Wer eine Lebens- oder Rentenversicherung bei der Debeka vorzeitig gekündigt hat, könnte mehrere Tausend Euro zu wenig ausgezahlt bekommen haben. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) führt deshalb eine Musterfeststellungsklage vor dem Oberlandesgericht Koblenz und warnt bei Abzügen aus dem Jahr 2023 vor einer möglichen Verjährung zum Jahresende.

Welche Debeka-Kunden betroffen sein können

Im Streit steht ein zusätzlicher Stornoabzug, dessen Höhe von der Kapitalmarktlage abhing. Laut Verbraucherzentrale konnte er 5, 10 oder 15 Prozent des zum Kündigungszeitpunkt angesparten Deckungskapitals betragen.

Die Klage kommt für Verbraucher in Betracht, die ihre Lebens- oder Rentenversicherung bei der Debeka ab 2008 abgeschlossen, vorzeitig gekündigt und den umstrittenen Abzug getragen haben. Besonders hohe Abzüge drohten laut Verbraucherzentrale bei Kündigungen ab dem 1. Mai 2022.

Der Abzug ist in der Kündigungsabrechnung mitunter nur in einem Gesamtbetrag enthalten. Wer ihn dort nicht eindeutig findet, kann bei der Debeka schriftlich nachfragen, ob sie einen kapitalmarktabhängigen Stornoabzug vorgenommen hat und wie hoch dieser war.

Der BGH hat die Frage der Angemessenheit offengelassen

Nach § 169 Absatz 5 Versicherungsvertragsgesetz muss ein Stornoabzug vereinbart, beziffert und angemessen sein. Die Debeka begründet den kapitalmarktabhängigen Abzug mit dem Schutz der Versichertengemeinschaft vor kurzfristigen, zinsgetriebenen Kündigungen.

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In der Unterlassungsklage der Verbraucherzentrale Hamburg hielt der Bundesgerichtshof die Klausel für hinreichend transparent und beziffert. Er hob das Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz auf und verwies die Sache zurück, damit das Gericht die Angemessenheit prüft (Urteil vom 18. März 2026, Az. IV ZR 184/24).

Die Musterfeststellungsklage des vzbv läuft als eigenes Verfahren weiter. Auch bei anderen privaten Rentenverträgen wird über Vertragsklauseln gestritten, etwa bei Kürzungen des Rentenfaktors bei Riester- und Rürup-Verträgen.

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Für Einzelklage und Sammelklage gelten unterschiedliche Fristen

Verfahren Welche Frist gilt? Einzelklage wegen eines Abzugs aus 2023 Der vzbv warnt, dass Ansprüche in vielen Fällen mit Ablauf des 31. Dezember 2026 verjähren können. Anmeldung zur Musterfeststellungsklage Die Anmeldung ist nach § 46 VDuG bis drei Wochen nach Schluss der mündlichen Verhandlung möglich.

Der Klage-Check der Verbraucherzentrale hilft bei der Vorprüfung. Die Teilnahme beginnt mit der wirksamen Anmeldung des eigenen Anspruchs im Verbandsklageregister des Bundesamts für Justiz, die für erfasste Ansprüche die Verjährung hemmt.

Welche Bedeutung der Rückkaufswert in einem anderen Zusammenhang hat, erklärt Gegen-Hartz im Beitrag zum Schutz von Lebensversicherungen und Rentenverträgen beim Jobcenter.

Praxisbeispiel

Sabine schloss 2016 eine private Rentenversicherung bei der Debeka ab und kündigte sie im Sommer 2023 vorzeitig. Bei einem Deckungskapital von 28.000 Euro entsprechen 10 Prozent einem Stornoabzug von 2.800 Euro.

Da ihre Abrechnung nur einen Gesamtabzug nennt, bittet sie die Debeka um eine Aufschlüsselung und prüft parallel die Anmeldung zur Musterfeststellungsklage. Ob ihr die 2.800 Euro ganz oder teilweise zustehen, hängt vom Ausgang des Verfahrens und ihrem Vertrag ab.

Drei Fragen und Antworten zur Debeka-Sammelklage

Kann ich mitmachen, wenn ich schon 2022 gekündigt habe?

Ja, wenn Ihr Vertrag und der Abzug unter die Klage fallen. Laut Verbraucherzentrale kann eine wirksame Anmeldung auch Ansprüche wegen eines Abzugs aus 2022 vor Verjährung schützen.

Was kostet die Teilnahme?

Die Anmeldung beim Bundesamt für Justiz ist kostenlos. Für angemeldete Verbraucher entstehen laut vzbv auch dann keine Gerichtskosten aus der Sammelklage, wenn der Verband unterliegt.

Bekomme ich nach einem günstigen Urteil automatisch Geld?

Ein Musterfeststellungsurteil klärt gemeinsame Rechtsfragen. Wenn die Debeka anschließend nicht freiwillig zahlt und kein Vergleich die Auszahlung regelt, müssen Betroffene ihren Anspruch gegebenenfalls selbst durchsetzen.