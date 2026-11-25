Für viele Haushalte in Bönen könnten die Müllgebühren ab Januar 2027 deutlich steigen. Die Gemeinde plant, die Gebühren für die Restmüllabfuhr um rund 11,2 Prozent anzuheben, weil die Entsorgungskosten im Kreis Unna erheblich zunehmen.

Besonders betroffen sind Haushalte mit größeren Restmülltonnen. Für eine 120-Liter-Tonne mit 14-tägiger Leerung sollen künftig 411,36 Euro statt bisher 370,08 Euro im Jahr fällig werden, was einer Mehrbelastung von 41,28 Euro entspricht.

Die endgültige Entscheidung ist allerdings noch nicht gefallen. Der Haupt- und Finanzausschuss soll am 26. November beraten, bevor der Gemeinderat am 3. Dezember 2026 über die neue Gebührensatzung entscheidet.

Müllgebühren steigen 2027 um mehr als elf Prozent

Die geplante Erhöhung betrifft vor allem die grauen Restmülltonnen. Abhängig von der Behältergröße müssen Haushalte nach der vorliegenden Kalkulation künftig zwischen rund 20 und 41 Euro jährlich mehr bezahlen.

Die bisher geltenden Gebühren sind in der Gebührensatzung der Gemeinde Bönen für 2026 festgelegt. Die neuen Beträge stehen dagegen noch unter dem Vorbehalt des Ratsbeschlusses.

Restmülltonne, 14-tägige Leerung 2026 Geplant 2027 Mehrkosten 60 Liter 185,04 € 205,68 € 20,64 € 80 Liter 246,72 € 274,32 € 27,60 € 120 Liter 370,08 € 411,36 € 41,28 €

Für Tonnen, die nur alle vier Wochen geleert werden, sollen die jeweiligen Jahresgebühren halb so hoch ausfallen. Welche Größe und welcher Leerungsrhythmus zulässig sind, hängt jedoch von den örtlichen Abfallvorschriften und den Verhältnissen des Haushalts ab.

Warum die Müllabfuhr deutlich teurer werden soll

Hauptgrund für die geplante Erhöhung sind die gestiegenen Entsorgungskosten des Kreises Unna. Dieser rechnet für 2027 mit Gesamtkosten von rund 29,2 Millionen Euro, nachdem für 2026 etwa 25,5 Millionen Euro veranschlagt waren.

Der Kreis hat deshalb eine Erhöhung der Umlagen für die kreisangehörigen Kommunen um 14,4 Prozent beschlossen. Die zusätzlichen Belastungen sollen sich auch in den Abfallgebühren der Gemeinde Bönen niederschlagen.

Ein wesentlicher Kostenfaktor ist die Modernisierung der Müllverbrennungsanlage Hamm. Dort soll unter anderem die Rauchgasreinigung erneuert werden, wofür Investitionen von rund 70 Millionen Euro vorgesehen sind.

Hinzu kommen steigende Personal- und Verwertungskosten sowie zusätzliche Belastungen durch CO₂-Kosten. Gleichzeitig fallen die Erlöse aus der Altpapierverwertung geringer aus, wodurch weniger Einnahmen zur Deckung der Abfallkosten zur Verfügung stehen.

Auch Mieter können die höheren Gebühren bezahlen müssen

Die höheren Müllgebühren treffen nicht ausschließlich Hauseigentümer. Auch Mieter können über ihre jährliche Betriebskostenabrechnung an den gestiegenen Entsorgungskosten beteiligt werden.

Nach § 2 Nummer 8 der Betriebskostenverordnung gehören die laufenden Kosten der Müllbeseitigung zu den umlagefähigen Betriebskosten. Voraussetzung ist, dass die Umlage mietvertraglich wirksam vereinbart wurde und die Kosten ordnungsgemäß abgerechnet werden.

Bei einem Mehrfamilienhaus werden die Kosten häufig nach Wohnfläche verteilt. Ist ein anderer wirksamer Umlageschlüssel vereinbart oder eine verbrauchsabhängige Erfassung vorgesehen, kann die Verteilung anders ausfallen.

Ein Beispiel verdeutlicht die mögliche Belastung. Steigt die Jahresgebühr einer gemeinsam genutzten 120-Liter-Tonne um 41,28 Euro und wird dieser Betrag gleichmäßig auf vier Wohnungen verteilt, entstehen rechnerisch 10,32 Euro zusätzliche Kosten je Wohnung im Jahr.

📚 Lesen Sie auch: Altersteilzeit und dann Arbeitslosengeld: Das ist eine Falle kurz vor der Rente

Allerdings hängt die tatsächliche Belastung davon ab, wie viele Tonnen vorhanden sind und welcher Verteilungsschlüssel gilt. Die gesamte Gebührenerhöhung darf nicht ohne Berücksichtigung dieser Faktoren einem einzelnen Mieter zugerechnet werden.

Jobcenter kann höhere Müllgebühren übernehmen

Für Menschen, die Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II beziehen, ist die Entwicklung besonders relevant. Müllgebühren gehören bei wirksamer Umlage grundsätzlich zu den Unterkunftskosten und nicht zum Regelbedarf für den täglichen Lebensunterhalt.

Nach § 22 SGB II werden tatsächliche Unterkunftskosten im gesetzlich anerkennungsfähigen Umfang berücksichtigt. Dazu gehören neben der Miete auch umlagefähige kalte Betriebskosten wie die Müllabfuhr.

Steigen die Gebühren, kann deshalb auch der vom Jobcenter anzuerkennende Unterkunftsbedarf steigen. Voraussetzung ist, dass die Kosten tatsächlich entstehen und die gesetzlichen Anforderungen an ihre Anerkennung erfüllt sind.

Wer eine Betriebskostenabrechnung mit einer Nachforderung erhält, sollte diese zeitnah beim Jobcenter einreichen. Gegen-hartz.de erläutert im Beitrag Bürgergeld: Nebenkostennachzahlung – Das müssen die Jobcenter jetzt zahlen, welche Voraussetzungen für die Kostenübernahme gelten.

Besonders wichtig ist der Zeitpunkt, zu dem eine Nachforderung fällig wird. Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine solche Nachzahlung auch dann berücksichtigt werden, wenn der Leistungsbezug erst nach dem ursprünglichen Abrechnungszeitraum begonnen hat.

Darüber berichtet gegen-hartz.de im Beitrag Bürgergeld: Jobcenter muss diese Kosten auch ohne Bezug im Abrechnungszeitraum übernehmen. Entscheidend sind unter anderem die Fälligkeit der Forderung und die gesetzlichen Voraussetzungen für die Anerkennung der Unterkunftskosten.

Bei Grundsicherung im Alter zählen Müllgebühren ebenfalls zu den Unterkunftskosten

Auch Rentner, die ergänzende Grundsicherung im Alter erhalten, können von höheren Abfallgebühren betroffen sein. Werden diese über die Betriebskosten abgerechnet, gehören sie grundsätzlich zu den Unterkunftsaufwendungen, die nach dem SGB XII berücksichtigt werden können.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Das Sozialamt muss dabei die gesetzlichen Regeln für die Unterkunftskosten anwenden. Eine Erhöhung der kommunalen Müllgebühren führt deshalb nicht zwangsläufig dazu, dass Betroffene den Mehrbetrag aus ihrem monatlichen Regelbedarf bezahlen müssen.

Wer eine höhere Nebenkostenabrechnung erhält, sollte diese dem Sozialamt vorlegen. Falls die Behörde eine Übernahme ablehnt, kommt es unter anderem darauf an, wie die Kosten berechnet wurden und ob sie als angemessen anzuerkennen sind.

Biotonne wird in Bönen sogar etwas günstiger

Während die Restmüllgebühren deutlich steigen sollen, sieht die Kalkulation für die Biotonne eine geringe Entlastung vor. Die Gemeinde kann dafür auf Gebührenüberschüsse aus früheren Jahren zurückgreifen.

Für eine 120-Liter-Biotonne sollen künftig 107,76 Euro statt bisher 109,20 Euro pro Jahr fällig werden. Das entspricht einer Ersparnis von 1,44 Euro jährlich.

Bei einer 60-Liter-Biotonne sinkt die geplante Jahresgebühr von 54,60 Euro auf 53,88 Euro. Der Unterschied beträgt damit lediglich 72 Cent im Jahr.

Für Haushalte mit beiden Tonnenarten wird die geringe Entlastung bei der Biomüllentsorgung den Anstieg der Restmüllgebühren daher nicht ausgleichen. Die gesamte Gebührenbelastung würde bei unveränderter Behälterausstattung steigen.

Auch zusätzliche Müllsäcke sollen teurer werden

Wer gelegentlich mehr Restmüll entsorgen muss, kann in Bönen einen zugelassenen Beistellsack verwenden. Nach der geplanten Neuregelung soll dieser künftig 4,50 Euro statt bislang 4 Euro kosten.

Die Gemeinde informiert auf ihrer Internetseite zur Abfallwirtschaft darüber, wo entsprechende Säcke erhältlich sind. Auch die Anmeldung und Ummeldung von Abfallbehältern wird dort erläutert.

Bei der Sperrmüllabfuhr sind dagegen keine Änderungen vorgesehen. Der erste angefangene Kubikmeter soll weiterhin 35 Euro kosten, jeder weitere angefangene Kubikmeter 25 Euro.

Für die Abholung von Haushaltsgroßgeräten wie Kühlschränken oder Waschmaschinen bleiben nach den bisherigen Planungen ebenfalls 20 Euro je Gerät vorgesehen. Eine kostenlose Selbstanlieferung bestimmter Elektrogeräte am Wertstoffhof ist weiterhin möglich.

Können Haushalte durch eine kleinere Mülltonne sparen?

Wer dauerhaft deutlich weniger Restmüll produziert als bisher, kann prüfen, ob eine kleinere Tonne ausreicht. Auch ein längerer Leerungsrhythmus kann die Jahresgebühr senken, sofern die örtlichen Vorschriften diese Möglichkeit zulassen.

In Bönen richtet sich die Abfallgebühr unter anderem nach Art, Anzahl und Größe der Tonnen sowie nach der Zahl der Leerungen. Das bestätigt die Gemeinde in ihren offiziellen Informationen zur Gebührenberechnung.

Ein Wechsel sollte allerdings sorgfältig überlegt werden. Ist die Tonne regelmäßig zu klein, können zusätzliche Müllsäcke erforderlich werden und die erhoffte Ersparnis verringern.

In Mehrfamilienhäusern können Mieter die Größe der gemeinschaftlichen Tonnen meist nicht eigenständig verändern. Sie können den Vermieter jedoch darauf hinweisen, wenn dauerhaft erheblich mehr Behältervolumen bereitsteht, als tatsächlich benötigt wird.

Warum die Gemeinde die Gebühren nicht beliebig festlegen kann

Kommunale Abfallgebühren unterliegen gesetzlichen Vorgaben. Nach dem Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen müssen sie auf einer nachvollziehbaren Gebührenkalkulation beruhen.

Die Gemeinde darf deshalb nicht nach Belieben zusätzliche Einnahmen erzielen. Maßgeblich sind insbesondere die voraussichtlich entstehenden Kosten, die zulässigen Kalkulationsgrundlagen und der Ausgleich von Kostenüber- oder Kostenunterdeckungen.

Bönen erläutert selbst, dass Gebühren für kommunale Einrichtungen durch eine entsprechende Satzung beschlossen werden müssen. Erst nach dem erforderlichen Beschluss und der Bekanntmachung kann die neue Satzung in Kraft treten.

Wer später einen Abgabenbescheid erhält und Fehler vermutet, sollte die Berechnung und die Rechtsbehelfsbelehrung prüfen. Ob der Bescheid angefochten werden kann, richtet sich nach den einschlägigen Vorschriften und Fristen.

Entscheidung über die Müllgebühren fällt Anfang Dezember

Die angekündigte Erhöhung ist am 25. November 2026 noch keine beschlossene neue Gebührensatzung. Zunächst soll der Haupt- und Finanzausschuss am 26. November über die Kalkulation beraten, bevor der Gemeinderat am 3. Dezember entscheidet.

Sollte die Gemeinde die Vorlage unverändert beschließen, würden die höheren Gebühren zum 1. Januar 2027 gelten. Haushalte mit einer 120-Liter-Restmülltonne müssten dann jährlich 41,28 Euro mehr bezahlen.

Für Mieter, Menschen mit Grundsicherung und Rentner ist vor allem entscheidend, wie die zusätzlichen Kosten später abgerechnet werden. Steigende Müllgebühren können die Wohnkosten erhöhen, müssen bei bestehenden Sozialleistungsansprüchen aber nicht in jedem Fall aus dem Regelbedarf finanziert werden.

Quellen