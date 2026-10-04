Eigene Rente und Witwenrente: Stimmt die Einkommensanrechnung noch?

Wer eine eigene Altersrente und eine Witwenrente bekommt, sollte die Berechnung im Rentenbescheid genau ansehen. Denn die Frage, wie viel Hinterbliebenenrente tatsächlich bleibt, lässt sich weder mit der Bruttorente noch mit einem Blick auf den Kontoauszug beantworten.

Seit dem 1. Juli 2026 beträgt nämlich der monatliche Freibetrag bei der Einkommensanrechnung 1.122,53 Euro.

Verglichen wird damit jedoch ein nach gesetzlichen Vorgaben berechnetes Einkommen – und genau dieser Unterschied kann darüber entscheiden, ob eine Kürzung überhaupt gerechtfertigt ist.

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1.122,53 Euro sind keine Bruttorentengrenze

„Ab 1.122,53 Euro eigener Rente wird die Witwenrente gekürzt“ ist zu pauschal. Die Rentenversicherung zieht bei einer gesetzlichen Altersrente zunächst einen gesetzlich festgelegten Prozentsatz vom Bruttobetrag ab.

Bei einem Rentenbeginn ab 2011 beträgt dieser Abzug grundsätzlich 14 Prozent, bei einem Rentenbeginn vor 2011 sind es 13 Prozent. Entscheidend ist dabei der Beginn der eigenen Altersrente, deren Einkommen berücksichtigt wird.

Wer beispielsweise 1.300 Euro gesetzliche Bruttoaltersrente mit Rentenbeginn ab 2011 erhält, kommt nach dem Pauschalabzug auf 1.118 Euro. Ohne weitere anrechenbare Einkünfte bleibt dieser Betrag unter dem Freibetrag, sodass die Witwenrente wegen dieser eigenen Rente nicht gekürzt wird.

Einen ergänzenden Überblick bietet unser Beitrag zu den höheren Einkommensgrenzen bei der Witwenrente ab Juli 2026.

Auch der Kontoeingang kann in die Irre führen

Das pauschal berechnete Einkommen stimmt nicht zwangsläufig mit der tatsächlich ausgezahlten Altersrente überein. Individuelle Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge werden bei dieser Berechnung nicht einfach in ihrer tatsächlichen Höhe abgezogen.

Deshalb lässt sich eine vermeintlich falsche Anrechnung nicht allein damit begründen, dass auf dem Konto weniger Geld eingeht als im Berechnungsbogen als Einkommen steht. Umgekehrt darf die Rentenversicherung bei der üblichen gesetzlichen Altersrente den vorgesehenen Pauschalabzug nicht überspringen.

Nur der Betrag über dem Freibetrag wird zu 40 Prozent angerechnet

Liegt das berechnete Einkommen über dem Freibetrag, wird die Witwenrente nicht um den gesamten Überschuss gekürzt. Angerechnet werden 40 Prozent des übersteigenden Betrags.

Bei 1.500 Euro Bruttoaltersrente und einem Pauschalabzug von 14 Prozent verbleiben beispielsweise 1.290 Euro für den Vergleich. Nach Abzug des Freibetrags bleiben 167,47 Euro, von denen 40 Prozent – gerundet 66,99 Euro – die Witwenrente mindern.

Die eigene Altersrente wird durch diese Einkommensanrechnung nicht gekürzt. Der Abzug trifft die Hinterbliebenenrente, deren verbleibender Betrag anschließend noch von Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung betroffen sein kann.

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Tabelle: So wirkt sich die eigene Altersrente aus

Die folgenden Modellrechnungen gelten für eine gesetzliche Altersrente mit Beginn ab 2011, ohne weitere anrechenbare Einkünfte und ohne einen erhöhten Freibetrag wegen eines Kindes. Sie zeigen die monatliche Kürzung der Witwenrente vor deren eigenen Kranken- und Pflegeversicherungsabzügen.

Eigene Bruttoaltersrente Einkommen nach 14 Prozent Pauschalabzug Betrag über 1.122,53 Euro Kürzung der Witwenrente 1.200 Euro 1.032 Euro 0 Euro 0 Euro 1.300 Euro 1.118 Euro 0 Euro 0 Euro 1.400 Euro 1.204 Euro 81,47 Euro 32,59 Euro 1.500 Euro 1.290 Euro 167,47 Euro 66,99 Euro 1.800 Euro 1.548 Euro 425,47 Euro 170,19 Euro 2.000 Euro 1.720 Euro 597,47 Euro 238,99 Euro

Die Tabelle macht deutlich, warum die bloße Gegenüberstellung von Bruttorente und Freibetrag zu falschen Ergebnissen führt. Rechnerisch liegt die Grenze in dieser Fallgestaltung bei rund 1.305 Euro eigener Bruttoaltersrente.

Weitere Einkünfte können die Rechnung verändern

Die eigene Altersrente ist häufig nicht das einzige Einkommen, das geprüft werden muss. Arbeitsentgelt, eine Betriebsrente oder Einnahmen aus Vermietung können die Berechnung verändern, wobei für unterschiedliche Einkommensarten unterschiedliche Regeln gelten.

Ob beispielsweise Betriebsrenten oder Vermögenseinkünfte einbezogen werden, hängt auch davon ab, ob für die Hinterbliebenenrente altes oder neues Recht gilt. Unter den gesetzlichen Übergangsregelungen bleiben bestimmte zusätzliche Einkommensarten anrechnungsfrei; die eigene gesetzliche Altersrente wird dagegen grundsätzlich auch nach altem Recht berücksichtigt.

Deshalb ist eine pauschale Aussage wie „Meine Rente liegt unter der Grenze, also darf nichts abgezogen werden“ ebenfalls riskant. Weitere Erläuterungen enthält unser Überblick: Diese Regeln gelten bei der Witwenrente 2026.

Was im Bescheid geprüft werden sollte

Wer seine Einkommensanrechnung nachvollziehen möchte, braucht den Berechnungsbogen zur Hinterbliebenenrente und die Unterlagen über die berücksichtigten Einkünfte. Daraus sollte hervorgehen, welche Einkommensart mit welchem Bruttobetrag, welchem Pauschalabzug und für welchen Zeitraum angesetzt wurde.

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Für Zeiten ab Juli 2026 muss grundsätzlich der neue Freibetrag von 1.122,53 Euro berücksichtigt sein. Für jedes Kind, das die gesetzlichen Voraussetzungen für die Freibetragserhöhung erfüllt, kommen monatlich 238,11 Euro hinzu; entscheidend ist dabei grundsätzlich eine Waisenrentenberechtigung.

Besonders prüfenswert sind Berechnungen nach dem Beginn der eigenen Altersrente, dem Ende einer Beschäftigung oder dem Wegfall weiterer Einkünfte. Ein früher berücksichtigtes Gehalt darf nicht ohne Beachtung der gesetzlichen Änderungsregeln dauerhaft fortgeschrieben werden.

Weniger Einkommen sollte der Rentenversicherung gemeldet werden

Bei Arbeitsverdienst wird häufig zunächst auf das Einkommen des vergangenen Kalenderjahres zurückgegriffen. Für dauerhaftes Erwerbsersatzeinkommen wie eine eigene gesetzliche Rente gelten andere Vorgaben, weshalb sich der angesetzte Zeitraum nicht für alle Einkommensarten gleich beurteilen lässt.

Sinkt das zu berücksichtigende Einkommen um wenigstens zehn Prozent, kann eine frühere Berücksichtigung der Minderung möglich sein. Betroffene sollten die Veränderung deshalb zeitnah mit Nachweisen mitteilen und um Prüfung bitten, statt lediglich auf die nächste jährliche Anpassung zu warten.

Auch neu hinzukommende Einkünfte müssen mitgeteilt werden. Eine zunächst unveränderte Auszahlung ist kein Beleg dafür, dass die Rentenversicherung das zusätzliche Einkommen bereits geprüft hat.

Gegen eine falsche Berechnung kann man vorgehen

Bleibt eine Berechnung unverständlich, sollten Betroffene eine nachvollziehbare Erläuterung der Einkommensanrechnung verlangen. Läuft bereits eine Widerspruchsfrist, sollte diese jedoch unabhängig von einer solchen Nachfrage eingehalten werden.

Bei einem ordnungsgemäß mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid beträgt die Widerspruchsfrist bei Bekanntgabe in Deutschland grundsätzlich einen Monat. Entscheidend sind die Bekanntgabe und die Hinweise im konkreten Bescheid.

Ist der Bescheid bereits bestandskräftig, kann bei einer rechtswidrig zu niedrigen Rentenzahlung ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X infrage kommen. Nachzahlungen sind unter den gesetzlichen Voraussetzungen grundsätzlich bis zu vier Jahre rückwirkend möglich, wobei der Zeitraum nach besonderen Kalenderjahresregeln berechnet wird.

Beispiel aus der Praxis: 84 Euro Unterschied durch den richtigen Rechenweg

Frau Berger erhält seit 2018 eine eigene Altersrente, die aktuell 1.500 Euro brutto beträgt, und hat einen Anspruch auf 800 Euro Witwenrente vor Einkommensanrechnung. Weitere anrechenbare Einkünfte und ein erhöhter Freibetrag wegen eines Kindes liegen nicht vor.

Nach dem Pauschalabzug von 14 Prozent werden 1.290 Euro Einkommen berücksichtigt, sodass die Witwenrente um 66,99 Euro auf 733,01 Euro sinkt. Von diesem Betrag können anschließend noch ihre Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgehen.

Würde Frau Berger irrtümlich die volle Bruttoaltersrente mit dem Freibetrag vergleichen, käme sie auf eine Kürzung von 150,99 Euro. Der falsche Rechenweg würde ihre Witwenrente damit rechnerisch um 84 Euro monatlich zu niedrig erscheinen lassen.

Sechs Fragen und Antworten zur Einkommensanrechnung

Wie hoch ist der Freibetrag seit Juli 2026?

Der monatliche Freibetrag beträgt seit dem 1. Juli 2026 grundsätzlich 1.122,53 Euro. Er gilt für das nach den rentenrechtlichen Vorschriften ermittelte Einkommen und kann sich wegen waisenrentenberechtigter Kinder erhöhen.

Ist damit meine Bruttorente oder meine ausgezahlte Rente gemeint?

In der Regel ist keiner dieser beiden Beträge gemeint. Bei einer gesetzlichen Altersrente wird grundsätzlich ein pauschaler Abzug von 14 Prozent bei Rentenbeginn ab 2011 beziehungsweise 13 Prozent bei früherem Rentenbeginn vorgenommen.

Werden beide Renten zusammengerechnet und dann mit dem Freibetrag verglichen?

Die zu berechnende Witwenrente wird für diese Prüfung nicht einfach zur eigenen Altersrente addiert. Geprüft wird das anrechenbare eigene Einkommen, aus dessen Überschuss sich eine mögliche Kürzung der Witwenrente ergibt.

Verliere ich alles, was über dem Freibetrag liegt?

Nein, die Witwenrente wird um 40 Prozent des berechneten Überschusses gemindert. Bei sehr hohem anrechenbarem Einkommen kann der Auszahlungsanspruch allerdings vollständig entfallen.

Wird meine eigene Rente schon im Sterbevierteljahr angerechnet?

Während des Sterbevierteljahres findet keine Einkommensanrechnung auf die Witwen- oder Witwerrente statt. Gemeint sind die drei Kalendermonate nach dem Sterbemonat.

Was kann ich tun, wenn der Abzug falsch erscheint?

Lassen Sie sich die Berechnung erläutern und legen Sie bei einem anfechtbaren Bescheid rechtzeitig Widerspruch ein. Bei einem bereits bestandskräftigen Bescheid kann ein Überprüfungsantrag helfen, wenn die Einkommensanrechnung rechtswidrig zu einer zu niedrigen Rente geführt hat.