Kassenmitarbeiter fälscht Angaben – trotzdem verliert Versicherter die GKV-Mitgliedschaft

Wer über 55 Jahre alt ist und aus der privaten Krankenversicherung zurück in die gesetzliche Krankenkasse will, muss genau auf die Angaben im Aufnahmeantrag achten. Selbst eine Falschangabe, die ein anderer ohne Wissen des Versicherten macht, kann später die GKV-Mitgliedschaft kosten.

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg bestätigte mit Urteil vom 26. August 2026 die Rücknahme einer freiwilligen Mitgliedschaft. Ein Kassenmitarbeiter hatte eine polnische Vorversicherung in das Verfahren eingebracht, die er allerdings frei erfunden hatte.

Der über 55-jährige Versicherte wusste davon nichts, was die Richter als glaubwürdig ansahen. Trotzdem durfte die Krankenkasse seine Mitgliedschaft für die Zukunft beenden (L 16 KR 441/25, noch keine Online-Vollveröffentlichung).

Über 55 und seit acht Jahren privat versichert

Der Kläger arbeitete selbstständig als Tischler und war bereits seit acht Jahren privat krankenversichert. 2020 wollte er zurück in die gesetzliche Krankenversicherung.

Ein Versicherungsmakler vermittelte den Kontakt zu einem Mitarbeiter einer Krankenkasse. Dieser erklärte, auch Menschen über 55 unkompliziert in die GKV aufnehmen zu können. Gewöhnlich haben Betroffene in diesem Alters es schwer, in die gesetzliche Krankenversicherung zu kommen.

Der Tischler kündigte seine private Krankenversicherung und stellte den Aufnahmeantrag.

Im Verfahren tauchten Unterlagen über angebliche Versicherungszeiten in Polen auf. Diese Zeiten hatte es tatsächlich nie gegeben. Der Kläger kannte die Falschangaben nicht, und die Richter sahen das später als Tatsache an.

Die Krankenkasse nahm ihn zunächst als freiwilliges Mitglied auf.

Krankenkasse entdeckt die falschen Angaben

Später fragte die Krankenkasse beim polnischen Versicherungsträger nach. Dabei stellte sich heraus: Die angegebenen Vorversicherungszeiten existierten nicht.

Rund ein Jahr nach der Aufnahme nahm die Krankenkasse die Mitgliedschaft für die Zukunft zurück.

Den beteiligten Kassenmitarbeiter kündigte sie. Ein Gericht verurteilte ihn 2024 rechtskräftig wegen Betruges zu einer Freiheitsstrafe.

Der Versicherte wehrte sich jetzt gegen den Verlust seiner Mitgliedschaft. Das Sozialgericht Berlin gab ihm zunächst Recht. Das LSG Berlin-Brandenburg entschied in der Berufung jedoch zugunsten der Krankenkasse.

Keine eigene Täuschung – trotzdem keine dauerhafte GKV

Der Kläger hatte die Unterlagen weder selbst gefälscht noch wissentlich falsche Versicherungszeiten angegeben. Doch das schützte nicht seine Mitgliedschaft nach Ansicht des Landessozialgerichts.

Das Gericht stellte nämlich das öffentliche Interesse an einem gesetzmäßigen Versicherungsverhältnis über das Vertrauen des Mannes auf den Fortbestand seiner Aufnahme.

Damit macht das Urteil deutlich: Eine Krankenkasse kann eine rechtswidrig begründete Mitgliedschaft zurücknehmen, selbst wenn der Versicherte die Falschangabe nicht selbst verursacht hat.

Die Krankenkasse muss allerdings den konkreten Fall prüfen und den Vertrauensschutz berücksichtigen.

Warum das Alter über 55 den Fall verschärft

Für Privatversicherte über 55 Jahren gelten besonders hohe Hürden für eine Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung. § 6 Absatz 3a SGB V kann dazu führen, dass jemand versicherungsfrei bleibt.

Entscheidend sind die Versicherungs- und Erwerbsverhältnisse der letzten fünf Jahre.

Zusätzlich verlangt § 9 SGB V für bestimmte freiwillige Beitritte bestimmte Vorversicherungszeiten.

Versicherungszeiten aus anderen europäischen Staaten können dabei eine wichtige Rolle spielen. Sie müssen jedoch tatsächlich bestanden haben.

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Vorsicht vor Versprechen wie „Über 55 ist kein Problem“

Gerade Versicherte über 55 sollten sehr genau prüfen, wenn Vermittler, Berater oder Kassenmitarbeiter eine angeblich einfache Rückkehr in die GKV versprechen.

Fragen Sie vor dem Wechsel konkret, auf welcher gesetzlichen Vorschrift Ihre Mitgliedschaft beruhen soll, welche Vorversicherungszeiten Sie benötigen und welche Nachweise die Krankenkasse einreichen oder prüfen will.

Lassen Sie sich diese Angaben möglichst schriftlich bestätigen. Fordern Sie Kopien aller Unterlagen an, die ein Vermittler oder eine andere Person in Ihrem Namen einreicht und prüfen Sie diese noch einmal.

Prüfen Sie Angaben zu Versicherungszeiten selbst

Besondere Vorsicht ist nötig, wenn angebliche Versicherungszeiten im Ausland den Weg in die GKV eröffnen sollen.

Prüfen Sie Namen, Versicherungszeiträume und den angegebenen Versicherungsträger. Haben Sie in dem genannten Land niemals eine Versicherung abgeschlossen, müssen die Alarmglocken klingeln.

Überlassen Sie Ihren Antrag nicht vollständig einem Vermittler. Der entschiedene Fall zeigt das Risiko: Der Versicherte wusste nichts von den Betrug mit den erfundenen Zeiten. Juristisch war er unschuldig. Trotzdem verlor er später seine Mitgliedschaft.

Aufnahmebescheid schützt nicht immer

Auch eine schriftliche Aufnahmebestätigung der Krankenkasse bietet keine Sicherheit. Stellt sich später heraus, dass die gesetzlichen Voraussetzungen tatsächlich fehlten, kann § 45 SGB X eine Rücknahme ermöglichen.

Die Krankenkasse muss prüfen, ob Sie auf den Bestand des Bescheids vertrauen durften und wie schwer dieses Vertrauen gegenüber dem Interesse an einem rechtmäßigen Zustand wiegt.

Im entschiedenen Fall fiel diese Abwägung zulasten des Versicherten aus.

PKV nicht vorschnell kündigen

Für ältere Privatversicherte enthält das Urteil noch eine zweite Warnung. Der Tischler hatte seine private Krankenversicherung bereits gekündigt, nachdem er den Wechsel in die GKV eingeleitet hatte.

Prüfen Sie deshalb vor einer Kündigung genau, ob die neue Mitgliedschaft auf einer belastbaren Grundlage basiert. Lassen Sie sich nicht nur die Aufnahme bestätigen, sondern kontrollieren Sie auch die Angaben und Nachweise.

Krankenkasse nimmt Mitgliedschaft zurück: Das sollten Sie prüfen

Erhalten Sie einen Rücknahmebescheid, sollten Sie zuerst feststellen, welche Angaben die Krankenkasse inzwischen für falsch hält. Fordern Sie bei Bedarf Akteneinsicht und prüfen Sie sämtliche Unterlagen, die Ihrem ursprünglichen Mitgliedsantrag zugrunde lagen.

Kontrollieren Sie, ob die Krankenkasse Ihre tatsächlichen Versicherungszeiten vollständig ermittelt hat und ob möglicherweise ein anderer gesetzlicher Zugang zur GKV besteht.

Prüfen Sie die Voraussetzungen des § 45 SGB X. Vertrauensschutz, Fristen und die Ermessensentscheidung der Krankenkasse können entscheidend sein. Gegen einen belastenden Bescheid können Sie grundsätzlich Widerspruch einlegen.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Das Urteil des LSG Berlin-Brandenburg vom 26. August 2026 ist noch nicht rechtskräftig. Das Gericht ließ die Revision zum Bundessozialgericht nicht zu. Der Kläger kann dagegen Nichtzulassungsbeschwerde einlegen.

Für Versicherte über 55 gilt: Prüfen Sie jeden Antrag auf Rückkehr in die GKV und besonders jede angegebene Vorversicherungszeit. Auch eine Falschangabe, von der Sie selbst nichts wussten, kann eine bereits bestätigte Mitgliedschaft später gefährden.

FAQ: Wechsel in die gesetzliche Krankenkasse ab 55

Kann ich nach dem 55. Geburtstag noch in die gesetzliche Krankenversicherung zurückkehren?

Ja, eine Rückkehr ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen. § 6 Absatz 3a SGB V erschwert sie jedoch erheblich. Entscheidend sind Ihre Versicherungs- und Erwerbszeiten sowie der konkrete Zugangstatbestand.

Darf die Krankenkasse meine Mitgliedschaft streichen, obwohl ein anderer die falschen Angaben gemacht hat?

Das kann möglich sein. Das LSG Berlin-Brandenburg bestätigte dies im entschiedenen Fall. Die Krankenkasse muss aber den Einzelfall und den Vertrauensschutz nach § 45 SGB X prüfen.

Was sollte ich vor einem Wechsel über 55 unbedingt kontrollieren?

Prüfen Sie die gesetzliche Grundlage Ihrer Aufnahme, Ihre Versicherungszeiten der letzten fünf Jahre und sämtliche eingereichten Nachweise. Lassen Sie sich besonders ausländische Vorversicherungszeiten vollständig belegen.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: § 6 SGB V – Versicherungsfreiheit

Bundesministerium der Justiz: § 9 SGB V – Freiwillige Versicherung

Bundesministerium der Justiz: § 45 SGB X – Rücknahme eines rechtswidrigen begünstigenden Verwaltungsaktes

Landessozialgericht Berlin-Brandenburg: Urteil vom 26. August 2026 – L 16 KR 441/25