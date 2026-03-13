Drei-Monats-Frist bei der Rente beachten sonst gibts Nachteile

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Viele Versicherte machen beim Rentenstart denselben folgenschweren Fehler: Sie gehen davon aus, dass die Altersrente automatisch mit Erreichen der Altersgrenze beginnt. Genau das stimmt aber nicht. In der gesetzlichen Rentenversicherung kommt es nicht nur darauf an, wann die Voraussetzungen erfüllt sind.

Entscheidend ist auch, wann der Rentenantrag gestellt wird. Wer die Fristen nicht kennt, kann gleich mehrere Monatsrenten verlieren.

Gerade weil die Rentenkasse nicht von selbst auszahlt, lohnt sich ein genauer Blick auf die Regelung in § 99 SGB VI. Denn dort steht, ab wann eine Altersrente tatsächlich beginnt. Und diese Vorschrift kann am Ende darüber entscheiden, ob Geld auf dem Konto landet oder dauerhaft verloren ist.

Ohne Antrag läuft bei der Altersrente nichts

Die vielleicht wichtigste Regel zuerst: Eine Altersrente beginnt nicht automatisch. Auch wenn das Rentenalter erreicht ist und alle Voraussetzungen vorliegen, wird die Rente nur gezahlt, wenn ein Antrag gestellt wurde.

Genau hier liegen viele Versicherte falsch. Sie glauben, mit dem Geburtstag oder dem Erreichen der Regelaltersgrenze sei alles erledigt. In Wahrheit beginnt die Auszahlung erst dann, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind und der Antrag rechtzeitig eingeht.

Wann die Voraussetzungen für die Altersrente erfüllt sind

Damit eine Altersrente starten kann, müssen alle Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. Dazu gehört vor allem die erforderliche Wartezeit, also die Mindestversicherungszeit. Außerdem muss die jeweilige Altersgrenze erreicht sein.

Welche Voraussetzungen genau gelten, hängt von der jeweiligen Rentenart ab. Denn es gibt nicht nur die Regelaltersrente, sondern auch die Altersrente für langjährig Versicherte, für besonders langjährig Versicherte oder für schwerbehinderte Menschen.

Entscheidend ist: Alle Voraussetzungen müssen spätestens bis zum Ablauf des letzten Tages eines Monats erfüllt sein. Dann kann die Rente ab dem ersten Tag des Folgemonats beginnen.

Altersrenten beginnen immer zum Monatsersten

Ein Grundprinzip im Rentenrecht wird häufig übersehen: Altersrenten beginnen grundsätzlich nicht mitten im Monat, sondern immer zum ersten Tag eines Kalendermonats.

Wer seine Altersgrenze am 18. September erreicht und alle weiteren Voraussetzungen erfüllt, kann seine Rente deshalb nicht schon ab dem 18. September bekommen. Der frühestmögliche Rentenbeginn ist dann der 1. Oktober.

Das klingt technisch, ist aber finanziell wichtig. Denn viele Versicherte rechnen falsch und gehen davon aus, dass die Rente taggenau mit dem Geburtstag einsetzt. So ist es gerade nicht.

Die Drei-Monats-Frist ist die eigentliche Falle

Besonders brisant ist die gesetzliche Drei-Monats-Frist. Sie entscheidet darüber, ob die Rente noch rückwirkend ab dem frühestmöglichen Zeitpunkt gezahlt wird oder ob Monate verloren gehen.

Wenn alle Voraussetzungen für die Altersrente erfüllt sind, beginnt ab diesem Zeitpunkt die Frist zu laufen. Wird der Rentenantrag innerhalb von drei Kalendermonaten gestellt, startet die Rente rückwirkend mit dem Monat, zu dessen Beginn die Voraussetzungen bereits vorlagen.

Ein einfaches Beispiel zeigt, wie schnell das relevant wird: Sind alle Voraussetzungen im April erfüllt, läuft die Drei-Monats-Frist über Mai, Juni und Juli. Geht der Antrag spätestens bis Ende Juli ein, beginnt die Rente rückwirkend zum 1. Mai.

Wer zu spät beantragt, verliert bares Geld

Genau an dieser Stelle wird es für viele teuer. Denn nach Ablauf der Drei-Monats-Frist beginnt die Rente grundsätzlich erst mit dem Monat der Antragstellung. Frühere Monate werden dann in der Regel nicht mehr nachgezahlt.

Das heißt im Klartext: Wer eigentlich schon seit Mai Anspruch auf Altersrente hätte, den Antrag aber erst im September stellt, bekommt die Rente erst ab September. Die Monate Mai bis August sind dann finanziell verloren.

Das ist kein kleiner Formalfehler, sondern kann schnell mehrere tausend Euro ausmachen. Gerade bei knappen Haushaltskassen ist das ein Problem, das sich später kaum noch ausgleichen lässt.

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Beispiel für die Praxis: Der Fall Charlotte

Charlotte möchte nach vielen Arbeitsjahren in Altersrente gehen. Alle Voraussetzungen für ihre Altersrente sind im April erfüllt. Sie geht aber davon aus, dass die Deutsche Rentenversicherung sich schon melden wird und wartet erst einmal ab.

Erst im September merkt Charlotte, dass ohne Antrag gar nichts passiert. Sie stellt dann den Rentenantrag. Für sie kommt diese Erkenntnis zu spät. Denn die gesetzliche Drei-Monats-Frist ist bereits abgelaufen.

Die Folge: Charlottes Rente beginnt erst am 1. September. Die Rentenansprüche für Mai, Juni, Juli und August erhält sie nicht mehr. Genau diese Monate sind verloren, obwohl die Voraussetzungen längst erfüllt waren.

Der Fall zeigt, wie schnell aus einem Irrtum ein echter finanzieller Schaden wird. Nicht die Altersgrenze allein entscheidet, sondern der rechtzeitige Antrag.

Sonderfall: Geburtstag am ersten Tag eines Monats

Eine Besonderheit gilt für Versicherte, die am ersten Tag eines Monats geboren sind. In diesen Fällen wird das maßgebliche Lebensalter rechtlich bereits mit Ablauf des letzten Tages des Vormonats vollendet.

Das kann dazu führen, dass die Voraussetzungen für die Altersrente schon früher als gedacht erfüllt sind. Dann kann die Rente bereits mit dem ersten Tag des Monats beginnen, in den der Geburtstag fällt.

Auch hier gilt aber wieder: Ohne Antrag geht nichts. Und auch hier läuft die Drei-Monats-Frist.

Warum der Antrag besser nicht auf den letzten Drücker gestellt wird

In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass Versicherte den Antrag zu spät stellen, weil sie auf einen automatischen Start der Rente vertrauen oder den Zeitpunkt falsch berechnen. Genau das kann teuer werden.

Sinnvoll ist es deshalb, den Rentenantrag nicht erst kurz vor knapp einzureichen. Wer den geplanten Rentenbeginn im Blick hat, sollte den Antrag besser mehrere Monate vorher vorbereiten. Das verhindert Verzögerungen und verringert das Risiko, Fristen zu verpassen.

Gerade wenn Unterlagen fehlen, Zeiten zu klären sind oder Unsicherheiten bei der Rentenart bestehen, kann ein früher Antrag entscheidend sein.

Die wichtigste Regel auf einen Blick

Situation Folge Alle Voraussetzungen sind erfüllt und der Antrag wird innerhalb von drei Kalendermonaten gestellt Die Rente kann rückwirkend zum frühestmöglichen Monat beginnen Alle Voraussetzungen sind erfüllt, der Antrag kommt aber zu spät Die Rente beginnt erst mit dem Monat der Antragstellung Altersgrenze wird mitten im Monat erreicht Rentenbeginn ist grundsätzlich erst zum ersten Tag des Folgemonats möglich Geburtstag ist am ersten Tag eines Monats Die Voraussetzungen können bereits mit Ablauf des Vormonats erfüllt sein

FAQ: Häufige Fragen zum Rentenbeginn

Beginnt die Altersrente automatisch?

Nein. Die Altersrente wird nur gezahlt, wenn ein Rentenantrag gestellt wird. Ohne Antrag gibt es keine Auszahlung.

Wann beginnt die Altersrente frühestens?

Grundsätzlich am ersten Tag des Monats, der auf die Erfüllung aller Anspruchsvoraussetzungen folgt.

Kann die Rente rückwirkend beginnen?

Ja. Das ist möglich, wenn der Rentenantrag innerhalb von drei Kalendermonaten nach Erfüllung aller Voraussetzungen gestellt wird.

Was passiert bei einer verspäteten Antragstellung?

Dann beginnt die Rente grundsätzlich erst mit dem Monat der Antragstellung. Frühere Monate gehen in der Regel verloren.

Wann sollte der Rentenantrag gestellt werden?

Am besten nicht erst auf den letzten Drücker. Sinnvoll ist eine Antragstellung mehrere Monate vor dem geplanten Rentenbeginn, damit Fristen, Unterlagen und mögliche Rückfragen rechtzeitig geklärt werden können.

Fazit

Der Rentenbeginn kommt nicht automatisch. Genau das wird vielen Versicherten erst dann klar, wenn schon Geld verloren ist. Entscheidend ist nicht nur, wann die Altersgrenze erreicht wird und die Wartezeit erfüllt ist. Entscheidend ist vor allem auch, wann der Antrag gestellt wird.

Wer die Drei-Monats-Frist versäumt, kann mehrere Monatsrenten endgültig verlieren. Deshalb gilt beim Übergang in die Altersrente: nicht schätzen, nicht warten, sondern rechtzeitig planen.