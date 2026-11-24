Wenn die Nebenkostenabrechnung ins Haus flattert, müssen viele Mieter nicht nur eine hohe Nachzahlung leisten, sondern künftig auch höhere monatliche Vorauszahlungen stemmen. Wer bereits Wohngeld bezieht, kann unter bestimmten Voraussetzungen einen höheren Zuschuss beantragen – in einigen Fällen sogar rückwirkend.

Allerdings unterscheidet das Wohngeldgesetz zwischen kalten Betriebskosten und Heizkosten. Während steigende Kosten für Müllabfuhr, Wasser oder Gebäudeversicherung einen höheren Wohngeldanspruch begründen können, gehen Mieter bei einer reinen Heizkostenerhöhung häufig leer aus.

Mehr Wohngeld: Warum die Zehn-Prozent-Grenze so wichtig ist

Wer bereits Wohngeld erhält, muss bei steigenden Wohnkosten nicht zwangsläufig bis zum nächsten Bewilligungszeitraum warten. Nach Paragraf 27 des Wohngeldgesetzes (WoGG) besteht unter bestimmten Voraussetzungen ein Anspruch auf eine Neuberechnung.

Dafür muss sich der anerkannte Mietbetrag ohne die gesetzliche Heizkostenentlastung um mehr als zehn Prozent erhöhen. Zudem muss die Neuberechnung tatsächlich einen höheren Wohngeldanspruch ergeben.

Eine Erhöhung um genau zehn Prozent reicht nicht aus. Auch erfolgt die Anpassung nicht automatisch, sondern muss bei der zuständigen Wohngeldstelle beantragt werden.

Diese Nebenkosten können das Wohngeld erhöhen

Für die Wohngeldberechnung wird grundsätzlich die Bruttokaltmiete herangezogen. Sie setzt sich aus der Nettokaltmiete und den berücksichtigungsfähigen kalten Betriebskosten zusammen.

Dazu gehören beispielsweise die Kosten für Wasser und Abwasser, Müllentsorgung, Gebäudereinigung, Grundsteuer, Gebäudeversicherung und Gartenpflege. Steigen die monatlichen Vorauszahlungen für diese Betriebskosten, kann sich daraus ein höherer Wohngeldanspruch ergeben.

Entscheidend ist allerdings nicht, um wie viel Prozent die Nebenkosten allein steigen. Vielmehr muss sich der gesamte für das Wohngeld anerkannte Mietbetrag um mehr als zehn Prozent erhöhen.

Zwei Nebenkostenabrechnungen mit völlig unterschiedlichen Folgen

Wie unterschiedlich sich steigende Nebenkosten auswirken können, zeigt ein Vergleich zweier beispielhafter Mietverhältnisse. Beide Haushalte müssen nach ihrer Jahresabrechnung monatlich 80 Euro mehr an ihren Vermieter überweisen.

Während beim ersten Haushalt die kalten Betriebskosten steigen, verteuert sich beim zweiten Haushalt ausschließlich das Heizen.

Monatliche Wohnkosten Bisher Fall 1: Kalte Nebenkosten steigen Fall 2: Heizkosten steigen Nettokaltmiete 480 Euro 480 Euro 480 Euro Kalte Betriebskosten 120 Euro 200 Euro 120 Euro Heiz- und Warmwasserkosten 100 Euro 100 Euro 180 Euro Gesamte Warmmiete 700 Euro 780 Euro 780 Euro Bruttokaltmiete 600 Euro 680 Euro 600 Euro Erhöhung der Bruttokaltmiete – 13,33 Prozent 0 Prozent 10-Prozent-Grenze überschritten? – Ja Nein Mehr Wohngeld aufgrund der Mietsteigerung möglich? – Ja, unter weiteren Voraussetzungen Nein

Die Beispielrechnung setzt voraus, dass die Bruttokaltmiete in voller Höhe innerhalb der wohngeldrechtlichen Obergrenze anerkannt wird.

Obwohl beide Haushalte jährlich 960 Euro zusätzlich aufbringen müssen, kann nur der erste Haushalt aufgrund der gestiegenen Mietkosten einen Anspruch auf höheres Wohngeld haben. Der zweite Haushalt muss die zusätzlichen Heizkosten grundsätzlich selbst finanzieren.

Warum höhere Heizkosten nicht automatisch zu mehr Wohngeld führen

Seit der Einführung des Wohngeld-Plus im Januar 2023 berücksichtigt der Gesetzgeber eine dauerhafte Heizkostenkomponente. Diese orientiert sich jedoch an der Anzahl der Haushaltsmitglieder und nicht an den tatsächlichen Heizkosten einer Wohnung.

Nach Paragraf 12 WoGG gelten folgende monatliche Beträge zur Heizkostenentlastung.

Haushaltsmitglieder Heizkostenentlastung in der Wohngeldberechnung 1 Person 110,40 Euro 2 Personen 142,60 Euro 3 Personen 170,20 Euro 4 Personen 197,80 Euro 5 Personen 225,40 Euro Jede weitere Person Zusätzlich 27,60 Euro

Diese Beträge werden bei der Wohngeldberechnung berücksichtigt, aber nicht in voller Höhe als zusätzlicher Zuschuss ausgezahlt. Steigen die tatsächlichen Heizkosten erheblich, verändert sich die gesetzliche Pauschale dadurch nicht.

Gerade für Rentner mit niedrigen Einkünften kann das zum Problem werden. Ihre tatsächlichen Wohnkosten steigen, während der staatliche Zuschuss unverändert bleibt.

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Gericht bestätigt: Die höhere Warmmiete allein reicht nicht aus

Wie streng die gesetzlichen Voraussetzungen ausgelegt werden, zeigt ein Urteil des Verwaltungsgerichts Bayreuth vom 25. März 2026 (Az. B 8 K 25.1190). Ein Wohngeldempfänger wollte aufgrund gestiegener Mietkosten einen höheren monatlichen Zuschuss durchsetzen.

Die für das Wohngeld berücksichtigungsfähige Miete war jedoch lediglich um 8,16 Prozent gestiegen. Das Gericht bestätigte deshalb die Ablehnung des Erhöhungsantrags.

Mehr zu dieser Entscheidung erfahren Sie in unserem Beitrag Höhere Miete, gleiches Wohngeld: Warmmiete allein zählt nicht.

Diese Mietobergrenze kann eine Wohngelderhöhung verhindern

Selbst wenn die Bruttokaltmiete um mehr als zehn Prozent steigt, ist ein höheres Wohngeld nicht garantiert. Denn bei der Berechnung gelten gesetzliche Mietobergrenzen, die von der Haushaltsgröße und der Mietenstufe des Wohnortes abhängen und durch die Klimakomponente ergänzt werden.

Wer bereits mit seiner bisherigen Miete die geltende Obergrenze erreicht hat, kann durch weitere Mietsteigerungen grundsätzlich kein höheres Wohngeld aufgrund dieser Kosten erhalten.

Liegt die bisher anerkannte Miete beispielsweise bei 600 Euro und die geltende Obergrenze bei 650 Euro, werden von einer Mietsteigerung auf 680 Euro lediglich 50 Euro zusätzlich berücksichtigt. Damit beträgt die anerkannte Erhöhung nur 8,33 Prozent und bleibt unter der gesetzlichen Schwelle.

Wann Mieter rückwirkend mehr Wohngeld erhalten können

Besonders interessant für Wohngeldempfänger ist die Möglichkeit einer rückwirkenden Erhöhung. Hat sich die anerkannte Miete rückwirkend um mehr als zehn Prozent erhöht, kann auch der Wohngeldanspruch für zurückliegende Monate neu berechnet werden.

Eine rückwirkende Bewilligung ist allerdings frühestens ab dem Beginn des laufenden Bewilligungszeitraums möglich. Zudem muss sich aus der neuen Berechnung tatsächlich ein höherer Anspruch ergeben.

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Eine wichtige Voraussetzung findet sich in Paragraf 25 Absatz 5 WoGG. Der Erhöhungsantrag muss spätestens bis zum Ende des Kalendermonats gestellt werden, der auf die Kenntnis von der rückwirkenden Mieterhöhung folgt.

Erfahren Mieter beispielsweise im November 2026 von einer rechtlich wirksamen rückwirkenden Mieterhöhung, müssen sie den entsprechenden Antrag grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2026 stellen. Wer diese Frist versäumt, riskiert, den rückwirkenden Anspruch zu verlieren.

Übernimmt das Wohngeldamt die Nebenkostennachzahlung?

Eine einmalige Nachforderung aus der jährlichen Nebenkostenabrechnung wird grundsätzlich nicht vom Wohngeldamt übernommen. Davon zu unterscheiden ist die Erhöhung der künftig zu zahlenden monatlichen Betriebskostenvorauszahlungen.

Auch führt eine gewöhnliche Jahresabrechnung nicht automatisch zu einer rückwirkenden Erhöhung der wohngeldrechtlich anerkannten Miete. Dafür müssen die gesetzlichen Voraussetzungen einer rückwirkenden Mietsteigerung erfüllt sein.

Wer eine hohe Betriebs- oder Heizkostennachzahlung aus eigenen Mitteln nicht bezahlen kann, sollte sich dennoch beraten lassen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann im Monat der Fälligkeit ein Anspruch auf existenzsichernde Leistungen beim Jobcenter oder Sozialamt entstehen.

Ein solcher Anspruch kann auch für Haushalte infrage kommen, die normalerweise ohne diese Leistungen auskommen.

Auch mehrere kleinere Erhöhungen können einen Anspruch auslösen

Nicht jede einzelne Mietsteigerung muss die Zehn-Prozent-Grenze überschreiten. Mehrere anerkannte Erhöhungen innerhalb desselben Bewilligungszeitraums können zusammengerechnet dazu führen, dass die gesetzliche Schwelle erreicht und überschritten wird.

Steigt zunächst die Nettokaltmiete und einige Monate später zusätzlich die Vorauszahlung für kalte Betriebskosten, sollten Mieter beide Veränderungen gegenüber ihrem bisherigen Wohngeldbescheid prüfen.

Auch ein gesunkenes Einkommen kann unabhängig davon einen Erhöhungsantrag rechtfertigen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Beitrag Wohngeld: Miete steigt, Einkommen sinkt – der Erhöhungsantrag macht jetzt Sinn.

So beantragen Mieter einen höheren Wohngeldzuschuss

Betroffene sollten zunächst ihren aktuellen Wohngeldbescheid mit den neuen Mietkosten vergleichen. Besonders wichtig ist die getrennte Ausweisung der kalten Betriebskosten sowie der Heiz- und Warmwasserkosten.

Bei der zuständigen Wohngeldstelle kann anschließend ein Erhöhungsantrag nach Paragraf 27 Absatz 1 WoGG gestellt werden. Die Nebenkostenabrechnung, das Schreiben über die Anpassung der Vorauszahlungen und aktuelle Einkommensnachweise sollten beigefügt werden.

Droht eine Frist abzulaufen, empfiehlt es sich, zunächst einen formlosen Antrag einzureichen und fehlende Unterlagen anschließend nachzureichen. Der Eingang des Antrags sollte nachweisbar sein.

Praxisbeispiel: Rentnerin beantragt erfolgreich mehr Wohngeld

Die Rentnerin Frau Schneider erhält monatlich 230 Euro Wohngeld. Ihr Bewilligungszeitraum läuft von Januar bis Dezember 2026, ihre bisherige vollständig anerkannte Bruttokaltmiete beträgt 600 Euro.

Im November erfährt sie von einer rechtlich wirksamen rückwirkenden Erhöhung ihrer kalten Betriebskosten ab September 2026. Ihre Bruttokaltmiete steigt dadurch auf 680 Euro monatlich und damit um 13,33 Prozent.

Frau Schneider stellt noch im November einen Erhöhungsantrag. Angenommen, die Wohngeldstelle errechnet einen neuen monatlichen Anspruch von 275 Euro, erhält sie künftig 45 Euro mehr.

Für die Monate September und Oktober würde sich in diesem vereinfachten Beispiel zudem eine Nachzahlung von insgesamt 90 Euro ergeben. Voraussetzung ist, dass die neue Miete vollständig anerkannt wird und alle weiteren Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind.

FAQ: Sechs wichtige Fragen und Antworten zu höheren Nebenkosten beim Wohngeld

Bekomme ich automatisch mehr Wohngeld, wenn meine Nebenkosten steigen?

Nein. Während eines laufenden Bewilligungszeitraums müssen Sie einen Erhöhungsantrag stellen, wenn sich der anerkannte Mietbetrag ohne die gesetzliche Heizkostenentlastung um mehr als zehn Prozent erhöht hat.

Welche Nebenkosten zählen bei der Zehn-Prozent-Regel?

Berücksichtigt werden grundsätzlich kalte Betriebskosten wie Wasser, Abwasser, Müllabfuhr, Grundsteuer und Gebäudeversicherung. Tatsächliche Heiz- und Warmwasserkosten zählen dagegen nicht zu diesem Vergleichsbetrag.

Reicht eine Mietsteigerung um genau zehn Prozent aus?

Nein. Das Wohngeldgesetz verlangt ausdrücklich eine Erhöhung um mehr als zehn Prozent.

Kann ich wegen einer hohen Heizkostenabrechnung mehr Wohngeld erhalten?

Eine reine Erhöhung der tatsächlichen Heizkosten begründet grundsätzlich keinen höheren Wohngeldanspruch während des laufenden Bewilligungszeitraums. Die Heizkosten werden über eine gesetzlich festgelegte Komponente berücksichtigt.

Wie lange kann ich rückwirkend mehr Wohngeld beantragen?

Bei einer rückwirkenden Erhöhung der anerkannten Miete müssen Sie den Antrag grundsätzlich bis zum Ende des Folgemonats nach Kenntnis der Erhöhung stellen. Die rückwirkende Bewilligung reicht frühestens bis zum Beginn des laufenden Bewilligungszeitraums zurück.

Was passiert, wenn meine Miete um weniger als zehn Prozent steigt?

Dann besteht allein aufgrund dieser Mietsteigerung grundsätzlich kein Anspruch auf eine vorzeitige Neuberechnung. Beim nächsten regulären Weiterleistungsantrag können die gestiegenen anerkennungsfähigen Mietkosten jedoch auch ohne Überschreiten der Zehn-Prozent-Grenze berücksichtigt werden.

Fazit: Nebenkostenabrechnung genau prüfen und kein Geld verschenken

Steigende Nebenkosten können einen höheren Wohngeldanspruch auslösen, doch es kommt auf die Zusammensetzung der Wohnkosten an. Wer höhere Vorauszahlungen für kalte Betriebskosten leisten muss, sollte die Zehn-Prozent-Grenze anhand seines bisherigen Wohngeldbescheids überprüfen.

Besonders bei rückwirkenden Mietsteigerungen ist schnelles Handeln gefragt. Wer die gesetzlichen Antragsfristen kennt, kann unter Umständen zusätzliche Wohngeldzahlungen für mehrere Monate erhalten.