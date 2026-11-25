Nach der Altersteilzeit können sechs Monate Arbeitslosengeld verloren gehen

Ines wollte nach der Altersteilzeit zunächst Arbeitslosengeld beziehen und dann mit 65 ohne Abschläge in Rente gehen. Eine Sperrzeit könnte aus 24 Monaten Arbeitslosengeld nur 18 machen und ihren Zeitplan durcheinanderbringen.

Christian Schulz vom Sozialverband Deutschland (SoVD) Schleswig-Holstein schildert den Fall. Ines ist Jahrgang 1964, seit 2022 in Altersteilzeit und wollte nach dem geplanten Vertragsende Mitte 2027 ursprünglich direkt mit Abschlägen in Rente gehen.

Im Blockmodell arbeitete Ines zunächst im bisherigen Umfang weiter, bevor sie freigestellt wurde. Das reduzierte Entgelt erhält sie in beiden Phasen.

Wann ab 58 bis zu 24 Monate Arbeitslosengeld möglich sind

Wer bei Entstehung des Anspruchs mindestens 58 Jahre alt ist und in den letzten fünf Jahren auf mindestens 48 Monate mit Versicherungspflicht kommt, kann bis zu 24 Monate Arbeitslosengeld I erhalten. Auch die versicherungspflichtige Altersteilzeit kann dafür zählen, einschließlich der Freistellungsphase im Blockmodell.

Nach dem Vertragsende muss Ines sich arbeitslos melden, eine Beschäftigung suchen und für eine versicherungspflichtige Arbeit von mindestens 15 Stunden pro Woche verfügbar sein. Die Arbeitsuchendmeldung ist bei einem lange bekannten Vertragsende spätestens drei Monate vorher fällig.

Der ursprüngliche Rentenplan kann eine Sperrzeit verhindern

Wer mit dem Arbeitgeber im Altersteilzeitvertrag das Ende eines zuvor unbefristeten Arbeitsverhältnisses vereinbart, wirkt an der späteren Arbeitslosigkeit mit. Nach § 159 SGB III kann das eine Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe auslösen, wenn für die Vereinbarung kein wichtiger Grund vorlag.

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Das Bundessozialgericht erkennt einen wichtigen Grund an, wenn der unmittelbare Wechsel in eine tatsächlich erreichbare Altersrente schon beim Unterschreiben geplant war und sich diese Absicht anhand objektiver Anhaltspunkte belegen lässt. Eine spätere Planänderung lässt einen damals bestehenden wichtigen Grund grundsätzlich bestehen. BSG, Urteil vom 12. September 2017, B 11 AL 25/16 R

Für Ines kommt es deshalb darauf an, was sie für 2022 belegen kann. Eine damalige schriftliche Rentenauskunft zum vorgesehenen Rentenbeginn oder Unterlagen aus einer Beratung können ihre ursprüngliche Absicht belegen.

Was zwölf Wochen Sperrzeit finanziell bedeuten

Bei einer zwölfwöchigen Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe ruht das Arbeitslosengeld zunächst. Zugleich sinkt die Anspruchsdauer nach § 148 SGB III um mindestens ein Viertel, bei einem ursprünglichen Anspruch von 24 Monaten also um sechs Monate.

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Arbeitslosengeld bei einem ursprünglichen Anspruch von 24 Monaten Fall Zahlungsbeginn Anspruchsdauer Ohne Sperrzeit Ab dem ersten Tag mit Anspruch 24 Monate Mit zwölf Wochen Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe Nach Ablauf der Sperrzeit 18 Monate

Bei Altersteilzeit mit den gesetzlichen Aufstockungsleistungen kann die Agentur für Arbeit zunächst das höhere Entgelt ohne Altersteilzeit ansetzen. Sobald Ines eine Altersrente beanspruchen kann, auch mit Abschlägen, fällt diese günstigere Berechnung weg und das beitragspflichtige Altersteilzeitentgelt zählt in der Regel.

Für die abschlagsfreie Rente müssen die 45 Jahre voll sein

Für den Jahrgang 1964 gibt es die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte ab 65. Ob Ines die dafür erforderlichen 45 Versicherungsjahre erfüllt, lässt sich nur mit ihrem Versicherungsverlauf klären. § 38 SGB VI

Arbeitslosengeld in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn zählt für diese Wartezeit grundsätzlich nur, wenn der Bezug durch eine Insolvenz oder die vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers bedingt ist. Wer die 45 Jahre bereits erfüllt hat, behält die angerechneten Zeiten. Mehr dazu: Welche Zeiten bei der Rente nach 45 Jahren mitzählen

Eine frühere Altersrente nach 35 Versicherungsjahren kann die Lücke schließen, bringt aber dauerhafte Abschläge mit sich. Sobald diese Rente bindend bewilligt ist, ist der spätere Wechsel in die Altersrente nach 45 Jahren ausgeschlossen. § 34 SGB VI

Praxisbeispiel

Angenommen, Ines’ Vertrag endet am 30. Juni 2027, die 45 Versicherungsjahre sind erfüllt und ihre abschlagsfreie Rente beginnt am 1. Juli 2029. Ohne Sperrzeit könnten 24 Monate Arbeitslosengeld die Zeit bei durchgehendem Anspruch abdecken.

Mit einer zwölfwöchigen Sperrzeit bliebe Ines zunächst knapp drei Monate ohne Arbeitslosengeld und erhielte danach Leistungen für 18 Monate. Vor dem Rentenbeginn müsste sie damit noch einmal gut drei Monate überbrücken.

Drei Fragen und Antworten

Führt Altersteilzeit automatisch zu einer Sperrzeit?

Nein. Wenn der nahtlose Rentenbeginn bereits bei Vertragsschluss realistisch und nachweisbar geplant war, kann ein wichtiger Grund vorliegen, der eine Sperrzeit ausschließt.

Werden von den verbleibenden 18 Monaten noch zwölf Wochen abgezogen?

Nein. Die 18 Monate sind im Beispiel bereits die gekürzte Bezugsdauer und werden nach Ablauf der zwölfwöchigen Sperrzeit gezahlt.

Zählt Arbeitslosengeld kurz vor der Rente zu den 45 Versicherungsjahren?

In den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn zählt es dafür grundsätzlich nur bei Insolvenz oder vollständiger Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers. Diese Einschränkung steht in § 51 Absatz 3a SGB VI.