Rente: Eilantrag abgewiesen, DRV muss dann Vorschuss zahlen

Wer wochenlang auf seinen Rentenbescheid wartet und in finanzielle Not gerät, kann nicht ohne Weiteres eine vorläufige Rentenzahlung beim Sozialgericht erzwingen. Das Sozialgericht Karlsruhe hat einen entsprechenden Eilantrag eines 66-jährigen Versicherten zurückgewiesen, obwohl sein Rentenanspruch unbestritten war (Az. S 12 R 1202/25 ER, Beschluss vom 7. Mai 2025).

Das Gericht verwies den Mann auf die Grundsicherung im Alter — also auf Sozialhilfe. Der Eilantrag ist in dieser Konstellation der falsche Hebel. Er kostet Wochen, endet mit demselben Verweis aufs Sozialamt — und übersieht eine viel schnellere Alternative, die im Sozialgesetzbuch direkt gegen die Rentenversicherung gerichtet ist.

Die Entscheidung trifft den Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand mit voller Wucht. Wer den Rentenantrag fristgerecht gestellt und alle Unterlagen vollständig vorgelegt hat, glaubt sich rechtlich abgesichert.

Doch wenn die Deutsche Rentenversicherung (DRV) den Bescheid nicht rechtzeitig erlässt, fließt kein Geld. Mahnungen laufen auf, das Konto rutscht ins Minus, die Miete bleibt offen — und der Weg zum Sozialgericht führt fast immer ins Leere.

Der Fall vor dem SG Karlsruhe: 66 Jahre alt, Rentenanspruch unbestritten, Konto im Minus

Der Antragsteller war Jahrgang 1959 und hatte am 1. April 2025 die Regelaltersgrenze erreicht. Sein Rentenantrag lag vollständig bei der DRV. Versicherungszeiten waren erfasst, Entgeltpunkte berechnet — die spätere Rentenhöhe stand der Sache nach fest. Was fehlte, war allein der formelle Bescheid. Wochen vergingen.

Das Konto des Mannes geriet in Schieflage, laufende Einkünfte hatte er nicht. Er bat die DRV mehrfach um eine vorläufige Zahlung. Als das nichts brachte, beantragte er beim Sozialgericht Karlsruhe eine einstweilige Anordnung nach § 86b Abs. 2 SGG.

Das Gericht lehnte den Antrag ab. Die Begründung: Der Mann habe zwar einen Anspruch auf Rente — daran zweifelte niemand. Aber er habe keinen Anordnungsgrund glaubhaft gemacht, also keine akute Notlage, die eine Sofortentscheidung rechtfertige.

Denn er könne Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII beantragen. Damit sei sein Lebensunterhalt gesichert, eine existenzielle Bedrohung liege nicht vor. Genau diese zwei Stufen — Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund — sind das Nadelöhr jedes Eilverfahrens. An der zweiten scheitert es bei verzögerter Altersrente fast immer.

Warum der Eilantrag bei verzögerter Altersrente fast immer scheitert

Das Eilverfahren vor dem Sozialgericht ist nicht für Liquiditätsengpässe gedacht. Es soll verhindern, dass jemand existenziell zu Schaden kommt, bevor das Hauptsacheverfahren entschieden ist. Wer aber nur auf einen ohnehin sicheren Rentenbescheid wartet, befindet sich in einer ganz anderen Lage:

Sein Anspruch ist unbestritten, nur die Auszahlung verzögert sich. Für solche Fälle hält das Sozialrecht zwei Instrumente bereit, die nicht der Eilantrag sind: die Vorschusszahlung direkt durch die DRV und — als letzten Auffangmechanismus — die Grundsicherung im Alter beim kommunalen Sozialamt.

Die Gerichte argumentieren formal konsequent. Solange ein nachrangiges Sicherungssystem existiert und tatsächlich Leistungen erbringen kann, fehlt der Anordnungsgrund. Genau das hat das SG Karlsruhe ausgesprochen. Der Leitsatz des Beschlusses formuliert es deutlich: Wer zur Existenzsicherung Leistungen nach dem SGB XII tatsächlich bezieht — oder mangels Bedürftigkeit nicht beantragt — kann keinen Rentenvorschuss per Eilantrag erzwingen.

Die Folge ist sozialpolitisch hart: Versicherte, die jahrzehntelang Beiträge gezahlt haben, werden auf das letzte soziale Auffangnetz verwiesen. Sie müssen ihre Vermögensverhältnisse offenlegen, Kontoauszüge einreichen, sich als hilfebedürftig prüfen lassen — obwohl sie eigentlich nur auf einen Verwaltungsbescheid warten.

Wer trotzdem zum Sozialgericht geht, verliert nicht nur Zeit. Er bekommt eine Ablehnung mit dem Hinweis auf das Sozialamt. Das ist juristisch korrekt, in der Praxis aber für die meisten Betroffenen ein Schritt zu viel. Der schnellere Weg führt nicht über das Gericht, sondern direkt zur DRV — und stützt sich auf eine seit Jahrzehnten bestehende Vorschussregel im Sozialgesetzbuch.

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Vorschuss nach § 42 SGB I: Die fast immer übersehene Alternative

Die Vorschrift verpflichtet die DRV, auf Antrag einen Vorschuss zu zahlen, wenn der Rentenanspruch dem Grunde nach feststeht und nur die genaue Höhe oder der formelle Bescheid auf sich warten lässt. In der Beratungspraxis wird sie routiniert übergangen — selbst bei Sozialverbänden und manchen DRV-Beratungsstellen taucht sie im Erstgespräch oft gar nicht auf.

Sie ist keine Kann-Bestimmung, sondern eine Muss-Vorschrift, sobald der Berechtigte den Vorschuss ausdrücklich beantragt. Der Gesetzeswortlaut lässt der Rentenversicherung in dieser Konstellation kein Ermessen.

Der Vorschuss muss spätestens nach Ablauf eines Kalendermonats nach Antragseingang fließen. Antrag am 5. Mai eingegangen — Auszahlung muss bis spätestens 30. Juni erfolgen. Das ist deutlich schneller als jedes Sozialgerichtsverfahren und schneller als ein Bescheid der DRV, der oft drei bis fünf Monate auf sich warten lässt.

Die Höhe legt die Rentenversicherung nach pflichtgemäßem Ermessen fest. In der Praxis orientiert sie sich an der voraussichtlichen Rentenhöhe und zahlt häufig zwischen 70 und 90 Prozent. Erweist sich der Vorschuss später als zu hoch, wird er mit den nachgezahlten Rentenbeträgen verrechnet.

Martina K., 66, aus Mannheim, hatte ihren Rentenantrag im Februar gestellt. Die DRV bestätigte den Eingang, sammelte Unterlagen, prüfte. Im Mai war noch immer kein Bescheid da, das Konto war 800 Euro im Minus.

Als ihre Tochter sie auf den Vorschuss-Anspruch aufmerksam machte, schickte sie ein dreizeiliges Fax an die DRV mit dem ausdrücklichen Antrag auf Vorschusszahlung. Vier Wochen später lagen 1.150 Euro auf ihrem Konto — abschlagsweise berechnete Rente. Den Eilantrag beim Sozialgericht hat sie gar nicht erst gestellt.

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Eine Einschränkung gibt es: Der Vorschuss kommt frühestens ab dem Monat, in dem der Rentenanspruch tatsächlich entsteht. Für die Zeit vor Erreichen der Regelaltersgrenze fließt nichts. Und wer Krankengeld bezieht, bekommt regelmäßig keinen Rentenvorschuss, weil das Krankengeld höher liegt als die zu erwartende Rente.

In allen anderen Fällen ist die Vorschusszahlung das wirksamste Instrument gegen die Verzögerung im Rentenverfahren — und Betroffene erfahren davon meistens erst, wenn es zu spät ist.

Was Betroffene tun müssen — vier Schritte gegen den Liquiditätsengpass

Wer auf seinen Rentenbescheid wartet und finanziell unter Druck gerät, sollte in dieser Reihenfolge vorgehen. Zeit ist der entscheidende Faktor: Jeder Monat, in dem der Bescheid ausbleibt, verschärft die Lage.

Erstens: Sachstand schriftlich erfragen. Innerhalb von vier bis sechs Wochen nach Antragstellung sollte ein schriftlicher Sachstandsantrag an die zuständige DRV-Stelle gehen. Die Versicherungsnummer angeben, ausdrücklich nach dem Bearbeitungsstand fragen und um eine konkrete Bearbeitungsfrist bitten. Das setzt die Behörde unter Dokumentationspflicht und beschleunigt die interne Bearbeitung.

Zweitens: Vorschuss bei der DRV beantragen. Ist der Bescheid nach acht Wochen noch nicht da und besteht der Rentenanspruch dem Grunde nach unstreitig, sollte ein formloser Antrag auf Vorschuss gestellt werden. Mustertext: „Hiermit beantrage ich gemäß § 42 SGB I die Zahlung eines Rentenvorschusses, da mein Rentenanspruch dem Grunde nach feststeht und der endgültige Bescheid weiter aussteht.” Das genügt. Schriftlich, per Fax oder über das DRV-Portal. Der Antrag ist Pflicht — mündliche Anfragen reichen nicht.

Drittens: Bei Ablehnung Widerspruch und parallel Eilantrag — aber gerichtet auf den Vorschuss, nicht die Rente. Lehnt die DRV den Vorschuss ab oder zahlt nicht innerhalb der gesetzlichen Monatsfrist, ist Widerspruch das richtige Mittel. Anders als beim Eilantrag auf Rente kann ein gerichtlicher Eilantrag auf Vorschusszahlung Erfolg haben, weil der Anordnungsanspruch hier unmittelbar aus der Vorschussvorschrift folgt und die Bearbeitungsverzögerung den Anordnungsgrund liefert. In der Praxis wird dieser Weg selten beschritten — er funktioniert aber.

Viertens: Erst zuletzt Grundsicherung im Alter beantragen. Wenn alle vorrangigen Wege ausgeschöpft sind und das Geld trotzdem nicht reicht, führt der Weg zum kommunalen Sozialamt. Die Grundsicherung nach §§ 41 ff. SGB XII springt ein, wenn das Einkommen unter dem Existenzminimum liegt — sie ist ein gesetzlicher Anspruch, kein Almosen.

Der Antrag verlangt allerdings die vollständige Offenlegung von Vermögen und laufenden Einkünften: eine Hürde, die viele Versicherte als entwürdigend empfinden. Sobald der Rentenbescheid vorliegt, werden die Sozialhilfeleistungen mit der Rentennachzahlung verrechnet.

Die zentrale Botschaft: Der Eilantrag auf Rente ist in dieser Konstellation der falsche Weg. Wer ihn dennoch stellt, verliert Wochen und bekommt am Ende denselben Hinweis aufs Sozialamt — den die DRV mit einem rechtzeitigen Vorschuss problemlos hätte vermeiden können.

Häufige Fragen zu Eilantrag und Rentenvorschuss

Wie lange dauert die Bearbeitung eines Rentenantrags normalerweise?

Die DRV gibt selbst eine Bearbeitungszeit von bis zu drei Monaten an. In der Praxis sind vier bis sechs Monate keine Seltenheit, vor allem wenn Versicherungszeiten im Ausland berücksichtigt werden müssen oder Unterlagen nachzufordern sind. Wer rechtzeitig — drei bis sechs Monate vor Rentenbeginn — den Antrag stellt, vermeidet die meisten Engpässe.

Muss der Vorschuss zurückgezahlt werden, wenn die Rente am Ende niedriger ausfällt?

Ja. Übersteigt der gezahlte Vorschuss die später festgesetzte Rente, ist die Differenz nach § 42 Abs. 2 SGB I zu erstatten. Die Rentenversicherung verrechnet üblicherweise mit künftigen Rentenzahlungen. In Härtefällen kann eine Stundung oder Niederschlagung beantragt werden.

Was passiert, wenn ich Krankengeld bekomme und gleichzeitig auf die Rente warte?

Solange Krankengeld fließt, kommt eine Vorschusszahlung der DRV regelmäßig nicht in Betracht, da das Krankengeld höher liegt als die zu erwartende Rente. Hier sichert das Krankengeld den Lebensunterhalt — der Rentenvorschuss würde Sie finanziell schlechter stellen.

Kann ich gegen den ablehnenden Beschluss des SG Karlsruhe Beschwerde einlegen?

Gegen Eilbeschlüsse des Sozialgerichts ist nach § 173 SGG die Beschwerde zum Landessozialgericht Baden-Württemberg innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe möglich. Allerdings hat eine Beschwerde nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn das Sozialgericht den Anordnungsgrund offensichtlich falsch beurteilt hat — was bei der hier dargestellten Konstellation kaum der Fall sein dürfte.

Was bedeutet „Anordnungsanspruch” und „Anordnungsgrund” konkret?

Der Anordnungsanspruch ist der materielle Anspruch — also: Habe ich überhaupt Anspruch auf die Leistung? Der Anordnungsgrund ist die Eilbedürftigkeit — also: Kann ich nicht warten, bis das Hauptsacheverfahren entschieden ist? Beide Voraussetzungen müssen vorliegen. Bei verzögerter Altersrente fehlt regelmäßig der Anordnungsgrund, weil Grundsicherung als Sicherungsnetz existiert.

Quellen

Sozialgericht Karlsruhe: S 12 R 1202/25 ER, Beschluss vom 07.05.2025

Bundesministerium der Justiz: § 42 SGB I — Vorschüsse

Bundesministerium der Justiz: § 86b SGG — Einstweiliger Rechtsschutz

Deutsche Rentenversicherung: Gemeinsame Rechtliche Anweisung zu § 42 SGB I

Deutsche Rentenversicherung: Gemeinsame Rechtliche Anweisung zu § 86b SGG