Nach dem Tod des Ehepartners können Witwen und Witwer unter bestimmten Voraussetzungen noch ein Rentensplitting wählen. Dabei werden die während der Ehe erworbenen Rentenansprüche aufgeteilt. Für die Entscheidung bleiben zwölf Kalendermonate nach dem Todesmonat.

Doch diese Entscheidung hat eine wichtige Folge. Wer sich verbindlich für das Rentensplitting entscheidet, verliert den Anspruch auf Witwen- oder Witwerrente aus dieser Ehe. Mehr eigene Rentenansprüche bedeuten deshalb nicht unbedingt mehr Geld im Monat.

Betroffene sollten sich vor der Entscheidung beide Möglichkeiten von der Deutschen Rentenversicherung berechnen lassen. Denn ein durchgeführtes Rentensplitting lässt sich nicht mehr rückgängig machen.

Die Frist beginnt nach dem Todesmonat

Stirbt der Ehepartner zum Beispiel am 18. November 2026, endet die reguläre Erklärungsfrist am 30. November 2027. Entscheidend ist der rechtzeitige Eingang der Erklärung.

Allerdings kann ein Verfahren bei der Rentenversicherung die Frist unterbrechen, sodass sie nach dessen Abschluss erneut beginnt. Dazu zählen Verfahren zur Rente und Kontenklärung sowie konkrete Nachfragen zum Rentensplitting im Einzelfall.

Nicht alle Hinterbliebenen können wählen

Rentensplitting kommt für Ehen infrage, die nach dem 31. Dezember 2001 geschlossen wurden. Bestand die Ehe bereits an diesem Tag, müssen beide Ehepartner nach dem 1. Januar 1962 geboren sein.

Die Entscheidung nach dem Todesfall ist nur möglich, wenn der Partner starb, bevor die Voraussetzungen für ein Splitting zu Lebzeiten vorlagen. Diese knüpfen an die Regelaltersgrenze und den Bezug einer Altersvollrente an.

Hinterbliebene müssen zudem 25 Jahre mit rentenrechtlichen Zeiten vorweisen. Für diese Prüfung kann auch die Zeit vom Tod bis zur eigenen Regelaltersgrenze anteilig berücksichtigt werden, abhängig vom bisherigen Versicherungsverlauf seit dem 17. Geburtstag.

Die Vorschriften gelten auch für eingetragene Lebenspartnerschaften, nicht jedoch für unverheiratete Paare ohne diesen Status. Wer nach einer erneuten Heirat bereits eine Abfindung der Hinterbliebenenrente erhalten hat, kann das Rentensplitting nicht mehr wählen.

Geteilt werden Rentenpunkte aus der Ehe

Beim Rentensplitting werden die während der Splittingzeit erworbenen Rentenansprüche zwischen den Partnern ausgeglichen. Bei einer Entscheidung nach dem Todesfall reicht diese Zeit vom Beginn des Heiratsmonats bis zum Ende des Todesmonats.

Vereinfacht erhält die Person mit den geringeren Ansprüchen die Hälfte des Unterschieds zwischen den Rentenpunkten beider Partner. Haben beide in dieser Zeit zum Beispiel 20 und 30 vergleichbare Rentenpunkte erworben, werden fünf Punkte übertragen, sodass auf diesen Zeitraum jeweils 25 Punkte entfallen.

Ansprüche aus der Zeit vor der Ehe bleiben davon unberührt, weshalb die Gesamtrenten keineswegs gleich hoch ausfallen müssen. Hat die hinterbliebene Person während der Ehe mehr Rentenpunkte erworben, kann das Splitting ihre eigenen Ansprüche sogar verringern.

Mit der verbindlichen Entscheidung endet die Witwenrente

Sie können zunächst eine Witwen- oder Witwerrente beantragen und die Splittingfrage anschließend innerhalb der geltenden Frist klären.

Solange das Rentensplitting noch nicht durchgeführt ist, lässt sich die Erklärung widerrufen. Durchgeführt ist es rechtlich, sobald die Entscheidung der Rentenversicherung unanfechtbar geworden ist; danach ist die Erklärung unwiderruflich.

Wird das Splitting zum Beispiel im Juni unanfechtbar, besteht ab Juli kein Anspruch mehr auf die Witwen- oder Witwerrente. Sie entfällt damit zum Ende des Monats, in dem die Entscheidung verbindlich wird.

Zwei Berechnungen statt einer höheren Einzelrente

Verglichen werden müssen die gesamte Versorgung ohne Splitting und die gesamte Versorgung mit Splitting, jeweils für denselben Zeitraum und unter denselben Annahmen.

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Ohne Rentensplitting prüfen Mit Rentensplitting prüfen Eigene Rentenansprüche ohne Übertragung von Rentenpunkten. Eigene Rentenansprüche nach dem Ausgleich der während der Ehe erworbenen Punkte. Witwen- oder Witwerrente nach der Anrechnung des eigenen Einkommens. Keine Witwen- oder Witwerrente aus dieser Ehe nach Durchführung des Splittings. Laufende Versorgung bis zum Beginn einer eigenen Rente. Ob bereits eine eigene Rente gezahlt werden kann oder zunächst nur spätere Ansprüche steigen. Gesamteinkommen im Ruhestand einschließlich der dann neu berechneten Hinterbliebenenrente. Gesamteinkommen im Ruhestand mit der durch das Splitting veränderten eigenen Rente.

Bitten Sie die Rentenversicherung um konkrete Vergleiche für die Zeit unmittelbar nach der Entscheidung und für den späteren Ruhestand. Für die Haushaltsplanung müssen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie mögliche Steuern berücksichtigt werden.

Auch die zunächst höhere Hinterbliebenenrente während des Sterbevierteljahrs darf nicht als dauerhafte Leistung in die Rechnung eingehen. Für den späteren Vergleich ist zudem wichtig, was beim Beginn der eigenen Rente mit der Witwenrente passiert.

Heute keine Witwenrente heißt nicht dauerhaft kein Anspruch

Ein Splitting kann interessant sein, wenn eigenes Einkommen die Hinterbliebenenrente vollständig aufzehrt oder eine erneute Heirat geplant ist. Die durch das Splitting erworbenen eigenen Rentenansprüche bleiben erstens bei einer Wiederheirat bestehen. Zweitens werden sie dann nicht wie bei der Witwen- und Witwerrente als Einkommen angerechnet.

Eine wegen Einkommens auf null gekürzte Witwenrente kann allerdings später wieder ausgezahlt werden, wenn das Einkommen sinkt und der Anspruch fortbesteht. Wer endgültig zum Splitting wechselt, gibt diese Absicherung aus der bisherigen Ehe auf.

Die bereits diskutierten möglichen Verluste beim Wechsel von der Witwenrente zum Rentensplitting müssen für die persönliche Lebenssituation berechnet werden.

Fiktives Beispiel: Stefanie, 48 Jahre, aus Kiel

Stefanie ist 48 Jahre alt, lebt in Kiel und verliert ihren Ehemann, mit dem sie seit 2004 verheiratet war. Sie erfüllt die Voraussetzungen für ein Rentensplitting und erhält nach dem Sterbevierteljahr monatlich 850 Euro Witwenrente nach angerechnetem Einkommen, aber vor Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Die Vergleichsauskunft zeigt einen Zuwachs ihrer späteren eigenen Rente durch das Splitting; Stefanie bezieht jedoch noch keine eigene Rente und erzieht kein Kind.

Entscheidet sie sich verbindlich für das Splitting, entfallen die 850 Euro Witwenrente, ohne dass ihr mit 48 Jahren deshalb schon eine Altersrente ausgezahlt wird.

Für Stefanie würde eine höhere spätere Rente damit zunächst eine erhebliche Lücke im laufenden Einkommen bedeuten. Sie lässt deshalb auch die Versorgung bis zum Rentenbeginn berechnen, bevor sie eine Erklärung abgibt.

Sechs Fragen und Antworten zum Rentensplitting

Muss ich mich innerhalb von zwölf Monaten nach dem Todestag entscheiden?

Die Frist läuft bis zum Ende des zwölften Kalendermonats nach dem Todesmonat. Ein entscheidungsrelevantes Verfahren bei der Rentenversicherung kann sie unterbrechen und anschließend neu beginnen lassen.

Kann ich während der Prüfung bereits Witwenrente beziehen?

Ja, der Bezug einer Witwen- oder Witwerrente allein verhindert die spätere Wahl des Splittings nicht. Die Erklärung muss aber innerhalb der für Ihren Fall geltenden Frist eingehen.

Bekomme ich durch das Splitting sofort eine eigene Rente?

Nein, zusätzliche Rentenpunkte ersetzen nicht die Voraussetzungen für einen eigenen Rentenanspruch. Wer noch keine eigene Rente beanspruchen kann, erhält allein wegen des Splittings keine laufende Altersrentenzahlung.

Was gilt, wenn ich nach dem Todesfall ein Kind erziehe?

Nach einem Rentensplitting kann eine Erziehungsrente aus der eigenen Versicherung infrage kommen. Lassen Sie diesen möglichen Anspruch ausdrücklich mitberechnen, bevor Sie auf die Hinterbliebenenrente verzichten.

Kann ich später wieder zur Witwenrente zurückwechseln?

Bis zur Durchführung des Splittings können Sie Ihre Erklärung widerrufen. Danach ist sie unwiderruflich; eine spätere Verschlechterung Ihrer Einkommenslage eröffnet kein freies Rückkehrrecht zur Witwenrente.

Welche Auskünfte brauche ich vor der Entscheidung?

Verlangen Sie eine Berechnung Ihrer Versorgung ohne Splitting einschließlich der Hinterbliebenenrente und eine Berechnung mit Splitting. Beide sollten den frühesten Beginn der Zahlung und das Einkommen beim späteren eigenen Rentenbeginn berücksichtigen.

Quellenverzeichnis

Deutsche Rentenversicherung: Rentensplitting – Informationen zu Voraussetzungen und Folgen.

Deutsche Rentenversicherung: Gemeinsame Rechtliche Anweisungen zu § 120d SGB VI, besonders zur Ausschlussfrist und ihrer Unterbrechung.

Gesetze im Internet: § 46 SGB VI – Witwenrente und Witwerrente, besonders Absatz 2b.

Gesetze im Internet: § 47 SGB VI – Erziehungsrente, besonders Absatz 3.

Gesetze im Internet: § 120a SGB VI – Grundsätze für das Rentensplitting unter Ehegatten.

Gesetze im Internet: § 120d SGB VI – Verfahren und Zuständigkeit.