Bürgergeld: Kontoauszüge für das Jobcenter – Diese Angaben darf man schwärzen

Das Jobcenter fordert Kontoauszüge an und verlangt dabei „lückenlose und vollständige” Unterlagen. Wer das nicht liefert, riskiert die Versagung des Bürgergeldes. Was viele Betroffene nicht wissen: Sie dürfen die Auszüge geschwärzt einreichen, und das Jobcenter ist gesetzlich verpflichtet, Sie darüber zu informieren.

Fehlt dieser Hinweis, ist ein anschließender Versagungsbescheid rechtswidrig und angreifbar. Dieser Leitfaden erklärt, was sichtbar bleiben muss, was Sie schwärzen dürfen und wie Sie einen fehlerhaften Bescheid identifizieren.

Die Vorlagepflicht: Was das Jobcenter verlangen darf

Wer Bürgergeld beantragen oder weiterbewilligt bekommen möchte, muss dem Jobcenter Kontoauszüge vorlegen. Das ist gesetzlich festgelegt und wird von den Gerichten durchgehend bestätigt.

Das Bundessozialgericht hat 2008 und nochmals 2020 klargestellt, dass die Vorlage der Kontoauszüge der letzten drei Monate vor Antragstellung zur Mitwirkungspflicht gehört.

Das Jobcenter braucht diese Unterlagen, um die Hilfebedürftigkeit zu prüfen: Es muss wissen, ob Einkommen vorhanden ist, das nicht angegeben wurde, und ob Vermögen existiert, das einen Anspruch ausschließt.

Die Forderung gilt für Erstanträge und für Weiterbewilligungsanträge gleichermaßen. Auch ohne konkreten Verdacht auf Missbrauch darf das Jobcenter die Unterlagen verlangen. Verweigert jemand die Vorlage vollständig, trotz schriftlicher Aufforderung, gesetzter Frist und ausdrücklicher Belehrung über die Folgen, ist die Versagung der Leistung rechtlich möglich.

Das Bundessozialgericht hat das bereits 2008 festgehalten. Die Pflicht zur Vorlage steht also nicht zur Diskussion. Entscheidend ist aber, was genau vorgelegt werden muss.

Die Einnahmeseite: Kein Spielraum, kein Schwärzen

Die Einnahmeseite Ihrer Kontoauszüge gehört vollständig und unverändert vorgelegt. Das bedeutet: Alle Gutschriften, alle Geldeingänge, alle Haben-Buchungen bleiben sichtbar. Der Einzahler, der Betrag, das Datum, der Verwendungszweck bei Eingängen: Das Jobcenter muss das alles lesen können.

Wer auf der Einnahmeseite schwärzt, verletzt seine Mitwirkungspflicht. Das Jobcenter prüft dort, ob Sie Einkommen beziehen, das Sie nicht angegeben haben. Geldgeschenke, regelmäßige Zahlungen von Familienangehörigen, Erlöse aus Kleinanzeigen-Verkäufen, private Rückzahlungen: All das sind Eingänge, die leistungsrelevant sein können. Hier gibt es keinen Interpretationsspielraum.

Praktisch bedeutet das: Bevor Sie die Auszüge ausdrucken oder kopieren, überprüfen Sie jede Zeile auf der Eingangsseite. Keine Zeile, die einen Geldeingang zeigt, darf unkenntlich gemacht werden. Das gilt auch für Konten, bei denen Sie nur gelegentlich Eingänge haben.

Die Ausgabenseite: Was Sie schwärzen dürfen und wie Sie es richtig tun

Auf der Ausgabenseite sieht das Recht differenzierter aus. Das Bundessozialgericht hat bereits 2008 festgestellt, dass die Empfängerangaben bei nicht-leistungserheblichen Ausgaben geschwärzt werden können. Das Sächsische Landessozialgericht hat diese Linie 2024 ausdrücklich bestätigt.

Der entscheidende Begriff ist „nicht-leistungserheblich”: Ausgaben, die für die Berechnung Ihres Bürgergeldes keine Rolle spielen, müssen Sie nicht offenlegen. Das betrifft vorwiegend Zahlungen, aus denen sich besonders geschützte Informationen ergeben würden:

Mitgliedsbeiträge an eine politische Partei oder Gewerkschaft, Spenden an eine Religionsgemeinschaft, Beiträge zu einer Selbsthilfeorganisation oder Ähnliches. Diese Ausgaben fallen unter den Schutz des Sozialdatenschutzes.

Wichtig dabei: Geschwärzt werden darf nur der Empfänger, nicht der Betrag. Die Höhe der Abbuchung bleibt sichtbar. Der Buchungstext „Mitgliedsbeitrag” oder „Spende” bleibt ebenfalls lesbar; nur der Name der Organisation darf unkenntlich gemacht werden.

Der Datenschutzbehörde Schleswig-Holstein zufolge soll der allgemeine Verwendungszweck erkennbar bleiben, um Missverständnisse zu vermeiden.

Was dagegen nicht geschwärzt werden darf: Ausgaben, die für Ihre Leistungsberechnung relevant sein könnten. Mietüberweisungen gehören erkennbar zu bleiben, ebenso Beiträge für kapitalbildende Lebensversicherungen, Bausparverträge oder Ausbildungsversicherungen.

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Diese Zahlungen kann das Jobcenter bei der Anspruchsprüfung berücksichtigen müssen. Die Faustregel lautet: Wenn eine Ausgabe theoretisch Einfluss auf Ihren Bürgergeld-Anspruch haben könnte, darf sie nicht verdeckt werden.

Praktische Schwärzung: Drucken Sie den Auszug aus. Schwärzen Sie die unzulässigen Empfängerangaben mit einem Textmarker oder schwarzem Stift vollständig. Erstellen Sie dann eine Kopie dieser geschwärzten Version. Reichen Sie die Kopie ein, nicht das Original.

Das hat einen konkreten Grund: Wenn Sie das Original selbst schwärzen und einreichen, lässt sich unter Umständen prüfen, ob die Schwärzung wirklich vollständig ist. Die Kopie der Kopie verhindert das.

Der Hinweis-Test: Hat das Jobcenter seine Pflicht erfüllt?

Hier liegt der entscheidende Punkt für viele Bescheide: Das Jobcenter ist verpflichtet, Sie bereits in seinem Mitwirkungsverlangen gesondert auf Ihr Recht zur Schwärzung hinzuweisen. Das hat das Bundessozialgericht 2008 erstmals festgehalten und 2020 ausdrücklich bekräftigt.

Das Sächsische Landessozialgericht hat das 2024 in einem konkreten Fall angewandt und den Versagungsbescheid eines Jobcenters für rechtswidrig erklärt, weil dieser Hinweis fehlte.

Der Hinweis muss gesondert erfolgen. Ein allgemeiner Satz im Mitwirkungsschreiben, dass „bei Bedarf Kontostände geschwärzt werden können”, reicht ausdrücklich nicht. Das Landessozialgericht hat diesen Standardsatz eines Jobcenters als unzureichend bewertet.

Der Hinweis muss Umfang und Grenzen der zulässigen Schwärzung erläutern: Was darf geschwärzt werden? Was nicht? Warum? Ein Merkblatt zur Vorlage der Kontoauszüge kann diesen Hinweis enthalten, wenn es inhaltlich vollständig ist.

Nehmen Sie sich das Schreiben, mit dem das Jobcenter die Kontoauszüge angefordert hat, und stellen Sie sich folgende Fragen: Steht dort ausdrücklich, dass Sie Empfänger nicht-leistungserheblicher Ausgaben schwärzen dürfen? Wird erklärt, welche Ausgaben darunter fallen und welche sichtbar bleiben müssen? Oder enthält das Schreiben nur die Aufforderung zur Vorlage ohne jede Differenzierung?

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Wenn das Aufforderungsschreiben keinen solchen gesonderten Hinweis enthält, oder wenn der Hinweis nur pauschal auf die Möglichkeit verweist ohne Inhalt, liegt ein Formfehler vor. Dieser Fehler macht einen späteren Versagungsbescheid angreifbar.

Wenn der Hinweis fehlt: Widerspruch gegen den Versagungsbescheid

Maria K., 47, aus Leipzig, beantragte Bürgergeld nach dem Ende ihrer selbstständigen Tätigkeit. Das Jobcenter forderte die Kontoauszüge der letzten drei Monate an und verlangte „lückenlose und vollständige” Unterlagen. Das Begleitschreiben enthielt keinen Hinweis auf das Schwärzungsrecht. Maria K. legte geschwärzte Auszüge vor, das Jobcenter versagte die Leistung wegen mangelnder Mitwirkung.

Genau in dieser Konstellation erklärte das Sächsische Landessozialgericht den Versagungsbescheid 2024 für rechtswidrig: Der fehlende Hinweis macht die anschließende Versagung formell fehlerhaft.

Erhalten Sie einen Versagungsbescheid wegen nicht oder unvollständig vorgelegter Kontoauszüge, prüfen Sie zuerst das ursprüngliche Aufforderungsschreiben. Enthält es keinen gesonderten Hinweis auf das Schwärzungsrecht, legen Sie innerhalb eines Monats Widerspruch gegen den Versagungsbescheid ein.

Begründen Sie den Widerspruch damit, dass das Jobcenter den nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts erforderlichen gesonderten Hinweis auf die Möglichkeit der Schwärzung nicht-leistungserheblicher Ausgaben nicht erteilt hat. Verweisen Sie dabei auf das BSG-Urteil vom 14. Mai 2020 (B 14 AS 7/19 R) und auf das Urteil des Sächsischen Landessozialgerichts vom 23. Dezember 2024 (L 7 AS 535/21).

Reichen Sie mit dem Widerspruch gleichzeitig geschwärzte Kontoauszüge nach, um die Mitwirkung nachzuholen. Das Jobcenter kann die Leistung dann nicht mehr allein auf die fehlende Mitwirkung stützen. Wer darüber hinaus einstweiligen Rechtsschutz benötigt, weil die Leistung sofort gebraucht wird, kann beim Sozialgericht einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung stellen.

Ein Hinweis zur Vorsicht: Wenn Sie sich von vornherein vollständig geweigert haben, Kontoauszüge vorzulegen, hilft das fehlende Hinweisschreiben nicht. Die Gerichte unterscheiden zwischen dem Betroffenen, der geschwärzte Auszüge eingereicht hat, und dem Betroffenen, der überhaupt keine Mitwirkung gezeigt hat. Nur beim Ersten ist die Frage des Hinweises entscheidend.

Schritt für Schritt: Kontoauszüge richtig vorbereiten und einreichen

Laden Sie alle Kontoauszüge der letzten drei Monate herunter oder lassen Sie sie bei der Bank ausdrucken. Das gilt für alle Konten, die Sie beim Jobcenter angegeben haben: sämtliche Girokonten und Sparkonten.

Gehen Sie jeden Auszug durch. Auf der Einnahmeseite schwärzen Sie nichts. Auf der Ausgabenseite wenden Sie die oben beschriebenen Kriterien an: Leistungsrelevante Ausgaben bleiben sichtbar, Empfänger mit schützenswertem Datenbezug dürfen verdeckt werden. Betrag und allgemeiner Verwendungszweck bleiben auch bei erlaubter Schwärzung erkennbar.

Drucken Sie die Auszüge aus und schwärzen Sie die entsprechenden Stellen mit einem schwarzen Stift oder Textmarker vollständig. Prüfen Sie, ob die Schwärzung nach dem Trocknen wirklich undurchdringlich ist.

Erstellen Sie dann eine Fotokopie dieser geschwärzten Version und reichen Sie die Kopie beim Jobcenter ein, nicht das Original. Eine Kopie der Kopie verhindert, dass technische Mittel die Schwärzung rückgängig machen könnten.

Halten Sie für sich fest, welche Stellen Sie geschwärzt haben und warum. Diese Aufstellung geben Sie dem Jobcenter nicht mit. Sie brauchen sie aber, wenn das Jobcenter einzelne Schwärzungen beanstandet: Es muss Ihnen dann konkret begründen, warum genau diese Information leistungsrelevant ist. Ohne diese Begründung ist die Beanstandung formell nicht ausreichend.

Häufige Fragen zu Kontoauszügen beim Jobcenter

Darf das Jobcenter auch mehr als drei Monate verlangen?

In bestimmten Ausnahmefällen ja. Wenn das Jobcenter einen konkreten Verdacht auf Leistungsmissbrauch hat oder begründete Zweifel an der angegebenen Hilfebedürftigkeit bestehen, können auch Auszüge für einen längeren Zeitraum verlangt werden. Die Anforderung muss dann aber begründet und verhältnismäßig sein. Eine pauschale Anforderung für sechs oder zwölf Monate ohne konkreten Anlass ist datenschutzrechtlich bedenklich.

Kann das Jobcenter meine Auszüge kopieren und aufbewahren?

Ja, unter bestimmten Bedingungen. Das Bundessozialgericht hat 2020 entschieden, dass das Jobcenter Kontoauszüge mit Angaben zu Geldeingängen bis zu zehn Jahre nach Bekanntgabe der Leistungsbewilligung in Kopie zur Leistungsakte nehmen darf. Voraussetzung dafür ist, dass das Jobcenter zuvor die Schwärzung nicht-leistungserheblicher Ausgabeangaben angeboten hat.

Was passiert, wenn ich keine Kontoauszüge habe, weil mein Konto bei einer Onlinebank geführt wird?

Das Jobcenter akzeptiert auch Ausdrucke aus dem Online-Banking oder digitale Nachweise. Wichtig ist, dass der Zeitraum vollständig abgedeckt ist und keine Seiten fehlen.

Wenn das Exportformat Ihrer Bank keine seitennummerierten Auszüge liefert, können Sie beim Jobcenter nachfragen, welches Format akzeptiert wird. Können Auszüge nur gegen hohe Gebühren nachbestellt werden, dokumentieren Sie das schriftlich und legen den Nachweis der Bank dem Jobcenter vor.

Darf ich Ausgaben aus dem Online-Zahlungsdienst PayPal ebenfalls schwärzen?

Für PayPal-Konten gelten dieselben Grundsätze wie für Bankkonten. Alle Eingänge müssen vollständig sichtbar bleiben, da auch dort Geldgeschenke, Verkaufserlöse oder sonstige Eingänge leistungsrelevant sein können. Ausgaben dürfen nach denselben Kriterien geschwärzt werden wie bei normalen Bankkonten.

Was gilt, wenn das Jobcenter eine geschwärzte Stelle für unzulässig hält?

Das Jobcenter kann einzelne Schwärzungen beanstanden. Es muss Ihnen dann aber konkret erläutern, warum genau diese Information leistungsrelevant ist. Auf Basis dieser Begründung können Sie entscheiden, ob Sie die Stelle offenlegen, auf Ihrer Schwärzung beharren und die Begründung anfechten, oder ob Sie um eine einvernehmliche Lösung bitten. Eine pauschale Ablehnung ohne Begründung ist nicht ausreichend.

Quellen

Bundessozialgericht: Urteil vom 19.09.2008 – B 14 AS 45/07 R (BSGE 101, 260)

Bundessozialgericht: Urteil vom 19.02.2009 – B 4 AS 10/08 R

Bundessozialgericht: Urteil vom 14.05.2020 – B 14 AS 7/19 R

Sächsisches Landessozialgericht: Urteil vom 23.12.2024 – L 7 AS 535/21

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD): Hinweise zur datenschutzgerechten Ausgestaltung der Anforderung von Kontoauszügen bei der Beantragung von Sozialleistungen

Bundesministerium der Justiz/gesetze-im-internet.de: § 60, § 65, § 66 SGB I; § 67 Abs. 12, § 67a Abs. 1 SGB X