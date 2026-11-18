Wer 1965 geboren wurde, müsste nach dem aktuell diskutierten Reformmodell erstmals mit einer Regelaltersgrenze über 67 rechnen. Bis 70 würde dieser Jahrgang dadurch allerdings nicht arbeiten müssen: In der vereinfachten Hochrechnung, wäre diese Grenze erst für den Jahrgang 2024 erreicht.

Würde die Politik das Modell der Alterssicherungskommission umsetzen, könnte sich der reguläre Rentenbeginn für jüngere Generationen schrittweise verschieben.

Aber: Die folgenden Angaben zeigen dieses Szenario; eine gesetzlich festgelegte „Rente mit 70“ gibt es nach geltendem Recht nicht.

Was die Reform am Rentenalter verändern würde

Die Alterssicherungskommission empfiehlt, die Regelaltersgrenze nach 2031 an die Entwicklung der Lebenserwartung zu koppeln. Nach den zugrunde gelegten Annahmen würde sie zwischen 2031 und 2041 ungefähr von 67 auf 67 Jahre und sechs Monate steigen.

Die Renteregel würde zusätzliche Lebenszeit im Verhältnis zwei zu eins auf Erwerbsleben und Rentenbezug verteilen. Ein Jahr mehr Lebenserwartung würde damit rechnerisch acht Monate späteren regulären Rentenbeginn und vier Monate längeren Rentenbezug bedeuten, wie die Deutsche Rentenversicherung erläutert.

Damit würde sich auch die Planung des Ruhestands verändern: Für jüngere Versicherte wäre die heute geltende Altersgrenze von 67 Jahren auf längere Sicht keine verlässliche Planungsgröße mehr. Wie weit sie tatsächlich steigen würde, hinge von der Lebenserwartung und der späteren gesetzlichen Ausgestaltung ab.

Jahrgänge 1960 bis 1964: Keine zusätzliche Anhebung in diesem Modell

Für die Jahrgänge 1960 bis 1964 würde die vorgeschlagene Anhebung nach 2031 keine zusätzliche Verschiebung der Regelaltersgrenze bedeuten. Nach der geltenden Staffelung erreicht der Jahrgang 1960 diese Grenze mit 66 Jahren und vier Monaten, der Jahrgang 1964 mit 67 Jahren.

Die dazwischenliegenden Jahrgänge folgen in Schritten von jeweils zwei Monaten. Einen Überblick über unterschiedliche Rentenzugänge bietet auch unsere Tabelle zum Rentenbeginn nach Jahrgang und Rentenart.

Diese Einordnung betrifft die reguläre Altersgrenze. Für andere Reformvorschläge, etwa Änderungen an der vorgezogenen Altersrente, müssten mögliche Übergangsregeln gesondert betrachtet werden.

Ab Jahrgang 1965 würden die ersten zusätzlichen Monate beginnen

Im Bericht der Alterssicherungskommission werden ausdrücklich die Geburtsjahrgänge 1965 und jünger genannt. Die Anpassung soll demnach ab 2032 wirksam werden, wenn die 1965 Geborenen das 67. Lebensjahr erreichen.

Würde diese Empfehlung unverändert umgesetzt, gehörte der Jahrgang 1965 somit zu den ersten Betroffenen einer weiteren Anhebung. Eine verbindliche Monatsstaffel für jeden einzelnen Jahrgang müsste der Gesetzgeber jedoch erst festlegen.

Tabelle: Welche Altersgrenzen sich für die Jahrgänge ergeben könnten

Die von Kununu dargestellte Hochrechnung überträgt das angenommene Tempo vereinfachend auf Geburtsjahrgänge: Pro zehn spätere Geburtsjahre kommen ungefähr sechs Monate hinzu. Die Werte ab 1974 sind deshalb grobe Modellwerte einer langfristigen Fortschreibung.

Ausgewählte Jahrgänge: geltendes Recht und vereinfachtes Reformszenario Geburtsjahrgang Regelaltersgrenze nach geltendem Recht Szenario bei Umsetzung und langfristiger Fortschreibung 1960 66 Jahre und 4 Monate Keine zusätzliche Anhebung durch dieses Modell 1961 66 Jahre und 6 Monate Keine zusätzliche Anhebung durch dieses Modell 1962 66 Jahre und 8 Monate Keine zusätzliche Anhebung durch dieses Modell 1963 66 Jahre und 10 Monate Keine zusätzliche Anhebung durch dieses Modell 1964 67 Jahre 67 Jahre als Ausgangspunkt 1965 67 Jahre Erster Jahrgang im vorgeschlagenen Anpassungsmechanismus; genaue Monatsstufe offen 1974 67 Jahre Rund 67 Jahre und 6 Monate 1984 67 Jahre Rund 68 Jahre 1994 67 Jahre Rund 68 Jahre und 6 Monate 2004 67 Jahre Rund 69 Jahre 2014 67 Jahre Rund 69 Jahre und 6 Monate 2024 67 Jahre Rund 70 Jahre

Warum der Jahrgang 2024 keine sichere Grenze für die Rente mit 70 ist

In dieser vereinfachten Rechnung würden 2024 Geborene ungefähr im Jahr 2094 die Altersgrenze von 70 Jahren erreichen. Über einen solchen Zeitraum lässt sich weder die Lebenserwartung noch die künftige Rentengesetzgebung zuverlässig vorhersagen.

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Steigt die Lebenserwartung langsamer, würde auch die Altersgrenze langsamer steigen oder zunächst unverändert bleiben. Bei einer schnelleren Entwicklung könnte die Schwelle von 70 früher erreicht werden; der Jahrgang 2024 ist deshalb eine Modellmarke, kein feststehender erster Betroffenenjahrgang.

Für ältere Beschäftigte könnte die Frührente die größere Veränderung bringen

Wer heute auf den Ruhestand zugeht, sollte auch die Vorschläge zum früheren Rentenbeginn beachten. Nach der Zusammenfassung der Bundesregierung empfiehlt die Kommission, die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte abzuschaffen.

Nach geltendem Recht können ab 1964 Geborene mit mindestens 45 anrechenbaren Versicherungsjahren diese Rente mit 65 erhalten. Würde dieser Zugang entfallen, könnte sich eine bereits geplante Lebensplanung erheblich verändern; welche Jahrgänge und bestehenden Vereinbarungen geschützt würden, müsste das Gesetz regeln.

Zusätzlich soll die früheste Altersgrenze für die Altersrente nach 35 Versicherungsjahren von 63 auf 64 steigen und später mit der Regelaltersgrenze weiterwandern. Was ein solcher Schritt für Beschäftigte bedeuten könnte, erläutert unser Beitrag zur geplanten Verschiebung der Rente ab 63 auf 64 Jahre.

Ein höheres Rentenalter braucht mehr als eine neue Zahl

Ein halbes Jahr späterer Rentenbeginn klingt in einer langfristigen Tabelle überschaubar. Für jemanden, dessen Arbeitsverhältnis vorher endet und dessen Rücklagen knapp sind, können sechs Monate ohne Altersrente jedoch ein erhebliches Überbrückungsproblem bedeuten.

Hinzu kommt die Unsicherheit bei der Planung: Der Bundesvorstand der Rentenversicherung weist darauf hin, dass bewegliche Altersgrenzen auch Rentenauskünfte, Arbeitgeber und betriebliche Versorgungssysteme vor Schwierigkeiten stellen würden. In seiner Stellungnahme zu den Kommissionsempfehlungen fordert er deshalb praktikable Lösungen für die Umsetzung.

Eine tragfähige Reform müsste auch beantworten, wie Menschen mit gesundheitlich belastenden Berufen den zusätzlichen Zeitraum bewältigen sollen. Eine höhere durchschnittliche Lebenserwartung garantiert dem Einzelnen keine entsprechend längere Arbeitsfähigkeit.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Das Beispiel von Sabine, Jahrgang 1974, zeigt den Unterschied: Nach geltendem Recht liegt ihre Regelaltersgrenze bei 67 Jahren, in der vereinfachten Modellrechnung bei ungefähr 67 Jahren und sechs Monaten. Würde das Gesetz später genau diesen Wert vorsehen und endete ihre Beschäftigung bereits mit 67, müsste sie den zusätzlichen Zeitraum finanziell überbrücken.

Bei angenommenen monatlichen Ausgaben von 1.500 Euro wären dafür 9.000 Euro nötig, sofern keine anderen Einnahmen zur Verfügung stünden. Schon sechs zusätzliche Monate könnten damit eine erhebliche Lücke verursachen.

Drei Fragen und Antworten zur möglichen Rente mit 70

Müsste der Jahrgang 1965 bei dieser Reform bis 70 warten?

Nein, das beschriebene Kommissionsmodell würde für diesen Jahrgang mit einer schrittweisen Anhebung über 67 beginnen. Die genaue Altersgrenze müsste gesetzlich festgelegt werden.

Welcher Jahrgang würde in der Hochrechnung ungefähr mit 70 in Rente gehen?

In der vereinfachten Rechnung wäre das der Jahrgang 2024, ungefähr im Jahr 2094. Ob tatsächlich dieser Jahrgang zuerst betroffen wäre, hängt von der Lebenserwartung und späteren gesetzlichen Entscheidungen ab.

Gelten die höheren Altersgrenzen bereits?

Nein, die dargestellten Empfehlungen sind bislang kein geltendes Rentenrecht. Nach § 35 SGB VI liegt die Regelaltersgrenze für ab 1964 Geborene weiterhin bei 67 Jahren.