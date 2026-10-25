Arbeitsunfall abgelehnt: Bescheid darf nicht einfach übergangen werden

Erst bewilligt die Berufsgenossenschaft Leistungen nach einem Unfall. Später behauptet sie plötzlich, dass es gar kein Arbeitsunfall gewesen sei. Doch so einfach kann sie ihre frühere Entscheidung nicht übergehen.

Mit der Bewilligung kann sie den Arbeitsunfall bereits verbindlich anerkannt haben. Genau um diese Frage ging es vor dem Thüringer Landessozialgericht. Die Richter entschieden am 4. Juni 2026, welche Bedeutung eine frühere Leistungsbewilligung für die Anerkennung eines Arbeitsunfalls hat. Das Urteil (L 1 U 14/23) zeigt, warum Betroffene ihre bisherigen Bescheide genau prüfen sollten.

Diese Formulierungen sprechen für eine Anerkennung

Die veröffentlichten Leitsätze nennen Leistungen „wegen der Folgen Ihres Versicherungsfalles“ beziehungsweise „wegen Ihres Versicherungsfalles“. Das Gericht wertet solche Bewilligungen als Anerkennung eines Arbeitsunfalls.

Das Wort „Anerkennung“ ist dafür also nicht unbedingt erforderlich. Entscheidend bleibt, wie der Empfänger den Bescheid in der konkreten Situation verstehen durfte.

Streit unter Kollegen kann versichert sein

Das Verfahren betraf einen Streit mit Schlägerei zwischen Arbeitskollegen. Nach den Leitsätzen kann ein dabei erlittener Unfall versichert sein, wenn der Konflikt unmittelbar aus der Betriebsarbeit entstand und dies den Motor des Handelns bildete.

Das LSG wies die Berufung der Unfallversicherung gegen das Urteil des Sozialgerichts Altenburg zurück.

Der Arbeitsplatz allein reicht nicht

Nach § 8 SGB VII muss der Unfall mit einer versicherten Tätigkeit zusammenhängen. Für Betroffene kommt es darauf an, den Anlass und Verlauf einer Auseinandersetzung genau zu beschreiben. Arbeitsaufträge, Absprachen und Zeugenaussagen machen den Bezug zur Beschäftigung nachvollziehbar.

Wie stark der Schutz von der konkreten Tätigkeit abhängt, zeigen auch Entscheidungen zu Unfällen während der Mittagspause im Homeoffice. Selbst bei einer Probearbeit kann gesetzlicher Unfallversicherungsschutz bestehen, obwohl noch kein reguläres Arbeitsverhältnis begonnen hat.

Warum die Berufsgenossenschaft ihren Bescheid nicht übergehen darf

Ein wirksamer Verwaltungsakt bleibt nach § 39 SGB X bestehen, solange und soweit ihn die Behörde nicht wirksam aufhebt oder er sich auf andere Weise erledigt.

Enthält eine Bewilligung zugleich die Anerkennung des Arbeitsunfalls, muss die Berufsgenossenschaft diese rechtliche Wirkung beachten. Sie kann die weitere Prüfung nicht führen, als hätte es die Anerkennung nie gegeben.

📚 Lesen Sie auch: Änderung beim Schwerbehindertenausweis: Jetzt benötigen Menschen mit Schwerbehinderung neue Nachweise

Hält die Behörde eine begünstigende Entscheidung von Anfang an für rechtswidrig, richtet sich deren Rücknahme nach § 45 SGB X. Dabei können Vertrauensschutz, Fristen und die Umstände der ursprünglichen Bewilligung einer Rücknahme entgegenstehen.

Nicht jede Zahlung entscheidet über den Arbeitsunfall

Aus einer Überweisung allein sollten Sie keine verbindliche Anerkennung ableiten. Prüfen Sie, ob eine entsprechende Entscheidung vorliegt und welchen Inhalt die Behörde Ihnen gegenüber bekannt gegeben hat.

Bewahren Sie nicht nur Kontoauszüge auf, sondern auch sämtliche Bewilligungen und Begleitschreiben. Bei widersprüchlichen Entscheidungen kann ein älteres Schreiben wichtig werden.

Was Sie prüfen sollten Warum es wichtig ist Wortlaut der ursprünglichen Bewilligung Er zeigt, welche Entscheidung die Behörde Ihnen gegenüber getroffen hat. Bezeichnung des Ereignisses und Datum Damit lässt sich zuordnen, auf welchen Unfall sich die Bewilligung bezieht. Inhalt des späteren Bescheids Eine Ablehnung weiterer Leistungen ist von der Aufhebung einer früheren Anerkennung zu unterscheiden. Begründung einer Rücknahme Die Behörde muss die gesetzlichen Voraussetzungen für die Beseitigung einer begünstigenden Entscheidung beachten. Rechtsbehelfsbelehrung Sie informiert darüber, wie und innerhalb welcher Frist Sie die Entscheidung angreifen können.

Anerkennung bedeutet noch nicht Anspruch auf jede Leistung

Die Anerkennung des Arbeitsunfalls und der Anspruch auf eine bestimmte Leistung sind unterschiedliche Fragen. Auch bei anerkanntem Unfall gibt es oft Streit um die Unfallfolgen, die Behandlung oder eine Rente.

Eine Verletztenrente gleicht zudem nicht den Beruf aus. Das erläutert die Entscheidung Arbeitsunfall beendet Beruf: Trotzdem gibt es keine höhere Unfallrente.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Für länger erkrankte Beschäftigte kann die richtige Zuordnung der Geldleistung erheblich sein. Welche Unterschiede bestehen, erklärt der Beitrag über Krankengeld und Verletztengeld nach einem Arbeitsunfall.

Bei außergewöhnlichen Belastungen kommen ergänzende Hilfen infrage. Dazu gehört die Härtefallhilfe nach einem Arbeitsunfall.

Bei einer Ablehnung alte und neue Bescheide vergleichen

Lehnt die Berufsgenossenschaft den Arbeitsunfall später ab, sollten Sie den neuen Bescheid neben die bisherigen Bewilligungen legen. Benennen Sie im Widerspruch das Datum des früheren Schreibens und die Formulierung, aus der Sie eine Anerkennung ableiten.

Verlangen Sie eine Erklärung, ob die Behörde die frühere Entscheidung aufheben will und auf welche Vorschrift sie sich dabei stützt. Damit richten Sie den Blick auf die bereits getroffene Regelung und deren rechtlichen Fortbestand.

Beantragen Sie Akteneinsicht nach § 25 SGB X. Wie sich fehlende Unterlagen auf ein Verfahren auswirken können, zeigt der Fall Verschleppter Widerspruch und falsch abgelegte Akte: Behörde muss zahlen.

Widerspruchsfrist nicht wegen der Akteneinsicht verstreichen lassen

Gegen einen ablehnenden Bescheid können Sie innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen. Warten Sie damit nicht, bis die Berufsgenossenschaft sämtliche angeforderten Unterlagen übersandt hat.

Bezeichnen Sie den angegriffenen Bescheid eindeutig und reichen Sie den Widerspruch auf einem zulässigen Weg ein; die ausführliche Begründung können Sie nachreichen. Auch bei einer rückwirkenden Entscheidung über den Krankenversicherungsschutz ist diese Trennung zwischen Fristwahrung und späterer Begründung wichtig.

Bleibt während des Streits der Lebensunterhalt ungedeckt, sollten Sie klären lassen, welcher Träger vorläufig leisten muss. Hinweise dazu enthält unser Beitrag Krankengeld zahlt nicht: Diese Rechte schützen Versicherte vor Geldnot.

Sechs Fragen und Antworten zur Anerkennung eines Arbeitsunfalls

Muss ein Bescheid ausdrücklich „Anerkennung“ heißen?

Nein, auch der Inhalt einer Leistungsbewilligung kann eine Anerkennung ausdrücken. Entscheidend sind der Wortlaut und die Umstände des Einzelfalls.

Ist jede Zahlung der Berufsgenossenschaft eine Anerkennung?

Nein, eine Zahlung allein beantwortet die Frage nach einer verbindlichen Entscheidung nicht. Prüfen Sie die zugehörigen Bescheide und Schreiben.

Ist jede Verletzung am Arbeitsplatz ein Arbeitsunfall?

Nein, nach § 8 SGB VII muss der erforderliche Zusammenhang mit einer versicherten Tätigkeit bestehen. Der Unfallort allein genügt dafür nicht.

Kann die Berufsgenossenschaft eine Anerkennung zurücknehmen?

Das kann unter gesetzlichen Voraussetzungen möglich sein. Eine bloße Neubewertung ersetzt aber keine wirksame Aufhebung der früheren Entscheidung.

Bekomme ich nach der Anerkennung zwingend eine Unfallrente?

Nein, für eine Verletztenrente müssen zusätzliche Voraussetzungen erfüllt sein. Die Anerkennung des Ereignisses entscheidet noch nicht über sämtliche Leistungsansprüche.

Verlängert ein Antrag auf Akteneinsicht die Widerspruchsfrist?

Nein, legen Sie den Widerspruch grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids ein. Ergänzen Sie Ihre Begründung nach Prüfung der Unterlagen.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Was sind Arbeitsunfälle?

Gesetze im Internet: § 8 SGB VII; §§ 25, 39 und 45 SGB X; § 84 SGG.

Thüringer Landessozialgericht: Urteil vom 04.06.2026 – L 1 U 14/23, veröffentlichte Leitsätze und Entscheidungstenor, abrufbar bei Steuer-Telex.