmissbrauch

Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Verfahren zu einer Untätigkeitsklage gegen ein Jobcenter klargestellt, dass Betroffene nicht generell verpflichtet sind, die Behörde vor einer Klage noch einmal an den Fristablauf zu erinnern. Der Ablauf der gesetzlichen Wartefrist und die daraus folgenden Kostenfolgen sind nach der Entscheidung grundsätzlich keine treuwidrige Ausnutzung der Lage.

Das heißt nicht, dass eine kurze schriftliche Erinnerung sinnlos wäre. In vielen Fällen kann sie das Verfahren beschleunigen und später belegen, dass Betroffene die Verzögerung nicht einfach hingenommen haben. Rechtlich entscheidend bleibt aber, dass das Gesetz klare Wartezeiten nennt.

In Notlagen muss niemand monatelang warten

Die Sechs-Monats-Frist für Anträge ist für akute Notlagen oft zu lang. Wenn Wohnungslosigkeit, Energiesperren, fehlende Lebensmittel oder andere schwere Nachteile drohen, kann beim Sozialgericht ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gestellt werden. Sozialgerichte weisen darauf hin, dass ein Eilverfahren in besonders dringenden Fällen möglich ist.

Für einen solchen Antrag müssen Betroffene die Dringlichkeit belegen. Kontoauszüge, Mietrückstände, Mahnungen, ärztliche Unterlagen oder Nachweise über ausbleibende Zahlungen können ausschlaggebend sein. Ein Eilverfahren ersetzt nicht das Hauptverfahren, kann aber vorläufige Leistungen sichern.

Saubere Nachweise entscheiden über Fristen

Wer Rechte aus Fristen ableiten will, sollte jeden Schritt dokumentieren. Dazu gehören Eingangsbestätigungen, Versandnachweise, Screenshots aus dem Online-Portal, Kopien von Schreiben und Vermerke über Telefonate. Ohne Nachweis wird später oft darüber gestritten, wann ein Antrag, Widerspruch oder Nachweis tatsächlich eingegangen ist.

Auch Umschläge können wichtig sein, wenn ein Bescheid deutlich später eintrifft als erwartet. Denn die Vier-Tage-Regel gilt nicht, wenn der Bescheid später zugegangen ist und dies plausibel dargelegt werden kann. Dann muss die Behörde den Zugang oder den früheren Zugang belegen.

Beispiel aus der Praxis

Frau Schneider stellt am 10. Januar 2026 Bürgergeld online und lädt am 15. Januar die angeforderten Unterlagen hoch. Weil sie keine Rücklagen hat, beantragt sie zusätzlich schriftlich einen Vorschuss. Bleibt dieser trotz dem Grunde nach erkennbarem Anspruch aus, kann sie auf die Monatsfrist des § 42 SGB I verweisen.

Ergeht bis zum 10. Juli 2026 kein Bescheid und nennt das Jobcenter keinen ausreichenden Grund, kommt eine Untätigkeitsklage in Betracht. Wird später ein Bescheid vom 4. Mai 2026 verschickt, der nach Aktenlage am selben Tag zur Post gegeben wurde, gilt er grundsätzlich am 8. Mai als bekannt gegeben. Die einmonatige Widerspruchsfrist würde dann am 8. Juni 2026 enden.