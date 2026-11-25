Eine neue Waschmaschine können Mieter mehrere Hundert Euro kosten. Für Haushalte mit geringem Einkommen ist eine solche Anschaffung oft kaum zu finanzieren.

Ab 2027 soll deshalb der staatlich geförderte Stromspar-Check erweitert werden. Wer eine alte, besonders stromhungrige Waschmaschine besitzt, kann künftig einen Zuschuss von 200 Euro für ein sparsameres Gerät erhalten.

Das Bundesumweltministerium kündigte die Erweiterung am 23. November 2026 an. Bisher gab es den Zuschuss vor allem für den Austausch alter Kühlschränke. Künftig sollen auch Waschmaschinen gefördert werden. Für die Weiterentwicklung des Programms bis Ende 2029 stellt der Bund insgesamt 165 Millionen Euro bereit.

200 Euro Zuschuss für eine neue Waschmaschine

Mit dem erweiterten Stromspar-Check sollen Haushalte unterstützt werden, die zwar hohe Energiekosten haben, sich aber keine modernen und sparsameren Haushaltsgeräte leisten können.

Nach Angaben des Bundesumweltministeriums wird das bisherige Gutscheinmodell für Kühlschränke auf Waschmaschinen ausgeweitet.

Das bedeutet allerdings nicht, dass jeder Haushalt mit geringem Einkommen pauschal 200 Euro für eine neue Waschmaschine bekommt. Voraussetzung ist eine Beratung, bei der geprüft wird, ob der Austausch des vorhandenen Geräts energetisch sinnvoll ist.

Für Kühlschränke gelten bereits konkrete Bedingungen. Das vorhandene Gerät muss mindestens zehn Jahre alt sein und einen entsprechend hohen Stromverbrauch aufweisen. Der Austausch muss eine ausreichende Energieeinsparung ermöglichen.

Welche technischen Voraussetzungen und Altersgrenzen künftig speziell für Waschmaschinen gelten, hat das Ministerium noch nicht vollständig veröffentlicht.

Wichtig ist deshalb, vor dem Kauf einer neuen Waschmaschine zunächst den Stromspar-Check zu kontaktieren. Wer bereits ein neues Gerät gekauft hat, sollte nicht davon ausgehen, nachträglich einen Gutschein zu bekommen.

Auch Bürgergeldempfänger und Rentner können profitieren

Das Angebot richtet sich an Menschen, die aufgrund ihres geringen Einkommens besonders stark durch Energie- und Wohnkosten belastet werden.

Teilnehmen können nach Angaben des Stromspar-Checks insbesondere Menschen mit Bürgergeld, Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter, Wohngeldempfänger, Familien mit Kinderzuschlag, Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie BAföG-Empfänger.

Auch Rentner mit niedriger Rente und Erwerbstätige mit geringem Einkommen können teilnehmen, wenn sie die Einkommensvoraussetzungen erfüllen.

Ob die Voraussetzungen erfüllt sind, lässt sich über den kostenlosen Einkommens-Rechner des Stromspar-Checks prüfen.

So erhalten Haushalte den Zuschuss

Die Förderung läuft über den Stromspar-Check, ein gemeinsames Projekt des Deutschen Caritasverbandes und des Bundesverbandes der Energie- und Klimaschutzagenturen.

Wer teilnehmen möchte, kann sich bereits jetzt für eine kostenlose Energieberatung anmelden.

Die Beratung erfolgt je nach örtlichem Angebot direkt in der Wohnung oder online. Ein persönlicher Haushalts-Check dauert etwa 60 bis 90 Minuten, ein Online-Check ungefähr eine Stunde.

Dabei prüfen geschulte Stromsparhelfer den Energieverbrauch und suchen nach Möglichkeiten, Strom, Wasser und Heizenergie einzusparen.

Steht im Haushalt beispielsweise ein sehr alter Kühlschrank, können die Berater prüfen, ob ein geförderter Austausch infrage kommt.

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Ab 2027 soll dieses Verfahren auch bei Waschmaschinen möglich sein.

Der vorgesehene Ablauf umfasst die Anmeldung beim Stromspar-Check, die Prüfung der Teilnahmeberechtigung und einen kostenlosen Beratungstermin. Anschließend wird der Energieverbrauch des vorhandenen Geräts überprüft.

Wenn die Fördervoraussetzungen erfüllt sind, kann ein Zuschuss beziehungsweise Gutschein gewährt werden. Erst danach sollte ein förderfähiges Neugerät gekauft werden.

Die genauen Bedingungen für Waschmaschinen sollen im Zuge der Programmerweiterung festgelegt werden.

Kostenlose Thermostate und Reparaturgutscheine kommen hinzu

Der Zuschuss für Waschmaschinen ist nicht die einzige Neuerung.

Ab 2027 sollen Haushalte mit geringem Einkommen zusätzlich kostenlose programmierbare Heizkörperthermostate erhalten können. Damit lässt sich die Raumtemperatur zeitlich steuern, beispielsweise während der Nacht oder bei längerer Abwesenheit.

Außerdem sind Reparaturgutscheine für Haushaltsgeräte geplant.

Statt einen defekten Kühlschrank oder eine Waschmaschine sofort auszutauschen, soll künftig unter geeigneten Voraussetzungen eine Reparatur unterstützt werden.

Wie hoch der Reparaturzuschuss ausfällt und welche Geräte genau berücksichtigt werden, ist bislang nicht abschließend bekannt.

Schon heute erhalten Teilnehmer nach Bedarf kostenlose Energiesparhilfen. Dazu gehören sparsame LED-Leuchtmittel, wassersparende Duschköpfe und schaltbare Steckdosenleisten.

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Das Bundesumweltministerium will damit nicht nur neue Geräte fördern, sondern auch laufende Kosten in Haushalten reduzieren.

Bis zu 300 Euro weniger Energiekosten im Jahr

Nach Angaben des Stromspar-Checks sparen teilnehmende Haushalte durch die Beratung und die umgesetzten Maßnahmen im Durchschnitt rund 300 Euro jährlich.

Das ist kein zusätzlicher Geldbetrag, der ausgezahlt wird. Die Einsparung entsteht beispielsweise durch geringeren Strom- und Wasserverbrauch oder niedrigere Heizkosten.

Wie viel tatsächlich gespart werden kann, hängt von den vorhandenen Geräten, den Verbrauchsgewohnheiten und dem jeweiligen Haushalt ab.

Ein besonders großer Unterschied kann entstehen, wenn ein altes Kühlgerät gegen ein deutlich effizienteres Modell ausgetauscht wird.

Das Bundesumweltministerium beziffert die durchschnittliche Energieeinsparung beim geförderten Kühlgerätetausch auf rund 400 Kilowattstunden im Jahr.

Bei einem angenommenen Strompreis von 35 Cent je Kilowattstunde würde das rechnerisch 140 Euro weniger Stromkosten pro Jahr bedeuten.

Für Waschmaschinen lässt sich eine vergleichbare Ersparnis nicht pauschal versprechen. Hier hängen die Einsparmöglichkeiten insbesondere von der Zahl der Waschgänge, den verwendeten Programmen und dem bisherigen Gerät ab.

Gegen-hartz.de hat bereits darüber berichtet, wie Menschen mit niedriger Rente durch den kostenlosen Stromspar-Check ihre Energiekosten senken können.

Stromkosten müssen Bürgergeldempfänger meist selbst bezahlen

Für Menschen mit Bürgergeld kann die neue Förderung besonders wichtig sein.

Gewöhnlicher Haushaltsstrom gehört zum Regelbedarf. Die Stromkosten für Waschmaschine, Kühlschrank oder Beleuchtung werden deshalb im Regelfall nicht zusätzlich vom Jobcenter übernommen.

Wer wegen eines alten Geräts besonders viel Strom verbraucht, muss diese Mehrkosten häufig aus seinem ohnehin knappen Budget bestreiten.

Eine sparsamere Waschmaschine kann deshalb die laufenden Kosten reduzieren, ohne dass dafür eine zusätzliche Sozialleistung beantragt werden muss.

Gegen-hartz.de erläutert im Beitrag Bürgergeld: Dann muss Dir das Jobcenter einen Zuschuss für Strom zahlen, unter welchen besonderen Voraussetzungen das Jobcenter dennoch bei Stromkosten helfen muss.

Der Stromspar-Check ist davon zu unterscheiden. Es handelt sich um ein eigenständiges Förder- und Beratungsangebot, das auch Menschen ohne Jobcenter-Leistungen offensteht.

Bund stellt 165 Millionen Euro bis 2029 bereit

Die Finanzierung des erweiterten Programms ist nach Angaben des Bundesumweltministeriums für den Zeitraum von 2027 bis 2029 gesichert.

Insgesamt stehen dafür 165 Millionen Euro zur Verfügung.

Der Deutsche Caritasverband teilte am 23. November mit, dass mit den neuen Mitteln weitere 112.000 Haushalte mit geringem Einkommen beraten werden sollen.

Das Projekt existiert bereits seit 2008. Nach Angaben der Caritas haben seitdem mehr als eine Million Menschen von dem Beratungsangebot profitiert.

Aktuell gibt es bundesweit rund 110 Standorte. Weitere Beratungsstellen sollen im Rahmen der Erweiterung hinzukommen.

Wo Betroffene den kostenlosen Stromspar-Check beantragen können

Interessierte können sich unmittelbar über die offizielle Internetseite des Projekts anmelden.

Die Anmeldung ist online über stromspar-check.de/termin-vereinbaren/ möglich. Alternativ steht die kostenlose Telefonnummer 0800 444 33 22 zur Verfügung.

Die telefonische Beratung ist nach den veröffentlichten Angaben montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr erreichbar. Außerdem bietet die Projektwebsite eine Kontaktmöglichkeit über WhatsApp an.

Nach der Anmeldung wird die Anfrage an das zuständige Beratungsteam weitergeleitet. Dieses setzt sich zur Terminvereinbarung mit dem Haushalt in Verbindung.

Der Stromspar-Check ist kostenlos. Eine Teilnahme verpflichtet nicht zum Kauf eines neuen Geräts.

Wer eine besonders alte Waschmaschine besitzt und den Austausch für 2027 plant, kann sich schon jetzt über das Beratungsangebot informieren.

Der neue Zuschuss für Waschmaschinen soll ab 2027 eingeführt werden. Bis die konkreten Förderbedingungen vorliegen, sollten Betroffene einen geplanten Neukauf nicht allein in Erwartung der 200 Euro vorziehen.

Quellen