Gericht bleibt hart: Statt Frührente bleibt Grundsicherung

Wer die Regelaltersgrenze erreicht hat, den Rentenantrag rechtzeitig eingereicht hat und trotzdem auf den Bescheid wartet, kann in eine bedrückende Zahlungslücke geraten.

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Das Sozialgericht Karlsruhe hat nun klargestellt, dass eine vorläufige Altersrente im gerichtlichen Eilverfahren nicht ohne Weiteres erzwungen werden kann. Kann die Grundsicherung im Alter den Lebensunterhalt sichern, fehlt nach Auffassung des Gerichts regelmäßig die besondere Dringlichkeit für eine sofortige Anordnung gegen die Deutsche Rentenversicherung.

Der Beschluss trägt das Aktenzeichen S 12 R 1202/25 ER. Er bedeutet nicht, dass der Rentenanspruch erlischt oder die Sozialhilfe dauerhaft an die Stelle der Altersrente tritt. Die Entscheidung betrifft allein die Frage, ob das Sozialgericht die Rentenversicherung schon vor Abschluss des Verwaltungsverfahrens zu Zahlungen verpflichten muss.

Der Rentenantrag war gestellt, doch der Bescheid blieb aus

Der Antragsteller war 1959 geboren und hatte die für ihn geltende Regelaltersgrenze erreicht. Nach den veröffentlichten Angaben lagen der Deutschen Rentenversicherung die benötigten Unterlagen vor, ein Bewilligungsbescheid war aber noch nicht ergangen. Weil der Mann seinen Lebensunterhalt nicht mehr aus laufenden Einnahmen bestreiten konnte und sein Girokonto überzog, beantragte er beim Sozialgericht eine einstweilige Anordnung.

Sein Ziel war keine endgültige Entscheidung über sämtliche Einzelheiten der Rentenberechnung. Die Rentenversicherung sollte vielmehr vorläufig zahlen, bis das reguläre Verfahren abgeschlossen ist.

Für den Betroffenen war dies naheliegend, weil er den erwarteten Rentenanspruch als Ergebnis seiner Versicherungszeiten und Beitragszahlungen verstand.

Das Sozialgericht lehnte den Eilantrag dennoch ab. Nach seiner Beurteilung konnte eine akute Existenznot durch Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch aufgefangen werden.

Der Mann müsse deshalb zunächst Grundsicherung im Alter beim zuständigen Sozialamt beantragen, sofern er seinen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und verwertbarem Vermögen decken könne.

Warum der Eilantrag an der Dringlichkeit scheiterte

Eine einstweilige Anordnung nach § 86b Absatz 2 Sozialgerichtsgesetz setzt zwei Voraussetzungen voraus. Erstens muss ein Anspruch auf die verlangte Leistung hinreichend wahrscheinlich sein, was Juristen als Anordnungsanspruch bezeichnen. Zweitens muss eine gegenwärtige Eilbedürftigkeit bestehen, der sogenannte Anordnungsgrund.

Für den Anordnungsgrund genügt nicht jede finanzielle Belastung. Ohne die gerichtliche Sofortentscheidung müssen schwere, unzumutbare und anders nicht abwendbare Nachteile drohen. Gibt es eine tatsächlich erreichbare Sozialleistung, die Miete, Lebensunterhalt und weitere anerkannte Bedarfe sichert, kann genau diese Voraussetzung fehlen.

So argumentierte das Sozialgericht Karlsruhe. Wer Grundsicherung bezieht oder sie wegen fehlender Bedürftigkeit nicht beanspruchen kann, ist nach dieser Sicht nicht in einer unabwendbaren existenziellen Notlage. Das Gericht musste deshalb im Eilverfahren nicht abschließend klären, in welcher Höhe die Altersrente später zu bewilligen sein würde.

Die Überschrift darf nicht missverstanden werden

Die Aussage, Grundsicherung gehe der vorläufigen Rente vor, beschreibt nur das Ergebnis dieses Eilverfahrens. Im gewöhnlichen Leistungsrecht bleibt die gesetzliche Rente ein vorrangiges Einkommen, während die Grundsicherung nach dem SGB XII nachrangig hilft. Wird die Rente später rückwirkend bewilligt, wird die Überschneidung zwischen den beteiligten Trägern abgerechnet.

Der Beschluss tauscht die Zuständigkeiten daher nicht dauerhaft aus. Er besagt lediglich, dass das Sozialamt die Zeit bis zum Rentenbescheid auffangen kann und diese Möglichkeit den gerichtlichen Eilbedarf entfallen lässt. Ob jeder andere Fall ebenso endet, hängt von den konkreten Umständen und von der Glaubhaftmachung der Notlage ab.

Eine andere Bewertung kann in Betracht kommen, wenn das Sozialamt die existenzsichernde Hilfe nicht rechtzeitig gewährt, ein Antrag nachweisbar nicht bearbeitet wird oder trotz Antrag unmittelbar Wohnungslosigkeit, eine Energiesperre oder ein vergleichbar schwerer Schaden droht.

Dann reicht der bloße Hinweis auf eine theoretisch verfügbare Leistung nicht zwingend aus. Betroffene müssen dem Gericht jedoch mit Bescheiden, Kontoauszügen, Mahnungen und Schriftwechseln zeigen, weshalb die Not anderweitig nicht behoben wird.

Grundsicherung ist ein Rechtsanspruch und keine freiwillige Hilfe

Grundsicherung im Alter erhalten Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben und den notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können.

Berücksichtigt werden unter anderem Einkommen, verwertbares Vermögen und die wirtschaftlichen Verhältnisse eines Ehe- oder Lebenspartners. Ausführliche Hinweise zu Voraussetzungen, Berechnung und Freibeträgen bietet der Gegen-Hartz-Ratgeber zur Grundsicherung im Alter.

Die Leistung umfasst nicht lediglich den monatlichen Regelbedarf. Je nach Einzelfall kommen angemessene Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie anerkannte Mehrbedarfe hinzu. Das Sozialamt prüft den individuellen Bedarf und zieht anrechenbares Einkommen davon ab.

Für Menschen, die eigentlich auf ihre Rente warten, bleibt der Gang zum Sozialamt dennoch belastend. Sie müssen ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse offenlegen, obwohl der erwartete Rentenanspruch aus einer beitragsfinanzierten Versicherung stammt. Gerade dieser Wechsel von einer Versicherungsleistung in ein bedürftigkeitsabhängiges Sicherungssystem erklärt die Kritik an dem Beschluss.

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Der Antrag beim Sozialamt sollte nicht aufgeschoben werden

Grundsicherung im Alter wird grundsätzlich nur auf Antrag erbracht. Nach § 44 SGB XII beginnt die Leistung bei einem Erstantrag regelmäßig am ersten Tag des Monats, in dem der Antrag gestellt wird. Wer aus Scham, Unkenntnis oder in der Hoffnung auf einen kurzfristigen Rentenbescheid wartet, kann dadurch Geld für einen früheren Monat verlieren.

Ein Antrag sollte daher sofort nach Eintritt der Zahlungslücke nachweisbar beim Sozialamt eingehen. Fehlende Unterlagen können in vielen Fällen nachgereicht werden, während das Datum des ersten Antrags für den Leistungsbeginn wichtig bleibt. Die Rentenversicherung ist außerdem verpflichtet, über die Grundsicherung zu informieren und kann entsprechende Anträge entgegennehmen und weiterleiten.

Besteht bereits ein Anspruch auf Wohngeld, muss geprüft werden, welche Leistung im betroffenen Zeitraum greift. Wohngeld und Grundsicherung im Alter werden für denselben Bedarf grundsätzlich nicht nebeneinander gezahlt. Einen Vergleich der Voraussetzungen enthält der Beitrag kleine Rente: Grundsicherung oder Wohngeld.

Ein Vorschuss bei der Rentenversicherung kann der bessere erste Schritt sein

Neben dem Antrag beim Sozialamt kommt ein Vorschuss nach § 42 SGB I in Betracht. Voraussetzung ist, dass der Geldleistungsanspruch dem Grunde nach besteht und voraussichtlich längere Zeit benötigt wird, um seine Höhe festzustellen. Auf Antrag muss die Vorschusszahlung spätestens nach Ablauf eines Kalendermonats nach Eingang des Vorschussantrags beginnen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Ein Vorschuss ist keine frei erfundene „vorläufige Rente“, sondern ein gesetzlich geregeltes Instrument für verzögerte Leistungsberechnungen. Der Antrag sollte ausdrücklich als Vorschussantrag bezeichnet, schriftlich eingereicht und mit Versicherungsnummer, Rentenbeginn sowie einer kurzen Darstellung der finanziellen Lage versehen werden. Wie Betroffene dabei vorgehen können, erläutert Gegen-Hartz im Beitrag Rente: Eilantrag abgewiesen – Vorschuss bei der DRV beantragen.

Der Vorschuss hilft allerdings nur, wenn der Anspruch dem Grunde nach geklärt ist und im Wesentlichen noch die Höhe festgestellt werden muss. Sind Versicherungszeiten, Wartezeiten oder die richtige Rentenart noch streitig, kann die Rentenversicherung den Antrag anders beurteilen. Deshalb sollten Versicherte die Bestätigung über vollständige Unterlagen und jeden Schriftwechsel sorgfältig aufbewahren.

Welche Wege bei einer verzögerten Rente offenstehen

Weg Bedeutung für Betroffene Vorschuss nach § 42 SGB I Er richtet sich gegen die Rentenversicherung und kommt in Betracht, wenn der Rentenanspruch dem Grunde nach besteht, die Ermittlung der Höhe aber länger dauert. Grundsicherung nach dem SGB XII Sie sichert bei Bedürftigkeit den anerkannten Lebensunterhalt bis zur Rentenzahlung, verlangt aber eine Prüfung von Einkommen und Vermögen. Einstweilige Anordnung nach § 86b SGG Sie setzt neben einem wahrscheinlichen Anspruch eine akute Notlage voraus, die nicht durch eine andere erreichbare Leistung abgewendet werden kann. Untätigkeitsklage nach § 88 SGG Sie kann nach der gesetzlichen Wartefrist eine behördliche Entscheidung erzwingen, führt aber nicht automatisch zu einer Bewilligung oder zu sofortigem Geld.

Diese Wege schließen einander nicht in jeder Lage aus. Ein Betroffener kann einen Vorschuss bei der Rentenversicherung verlangen und zugleich Grundsicherung beantragen, damit der Lebensunterhalt gesichert bleibt. Gegenüber beiden Stellen müssen die parallelen Anträge und späteren Zahlungen vollständig angegeben werden.

Eine Untätigkeitsklage ist gewöhnlich erst zulässig, wenn über einen Antrag sechs Monate lang ohne zureichenden Grund nicht entschieden wurde. Bei einer akuten Lücke hilft sie deshalb oft nicht schnell genug. Welche Folgen behördliche Untätigkeit haben kann, zeigt auch der Gegen-Hartz-Beitrag Rente: Monatelang keine Antwort – DRV muss Kosten tragen.

Was mit der späteren Rentennachzahlung geschieht

Wird die Altersrente später rückwirkend für Monate bewilligt, in denen das Sozialamt Grundsicherung gezahlt hat, darf derselbe Bedarf nicht doppelt finanziert werden. Der Sozialhilfeträger kann wegen seiner vorläufigen Leistungen einen Erstattungsanspruch gegenüber der Rentenversicherung haben. Die Nachzahlung wird dann für den Überschneidungszeitraum ganz oder teilweise zwischen den Behörden verrechnet.

Das bedeutet nicht automatisch, dass die gesamte Rentennachzahlung an das Sozialamt fällt. Entscheidend sind der deckungsgleiche Zeitraum, die Höhe der erbrachten Sozialhilfe und mögliche Differenzbeträge. Der Artikel Rente und Sozialhilfe: Darf das Sozialamt die Nachzahlung behalten? erklärt diese Abrechnung ausführlicher.

Betroffene sollten den Rentenbescheid, die Berechnung der Nachzahlung und die Mitteilung über den Erstattungsanspruch miteinander vergleichen. Bleibt nach Abzug der Erstattung ein Rest, muss dieser grundsätzlich an die rentenberechtigte Person ausgezahlt werden. Bei Unklarheiten empfiehlt sich eine Beratung durch einen Sozialverband, eine zugelassene Rentenberatung oder einen Fachanwalt für Sozialrecht.

Der Beschluss ist sozialpolitisch umstritten

Die gerichtliche Begründung folgt der strengen Logik des Eilrechtsschutzes: Eine sofortige Anordnung soll nur unabwendbare schwere Nachteile verhindern. Wenn das Existenzminimum durch das Sozialamt gedeckt werden kann, sieht das Gericht diese Gefahr nicht. Aus verfahrensrechtlicher Sicht ist die Entscheidung deshalb nachvollziehbar.

Für Versicherte bleibt das Ergebnis dennoch schwer vermittelbar. Sie haben Beiträge entrichtet, den Rentenantrag gestellt und möglicherweise alle Nachweise vorgelegt, müssen wegen einer Bearbeitungsverzögerung aber zusätzlich ihre Bedürftigkeit beim Sozialamt belegen.

Die finanziellen und bürokratischen Folgen einer verzögerten Entscheidung werden damit zunächst auf die Betroffenen und den kommunalen Sozialhilfeträger verlagert.

Der Fall zeigt zudem, weshalb ein früher Rentenantrag allein keine absolute Sicherheit bietet. Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt, den Antrag etwa drei Monate vor dem gewünschten Beginn einzureichen. Hinweise zu Fristen und möglichen Verlusten finden sich bei Gegen-Hartz unter Drei-Monats-Frist bei der Rente beachten.

Fragen und Antworten zur verzögerten Altersrente

1. Bedeutet der Karlsruher Beschluss, dass Grundsicherung immer vor der Altersrente kommt?

Nein. Die Altersrente bleibt eine Versicherungsleistung und wird bei bestehendem Anspruch rückwirkend bewilligt. Die Grundsicherung kann aber die Wartezeit überbrücken und dadurch den Eilgrund für eine vorläufige gerichtliche Rentenzahlung entfallen lassen.

2. Muss ich Grundsicherung beantragen, obwohl mein Rentenanspruch wahrscheinlich besteht?

Eine allgemeine Pflicht gibt es in dieser Form nicht. Wer den Lebensunterhalt während der Wartezeit nicht selbst sichern kann, sollte den Antrag jedoch unverzüglich stellen, weil die Leistung grundsätzlich erst ab dem Monat der Antragstellung beginnt. Ohne einen solchen Antrag kann ein späterer Eilantrag zudem daran scheitern, dass eine erreichbare Hilfe nicht genutzt wurde.

3. Kann ich gleichzeitig einen Rentenvorschuss und Grundsicherung beantragen?

Ja, die Anträge können parallel gestellt werden. Alle Anträge und Zahlungen müssen gegenüber beiden Behörden offengelegt werden, damit es nicht zu einer unzulässigen Doppelleistung kommt. Spätere Überschneidungen werden über Erstattungsregeln ausgeglichen.

4. Wann habe ich Anspruch auf einen Vorschuss nach § 42 SGB I?

Der Anspruch auf die Geldleistung muss dem Grunde nach bestehen, während die Feststellung der genauen Höhe voraussichtlich länger dauert. Ob das erfüllt ist, hängt von der Aktenlage ab. Ein ausdrücklicher schriftlicher Vorschussantrag schafft Klarheit und einen belegbaren Eingangszeitpunkt.