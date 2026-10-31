Bürgergeld-Widerspruch im Jobcenter-Portal abgeschickt – Gericht verneint Wirksamkeit

Die Nachricht ist verschickt, der Widerspruch steht im Text – und trotzdem kann die Gegenwehr gegen einen Jobcenter-Bescheid an der Form scheitern. Das zeigt ein Beschluss des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen vom 5. Oktober 2026: Eine einfache Nachricht im Kundenportal genügte nicht als wirksamer Widerspruch.

Hausverbot bleibt trotz rechtzeitiger Nachricht bestehen

In dem Verfahren ging es um ein Hausverbot bis zum 30. November 2027, dessen sofortige Vollziehung das Jobcenter angeordnet hatte. Zu vereinbarten Terminen durfte der Mann nur in Begleitung von Mitarbeitenden des Werksdienstes erscheinen.

Der Bescheid war ihm am 9. Juni 2026 zugestellt worden, seine Portalnachricht folgte am 17. Juni. Er nutzte allerdings lediglich die einfache Postfachfunktion.

Das LSG behandelte den Bescheid bei seiner vorläufigen Prüfung als bestandskräftig und wies die Beschwerde im Eilverfahren zurück. Das Hausverbot blieb damit vorerst bestehen, obwohl der Senat begründete Zweifel an dessen Rechtmäßigkeit äußerte (Beschluss vom 5. Oktober 2026, L 6 AS 1182/26 B ER).

Ein geschütztes Postfach ersetzt nicht die gesetzliche Form

Ein Widerspruch muss nach § 84 SGG grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids in einer gesetzlich zugelassenen Form eingehen. Möglich sind insbesondere ein schriftlicher Widerspruch, eine Erklärung zur Niederschrift bei der Behörde oder ein elektronischer Weg, der die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

Für die elektronische Übermittlung gelten hauptsächlich die Vorgaben des § 36a SGB I. Dass ein Portal passwortgeschützt ist und die Nachricht dem Kundenkonto zuordnet, macht eine gewöhnliche Mitteilung noch nicht zu einem formwirksamen elektronischen Widerspruch.

Im vorgesehenen Onlinedienst muss zusätzlich der verlangte sichere Identitätsnachweis erfolgen. Das Jobcenter Magdeburg erläutert diesen Unterschied ausdrücklich: Der spezielle Dienst „Widerspruch online“ enthält eine Identitätsbestätigung, während eine einfache Postfachnachricht dafür nicht ausreicht.

Auch ein unterschriebenes PDF ist keine sichere Abkürzung

Wer seinen Widerspruch auf Papier unterschreibt, einscannt und als gewöhnlichen Nachrichtenanhang hochlädt, erfüllt damit regelmäßig ebenfalls nicht die vorgeschriebene elektronische Form. Das Bild einer Unterschrift ist keine qualifizierte elektronische Signatur.

Das Jobcenter Köln warnt ausdrücklich vor diesem Vorgehen, auch bei handschriftlich unterschriebenen Schreiben. Eine qualifizierte elektronische Signatur kann dagegen die elektronische Form nach § 36a Absatz 2 SGB I erfüllen, wenn die Behörde hierfür einen Zugang eröffnet hat.

Für den Online-Widerspruch das vollständige Verfahren nutzen

Wer elektronisch widersprechen möchte, sollte die dafür vorgesehene Funktion „Widerspruch einlegen“ beziehungsweise „Widerspruch online“ aufrufen. Der Zugang ist über die Angaben oder den QR-Code in der Rechtsbehelfsbelehrung und über die eServices der Bundesagentur für Arbeit erreichbar, soweit das zuständige Jobcenter diesen Dienst anbietet.

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Zum Verfahren gehört der geforderte elektronische Identitätsnachweis, etwa mit der Online-Ausweisfunktion des Personalausweises über die BundID. Ein lediglich angelegtes Benutzerkonto ersetzt diesen Schritt nicht.

Nach dem Abschluss sollten Betroffene die übermittelte Erklärung und die vorhandene Versand- oder Eingangsbestätigung sichern. Eine Bestätigung über eine gewöhnliche Postfachnachricht belegt dagegen nicht, dass die Anforderungen an einen wirksamen Widerspruch erfüllt wurden.

Welche Übermittlungswege kommen infrage?

Übermittlungsweg Eignung für einen Widerspruch Worauf es ankommt Einfache Nachricht im Portalpostfach Genügt für sich genommen nicht Der gewöhnliche Nachrichtendienst ersetzt nicht das vorgesehene Widerspruchsverfahren. Scan oder Foto eines unterschriebenen Schreibens als gewöhnlicher Nachrichtenanhang Wahrt regelmäßig nicht die elektronische Form Eine abgebildete Unterschrift ersetzt keine qualifizierte elektronische Signatur. Vorgesehener Onlinedienst mit erforderlichem Identitätsnachweis Formwirksam bei ordnungsgemäßem Abschluss Identifizierung und Übermittlung müssen innerhalb der Frist abgeschlossen sein. Eigenhändig unterschriebenes Schreiben auf Papier Geeigneter schriftlicher Weg Das Schreiben muss rechtzeitig eingehen; Postlaufzeiten berücksichtigen. Erklärung zur Niederschrift beim Jobcenter Gesetzlich vorgesehener Weg Den Widerspruch von der Behörde aufnehmen lassen und eine Abschrift erbitten. Elektronisches Dokument mit qualifizierter elektronischer Signatur Bei eröffnetem elektronischem Zugang möglich Die Anforderungen an Signatur und Zugang müssen erfüllt sein.

Bei laufender Frist den Fehler sofort beheben

Wer bisher nur eine einfache Nachricht abgeschickt hat, sollte den Widerspruch innerhalb der noch laufenden Frist auf einem zulässigen Weg erneut einreichen. Dafür kommt beispielsweise ein eigenhändig unterschriebenes Schreiben infrage, dessen Eingang beim Jobcenter sich dokumentieren lässt.

Beim Postversand zählt grundsätzlich der rechtzeitige Eingang, nicht der Poststempel. Bei persönlicher Abgabe empfiehlt sich eine Empfangsbestätigung auf einer Kopie.

Eine ausführliche Begründung ist zur Einlegung des Widerspruchs nicht erforderlich und kann nachgereicht werden. Aus der Erklärung muss aber erkennbar sein, welcher Bescheid angegriffen wird und dass dessen Überprüfung verlangt wird; weitere Hinweise enthält unser Ratgeber zum Widerspruch gegen einen Jobcenter-Bescheid.

Nach Fristablauf wird die Korrektur schwieriger

Fehlt die Rechtsbehelfsbelehrung oder ist sie fehlerhaft, gilt nach § 66 SGG grundsätzlich eine Jahresfrist. Das bedeutet allerdings nicht, dass jede Unsicherheit über die Portalbedienung die Monatsfrist verlängert.

Bei einer unverschuldeten Fristversäumnis kommt eine Wiedereinsetzung nach § 67 SGG in Betracht. Der Antrag muss grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Wegfall des Hindernisses gestellt und der formwirksame Widerspruch innerhalb dieser Frist nachgeholt werden.

Beim Hausverbot verwies das LSG auf eine mögliche nachträgliche Überprüfung nach § 44 Absatz 2 SGB X. Ein solcher Antrag hebt das Verbot aber nicht automatisch auf; allgemeine Hinweise bietet unser Beitrag zum Überprüfungsantrag beim Jobcenter.

Die digitale Verwaltung muss den Unterschied sichtbar machen

Wer im selben Portal Unterlagen einreicht und Nachrichten schreibt, kann leicht annehmen, dort auch wirksam widersprechen zu können. Gerade deshalb sollten Jobcenter bereits beim Verfassen einer Nachricht deutlich auf den gesonderten Widerspruchsdienst und die weiterhin verfügbaren schriftlichen Wege hinweisen.

Die Anforderungen an den Widerspruch dürfen im Alltag nicht hinter dem allgemeinen Versprechen einer einfachen digitalen Kommunikation verschwinden. Das gilt umso mehr, wenn Behörden ihre Kontaktwege umstellen, wie unser Beitrag über abgeschaltete E-Mail-Postfächer bei Jobcentern zeigt.