Grundsicherung mit Schulkind: Die drei wichtigsten Leistungen die Eltern kennen sollten

Die Klassenfahrt kostet mehrere Hundert Euro, der Schulranzen muss ersetzt werden und für den Schulweg braucht Ihr Kind ein Busticket: Solche Ausgaben müssen Familien mit Grundsicherung nicht allein aus dem monatlichen Regelbedarf stemmen.

Für Klassenfahrten, persönlichen Schulbedarf und notwendige Schülerbeförderung gibt es eigene Leistungen. Entscheidend ist, die Kosten richtig zuzuordnen und die erforderlichen Nachweise einzureichen.

Seit dem 1. Juli 2026 löst die neue Grundsicherung das Bürgergeld ab. Die hier beschriebenen Ansprüche aus dem Bildungs- und Teilhabepaket bestehen weiter; sie wurden nicht erst durch die Reform geschaffen. Sie gehören zu den zusätzlichen Leistungen neben dem Regelbedarf.

Welche Schulkinder haben Anspruch?

Im SGB II erhalten Schülerinnen und Schüler Bildungsleistungen grundsätzlich bis zu ihrem 25. Geburtstag, wenn sie eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung bekommen. Die finanzielle Hilfebedürftigkeit muss vorliegen.

Auch wenn eine Familie ihren gewöhnlichen Lebensunterhalt selbst finanzieren kann, können zusätzliche Bildungskosten einen Anspruch auslösen. Das Amt muss dann Einkommen, Vermögen und den konkreten Bedarf prüfen.

Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst mehrere getrennte Ansprüche. Eine bewilligte Schulbedarfspauschale ersetzt weder die Kostenübernahme für eine Klassenfahrt noch die Prüfung notwendiger Fahrtkosten zur Schule.

Klassenfahrt: Die tatsächlichen Kosten zählen

Nach § 28 Absatz 2 SGB II werden die tatsächlichen Aufwendungen für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen anerkannt. Es gibt dafür im Gesetz keine bundesweit einheitliche Euro-Obergrenze.

Maßgeblich sind die schulrechtlich zulässige Fahrt und die dafür notwendigen Kosten, etwa für Anreise, Unterkunft und das verbindliche Programm.

Das Jobcenter darf Sie nicht darauf verweisen, eine anerkannte Klassenfahrt aus dem normalen Regelbedarf zu bezahlen. Persönliches Taschengeld und private Einkäufe am Reiseziel gehören allerdings nicht zu den eigentlichen Fahrtkosten.

Lassen Sie sich von der Schule Reiseziel, Zeitraum, Gesamtbetrag, Zahlungsfrist und Zahlungsempfänger bestätigen.

Schulbedarf: 195 Euro im Kalenderjahr 2026

Für den persönlichen Schulbedarf stehen berechtigten Schulkindern 2026 insgesamt 195 Euro zu. Im SGB II werden regelmäßig 65 Euro zum 1. Februar und 130 Euro zum 1. August berücksichtigt. Die Beträge gelten für das Kalenderjahr 2026; daraus lässt sich die Höhe der nächsten Zahlung im Februar 2027 nicht automatisch ableiten.

Die Pauschale dient etwa für Schulranzen, Stifte, Hefte, Zeichenmaterial und Sportzeug. Anders als bei der Klassenfahrt müssen Sie für die Auszahlung nicht zunächst jede einzelne Ausgabe nachweisen. Das Amt kann allerdings im Einzelfall Belege zur zweckentsprechenden Verwendung verlangen.

Bewahren Sie Quittungen deshalb auf und prüfen Sie, ob der Schulbedarf für August 2026 tatsächlich berücksichtigt wurde.

Schulbücher sind ein eigener Mehrbedarf

Vorgeschriebene Schulbücher und gleichstehende Arbeitshefte fallen unter eine andere Regelung: § 21 Absatz 6a SGB II sieht dafür einen zusätzlichen Mehrbedarf vor. Das gilt für notwendige Aufwendungen zur Anschaffung oder Ausleihe, wenn schulrechtliche Bestimmungen oder die Schule das Material vorgeben.

Reichen Sie die Bücherliste oder eine entsprechende Schulbestätigung zusammen mit den Kostenbelegen ein. Ein gewöhnliches leeres Schreibheft gehört dagegen grundsätzlich zum persönlichen Schulbedarf.

Der Mehrbedarf für Schulbücher darf nicht mit der Pauschale für Stifte, Ranzen und Hefte verwechselt werden.

Schülerbeförderung: Erst andere Kostenträger prüfen

Für die Schülerbeförderung berücksichtigt § 28 Absatz 4 SGB II die erforderlichen tatsächlichen Aufwendungen, soweit sie niemand anders übernimmt. Ihr Kind muss auf die Beförderung zur nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs angewiesen sein.

Deshalb sollten Sie zuerst klären, ob der Landkreis oder ein anderer Schulträger bereits eine kostenlose Beförderung oder Kostenerstattung anbietet.

„Nächstgelegen“ bedeutet nicht zwingend das Schulgebäude mit der kürzesten Entfernung. Das Gesetz berücksichtigt auch besondere Schulprofile, etwa sprachliche, musische oder naturwissenschaftliche Schwerpunkte sowie Ganztagsschulen. Eine bloße persönliche Vorliebe für eine weiter entfernte Schule genügt dagegen nicht.

Welche Bedeutung der gewählte Bildungsgang haben kann, zeigt auch der Beitrag zur Kostenübernahme einer Monatskarte zum Gymnasium.

Kann Ihr Kind ein anerkanntes Schülerticket zusätzlich privat nutzen, rechtfertigt das keinen pauschalen Eigenanteil. Daraus entsteht aber kein allgemeiner Anspruch auf ein beliebiges Nahverkehrsabo.

Notwendigkeit, Schulwahl und tatsächliche Kosten müssen die Voraussetzungen der Schülerbeförderung erfüllen.

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Die drei Leistungen im Überblick

Leistung Umfang und entscheidender Nachweis Klassenfahrt und Schulausflug Tatsächliche berücksichtigungsfähige Kosten; Bestätigung der Schule mit Betrag, Termin und Zahlungsdaten vorlegen. Persönlicher Schulbedarf 2026 insgesamt 195 Euro, regelmäßig 65 Euro im Februar und 130 Euro im August; Schulbesuch muss feststehen, gegebenenfalls Schulbescheinigung einreichen. Schülerbeförderung Notwendige tatsächliche Kosten zur maßgeblichen Schule, soweit kein Dritter zahlt; Schulweg, Ticketkosten und anderweitige Kostenübernahme klären.

Fiktives Beispiel: Knut, Jantje und Ella aus Westerstede

Knut, 34 Jahre, und Jantje, 32 Jahre, leben mit ihrer zehnjährigen Tochter Ella in Westerstede und beziehen im gesamten Kalenderjahr 2026 Leistungen nach dem SGB II. Ellas Schule kündigt eine schulrechtlich zulässige Klassenfahrt für 320 Euro an.

Die Familie hat bereits 65 Euro Schulbedarf im Februar und 130 Euro im August erhalten. Knut befürchtet, die Fahrt aus diesen 195 Euro bezahlen zu müssen.

Das muss er nicht. Die Klassenfahrt bildet einen eigenen Bedarf. Jantje reicht die Schulbestätigung mit Kostenaufstellung und Zahlungsfrist ein. Unter den angenommenen Voraussetzungen sind neben den 195 Euro Schulbedarf weitere 320 Euro für die Fahrt zu berücksichtigen.

Damit beläuft sich die Unterstützung für diese beiden Bedarfe auf 515 Euro. Das ist kein Pauschalanspruch, sondern die Rechnung für Ellas fiktiven Fall.

Beim Bus zur Schule gehen die Eltern anders vor. Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1 bis 10 sieht das niedersächsische Schulrecht unter bestimmten Voraussetzungen eine Beförderung oder Kostenerstattung durch den Landkreis vor.

Knut und Jantje klären beim Schul- und Kulturamt des Landkreises Ammerland, ob Ella die örtlichen Voraussetzungen erfüllt. Übernimmt der Landkreis den Schulweg vollständig, gibt es dieselben Fahrtkosten nicht zusätzlich aus dem Bildungspaket.

Kein gesonderter Antrag heißt nicht: ohne Nachweise

Bei laufenden SGB-II-Leistungen umfasst der Haupt- oder Weiterbewilligungsantrag grundsätzlich auch Klassenfahrten, Schulbedarf und Schülerbeförderung. Für diese Leistungen verlangt das Gesetz keinen zusätzlichen eigenständigen Antrag.

Davon zu unterscheiden ist die Mitteilung des konkreten Bedarfs: Ohne Schulbrief, Fahrtkostenbeleg oder notwendige Angaben kann die zuständige Stelle die Leistung nicht zuverlässig berechnen.

Gerade für die Familie aus Westerstede ist die örtliche Handhabung wichtig. Der Landkreis Ammerland verlangt den Vordruck „Nachweis über Kosten für Bildung und Teilhabe“, weil das zuständige Team die Angaben nicht automatisch mit der Leistungsbewilligung erhält. Knut und Jantje können ihn beim Landkreis oder ihrer Wohnortgemeinde abgeben.

Klären Sie deshalb auch bei bereits bewilligter Grundsicherung, welche Unterlagen die zuständige Stelle noch benötigt.

Auch Familien mit Wohngeld oder Kinderzuschlag können Bildungsleistungen erhalten. Für sie gilt allerdings ein eigenes Antragsverfahren. Übertragen Sie die Regeln zum automatisch mitumfassten SGB-II-Antrag deshalb nicht auf jeden anderen Leistungsbezug.

Schon bezahlt? Eine Erstattung ist nicht ausgeschlossen

Reichen Sie den Schulbrief möglichst vor Ablauf der Zahlungsfrist ein und klären Sie, ob das Amt direkt an die Schule zahlt oder Geld an Sie überweist. Kommunen dürfen Klassenfahrten unter anderem durch Direktzahlungen oder Geldleistungen finanzieren.

§ 29 SGB II lässt bei Geldleistungen auch die nachträgliche Erstattung verauslagter Beträge zu.

Eine bereits bezahlte Fahrt ist deshalb nicht automatisch verloren. Mussten Sie ohne eigenes Verschulden vorstrecken, weil eine vorgesehene Sach- oder Dienstleistung nicht rechtzeitig verfügbar war, kann außerdem § 30 SGB II greifen.

Bewahren Sie Zahlungsbeleg, Schulschreiben und Ihre Mitteilungen an das Amt auf. Entscheidend bleiben die Anspruchsvoraussetzungen und der vom Antrag erfasste Zeitraum.

Bei einer Ablehnung zählt die Begründung

Fordern Sie einen schriftlichen Bescheid, wenn das Amt die Kosten nicht übernehmen will. Prüfen Sie, ob es die richtige Leistung beurteilt: Eine Klassenfahrt darf nicht mit dem Hinweis auf bereits gezahlten Schulbedarf abgelehnt werden.

Bei der Schülerbeförderung muss dagegen geklärt werden, ob tatsächlich ein anderer Träger zahlt oder die gewählte Schule die gesetzlichen Voraussetzungen verfehlt.

Gegen einen ablehnenden Bescheid können Sie regelmäßig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Benennen Sie die abgelehnte Leistung und reichen Sie fehlende Nachweise nach. Ist die Frist bereits abgelaufen, kommt je nach Fall ein Überprüfungsantrag infrage; für Nachzahlungen gelten zeitliche Grenzen.

FAQ: Klassenfahrt, Schulbedarf und Schülerbeförderung

Werden die 195 Euro Schulbedarf auf die Klassenfahrt angerechnet?

Nein. Persönlicher Schulbedarf und Klassenfahrt sind getrennte Bedarfe. Bei erfüllten Voraussetzungen erhalten Sie die Leistungen nebeneinander.

Bekommt jedes Kind mit Grundsicherung ein kostenloses Busticket?

Nein. Das Kind muss auf die Beförderung zur maßgeblichen Schule angewiesen sein. Außerdem werden nur notwendige Kosten berücksichtigt, die kein anderer Träger übernimmt.

Gibt es neben diesen drei Leistungen weitere Hilfen?

Ja. Zum Bildungspaket gehören unter anderem gemeinschaftliches Mittagessen, erforderliche Lernförderung und soziale Teilhabe. Für die einzelnen Bildungs- und Teilhabeleistungen gelten eigene Voraussetzungen; Lernförderung müssen Sie im SGB II gesondert beantragen.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit: Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Die Leistungen des Bildungspakets, Beträge für 2026.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Grundsicherung für Arbeitsuchende seit 1. Juli 2026.

Gesetze im Internet: § 21 Absatz 6a SGB II – Schulbücher und gleichstehende Arbeitshefte; § 28 SGB II – Bedarfe für Bildung und Teilhabe; § 29 SGB II – Erbringung der Leistungen; § 30 SGB II – Berechtigte Selbsthilfe; § 84 SGG – Widerspruchsfrist.

Landkreis Ammerland: Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Landkreis Ammerland: Schülerfahrtkosten.