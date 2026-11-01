Von der EM-Rente in die Altersrente: So hoch ist die Rente und das passiert mit den Abschlägen

Mit der Altersrente verschwindet ein Abschlag aus der Erwerbsminderungsrente im Allgemeinen nicht. Wer auf einen finanziellen Sprung zum regulären Rentenalter hofft, sollte deshalb frühzeitig prüfen lassen, wie hoch die Anschlussrente tatsächlich ausfällt.

Gleichzeitig schützt das Gesetz beim nahtlosen Übergang grundsätzlich die bisher erreichte Rentengrundlage. Für Betroffene sind das zwei unterschiedliche Regeln: Der Besitzschutz verhindert eine schlechtere Berechnungsgrundlage, während frühere Abschläge meist weiterwirken.

An der Regelaltersgrenze erfolgt der Wechsel grundsätzlich automatisch

Wer bis zur persönlichen Regelaltersgrenze eine Rente wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung bezieht, erhält anschließend grundsätzlich eine Regelaltersrente. Das ergibt sich aus § 115 Absatz 3 SGB VI, sofern Versicherte nichts anderes bestimmen.

Ein gesonderter Altersrentenantrag ist für diesen regulären Anschluss normalerweise nicht erforderlich. Schreiben der Rentenversicherung sollten Betroffene dennoch beantworten, etwa wenn noch Angaben für die Feststellung der Altersrente benötigt werden.

Die Automatik setzt voraus, dass die EM-Rente tatsächlich bis zur Regelaltersgrenze bezogen wird. Endet eine befristete Bewilligung vorher, muss die weitere Absicherung rechtzeitig geklärt werden.

Das Geburtsjahr bestimmt den Zeitpunkt

Die Erwerbsminderung verändert die gesetzliche Regelaltersgrenze nicht. Für die folgenden Geburtsjahrgänge gelten nach § 235 SGB VI beziehungsweise § 35 SGB VI diese Altersgrenzen.

Geburtsjahr Regelaltersgrenze 1959 66 Jahre und 2 Monate 1960 66 Jahre und 4 Monate 1961 66 Jahre und 6 Monate 1962 66 Jahre und 8 Monate 1963 66 Jahre und 10 Monate Ab 1964 67 Jahre

Eine frühere Altersrente kommt nur infrage, wenn die Voraussetzungen der jeweiligen Rentenart erfüllt sind. Welche Möglichkeiten bestehen, erläutert Gegen-Hartz im Beitrag zum früheren Wechsel aus der EM-Rente in die Altersrente.

Was der Besitzschutz tatsächlich sichert

Die Altersrente wird nach den für sie geltenden Regeln berechnet. Dabei sorgt § 88 Absatz 1 SGB VI unter den gesetzlichen Voraussetzungen dafür, dass mindestens die bisherigen persönlichen Entgeltpunkte berücksichtigt werden.

Persönliche Entgeltpunkte sind vereinfacht die Rentenpunkte nach Berücksichtigung des Zugangsfaktors, in dem auch Abschläge stecken. Geschützt wird somit die bereits erreichte Berechnungsgrundlage einschließlich einer darin enthaltenen Minderung.

Beim unmittelbaren Wechsel von einer vollen EM-Rente in eine volle Altersrente fällt die Bruttorente deshalb grundsätzlich nicht allein wegen des Wechsels niedriger aus. Ergibt die neue Berechnung höhere persönliche Entgeltpunkte, werden diese berücksichtigt.

Die rechtlichen Anweisungen der Deutschen Rentenversicherung zum Besitzschutz beschreiben diesen Vergleich ausführlich. Eine Garantie für einen dauerhaft unveränderten Überweisungsbetrag lässt sich daraus jedoch nicht ableiten.

Warum eine Unterbrechung Aufmerksamkeit verlangt

Der Besitzschutz ist nicht ausschließlich auf einen lückenlosen Übergang begrenzt. Nach § 88 SGB VI greift er grundsätzlich auch, wenn die Folgerente spätestens innerhalb von 24 Kalendermonaten nach dem Ende des EM-Rentenbezugs beginnt.

Bei einem späteren Beginn besteht dieser Schutz aus der vorausgegangenen EM-Rente nach dieser Vorschrift nicht mehr. Wer eine längere Unterbrechung vor sich hat, sollte sich den konkreten Beginn der Folgerente und die Folgen für die Berechnung schriftlich erläutern lassen.

Die bisherigen Abschläge bleiben meist bestehen

Bei Erwerbsminderungsrenten können Abschläge von bis zu 10,8 Prozent anfallen. Die Deutsche Rentenversicherung weist in ihrer Broschüre „Tipps für Rentnerinnen und Rentner“ darauf hin, dass diese im Allgemeinen auch in einer anschließenden Altersrente fortbestehen.

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Die gesetzliche Erklärung liefert § 77 Absatz 3 SGB VI: Für bereits in einer früheren Rente berücksichtigte Entgeltpunkte bleibt grundsätzlich der bisherige Zugangsfaktor erhalten. Bei einem Abschlag von 10,8 Prozent beträgt dieser Faktor 0,892 statt 1,0.

Das Erreichen der Regelaltersgrenze setzt diesen Faktor nicht automatisch auf 1,0 zurück. Bei einer durchgehend bezogenen vollen EM-Rente wird die frühere Kürzung daher normalerweise in die Altersrente übernommen.

Beim regulären Wechsel werden die alten Abschläge aber auch nicht einfach ein zweites Mal vom gesamten Rentenbetrag abgezogen. Weitere Einzelheiten erklärt Gegen-Hartz im Beitrag über Abschläge bei der Erwerbsminderungsrente.

Die Zurechnungszeit wirkt bereits in der bisherigen Rente

Eine EM-Rente beruht nicht nur auf den tatsächlich zurückgelegten Beitragszeiten. Durch die Zurechnungszeit werden Betroffene bei der Berechnung so gestellt, als hätten sie bis zu einem gesetzlich bestimmten Alter weitergearbeitet.

Diese zusätzliche Bewertung steckt bereits in der bisherigen Rentenberechnung. Ihr rechnerischer Wert kann über den Besitzschutz der persönlichen Entgeltpunkte auch die anschließende Altersrente absichern.

Der Wechsel löst deshalb keinen vollständigen Neustart aus, bei dem allein die tatsächlich gezahlten Beiträge zählen. Umgekehrt entsteht allein durch den Altersrentenbeginn auch kein Anspruch auf sämtliche günstigeren Regeln, die inzwischen für neu beginnende EM-Renten gelten.

Wann die Altersrente höher ausfallen kann

Eine höhere Altersrente ist möglich, etwa wenn zusätzliche Beiträge aus einer versicherten Beschäftigung während des EM-Rentenbezugs die neue Berechnung verbessern. Nach den Hinweisen der Rentenversicherung zum Hinzuverdienst werden solche Beiträge beim Wechsel in eine Altersrente berücksichtigt.

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Daraus folgt allerdings kein pauschaler Zuschlag für jeden hinzuverdienten Euro. Ob die zusätzlichen Beiträge eine höhere Rente ergeben, zeigt erst die vollständige Berechnung einschließlich des Vergleichs mit den geschützten persönlichen Entgeltpunkten.

Bei teilweiser Erwerbsminderung gelten Besonderheiten

Eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung hat nach § 67 SGB VI den Rentenartfaktor 0,5, eine volle Altersrente den Faktor 1,0. Schon dadurch kann die Altersrente erheblich höher ausfallen als die vorherige teilweise EM-Rente.

Außerdem nimmt § 77 Absatz 3 SGB VI die Hälfte der Entgeltpunkte einer teilweisen EM-Rente von der unveränderten Übernahme des bisherigen Zugangsfaktors aus. Die pauschale Aussage, beim Wechsel bleibe jeder Abschlag auf sämtliche Punkte erhalten, wäre deshalb falsch.

Für Betroffene lohnt sich eine individuelle Vergleichsberechnung besonders. Aus dem bisherigen Zahlbetrag der teilweisen EM-Rente lässt sich die spätere Altersrente nicht zuverlässig ablesen.

Ein bestehender EM-Zuschlag geht nicht durch den Wechsel verloren

Für bestimmte ältere Erwerbsminderungsrenten gibt es einen Zuschlag, der seit Dezember 2025 Bestandteil der laufenden Rente ist. Er betrifft grundsätzlich erfasste EM-Renten mit einem Beginn zwischen Januar 2001 und Dezember 2018, wobei auch die gesetzlichen Stichtagsvoraussetzungen erfüllt sein müssen.

Wird der Zuschlag bereits berücksichtigt und folgt eine Altersrente, ist er nach § 307i Absatz 5 SGB VI weiterhin zu berücksichtigen. Der Wechsel zur Altersrente beseitigt diesen Anspruch also nicht.

Im neuen Bescheid sollte deshalb auch die Fortführung des Zuschlags nachvollziehbar sein. Wie Betroffene die Angaben prüfen können, erläutert Gegen-Hartz im Beitrag zum EM-Rentenzuschlag von 7,5 oder 4,5 Prozent.

Bruttorente und Kontoeingang müssen getrennt betrachtet werden

Der Besitzschutz der Rentenberechnung schützt keinen bestimmten Nettozahlbetrag. Bei gesetzlich pflichtversicherten Rentnern werden von der Bruttorente Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung einbehalten.

Ändern sich beispielsweise Beitragssätze, kann der ausgezahlte Betrag trotz unveränderter Bruttorente sinken. Wer im Altersrentenbescheid weniger Geld entdeckt, sollte deshalb zunächst die Bruttorente und anschließend die einzelnen Abzüge vergleichen.

Den neuen Bescheid nicht ungeprüft ablegen

Im Bescheid sollten der Beginn der Altersrente, die persönlichen Entgeltpunkte und ein gegebenenfalls vorhandener EM-Zuschlag nachvollziehbar sein. Bei einer niedrigeren Bruttorente trotz unmittelbaren Übergangs von einer vollen EM-Rente in eine volle Altersrente sollte die Rentenversicherung die Berechnung und den Besitzschutz erläutern.

Gegen einen neuen Rentenbescheid kann bei Bekanntgabe im Inland grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Die Deutsche Rentenversicherung erläutert diese Frist; die Rechtsbehelfsbelehrung im Bescheid nennt die zulässigen Wege.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Im folgenden Fall bezieht Martina eine volle EM-Rente mit 10,8 Prozent Abschlag. Bei den angenommenen Berechnungswerten ergäben sich ohne diesen Abschlag 1.500 Euro brutto, mit dem Zugangsfaktor 0,892 sind es 1.338 Euro.

Martinas volle Altersrente schließt unmittelbar an, und die neue Berechnung ergibt keine höheren persönlichen Entgeltpunkte. Bei unverändertem Rentenwert bleibt es deshalb bei 1.338 Euro brutto, während die erhofften 162 Euro aus dem früheren Abschlag nicht automatisch hinzukommen.

Das Beispiel lässt weitere Zuschläge und Sonderfälle bewusst unberücksichtigt. Der tatsächlich überwiesene Betrag hängt zusätzlich von den individuellen Abzügen ab.

Häufige Fragen und Antworten

Wird meine EM-Rente automatisch zur Altersrente?

Wer die EM-Rente bis zur persönlichen Regelaltersgrenze bezieht, erhält anschließend grundsätzlich automatisch eine Regelaltersrente. Eine vorgezogene Altersrente muss dagegen beantragt werden und setzt voraus, dass deren Anspruchsbedingungen erfüllt sind.

Kann die Altersrente niedriger als meine bisherige EM-Rente sein?

Beim unmittelbaren Übergang von einer vollen EM-Rente in eine volle Altersrente sichern grundsätzlich mindestens die bisherigen persönlichen Entgeltpunkte die Bruttorente ab. Der Nettozahlbetrag kann sich durch veränderte Abzüge dennoch unterscheiden.

Verschwinden meine Abschläge an der Regelaltersgrenze?

Im Allgemeinen nicht, weil der bisherige Zugangsfaktor für bereits berücksichtigte Entgeltpunkte weitergilt. Bei einer durchgehend bezogenen vollen EM-Rente beseitigt der bloße Wechsel in die Altersrente die früheren Abschläge normalerweise nicht.

Wie lange darf zwischen EM-Rente und Altersrente liegen?

Für den Besitzschutz nach § 88 SGB VI muss die Folgerente grundsätzlich spätestens innerhalb von 24 Kalendermonaten nach Ende des EM-Rentenbezugs beginnen. Bei längeren Unterbrechungen greift diese Schutzregel aus der früheren EM-Rente nicht mehr.

Kann eine teilweise EM-Rente zu einer deutlich höheren Altersrente führen?

Ja, denn die teilweise EM-Rente hat den Rentenartfaktor 0,5 und eine volle Altersrente den Faktor 1,0. Hinzu kommen Besonderheiten beim Zugangsfaktor, weshalb eine individuelle Berechnung erforderlich ist.

Bleibt mein bereits berücksichtigter EM-Zuschlag erhalten?

Ja, ein bereits berücksichtigter Zuschlag nach § 307i SGB VI ist auch in der folgenden Altersrente weiter zu berücksichtigen. Im neuen Bescheid sollte seine Fortführung erkennbar sein.

Was kann ich bei Zweifeln am Altersrentenbescheid tun?

Lassen Sie sich insbesondere die persönlichen Entgeltpunkte, den Zugangsfaktor und den Besitzschutz erklären. Beachten Sie zugleich die Widerspruchsfrist, die bei Bekanntgabe im Inland grundsätzlich einen Monat nach Bekanntgabe beträgt.