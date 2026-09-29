Gutachten sprach für die EM-Rente – trotzdem verlor der Kläger

Ein günstiges Gutachten sichert noch keine Erwerbsminderungsrente. Das zeigt ein Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen: Ein Kläger konnte nicht nachweisen, dass sein Leistungsvermögen rechtzeitig auf unter sechs Stunden täglich gesunken war.

Entscheidend war sein Gesundheitszustand spätestens im Oktober 2015. Eine spätere ärztliche Einschätzung schloss diese Beweislücke nicht.

Das LSG wies die Berufung mit Urteil vom 8. Mai 2026 zurück (Az. L 4 R 553/22). Für Betroffene zeigt der Fall, wie eng medizinische Nachweise und Versicherungszeiten zusammenhängen: Sie müssen nicht nur belegen, wie stark eine Krankheit Sie einschränkt, sondern auch, seit wann die Einschränkung eine Erwerbsminderung belegt.

Warum der 31. Oktober 2015 über die Rente entschied

Der Kläger hatte als Altenpflegehelfer gearbeitet und litt unter chronischen Schmerzen und Wirbelsäulenbeschwerden. Im Berufungsverfahren verlangte er eine volle, hilfsweise teilweise Erwerbsminderungsrente rückwirkend ab dem 13. Juli 2007.

Die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllte er nach den Feststellungen des Gerichts zuletzt am 31. Oktober 2015. Bis dahin lagen im Fünfjahreszeitraum noch 36 Monate mit Pflichtbeiträgen. Ab November 2015 reichten die Pflichtbeitragszeiten nicht mehr aus.

Auch spätere Beiträge aus einer Pflegetätigkeit änderten das Ergebnis im nicht.

Grundsätzlich verlangt die EM-Rente neben der allgemeinen Wartezeit von fünf Jahren mindestens drei Jahre Pflichtbeiträge innerhalb der letzten fünf Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung. Einzelne Zeiten können diesen Prüfungszeitraum verlängern; außerdem bestehen gesetzliche Ausnahmen.

Die Zusammenhänge erläutert der Beitrag zur 5-5-3-Regel bei Erwerbsminderungsrenten.

Es ging um den Zeitpunkt, bis zu dem beim Kläger eine anspruchsbegründende Erwerbsminderung eingetreten sein musste. Lassen Sie deshalb Ihren Versicherungsverlauf prüfen, bevor Sie einen vermeintlich endgültigen Verlust des Rentenschutzes hinnehmen. Welche Ausnahmen eine Rolle spielen können, behandelt Gegen-Hartz unter Erwerbsminderungsrente trotz fehlender Pflichtbeiträge.

Was für den Kläger sprach – und warum es nicht genügte

Ein internistisch-rheumatologischer Gutachter hielt 2019 nur noch leichte Tätigkeiten für drei bis unter sechs Stunden täglich für möglich. Für den Kläger war das eine wichtige Stütze seines Rentenbegehrens. Das Gericht sah jedoch erhebliche Schwächen in der Begründung.

Aus Sicht seines eigenen Fachgebiets hatte der Gutachter keine zeitliche Leistungsminderung festgestellt. Seine dennoch günstigere Gesamtbewertung stützte er auf Gesichtspunkte des psychiatrischen und psychotherapeutischen Fachgebiets.

Die entsprechende fachärztliche Begutachtung bestätigte eine zeitliche Einschränkung aber gerade nicht.

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Hinzu kam die fehlende medizinische Grundlage für den Rückblick: Nach seinen eigenen ergänzenden Angaben hatte der Gutachter sich auf die Schilderungen des Klägers gestützt. Medizinische Unterlagen aus der Zeit von 2004 bis zu seiner Untersuchung lagen ihm nicht vor.

Deshalb setzte er sich auch nicht mit den früheren gerichtlichen Beurteilungen auseinander.

Es fehlten nicht alle alten Befunde – manche sprachen gegen die Rente

Aus früheren Verfahren lagen mehrere Gutachten vor. Diese bescheinigten dem Kläger überwiegend, dass er angepasste Tätigkeiten noch mindestens sechs Stunden täglich ausüben konnte. Auch frühere abweichende Einschätzungen überzeugten das Gericht nicht.

Wer Jahre später zu einem anderen Ergebnis kommt, muss diese Widersprüche medizinisch erklären: Welche damaligen Einschränkungen wurden übersehen? Welche Befunde sprechen für eine frühere Leistungsminderung? Warum ist die frühere Einschätzung nicht tragfähig? Ein für Sie günstiges Ergebnis allein beantwortet diese Fragen nicht.

Hinweise zur Prüfung medizinischer Bewertungen finden Sie im Beitrag Falsches Gutachten kann Erwerbsminderungsrente verhindern.

Eine spätere Diagnose beweist keinen früheren Rentenanspruch

Ein Arzt beschrieb 2025 stärkere Bewegungseinschränkungen. Das Gericht hielt eine zwischenzeitliche Verschlechterung für möglich. Daraus folgte jedoch kein Nachweis, dass bereits bis Oktober 2015 eine Erwerbsminderung bestanden hatte.

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Auch der später vorgetragene Verdacht auf ME/CFS schloss diese Lücke nicht. Selbst eine spätere Bestätigung hätte für sich genommen weder das damalige Ausmaß der Leistungsminderung noch deren rechtzeitigen Eintritt bewiesen.

Diagnose, Krankheitsbeginn und Eintritt der Erwerbsminderung können zeitlich auseinanderliegen. Entscheidend ist, ab wann Sie wegen Ihrer Erkrankungen nicht mehr ausreichend arbeiten konnten. Auch der beim Kläger anerkannte GdB von 50 ersetzte diese Prüfung nicht.

Den Unterschied erklärt der Beitrag Grad der Behinderung und trotzdem kein Anspruch auf EM-Rente.

Welche Unterlagen den früheren Zustand belegen können

Für eine rückblickende Beurteilung helfen Unterlagen, die Ihre Einschränkungen im streitigen Zeitraum konkret beschreiben. Die folgende Übersicht ist eine praktische Orientierung. Entscheidend bleibt die medizinische Gesamtbewertung.

Hilfreicher Nachweis Worauf es ankommt Zeitnahe ärztliche Befunde Sie beschreiben konkrete Funktionsausfälle, deren Schwere und den damaligen Verlauf. Klinik- und Reha-Berichte Sie dokumentieren Belastbarkeit, notwendigen Pausenbedarf und das eingeschätzte tägliche Leistungsvermögen. Dokumentierte Arbeitsabbrüche Datum, Tätigkeit, Belastungsdauer und gesundheitlicher Abbruchgrund machen Probleme nachvollziehbar. Sie ersetzen nicht die Prüfung anderer Tätigkeiten. Nachweise über Fehlzeiten Sie belegen Krankheitsphasen. Arbeitsunfähigkeit allein beweist jedoch noch keine Erwerbsminderung. Aufzeichnungen zu Beschwerden und Belastung Sie können Dauer, Schwankungen und Erholungsbedarf veranschaulichen, ersetzen aber keine medizinischen Befunde. Spätere ärztliche Rückschau Sie benennt die ausgewerteten alten Unterlagen und erklärt, warum die Leistungsminderung schon damals bestand.

Beschreiben Sie in Untersuchungen möglichst genau, wie lange Sie sitzen, stehen, gehen oder sich konzentrieren können und welche Folgen eine Belastung auslöst. Dazu gehören auch zusätzliche Pausen und längere Erholungszeiten.

Weitere Hinweise bietet der Beitrag zur Begutachtung für die EM-Rente.

Was Sie tun können, wenn alte Unterlagen fehlen

Fragen Sie frühere Haus- und Facharztpraxen, Kliniken und Reha-Einrichtungen gezielt nach Unterlagen aus dem entscheidenden Zeitraum. Benennen Sie möglichst genaue Behandlungsdaten. Prüfen Sie außerdem, welche Berichte bereits in früheren Renten- oder Gerichtsverfahren vorlagen.

Gerade dort können sich Unterlagen finden, die einem späteren Gutachter fehlten.

Fordern Sie Akteneinsicht an und vergleichen Sie die vorhandenen Berichte mit den Unterlagen, die das Gutachten tatsächlich berücksichtigt. Fehlt ein entscheidender Befund, benennen Sie ihn konkret.

Wie Sie solche Lücken aufspüren, erläutert Gegen-Hartz unter EM-Rente abgelehnt: Die Akte zeigt entscheidende Lücken.

Bitten Sie behandelnde Ärzte bei einer rückblickenden Stellungnahme darum, zwischen dokumentierten damaligen Feststellungen und Ihren heutigen Erinnerungen zu unterscheiden. Eine überzeugende Begründung erklärt den Zusammenhang zwischen Krankheit, konkreten Funktionsausfällen, täglicher Belastbarkeit und zeitlichem Verlauf.

Wer trägt das Risiko, wenn der Zeitpunkt ungeklärt bleibt?

Das Gericht muss den Sachverhalt von Amts wegen aufklären. Bleibt der rechtzeitige Eintritt der Erwerbsminderung nach der Beweisaufnahme dennoch unbewiesen, trägt der Versicherte das Risiko. Im entschiedenen Fall hielt das LSG eine frühere zeitliche Leistungsminderung allenfalls für möglich. Das genügte nicht.

Der erforderliche Vollbeweis verlangt keine absolute Gewissheit. Das Gericht muss sich aber mit einer an Gewissheit grenzenden Wahrscheinlichkeit überzeugen können.

Welche weiteren Hürden häufig übersehen werden, zeigt der Beitrag Fünf Gründe, warum der Antrag auf Erwerbsminderungsrente scheitert.

FAQ: Alte Befunde und rückwirkende Erwerbsminderung

Kann ein späteres Gutachten eine frühere Erwerbsminderung nachweisen?

Ja. Es muss den Rückschluss auf den früheren Zeitraum aber medizinisch nachvollziehbar begründen und vorhandene abweichende Befunde berücksichtigen. Eine bloße Übernahme heutiger Angaben reicht nicht automatisch.

Beweist eine lange Krankschreibung den Rentenanspruch?

Nein. Arbeitsunfähigkeit und Erwerbsminderung folgen unterschiedlichen Maßstäben. Für die EM-Rente zählt grundsätzlich die Leistungsfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, nicht nur im bisherigen Beruf.

Sind fehlende alte Befunde immer das Ende des Antrags?

Nein. Maßgeblich ist die gesamte Beweislage. Alte Berichte aus anderen Akten und nachvollziehbare ärztliche Rückschlüsse können helfen. Bleibt der erforderliche frühere Eintritt unbewiesen, kann der Anspruch jedoch scheitern.

Quellen

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: § 43 SGB VI – Rente wegen Erwerbsminderung.

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen: Urteil vom 8. Mai 2026, L 4 R 553/22, insbesondere Randnummern 34–45; veröffentlichter Entscheidungsvolltext bei Rechtsanwalt Mathias Klose.