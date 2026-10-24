Vorsicht Betrug: Rentenversicherung warnt vor gefälschten E-Mails

Eine angebliche Nachricht der Rentenversicherung kann Sie Geld und sensible Daten kosten. Die Deutsche Rentenversicherung warnt mit Stand vom 16. Oktober 2026 vor gefälschten E-Mails, die Versicherte auf betrügerische Internetseiten führen.

Sicherheitsupdate oder Erstattung: Der Köder wechselt

Mal sollen Sie wegen eines Sicherheitsupdates Angaben bestätigen, mal verspricht die Nachricht eine Renteninformation oder eine Beitragserstattung nach einer angeblichen Fehlbuchung. Über einen Link sollen Sie persönliche Angaben oder Zahlungsdaten hinterlegen.

Die DRV stellt klar: Sie fordert persönliche Daten nicht per E-Mail an. Auch über Datenschutz als Vorwand für betrügerische Renten-Mails hat gegen-hartz.de bereits berichtet.

Ein vertrautes Logo beweist nichts

Die Täter kopieren Gestaltung und Sprachstil der Rentenversicherung, auch mithilfe künstlicher Intelligenz. Deshalb können sowohl die Nachricht als auch die verlinkte Seite glaubwürdig wirken.

Prüfen Sie die vollständige Absenderadresse statt nur des angezeigten Namens. Versprochene Geldbeträge gegen Bankdaten und kurze Fristen sind weitere Warnsignale; gegen-hartz.de berichtete bereits über eine gefälschte Renten-Mail mit einem Geldversprechen.

Prüfen Sie Ihr Anliegen auf einem unabhängigen Weg

Öffnen Sie die offizielle Internetseite der Rentenversicherung selbst und nutzen Sie von dort die Online-Services. Übernehmen Sie den Zugang nicht aus der verdächtigen Nachricht.

Auch Suchergebnisse verdienen einen prüfenden Blick: Die Rentenversicherung Rheinland warnt vor gewerblichen Angeboten, deren Gestaltung dem offiziellen Auftritt ähnelt. Solche Dienste können Kosten verursachen, obwohl Sie Ihr Anliegen direkt bei der Rentenversicherung erledigen können.

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Verdächtige Mails gehören in den Spam-Ordner; klicken Sie keine Links an und folgen Sie keinen Aufforderungen. Vermeintliche Betrugsversuche können Sie der DRV über deren offizielles Kontaktformular melden.

Bereits geklickt? Entscheidend ist, was Sie preisgegeben haben

Ein Klick bedeutet nicht unbedingt, dass Ihr Konto leergeräumt wurde. Die Verbraucherzentrale warnt jedoch, dass präparierte Seiten Schadsoftware verbreiten können, und empfiehlt eine Untersuchung des Geräts mit aktuellem Virenschutz sowie die Prüfung der Sicherheitsupdates.

Was passiert ist Was Sie jetzt tun sollten Sie haben die Seite geöffnet, aber nichts eingegeben. Seite schließen und Gerät auf Schadsoftware prüfen; bei Unsicherheit fachkundige Hilfe suchen. Sie haben Adresse oder Telefonnummer angegeben. Bei anschließenden Anrufen und Schreiben besonders misstrauisch bleiben. Sie haben Bank- oder Kreditkartendaten übermittelt. Sofort die Bank informieren und notwendige Sperren abstimmen; Kontobewegungen kontrollieren. Sie haben ein Passwort eingegeben. Den betroffenen Zugang absichern und das Passwort über den echten Anbieter ändern.

Ein gestohlenes Passwort kann weitere Konten gefährden

Nutzen Sie dasselbe Passwort bei mehreren Diensten, müssen Sie auch diese Zugänge absichern. Richten Sie, soweit verfügbar, eine Zwei-Faktor-Authentisierung ein und prüfen Sie, ob Fremde bereits Einstellungen verändert haben.

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Kommen Sie nicht mehr in Ihr Konto, wenden Sie sich an den tatsächlichen Anbieter. Dokumentieren Sie den Vorfall und erstatten Sie bei einem erfolgten Datenmissbrauch Anzeige bei der Polizei.

Fiktives Beispiel: Ingrid prüft nach, bevor sie handelt

Ingrid, 69 Jahre, aus Celle erhält eine vermeintliche DRV-Mail, die eine Beitragserstattung ankündigt. Das Logo kommt ihr bekannt vor, doch vor der Auszahlung soll sie über einen Button ihre Bankverbindung bestätigen.

Ingrid öffnet den Link nicht und ruft die Internetseite der Rentenversicherung selbst auf. Dort findet sie die Warnung vor dieser Masche und verschiebt die Nachricht in den Spam-Ordner.

Sechs Fragen und Antworten zu falschen Renten-Mails

Betrifft die Warnung nur Menschen, die bereits Rente beziehen?

Nein, auch Versicherte können solche Nachrichten erhalten. Eine angebliche Beitragserstattung kann ebenso Beschäftigte ansprechen.

Beweist ein korrektes Logo die Echtheit?

Nein, Kriminelle können Logos und das Erscheinungsbild offizieller Nachrichten kopieren.

Sollte ich auf die verdächtige Nachricht antworten?

Nutzen Sie zur Klärung die unabhängig aufgerufenen offiziellen Kontaktwege. Die verdächtige Mail bietet keinen verlässlichen Zugang zur Rentenversicherung.

Reicht es nach einer Dateneingabe, die Mail zu löschen?

Nein, dadurch verschwinden Ihre Angaben nicht bei den Tätern. Welche Schutzmaßnahmen nötig sind, hängt von den übermittelten Daten ab.

Was mache ich, wenn mein Online-Konto gesperrt oder verändert wurde?

Kontaktieren Sie den echten Anbieter und lassen Sie den Zugang prüfen. Halten Sie fest, welche Änderungen und verdächtigen Vorgänge Sie bemerkt haben.

Was hilft, wenn ich mein Passwort mehrfach verwendet habe?

Ändern Sie es bei allen betroffenen Diensten und vergeben Sie jeweils ein eigenes Passwort. Sichern Sie verfügbare Zugänge zusätzlich durch eine Zwei-Faktor-Authentisierung.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Warnung: Phishing-Mails im Stil der DRV im Umlauf, Stand 16. Oktober 2026.

Deutsche Rentenversicherung Rheinland: Rentenversicherung warnt vor Betrugsmasche, 23. März 2026.

Verbraucherzentrale: Erste Hilfe bei gehackten Online-Konten.

Verbraucherzentrale: Phishing-Mails: Woran Sie sie erkennen und worauf Sie achten müssen.