Wenn die eigene Rente beginnt: Was passiert jetzt mit der Witwenrente?

Wer erstmals eine eigene Altersrente bekommt, kann bei der Witwenrente eine Überraschung erleben: Die Zahlung kann sinken, unverändert bleiben oder sogar steigen. Entscheidend ist, welches Einkommen bisher berücksichtigt wurde und was nach dem Rentenbeginn an dessen Stelle tritt.

Die eigene Rente einfach zur bisherigen Witwenrente hinzuzurechnen, ergibt deshalb häufig ein falsches Bild vom künftigen Einkommen. Eine Vergleichsrechnung vor dem Rentenantrag zeigt, womit Betroffene rechnen können.

Die eigene Altersrente zählt als Einkommen

Eine eigene gesetzliche Altersrente gehört nach § 18a SGB IV grundsätzlich zum Einkommen, das bei der Witwen- oder Witwerrente berücksichtigt wird. Durch diese Einkommensanrechnung verringert sich gegebenenfalls die Hinterbliebenenrente.

Die eigene Altersrente wird wegen des gleichzeitigen Bezugs einer Witwenrente hingegen nicht gekürzt. Beide Rentenansprüche können nebeneinander bestehen, auch wenn die Hinterbliebenenrente wegen des Einkommens niedriger ausfällt.

Bis Juni 2027 gilt ein Freibetrag von 1.122,53 Euro

Vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2027 beträgt der monatliche Freibetrag bei der Einkommensanrechnung 1.122,53 Euro. Das bestätigt die aktuelle Wertetabelle der Deutschen Rentenversicherung.

Für jedes Kind, das die gesetzlichen Voraussetzungen für den erhöhten Freibetrag erfüllt, kommen 238,11 Euro hinzu. Erfasst sind insbesondere Kinder mit Anspruch auf Waisenrente; die genaue Abgrenzung regelt § 97 Absatz 2 SGB VI.

Verglichen wird mit diesem Freibetrag ein nach gesetzlichen Vorgaben berechnetes Einkommen. Deshalb ist weder die Bruttorente noch der tatsächliche Überweisungsbetrag allein die richtige Vergleichsgröße.

Von einer neuen gesetzlichen Rente werden pauschal 14 Prozent abgezogen

Beginnt die eigene gesetzliche Altersrente nach 2010, zieht die Rentenversicherung für die Einkommensanrechnung grundsätzlich pauschal 14 Prozent vom Bruttobetrag ab. Bei einer 2026 neu beginnenden Rente bleiben damit regelmäßig 86 Prozent als rechnerisches Einkommen übrig.

Aus 1.500 Euro Bruttorente werden auf diese Weise 1.290 Euro für die Anrechnung. Die tatsächlichen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge oder eine persönliche Steuerzahlung werden dabei nicht zusätzlich in ihrer individuellen Höhe abgezogen.

Die gesetzlichen Pauschalen stehen in § 18b Absatz 5 SGB IV. Wie sich die Berechnung im Bescheid nachvollziehen lässt, erläutert auch unser Beitrag „Eigene Rente und Witwenrente: Stimmt die Einkommensanrechnung noch?“.

Nur der Überschuss mindert die Witwenrente – und davon 40 Prozent

Übersteigt das berechnete Einkommen den persönlichen Freibetrag, werden 40 Prozent des Überschusses auf die Witwenrente angerechnet. Bei 1.500 Euro eigener Bruttorente ergibt sich ohne weitere anrechenbare Einkünfte und ohne Kinderfreibetrag ein Überschuss von 167,47 Euro.

Davon werden gerundet 66,99 Euro abgezogen. Eine Witwenrente von 900 Euro vor Einkommensanrechnung würde dadurch auf 833,01 Euro sinken, jeweils vor ihren eigenen Kranken- und Pflegeversicherungsabzügen.

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Ohne weiteres anrechenbares Einkommen bleibt eine neu beginnende gesetzliche Bruttoaltersrente von rund 1.305 Euro noch innerhalb des derzeitigen Freibetrags. Schon zusätzliche Einkünfte können diese Rechnung verändern.

Ist der Anrechnungsbetrag mindestens so hoch wie die Witwenrente vor Anrechnung, bleibt keine Auszahlung übrig. Was eine solche Nullzahlung bedeutet, erklärt unser Beitrag zur Witwenrente, die durch Einkommen auf null sinkt.

Nach dem Berufsleben kann die Witwenrente auch steigen

Ersetzt die eigene Altersrente einen bisherigen Arbeitslohn, muss die Witwenrente nicht zwangsläufig sinken. Wird künftig weniger Einkommen angerechnet, fällt der Abzug geringer aus und die Hinterbliebenenrente kann steigen.

Allerdings gelten für Arbeitslohn und Altersrente unterschiedliche Pauschalen: Bei einem gewöhnlichen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis werden regelmäßig 40 Prozent vom Bruttolohn abgezogen, bei einer neuen gesetzlichen Altersrente grundsätzlich 14 Prozent. Eine niedrigere Bruttorente bedeutet daher nicht automatisch ein niedrigeres Einkommen für die Anrechnung.

Ab wann sich die Witwenrente verändert

Wer bisher neben der Witwenrente überhaupt kein anrechenbares Einkommen hatte und erstmals eine eigene Altersrente erhält, muss grundsätzlich bereits ab deren Beginn mit einer Anrechnung rechnen. Ein allgemeiner Aufschub bis zum nächsten Juli besteht für dieses erstmalige Zusammentreffen nicht.

Beim direkten Wechsel von Arbeitslohn zur Altersrente gelten dagegen die Regeln für Einkommensänderungen. Nach § 18d SGB IV werden solche Änderungen grundsätzlich zum nächstfolgenden 1. Juli berücksichtigt.

Ist das laufende Einkommen mindestens zehn Prozent niedriger als das bisher berücksichtigte Einkommen, kann die Minderung bereits ab ihrem Eintritt berücksichtigt werden. Die Rechtsanweisung der Deutschen Rentenversicherung erläutert ausdrücklich auch den Übergang von Arbeitsentgelt zur eigenen Rente.

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Betroffene sollten deshalb bei einem Einkommensrückgang eine Neuberechnung ab Rentenbeginn verlangen und die Änderung belegen. Bei mehreren Einkommensarten kommt es für die Zehn-Prozent-Prüfung auf die gesamte berücksichtigungsfähige Einkommenssituation an.

Auch nach altem Witwenrentenrecht zählt die eigene gesetzliche Rente

Die Vorstellung, eine lange Ehe schütze vor der Anrechnung der eigenen Altersrente, trifft nicht zu. Auch nach dem häufig als „altes Recht“ bezeichneten Hinterbliebenenrentenrecht wird die eigene gesetzliche Rente grundsätzlich berücksichtigt.

Die Übergangsregelung greift insbesondere, wenn der Ehepartner vor 2002 gestorben ist oder die Ehe vor 2002 geschlossen wurde und mindestens ein Ehepartner vor dem 2. Januar 1962 geboren ist. Dann bleiben bestimmte andere Einnahmen, etwa Betriebsrenten sowie Miet- und Kapitaleinkünfte, grundsätzlich unberücksichtigt; Grundlage ist § 114 SGB IV.

Für sehr alte Hinterbliebenenfälle bestehen weitergehende Ausnahmen: Ist der versicherte Ehepartner beispielsweise vor dem 1. Januar 1986 gestorben, sieht § 314 SGB VI grundsätzlich keine Einkommensanrechnung vor. Solche Sonderfälle müssen getrennt von den üblichen Berechnungen geprüft werden.

Rentenbeginn melden und beide Bescheide prüfen

Der Beginn der eigenen Rente und das Ende einer Beschäftigung sollten der für die Witwenrente zuständigen Stelle unverzüglich mitgeteilt werden. Die Mitteilungspflicht folgt aus § 60 SGB I; die Meldung sollte sich ausdrücklich auf die laufende Hinterbliebenenrente beziehen.

Warum vorhandene Daten bei einer anderen Stelle die eigene Mitteilung nicht ohne Weiteres ersetzen, zeigt unser Beitrag zu einem häufigen Irrtum bei der Meldung von Einkommen zur Witwenrente. Eine unveränderte Überweisung beweist noch nicht, dass die neue Rente bereits richtig berücksichtigt wurde.

Im Änderungsbescheid sollten Einkommensart, Bruttobetrag, Pauschalabzug, Freibetrag und Beginn der neuen Berechnung erkennbar sein. Gegen einen fehlerhaften Bescheid ist grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich; die Frist regelt § 84 SGG.

Praxisbeispiel: Karin erhält nach dem Rentenbeginn mehr Witwenrente

Karin beendet ihre Beschäftigung zum 31. Oktober 2026 und erhält ab November eine gesetzliche Altersrente von 1.700 Euro brutto. Bisher wurde bei ihrer Witwenrente ein gleichbleibender, gewöhnlich sozialversicherungspflichtiger Bruttolohn von 3.000 Euro berücksichtigt.

Ihre Witwenrente beträgt vor Einkommensanrechnung 900 Euro, weitere anrechenbare Einnahmen und einen erhöhten Kinderfreibetrag gibt es im vereinfachten Modell nicht. Daraus ergibt sich folgender monatlicher Vergleich:

Berechnung Vor Rentenbeginn Ab Rentenbeginn Eigenes Einkommen brutto 3.000,00 Euro Arbeitslohn 1.700,00 Euro Altersrente Pauschaler Abzug 40 Prozent 14 Prozent Einkommen für die Anrechnung 1.800,00 Euro 1.462,00 Euro Persönlicher Freibetrag 1.122,53 Euro 1.122,53 Euro Abzug von der Witwenrente 270,99 Euro 135,79 Euro Witwenrente nach Einkommensanrechnung 629,01 Euro 764,21 Euro

Das für die Anrechnung berechnete Einkommen sinkt um rund 18,8 Prozent, sodass die Minderung in diesem Modell bereits ab November berücksichtigt werden kann. Karin erhält dann 135,20 Euro mehr Witwenrente im Monat.

Dieser Zuwachs gleicht den weggefallenen Arbeitslohn allerdings nur teilweise aus. Die ausgewiesenen Witwenrentenbeträge liegen außerdem vor deren Kranken- und Pflegeversicherungsabzügen; für das verfügbare Gesamteinkommen sind auch mögliche Steuern zu beachten.

Fragen und Antworten zur eigenen Rente neben der Witwenrente

Wird meine Witwenrente automatisch gestrichen, sobald meine eigene Rente beginnt?

Nein, die eigene gesetzliche Rente wird grundsätzlich als Einkommen geprüft. Ob und wie stark die Witwenrente sinkt, hängt vom berechneten Gesamteinkommen und dem persönlichen Freibetrag ab.

Wie hoch ist der Freibetrag derzeit?

Vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2027 beträgt er monatlich 1.122,53 Euro. Für jedes Kind, das die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, erhöht er sich um 238,11 Euro.

Zählt die Bruttorente oder die ausgezahlte Rente?

Ausgangspunkt ist die Bruttorente, von der bei einer neu beginnenden gewöhnlichen gesetzlichen Altersrente pauschal 14 Prozent abgezogen werden. Dieses rechnerische Einkommen kann vom tatsächlichen Kontoeingang abweichen.

Werden 40 Prozent meiner gesamten Altersrente abgezogen?

Nein, die Anrechnung beträgt 40 Prozent des Einkommens, das nach der gesetzlichen Berechnung den persönlichen Freibetrag übersteigt. Der Abzug erfolgt bei der Witwenrente.

Kann meine Witwenrente nach dem Ende meiner Beschäftigung höher werden?

Ja, wenn durch den Wechsel zur Altersrente weniger Einkommen berücksichtigt wird, kann die Witwenrente steigen. Eine sofortige Berücksichtigung des Einkommensrückgangs setzt beim direkten Wechsel grundsätzlich eine Minderung um mindestens zehn Prozent voraus.

Schützt mich das alte Witwenrentenrecht vor der Anrechnung meiner Altersrente?

Die Übergangsregeln für Ehen beziehungsweise Todesfälle vor 2002 nehmen die eigene gesetzliche Altersrente grundsätzlich nicht von der Anrechnung aus. Weitergehende Ausnahmen bestehen für bestimmte sehr alte Hinterbliebenenfälle nach § 314 SGB VI.

Gilt die Einkommensanrechnung auch im Sterbevierteljahr?

In den drei Kalendermonaten nach dem Sterbemonat wird eigenes Einkommen grundsätzlich nicht auf die Witwen- oder Witwerrente angerechnet. Erst anschließend wird die Einkommensanrechnung für die weitere Zahlung relevant.