Witwenrente: 106.000 Witwen nach Sterbevierteljahr ohne Rentenzahlung: Was das jetzt bedeutet

Für viele Hinterbliebene ist die Witwenrente eine erwartete finanzielle Stütze nach dem Tod des Ehepartners. Umso größer ist die Verunsicherung, wenn nach dem sogenannten Sterbevierteljahr plötzlich kein Geld mehr überwiesen wird.

Nach Angaben des Rentenportals “Rentenbescheid24” wurden im Jahr 2022 bereits 106.000 Witwen- und Witwerrenten nach dieser Übergangszeit nicht mehr ausgezahlt; 1992 waren es demnach noch 4.500 Fälle.

Hinter dieser Entwicklung steht meist kein formaler Wegfall des Anspruchs, sondern die Einkommensanrechnung. Die Rente kann rechnerisch auf null sinken, obwohl dem Grunde nach weiterhin ein Anspruch besteht. Genau deshalb sprechen Fachleute von einer Nullrente.

Was das Sterbevierteljahr bedeutet

Das Sterbevierteljahr umfasst die ersten drei Kalendermonate nach dem Tod des Versicherten. In dieser Zeit erhalten Witwen oder Witwer die Rente des verstorbenen Ehepartners in voller Höhe. Eigenes Einkommen wird in dieser Phase nicht angerechnet.

Diese Regel soll den Hinterbliebenen Zeit verschaffen, finanzielle und organisatorische Fragen nach dem Todesfall zu klären. Laufende Kosten, Bestattungsausgaben, Mietzahlungen oder offene Rechnungen treffen Betroffene häufig in einer ohnehin belastenden Situation. Das Sterbevierteljahr dient daher als kurzfristige Absicherung.

Nach Ablauf dieser drei Monate ändert sich die Berechnung jedoch deutlich. Dann wird geprüft, ob und in welcher Höhe eine kleine oder große Witwen- beziehungsweise Witwerrente gezahlt wird. Gleichzeitig beginnt die reguläre Einkommensanrechnung.

Warum nach drei Monaten plötzlich kein Geld mehr kommt

Nach dem Sterbevierteljahr wird eigenes Einkommen oberhalb eines Freibetrags zu 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente angerechnet. Das betrifft unter anderem Arbeitseinkommen, eigene Altersrenten, Krankengeld, Arbeitslosengeld, Betriebsrenten, Miet- und Pachteinnahmen sowie bestimmte private Renten. Die Deutsche Rentenversicherung weist darauf hin, dass bei der Berechnung gesetzlich festgelegte Pauschalabzüge berücksichtigt werden.

Liegt das anrechenbare Einkommen nur leicht über dem Freibetrag, fällt die Kürzung oft moderat aus. Ist das eigene Einkommen dagegen hoch genug, kann der Abzug die Hinterbliebenenrente vollständig aufzehren. Dann bleibt zwar ein Rentenanspruch bestehen, es wird aber kein Betrag ausgezahlt.

Für Betroffene wirkt das häufig widersprüchlich. Auf dem Bescheid kann weiterhin eine Witwenrente ausgewiesen sein, während auf dem Konto nichts ankommt. Die Nullrente ist damit kein Sonderfall ohne Rechtsgrundlage, sondern das Ergebnis der gesetzlichen Anrechnung.

Warum immer mehr Witwen betroffen sind

Die steigende Zahl der Nullrenten hängt eng mit veränderten Erwerbsbiografien zusammen. Viele Frauen haben heute eigene Rentenansprüche aufgebaut oder beziehen nach dem Tod des Partners weiterhin ein Erwerbseinkommen. Das verbessert die eigene finanzielle Unabhängigkeit, kann aber bei der Hinterbliebenenrente zu stärkeren Kürzungen führen.

Besonders betroffen sind Hinterbliebene, die eine eigene Altersrente beziehen und zusätzlich Anspruch auf eine große Witwenrente hätten. Auch eine laufende Beschäftigung im Rentenalter kann dazu führen, dass die Auszahlung sinkt oder entfällt. Entscheidend ist nicht das Bruttoeinkommen allein, sondern das nach den rentenrechtlichen Regeln bereinigte Einkommen.

Die Entwicklung zeigt eine Spannung im System der Hinterbliebenenversorgung. Einerseits soll die Witwenrente den weggefallenen Unterhalt teilweise ersetzen. Andererseits reduziert der Gesetzgeber die Leistung, wenn eigene Einkünfte vorhanden sind.

Kleine und große Witwenrente: Unterschiede bei der Höhe

Die Höhe der Hinterbliebenenrente hängt davon ab, ob eine kleine oder große Witwen- beziehungsweise Witwerrente gezahlt wird. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung beträgt die kleine Witwenrente grundsätzlich 25 Prozent der Rente des Verstorbenen. Die große Witwenrente beträgt grundsätzlich 55 Prozent, im alten Recht unter bestimmten Voraussetzungen 60 Prozent.

Die große Witwenrente erhalten Hinterbliebene unter anderem dann, wenn sie das maßgebliche Mindestalter erreicht haben, erwerbsgemindert sind oder ein Kind erziehen. Die Altersgrenze wird schrittweise angehoben und liegt ab 2029 bei 47 Jahren. Für Todesfälle in den Jahren davor gelten Übergangswerte.

Bereich Was gilt? Sterbevierteljahr Die Rente des Verstorbenen wird für drei Kalendermonate nach dem Todesmonat in voller Höhe gezahlt; eigenes Einkommen wird nicht angerechnet. Nach dem Sterbevierteljahr Die Witwen- oder Witwerrente wird nach den regulären Regeln berechnet; eigenes Einkommen kann die Auszahlung mindern. Einkommensanrechnung Einkommen oberhalb des Freibetrags wird zu 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente angerechnet. Nullrente Der Anspruch kann bestehen bleiben, obwohl kein Auszahlungsbetrag übrig bleibt.

Welche Einkommen angerechnet werden können

Die Einkommensanrechnung ist für viele Betroffene schwer zu überblicken. Angerechnet werden können nicht nur Löhne und Gehälter, sondern auch Erwerbsersatzeinkommen wie Krankengeld oder Arbeitslosengeld. Auch eigene Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung können die Hinterbliebenenrente mindern.

Hinzu kommen je nach Fall weitere Einkünfte, etwa Betriebsrenten, Mieteinnahmen, Pachteinnahmen oder Zinseinkünfte. Für bestimmte ältere Fälle gelten Übergangsregeln des alten Hinterbliebenenrechts. Dann werden nicht alle Einkommensarten in gleicher Weise berücksichtigt.

Wichtig ist deshalb die genaue Prüfung des Rentenbescheids. Schon kleine Unterschiede bei Einkommensarten, Pauschalabzügen oder Freibeträgen können die Auszahlung verändern. Wer den Bescheid nicht nachvollziehen kann, sollte eine Beratung bei der Rentenversicherung oder bei einer qualifizierten Sozialrechtsberatung nutzen.

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Warum eine Nullrente nicht automatisch das Ende des Anspruchs bedeutet

Eine Nullrente bedeutet in vielen Fällen nicht, dass die Witwenrente endgültig verloren ist. Sinkt das eigene Einkommen später, kann sich wieder ein Zahlbetrag ergeben. Das kann etwa passieren, wenn eine Beschäftigung endet, eine Betriebsrente wegfällt oder sich andere Einkünfte verändern.

Auch deshalb sollten Betroffene Änderungen ihrer Einkommenssituation zeitnah melden. Die Rentenversicherung prüft dann, ob sich die Berechnung ändert. Umgekehrt können steigende Einkünfte auch Jahre später dazu führen, dass eine bisher gezahlte Witwenrente gekürzt wird.

Was Betroffene nach dem Bescheid prüfen sollten

Wer nach dem Sterbevierteljahr keine Zahlung mehr erhält, sollte den Bescheid nicht ungeprüft abheften. Zunächst ist wichtig, ob die angegebenen Einkünfte korrekt erfasst wurden. Danach sollte geprüft werden, ob die Pauschalabzüge richtig angewendet wurden und ob der passende Freibetrag zugrunde liegt.

Auch Kinder können bei der Berechnung eine Bedeutung haben, wenn ein Anspruch auf Waisenrente besteht. Der Freibetrag kann sich dadurch erhöhen. Dadurch kann sich im Einzelfall doch wieder ein Auszahlungsbetrag ergeben.

Bei Fehlern oder Unklarheiten kann innerhalb der vorgesehenen Frist Widerspruch eingelegt werden. Die Frist steht im jeweiligen Bescheid. Eine vorsorgliche Prüfung ist besonders dann sinnvoll, wenn mehrere Einkommensarten zusammentreffen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Witwe erhält nach dem Tod ihres Mannes zunächst drei Monate lang die volle Rente des Verstorbenen. Sie bezieht selbst eine Altersrente und erhält zusätzlich eine kleine Betriebsrente. Während des Sterbevierteljahres spielt dieses Einkommen für die Auszahlung noch keine Bedeutung.

Ab dem vierten Monat berechnet die Rentenversicherung die große Witwenrente nach den regulären Regeln. Nach Abzug der Pauschalen liegt ihr eigenes Einkommen deutlich über dem Freibetrag. Der anzurechnende Betrag ist so hoch, dass von der Witwenrente rechnerisch nichts mehr ausgezahlt wird.

Für die Witwe ist das zunächst schwer verständlich, weil sie dem Grunde nach weiterhin Anspruch auf Witwenrente hat. Auf dem Konto kommt dennoch kein Geld an. Erst wenn ihre eigenen Einkünfte später sinken, kann erneut ein Zahlbetrag entstehen.

Häufige Fragen zur Nullrente nach dem Sterbevierteljahr

Was bedeutet eine Nullrente bei der Witwenrente?

Eine Nullrente bedeutet, dass zwar grundsätzlich ein Anspruch auf Witwen- oder Witwerrente bestehen kann, aber kein Geld ausgezahlt wird. Der Grund ist meist die Anrechnung des eigenen Einkommens. Wenn der anzurechnende Betrag hoch genug ist, wird die Hinterbliebenenrente vollständig aufgezehrt.

Warum erhalten Betroffene im Sterbevierteljahr noch Geld?

Im Sterbevierteljahr wird die Rente des verstorbenen Ehepartners für drei Kalendermonate in voller Höhe gezahlt. Eigenes Einkommen der Witwe oder des Witwers wird in dieser Zeit nicht berücksichtigt. Diese Übergangszeit soll helfen, die finanzielle Situation nach dem Todesfall zu ordnen.

Was passiert nach dem Ende des Sterbevierteljahres?

Nach Ablauf der drei Monate wird die Hinterbliebenenrente nach den regulären Regeln berechnet. Dann prüft die Rentenversicherung, ob eigenes Einkommen vorhanden ist und in welcher Höhe es angerechnet wird. Dadurch kann die Witwenrente sinken oder vollständig auf null fallen.

Welche Einkünfte können zur Nullrente führen?

Zur Anrechnung kommen unter anderem eigene Altersrenten, Arbeitseinkommen, Krankengeld, Arbeitslosengeld, Betriebsrenten sowie Miet- und Pachteinnahmen. Auch bestimmte private Renten oder Kapitalerträge können je nach Fall berücksichtigt werden. Entscheidend ist das nach den gesetzlichen Regeln bereinigte Einkommen.

Bedeutet eine Nullrente, dass der Anspruch dauerhaft verloren ist?

Nein, eine Nullrente muss nicht dauerhaft sein. Der Anspruch kann weiterhin bestehen, auch wenn aktuell kein Betrag ausgezahlt wird. Sinkt das eigene Einkommen später, kann wieder eine Zahlung der Witwenrente entstehen.

Warum sind heute deutlich mehr Witwen von einer Nullrente betroffen?

Viele Frauen haben heute eigene Rentenansprüche oder beziehen weiterhin Erwerbseinkommen. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Einkommensanrechnung greift. Was einerseits Ausdruck eigener Absicherung ist, kann andererseits die Auszahlung der Witwenrente reduzieren.

Was sollten Betroffene tun, wenn sie einen Nullrenten-Bescheid erhalten?

Betroffene sollten den Rentenbescheid sorgfältig prüfen. Wichtig sind die erfassten Einkünfte, die angewendeten Freibeträge und mögliche Pauschalabzüge. Bei Unklarheiten kann eine Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung oder bei einer qualifizierten Sozialrechtsberatung sinnvoll sein.

Fazit

Die Zahl von 106.000 Witwen- und Witwerrenten ohne Auszahlung zeigt, wie stark die Einkommensanrechnung nach dem Sterbevierteljahr wirkt. Die Nullrente ist kein Randthema, sondern betrifft immer mehr Hinterbliebene mit eigenen Einkünften. Besonders eigene Altersrenten, Erwerbseinkommen und Betriebsrenten können dazu führen, dass die Auszahlung entfällt.

Für Betroffene ist entscheidend, den Unterschied zwischen Anspruch und Auszahlung zu verstehen. Ein Rentenanspruch kann bestehen bleiben, obwohl vorübergehend kein Geld fließt. Wer einen Nullrenten-Bescheid erhält, sollte die Berechnung sorgfältig prüfen und Änderungen beim Einkommen nicht aufschieben.