Rente und Sozialhilfe – Darf das Sozialamt die Rente behalten?

Viele Menschen erhalten ihre Rente erst nach längerer Prüfung rückwirkend bewilligt. Gleichzeitig haben sie bis zum Rentenbeginn Leistungen vom Sozialamt beziehungsweise vom Grundsicherungsamt bezogen, weil das Geld zum Lebensunterhalt fehlte.

Trifft dann die Rentennachzahlung ein, steht sofort die Frage im Raum: Darf die Behörde die Nachzahlung ganz oder teilweise einbehalten – und wenn ja, nach welchen Regeln?

Erstattung und Anspruchsübergang

Wenn eine Rente rückwirkend bewilligt wird, sind zuvor gezahlte Sozialleistungen für denselben Zeitraum im Nachhinein „nachrangig“. Das Sozialamt kann deshalb von der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Erstattung verlangen.

Die DRV darf dann aus der Nachzahlung direkt an die Behörde zahlen, statt alles an die Rentnerin oder den Rentner auszukehren. Diese Erstattungsmechanik ist im Zehnten Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) geregelt; ergänzend sieht § 93 SGB XII den Übergang von Ansprüchen auf den Grundsicherungsträger vor.

Eine wichtige Folge ist die sogenannte „Erfüllungsfiktion“: Soweit ein wirksamer Erstattungsanspruch besteht, gilt der Rentenanspruch gegenüber der oder dem Berechtigten als erfüllt.

Mit anderen Worten: Der Teil der Nachzahlung, der an das Sozialamt geht, kann von der oder dem Rentenberechtigten nicht noch einmal verlangt werden. Diese Linie hat das Bundessozialgericht wiederholt bestätigt.

Wie die DRV konkret abrechnet

In der Praxis erstellt die DRV eine Abrechnung, die den Nachzahlungszeitraum monatsgenau aufschlüsselt. Maßgeblich ist ein Monat-für-Monat-Vergleich: Für jeden rückwirkenden Monat wird der Rentenzahlbetrag der in diesem Monat tatsächlich erbrachten Sozialhilfe oder Grundsicherung gegenübergestellt.

Nur in diesem Rahmen dürfen Erstattungen fließen; der Rest der Nachzahlung geht an die Rentnerin oder den Rentner. Auf diese monatsweise Gegenüberstellung verweist die Verwaltungspraxis und einschlägige Fachauskünfte.

Beispielrechnung: Wenn die Rente höher ist als die Sozialhilfe

Angenommen, die Rente wird rückwirkend für zwölf Monate mit monatlich 1.000 Euro bewilligt. Im selben Zeitraum hat das Sozialamt monatlich 700 Euro gezahlt.

Für jeden dieser Monate steht dem Sozialamt eine Erstattung bis zur Höhe von 700 Euro zu; der darüber hinausgehende Betrag verbleibt bei der oder dem Rentenberechtigten. Im Ergebnis würden 12 × 700 Euro = 8.400 Euro an das Sozialamt fließen, während 12 × 300 Euro = 3.600 Euro als Rentennachzahlung ausgezahlt würden. Dieses Rechenprinzip folgt direkt aus der monatsbezogenen Verrechnung im Erstattungsrecht.

Wenn die Sozialhilfe höher ist als die Rente

Fällt der monatliche Rentenzahlbetrag niedriger aus als die gewährte Sozialhilfe, wird die Rentennachzahlung in der Regel vollständig zur Erstattung herangezogen, weil die nachrangigen Leistungen die Rente im jeweiligen Monat übersteigen.

Aufgrund der Erfüllungsfiktion nach § 107 SGB X geht dieser Anteil der Nachzahlung an den Grundsicherungsträger; ein Auszahlungsrest an die oder den Berechtigten bleibt dann häufig nicht.

Welche Leistungen erstattet werden – und welche Grenzen gelten

Erstattet werden grundsätzlich die im Nachzahlungszeitraum tatsächlich erbrachten, nachrangigen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts. In der Grundsicherung umfasst das regelmäßig sowohl den Regelsatz als auch angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung, wiederum nach Monaten getrennt.

Eine Erstattung scheidet aus, soweit der nachrangige Träger seine Leistungen auch dann hätte erbringen müssen, wenn die vorrangige Rente rechtzeitig gezahlt worden wäre – diese Schranke ergibt sich aus § 104 SGB X.

Das Abrechnungsschreiben der DRV: Was Betroffene darin finden

Betroffene erhalten von der DRV ein detailliertes Abrechnungsschreiben. Darin wird centgenau ausgewiesen, welcher Teil der Rentennachzahlung an das Sozial- bzw. Grundsicherungsamt überwiesen wurde und wie hoch der verbleibende Auszahlungsbetrag ist.

Das Schreiben zeigt die gesetzliche Erstattungslogik und die Erfüllungsfiktion wider und ist Grundlage für weitere Schritte, etwa für Rückfragen bei der Behörde oder eine eigenständige Plausibilitätsprüfung.

Typische Fehlerquellen – und wie man sie vermeidet

Fehler passieren häufig an Schnittstellen: Erstattungsansprüche müssen rechtzeitig und korrekt beim zuständigen Rentenversicherungsträger angemeldet werden; unterbleibt dies, kann eine direkte Erstattung scheitern und die Behörde muss gegebenenfalls andere Rechtswege beschreiten.

Ebenso wichtig ist, dass der Nachzahlungszeitraum strikt von späteren Monaten getrennt wird. Unsaubere Abgrenzungen, falsch berücksichtigte Zeiträume oder Rechenfehler führen zu unzutreffenden Ergebnissen. Auch aus der Rechtsprechung ergibt sich, dass eine fehlerhafte oder verspätete Geltendmachung Erstattungsansprüche gefährden kann.

Was Betroffene jetzt sinnvoll prüfen

Wer eine Rentennachzahlung erhält und zuvor Sozialhilfe oder Grundsicherung bezogen hat, sollte die DRV-Abrechnung aufmerksam lesen und mit eigenen Unterlagen abgleichen.

Entscheidend sind die Monate, für die die Rente nachgezahlt wurde, die jeweils angesetzten Rentenzahlbeträge und die im selben Monat tatsächlich überwiesenen Sozialleistungen.

Zugleich lohnt sich ein Blick in den Rentenbescheid selbst: Vollständige Versicherungszeiten, richtige Entgeltpunkte und korrekte Beginn- und Enddaten sind essenziell, weil schon kleine Abweichungen den Monatsvergleich und damit die Erstattungssummen verschieben können. Bei Unklarheiten ist eine Rückfrage bei der DRV oder dem Grundsicherungsträger hilfreich; rechtliche Schritte müssen – wie stets im Sozialrecht – fristgebunden erfolgen.

Fazit

Das Sozialamt „nimmt“ die Rentennachzahlung nicht pauschal weg. Es erhält nur, was es im identischen Nachzahlungszeitraum zuvor als nachrangige Leistung erbracht hat.

Der Rest der Nachzahlung bleibt bei der Rentnerin oder dem Rentner. Maßgeblich ist die monatsgenaue Gegenüberstellung von Rentenzahlbetrag und gewährten Sozialleistungen. Rechtsgrundlagen sind die Erstattungsansprüche nach SGB X, der Anspruchsübergang nach § 93 SGB XII sowie die Erfüllungsfiktion des § 107 SGB X, die die unmittelbare Verrechnung erklärt.

Wer die Abrechnung sorgfältig prüft, erkennt schnell, ob der eigene Auszahlungsbetrag korrekt ermittelt wurde