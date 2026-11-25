Ein Mann mit Multipler Sklerose konnte laut einem Reha-Bericht weniger als drei Stunden täglich arbeiten.

Trotzdem lehnte die Rentenversicherung seinen Antrag auf Erwerbsminderungsrente ab. Der Grund war, dass ihm die erforderlichen Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung fehlten.

Der Mann wollte deshalb erreichen, dass frühere Krankheitszeiten zusätzlich anerkannt werden. Damit sollten die Voraussetzungen für seine Rente erfüllt werden. Doch vor dem Landessozialgericht Baden-Württemberg hatte er damit keinen Erfolg (Urteil vom 21. April 2026, L 11 R 1937/25).

Die Entscheidung zeigt, dass selbst schwere gesundheitliche Einschränkungen und ein günstiger Reha-Bericht keinen Rentenanspruch garantieren. Entscheidend ist auch, ob zum maßgeblichen Zeitpunkt die notwendigen Versicherungszeiten vorliegen.

Erst fehlt der medizinische Nachweis, später fehlen Beiträge

Der 1985 geborene Maler- und Lackierermeister arbeitete zuletzt als Arbeitsgruppenleiter. Im Juli 2016 wurde bei ihm Multiple Sklerose diagnostiziert; nach Arbeitsunfähigkeit und einem Arbeitsversuch ging er seiner bisherigen Beschäftigung ab Ende 2016 nicht mehr nach.

Zunächst erhielt er Krankengeld, anschließend bis zum 15. April 2019 Arbeitslosengeld. Bereits im Juli 2017 hatte er eine Erwerbsminderungsrente beantragt, doch ein Gutachter hielt noch mehr als sechs Stunden tägliche Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt für möglich.

Auch im anschließenden Gerichtsverfahren bescheinigten Gutachter ein ausreichendes Leistungsvermögen für leichte Tätigkeiten. Der Umstand, dass der Mann seinen bisherigen Beruf nicht mehr bewältigte, reichte deshalb nicht für die beantragte Rente.

Die Reha kam zu einer anderen Einschätzung

Im März 2022 endete das Berufungsverfahren mit einem Vergleich, in dem sich die Rentenversicherung zu einer psychosomatischen Rehabilitation verpflichtete. Während des stationären Aufenthalts bewertete die Klinik die Belastbarkeit des Mannes deutlich geringer.

Wegen seiner Erkrankungen, darunter Multiple Sklerose und ein chronisches Müdigkeits- und Erschöpfungssyndrom, sah sie nur noch ein Leistungsvermögen unter drei Stunden täglich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Welche Bedeutung solche Angaben haben, erläutert der Beitrag zum Entlassungsbericht nach der Reha.

Im April 2023 stellte der Mann erneut einen Rentenantrag. Diesmal lehnte die Rentenversicherung wegen der versicherungsrechtlichen Voraussetzungen ab: Bei einem angenommenen Eintritt der Erwerbsminderung am 31. März 2023 fanden sich im geprüften Fünfjahreszeitraum nur 14 statt der erforderlichen 36 Pflichtbeitragsmonate.

Warum 14 Monate nicht für die Rente reichten

Eine Erwerbsminderungsrente setzt eine Wartezeit von fünf Jahren und drei Jahre Pflichtbeiträge innerhalb der letzten fünf Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung voraus. Gesetzliche Ausnahmen sind möglich, doch eine schwere Erkrankung ersetzt diese Voraussetzungen nicht.

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Im Fall des Mannes fehlten 22 Pflichtbeitragsmonate. Vergleichbare Folgen einer Versicherungslücke beschreibt der Beitrag Versicherungslücke kostet Frau den Anspruch auf EM-Rente.

Prüffrage Bedeutung im entschiedenen Fall Wie leistungsfähig war der Mann nach der Reha? Die Klinik bescheinigte weniger als drei Stunden tägliches Leistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Welchen Eintritt der Erwerbsminderung nahm die Rentenversicherung an? Für die versicherungsrechtliche Prüfung ging sie vom 31. März 2023 aus. Wie viele Pflichtbeitragsmonate berücksichtigte der Ablehnungsbescheid? 14 Monate statt der grundsätzlich erforderlichen 36 Monate. Was sollte die Anerkennung der Krankheitszeiten bewirken? Sie sollte den Prüfzeitraum verlängern, damit weiter zurückliegende Pflichtbeiträge berücksichtigt werden können. Worüber entschied das Landessozialgericht? Über die begehrten Anrechnungszeiten, nicht über die gesonderte, damals ruhende Rentenklage.

Krankheitszeiten können ältere Beiträge wieder erreichbar machen

Der Fünfjahreszeitraum ist nicht in jedem Fall starr: Nach § 43 Absatz 4 SGB VI kann er sich durch Anrechnungszeiten ohne gleichzeitige Pflichtbeiträge verlängern. Die Rentenversicherung muss dann weiter zurückblicken und kann ältere Pflichtbeitragsmonate einbeziehen.

Eine solche Anrechnungszeit ist kein Ersatzbeitrag, mit dem ein fehlender Beitragsmonat aufgefüllt wird. Wie wichtig die genaue rechtliche Zuordnung ist, erläutert der Beitrag über prüfbedürftige Einträge im Rentenkonto.

Der Kläger legte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vor und verlangte die Anerkennung mehrerer Zeiträume, darunter die Zeit vom 16. Dezember 2020 bis zum 30. Oktober 2022. Das Sozialgericht ließ die separate Klage gegen die Rentenablehnung ruhen, bis dieser Streit über die Versicherungszeiten geklärt war.

Krankengeld und Arbeitslosengeld waren bereits berücksichtigt

Ein Teil der geltend gemachten Zeiten war im Rentenkonto schon als Pflichtbeitragszeit erfasst, weil der Mann Krankengeld oder Arbeitslosengeld erhalten hatte. Für Versicherte nach Vollendung des 25. Lebensjahres schließt § 58 Absatz 1 Satz 2 SGB VI in dieser Konstellation zusätzliche Anrechnungszeiten wegen Krankheit oder Arbeitslosigkeit aus.

Die betreffenden Monate nicht nochmals als Anrechnungszeiten angesetzt werden. Für einen weiteren Abschnitt hatte der Arbeitgeber Pflichtbeitragszeiten gemeldet, sodass das Gericht auch dort keine Unterbrechung einer versicherten Beschäftigung feststellte.

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Nach drei Jahren genügte der Blick auf den alten Beruf nicht mehr

Bei den späteren Krankheitszeiten lag das Problem anders: Nach der vom Gericht herangezogenen Rechtsprechung richtet sich die Arbeitsunfähigkeit bei fortdauernder Erkrankung nicht unbegrenzt nach dem bisherigen Beruf. Nach Ablauf des ersten Dreijahreszeitraums kommt es auf die Arbeitsfähigkeit unter den Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes an.

Das Gericht ging von einem Beginn der Arbeitsunfähigkeit am 9. Januar 2017 aus und ließ diesen Zeitraum am 8. Januar 2020 enden. Ein noch bestehendes, ruhendes Arbeitsverhältnis verlängerte den Schutz des bisherigen Berufs nach seiner Auffassung nicht.

Das bedeutet nicht, dass nach drei Jahren jede Krankheitszeit rentenrechtlich wertlos wird. Entscheidend ist dann die Leistungsfähigkeit auch für andere Tätigkeiten, wie der Beitrag EM-Rente trotz Krankheit abgelehnt: Auch viele Arbeitsjahre reichen oft nicht erläutert.

Frühere Gutachten verhinderten die Anerkennung

Für Januar 2020 sah das Landessozialgericht keine durchgehende Arbeitsunfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt als bewiesen an. Es stützte sich auf ein Gutachten aus diesem Monat sowie weitere Gutachten von 2021, die dem Mann mindestens sechs Stunden tägliche leichte Arbeit zutrauten.

Warum der Zeitpunkt des Eintritts so folgenreich sein kann, zeigt auch der Fall Gutachten sprach für die EM-Rente – trotzdem verlor der Kläger.

Auch eine neu eingetretene Arbeitsunfähigkeit ab Dezember 2020 half dem Kläger nicht weiter. Nach den Feststellungen des Gerichts fehlte wegen der zwischenzeitlichen Lücke der erforderliche Anschluss an die letzten Pflichtbeitragszeiten, die im April 2019 geendet hatten.

Das Bundessozialgericht entschied nicht erneut über die Erwerbsminderung

Der Mann wandte sich anschließend mit einer Nichtzulassungsbeschwerde an das Bundessozialgericht. Dieses verwarf die Beschwerde am 26. August 2026 als unzulässig und lehnte Prozesskostenhilfe ab, weil die Begründung die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllte (Az. B 5 R 64/26 B).

Nach Auffassung des BSG fehlte eine ausreichende Auseinandersetzung mit der vorhandenen Rechtsprechung. Außerdem griff die Beschwerde die Versicherungslücke nicht hinreichend an.

Nach dem Ende des Arbeitslosengeldes das Rentenkonto prüfen

Wer länger krank ist, sollte neben Arztberichten auch den Versicherungsverlauf prüfen lassen. Gerade nach dem Ende von Krankengeld oder Arbeitslosengeld muss geklärt werden, ob weitere Pflichtbeiträge, Anrechnungszeiten oder andere gesetzliche Verlängerungen vorliegen.

Arbeitslosigkeit ohne Leistungsbezug kann rentenrechtlich helfen; eine bloße Arbeitsuchendmeldung genügt nicht in jeder Konstellation. Für den vorherigen Übergang vom Krankengeld zum Arbeitslosengeld bietet der Beitrag zur Nahtlosigkeitsregelung nach der Aussteuerung eine Orientierung.

Fehlen Beitragsmonate, sollte außerdem geprüft werden, ob eine gesetzliche Ausnahme oder eine Verlängerung des Prüfzeitraums greift. Dazu finden Sie weitere Hinweise im Beitrag Erwerbsminderungsrente trotz fehlender Pflichtbeiträge.

Bei einer Ablehnung müssen die medizinische Begründung, der angenommene Eintritt der Erwerbsminderung und die Berechnung der Versicherungszeiten getrennt überprüft werden. Wie Sie dabei vorgehen können, erläutert der Beitrag Erwerbsminderungsrente abgelehnt: Was Sie jetzt tun sollten.

Fünf Fragen und Antworten zur Erwerbsminderungsrente

Reicht ein Reha-Bericht mit weniger als drei Stunden Leistungsvermögen für eine Rente?

Er kann die medizinischen Voraussetzungen einer vollen Erwerbsminderung stützen. Zusätzlich müssen aber die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein; der Bericht selbst ist kein Rentenbescheid.

Wie viele Pflichtbeiträge sind grundsätzlich erforderlich?

In der Regel müssen in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens 36 Monate mit entsprechenden Pflichtbeiträgen liegen. Hinzu kommt die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren, wobei gesetzliche Ausnahmen möglich sind.

Ersetzen Anrechnungszeiten fehlende Pflichtbeiträge?

Nein, sie können den Zeitraum verlängern, in dem nach Pflichtbeiträgen gesucht wird. Dadurch können ältere Beiträge mitzählen, die ohne diese Verlängerung außerhalb des Prüfzeitraums lägen.

Warum genügten die Krankschreibungen des Mannes nicht?

Für die späteren Zeiträume kam es nach der gerichtlichen Bewertung auf seine Arbeitsfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt an. Frühere Gutachten und eine Lücke im Versicherungsverlauf standen der begehrten Anerkennung entgegen.

Hat das Bundessozialgericht die Rentenablehnung abschließend bestätigt?

Nein, es verwarf die Nichtzulassungsbeschwerde im Verfahren über die Anrechnungszeiten aus verfahrensrechtlichen Gründen. Die separate Rentenklage war nach dem veröffentlichten Sachverhalt zum Ruhen gebracht worden.

Quellen

Bundessozialgericht: Beschluss vom 26. August 2026, B 5 R 64/26 B, Volltextveröffentlichung bei anwalt24.

Deutsche Rentenversicherung: Informationen zu Erwerbsminderungsrenten und ihren versicherungsrechtlichen Voraussetzungen.

Landessozialgericht Baden-Württemberg: Urteil vom 21. April 2026, L 11 R 1937/25, Volltextveröffentlichung auf Sozialgerichtsbarkeit.de.

Sozialgesetzbuch VI: §§ 43 und 58.