Rente: Privatversichert im Alter – Krankenversicherung kostet mehr als die Rente erlaubt

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Privatversicherte Rentner zahlen im Durchschnitt 617 Euro monatlich für ihre Krankenversicherung – und seit Januar 2026 sind die Beiträge um durchschnittlich 13 Prozent gestiegen.

Wer eine kleine gesetzliche Rente bezieht, verliert damit einen Großteil seines Einkommens allein an die Krankenversicherung. Das Sozialrecht lässt gleichzeitig kaum einen Ausweg: Wer älter als 55 Jahre ist und länger als fünf Jahre privat versichert war, kann die gesetzliche Krankenversicherung in aller Regel nicht mehr betreten.

Der Sozialverband VdK Bayern bezeichnete das am 24. April 2026 als systematische Altersfalle: Beiträge richten sich nach Alter und Gesundheit, nicht nach Einkommen – und sie bleiben auch dann hoch, wenn die Rente sinkt.

Was das bedeutet, zeigt die Situation von Gerhard M., 67, aus Kassel. Er bezieht 1.380 Euro Rente, ist seit 32 Jahren privat krankenversichert und zahlt inzwischen 720 Euro monatlich für Kranken- und Pflegeversicherung. Nach Abzug aller Versicherungskosten bleiben ihm weniger als 600 Euro für Miete, Strom und Lebensmittel. Er hat versucht, in die gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln. Jeder Weg dorthin ist gesperrt.

Was seit Januar 2026 endgültig nicht mehr funktioniert

Die zentrale Rückkehrsperre steht in § 6 Abs. 3a SGB V: Wer nach dem 55. Geburtstag versicherungspflichtig werden würde, bleibt versicherungsfrei, wenn er in den letzten fünf Jahren nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung war. Für langjährig Privatversicherte ist diese Hürde unüberwindbar – und drei Umgehungswege, die früher zumindest theoretisch funktionierten, sind seit dem 1. Januar 2026 geschlossen.

Der bekannteste Weg führte über die Familienversicherung mittels Teilrente. Wer seine Altersrente auf einen Bruchteil reduzierte, konnte früher unter die monatliche Einkommensgrenze der Familienversicherung – 565 Euro – fallen und sich über den gesetzlich versicherten Ehepartner mitversichern lassen.

Das Bundessozialgericht stellte am 22. Januar 2026 klar, dass selbst nach der alten Rechtslage eine kurzzeitige Teilrente keinen Anspruch auf Familienversicherung begründet hatte. Gleichzeitig schloss der Gesetzgeber diese Konstruktion ab 1. Januar 2026 für alle Fälle ausdrücklich aus.

Der zweite Weg über eine vorübergehende Auslandsbeschäftigung ist seit Januar 2026 ebenfalls für Personen ab 55 Jahren gesetzlich gesperrt. Der dritte Weg über eine kurzfristige sozialversicherungspflichtige Beschäftigung scheitert an derselben Altersgrenze.

Was bleibt, ist die lebenslange Bindung an die PKV – mit Beiträgen, die das Renteneinkommen im Alter weit übersteigen können.

Drei Wege in die GKV, die noch möglich sind – und warum die meisten sie nicht nutzen können

Drei Konstruktionen ermöglichen auch für ältere Privatversicherte noch eine Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung. Alle drei setzen Bedingungen voraus, die die Mehrheit der langjährig Privatversicherten nicht erfüllt.

Der erste Weg führt über die freiwillige Mitgliedschaft nach § 9 SGB V. Wer aus einer gesetzlichen Versicherungspflicht ausscheidet, kann innerhalb von drei Monaten freiwillig in der GKV bleiben – wenn er in den letzten fünf Jahren mindestens 24 Monate dort versichert war oder unmittelbar zuvor zwölf Monate ununterbrochen.

Wer jahrelang durchgehend privat versichert war, erfüllt diese Vorversicherungszeiten nicht. Die Drei-Monats-Frist ist eine Ausschlussfrist: Wer sie versäumt, verliert das Beitrittsrecht unwiderruflich. Wer sie noch nutzen kann – etwa weil er kurzfristig angestellt war oder Arbeitslosengeld I bezogen hat –, muss unmittelbar handeln.

Der zweite Weg ist die Familienversicherung in ihrer genuinen Form: Wer faktisch unter 565 Euro monatliches Gesamteinkommen hat und mit einem GKV-Mitglied verheiratet ist, kann beitragsfrei mitversichert werden. Für Rentner bedeutet das, die gesetzliche Rente darf diese Grenze nicht übersteigen – das ist für die allermeisten illusorisch.

Der dritte Weg betrifft Schwerbehinderte. Das Sozialrecht erlaubt Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung den freiwilligen Beitritt zur GKV, wenn sie, ein Elternteil, der Ehegatte oder der Lebenspartner in den letzten fünf Jahren mindestens drei Jahre GKV-Mitglied waren.

Dieser Weg funktioniert unabhängig von eigenen Vorversicherungszeiten – setzt aber sowohl die anerkannte Behinderung als auch die Vorversicherungszeit durch eine nahestehende Person voraus.

Selbst wer es in die GKV schafft, trifft dort auf eine weitere Hürde: Pflichtversicherter Rentner in der Krankenversicherung der Rentner wird nur, wer in der zweiten Hälfte seines Erwerbslebens zu mindestens 90 Prozent gesetzlich versichert war – die sogenannte 9/10-Regelung.

Wer mit 30 Jahren in die PKV wechselte, hat diese Quote strukturell nicht mehr erfüllen können. In der freiwilligen GKV zahlt man Beiträge auf das gesamte Einkommen inklusive Mieteinnahmen und Kapitalerträge – was die erhoffte Entlastung erheblich schmälern kann.

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Standardtarif, Basistarif, Notlagentarif: Die Abstiegsstufen in der PKV

Wer die PKV nicht verlassen kann, hat innerhalb des Systems noch Spielraum – aber mit jeder Stufe schrumpft der Versicherungsschutz. Der Standardtarif steht Versicherten offen, die vor dem 1. Januar 2009 in die PKV eingetreten sind, dort seit mindestens zehn Jahren versichert sind und mindestens 55 Jahre alt sind oder eine gesetzliche Rente beziehen.

Der Beitrag ist 2026 auf 848,62 Euro monatlich gedeckelt, liegt durch angesparte Altersrückstellungen in der Praxis aber oft darunter. Wer nach 2009 in die PKV eingetreten ist, hat keinen Zugang zum Standardtarif.

Den Basistarif kann jeder wählen, der nach dem 31. Dezember 2008 privat versichert ist. Der Höchstbeitrag liegt 2026 bei 1.017,18 Euro monatlich ohne Pflegeversicherung – und macht ihn erst interessant, wenn Hilfebedürftigkeit eintritt. Sobald das Sozialamt Hilfebedürftigkeit bescheinigt, ist das PKV-Unternehmen gesetzlich verpflichtet, den Basistarif-Beitrag zu halbieren.

Das Sozialamt übernimmt dann die verbleibenden Kosten. Wer Grundsicherung beantragen muss, sollte gleichzeitig beim Versicherer in den Basistarif wechseln und beim Sozialamt die Beitragsübernahme beantragen.

Den Notlagentarif wählt niemand freiwillig. Er tritt automatisch in Kraft, sobald ein Versicherter das Mahnverfahren durchläuft und weiterhin mehr als einen Monatsbeitrag schuldet. Die Leistung schrumpft auf Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände.

Kein Vorsorgetermin, keine geplanten Eingriffe, keine Routineuntersuchungen. Der einzige Weg heraus ist die vollständige Begleichung aller Rückstände einschließlich Säumniszuschläge. Wer Zahlungsschwierigkeiten absieht, sollte früh das Gespräch mit dem Versicherer suchen – Stundungen und Ratenzahlungen sind verbreitet und können den Notlagentarif verhindern.

Der Rentenzuschuss der Deutschen Rentenversicherung – ein Hilfsmittel, das viele nicht kennen

Privatversicherte Rentner haben Anspruch auf einen Zuschuss der Deutschen Rentenversicherung zur Krankenversicherung. Dieser Zuschuss beträgt 2026 exakt 8,75 Prozent der monatlichen gesetzlichen Rente, gedeckelt auf maximal die Hälfte des tatsächlich gezahlten PKV-Beitrags. Er fließt nicht automatisch – er muss aktiv beantragt werden, am besten zusammen mit dem Rentenantrag.

Gerhard M. bezieht 1.380 Euro Rente und zahlt 680 Euro PKV-Beitrag ohne Pflegeversicherung. Sein Anspruch berechnet sich mit 8,75 Prozent seiner Rente: 120,75 Euro monatlich – mehr als 1.440 Euro im Jahr, die er nie abgerufen hat, weil er den Antrag nicht kannte.

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Wer den Antrag mehr als drei Monate nach Rentenbeginn stellt, bekommt keinen rückwirkenden Ausgleich. Das ist eine harte Ausschlussfrist. PKV-Rentner, die unter finanziellen Druck geraten, sollten diesen Antrag sofort als ersten Schritt stellen – noch vor Tarif-Überlegungen oder Grundsicherungsanträgen.

Das Formular ist bei jeder DRV-Beratungsstelle erhältlich. Für die Pflegepflichtversicherung gibt es keinen entsprechenden Zuschuss.

Wenn das Geld nicht mehr reicht: Was jetzt getan werden muss

Wer bemerkt, dass der PKV-Beitrag dauerhaft nicht mehr finanzierbar ist, sollte in einer bestimmten Reihenfolge handeln – denn viele der verbleibenden Optionen haben harte Fristen, die einmal verstrichen nicht mehr zurückgedreht werden können.

Der erste und dringlichste Schritt ist der Antrag auf den DRV-Zuschuss, sofern noch nicht gestellt. Kein Rückwirkungsrecht, keine Nachsicht bei versäumter Frist.

Der zweite Schritt ist ein Gespräch mit dem PKV-Unternehmen über einen günstigeren Tarif oder eine Stundung – Versicherer sind zu Zahlungsvereinbarungen bereit, wenn man früh spricht, und nicht erst nach dem Mahnbescheid.

Der dritte Schritt ist die Prüfung des Standardtarifs für all jene, die vor 2009 in die PKV eingetreten sind.

Der vierte Schritt ist die Prüfung der eigenen Versicherungsbiografie der letzten fünf Jahre: Gab es dort eine Phase in der GKV durch Anstellung, Arbeitslosengeld I oder eine andere Versicherungspflicht? Falls ja, könnte die Drei-Monats-Frist für eine freiwillige GKV-Mitgliedschaft noch laufen – und wer sie verpasst, verliert das Beitrittsrecht endgültig.

Der fünfte Schritt ist Grundsicherung im Alter beantragen, wenn das Einkommen nicht mehr ausreicht: Das öffnet den Weg zum halbierten Basistarif und zur Kostenübernahme durch das Sozialamt.

Wer die PKV kündigt, ohne dass eine neue Krankenversicherung verbindlich zugesichert ist, riskiert eine Versicherungslücke. Die PKV darf erst nach verbindlicher Bestätigung der Anschlussversicherung rückwirkend gekündigt werden – und erst ab dem Zeitpunkt, ab dem der neue Schutz lückenlos gilt.

Häufige Fragen zur PKV-Falle im Alter

Kann ich als Rentner von der PKV in die GKV wechseln, wenn die Beiträge zu hoch werden?

In aller Regel nicht. Wer älter als 55 Jahre ist und in den letzten fünf Jahren nicht in der GKV versichert war, ist gesetzlich von der Rückkehr ausgeschlossen. Finanzielle Not allein begründet keinen Anspruch auf GKV-Aufnahme.

Die verbleibenden Wege – freiwillige Mitgliedschaft nach § 9 SGB V, echte Familienversicherung, Sonderregel für Schwerbehinderte – setzen jeweils enge Voraussetzungen voraus, die die meisten langjährig Privatversicherten nicht erfüllen.

Was passiert, wenn ich meinen PKV-Beitrag nicht mehr zahlen kann?

Nach dem Mahnverfahren stuft das PKV-Unternehmen den Versicherten automatisch in den Notlagentarif um – mit stark eingeschränkten Leistungen. Der Weg heraus führt ausschließlich über die vollständige Begleichung aller Rückstände.

Wer Zahlungsprobleme kommen sieht, sollte sofort mit dem Versicherer über Stundung oder Ratenzahlung verhandeln, bevor das Mahnverfahren beginnt.

Übernimmt das Sozialamt die PKV-Beiträge bei Grundsicherung?

Ja. Wer Grundsicherung im Alter erhält, hat Anspruch auf Kostenübernahme der Krankenversicherungsbeiträge. Das PKV-Unternehmen ist dann verpflichtet, den Basistarif-Beitrag zu halbieren. Der Antrag auf Grundsicherung geht ans Sozialamt – nicht ans Jobcenter, das für Bürgergeld zuständig ist.

Bekomme ich als PKV-Rentner einen Zuschuss von der Rentenversicherung?

Ja, nach § 106 SGB VI – aber nur auf Antrag. 2026 beträgt der Zuschuss 8,75 Prozent der gesetzlichen Rente, begrenzt auf höchstens die Hälfte des tatsächlichen PKV-Beitrags. Wer den Antrag mehr als drei Monate nach Rentenbeginn stellt, bekommt keinen rückwirkenden Ausgleich.

Viele PKV-Rentner wissen nicht, dass dieser Zuschuss existiert – in vielen Fällen sind es mehrere hundert Euro jährlich.

Lohnt der Standardtarif für PKV-Rentner?

Oft ja – sofern die Voraussetzungen erfüllt sind: PKV-Eintritt vor dem 1. Januar 2009, mindestens zehn Jahre privat versichert, mindestens 55 Jahre alt oder Rentenempfänger. Der Beitrag liegt 2026 gedeckelt bei 848,62 Euro monatlich und fällt durch angesparte Altersrückstellungen in der Praxis deutlich darunter.

Der Standardtarif ist keine Wechseloption in die GKV, aber oft die günstigste verbleibende PKV-Alternative.

Quellen

Gesetze im Internet: § 9 SGB V – Freiwillige Versicherung

Gesetze im Internet: § 6 SGB V – Versicherungsfreiheit

Gesetze im Internet: § 10 SGB V – Familienversicherung

Gesetze im Internet: § 5 SGB V – Versicherungspflicht

Gesetze im Internet: § 106 SGB VI – Beitragszuschüsse für privatversicherte Rentner

Bundessozialgericht: Pressemitteilung zum Urteil B 6a/12 KR 14/24 R vom 22. Januar 2026