Altersarmut: Bei so viel Rente gehören Sie als Rentner dazu

Bei unter 1.445 Euro wird es für alleinlebende Rentner eng

Jahrzehntelang gearbeitet und im Ruhestand trotzdem jeden Einkauf nachrechnen: Für viele ältere Menschen ist das Alltag. Nach den aktuellen Endergebnissen des Statistischen Bundesamtes gelten 19,5 Prozent der Menschen ab 65 Jahren als armutsgefährdet.

Für Alleinlebende liegt die statistische Einkommensgrenze bei rund 1.445 Euro netto im Monat. Wer darunter bleibt, erhält allerdings nicht automatisch einen staatlichen Zuschuss bis zu diesem Betrag.

Fast jeder fünfte ältere Mensch ist armutsgefährdet

Die Auswertung des Statistischen Bundesamtes zur Armutsgefährdung älterer Menschen zeigt deutliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Bei den Frauen ab 65 Jahren beträgt die Quote 21,3 Prozent, bei den gleichaltrigen Männern 17,3 Prozent.

Geringere Verdienste und längere Erwerbsunterbrechungen können sich bis in den Ruhestand auswirken. Wer wegen Kindererziehung oder Angehörigenpflege über Jahre weniger verdient hat, muss später häufig mit geringeren eigenen Rentenansprüchen auskommen.

Was die Grenze von 1.445 Euro tatsächlich bedeutet

Als armutsgefährdet gilt nach der europäischen Definition, wer weniger als 60 Prozent des mittleren, nach Haushaltsgröße gewichteten Nettoeinkommens zur Verfügung hat. Gemeint ist der Median: Eine Hälfte der Bevölkerung liegt darüber, die andere darunter.

Die derzeit vorliegenden Endergebnisse stammen aus der Erhebung EU-SILC 2025 und beziehen sich bei den Einkommen auf das Jahr 2024. Sie beschreiben deshalb keine neu festgesetzte Leistungsgrenze für November 2026.

Die teilweise noch genannten 1.446 Euro beruhen auf den vorläufigen Ergebnissen. Aus den später veröffentlichten Endergebnissen zur Armutsgefährdungsschwelle ergeben sich für Alleinlebende gerundet 1.445 Euro monatlich.

Haushalt Armutsgefährdungsschwelle pro Monat, gerundet Welches Einkommen verglichen wird Eine alleinlebende Person 1.445 Euro Das gesamte verfügbare Nettoeinkommen dieser Person Zwei Erwachsene in einem Haushalt 2.167 Euro Das gemeinsame verfügbare Nettoeinkommen beider Personen

Die Beträge sind statistische Vergleichswerte aus EU-SILC 2025. Bei Paaren wird berücksichtigt, dass gemeinsam genutzte Räume und Anschaffungen die Ausgaben pro Person verringern können.

Eine kleine Rente allein sagt noch nicht alles

Für die Einordnung zählt das gesamte verfügbare Haushaltseinkommen, also beispielsweise auch eine Betriebsrente, eine Hinterbliebenenrente oder weitere Einkünfte. Wer mit einem Partner zusammenlebt, kann seine Lage deshalb nicht allein an der eigenen gesetzlichen Rente ablesen.

Auch die Wohnkosten verändern den Alltag erheblich: Von dem statistisch verglichenen Nettoeinkommen müssen Miete und Heizung noch bezahlt werden. Wer knapp über der Schwelle liegt und eine hohe Miete trägt, kann finanziell dennoch stark unter Druck stehen.

Die Armutsgefährdungsschwelle macht geringe Einkommen sichtbar, bildet aber nicht jede persönliche Belastung ab. Ein paar Euro oberhalb der Grenze machen aus einem knappen Haushaltsbudget noch keinen sorgenfreien Ruhestand.

Grundsicherung richtet sich nach dem persönlichen Bedarf

Bei der Grundsicherung im Alter prüft das Sozialamt, ob das anrechenbare Einkommen und das einzusetzende Vermögen für den notwendigen Lebensunterhalt ausreichen. Voraussetzung für diese Altersleistung ist grundsätzlich, dass die persönliche Regelaltersgrenze erreicht wurde.

Für Alleinstehende beträgt der Regelbedarf auch 2026 monatlich 563 Euro. Dazu kommen insbesondere die anerkannten Kosten für Unterkunft und Heizung sowie gegebenenfalls weitere Bedarfe, wie sie § 42 SGB XII vorsieht.

Die Behörde stellt diesen Bedarf dem anrechenbaren Einkommen gegenüber. Deshalb gibt es keine bundesweit einheitliche Rentenhöhe, unterhalb derer jeder automatisch Grundsicherung bekommt.

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Auch oberhalb von 1.148 Euro kann ein Anspruch bestehen

Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt derzeit bei einem gesamten Einkommen unter 1.148 Euro, einen möglichen Grundsicherungsanspruch prüfen zu lassen. Diese Faustregel ist eine Orientierung und keine gesetzliche Einkommensobergrenze.

Höhere anerkannte Wohnkosten, Mehrbedarfe oder Freibeträge können dazu führen, dass auch bei höheren Einkünften ein Anspruch entsteht. Wer sich wegen einer pauschalen Eurogrenze selbst aussortiert, verzichtet möglicherweise auf eine Leistung, die ihm zusteht.

Ein Rentenfreibetrag kann die Rechnung verändern

Wer mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten oder vergleichbare Zeiten erreicht, kann bei der Grundsicherung einen besonderen Freibetrag erhalten. Von der gesetzlichen Rente bleiben dann 100 Euro zuzüglich 30 Prozent des darüberliegenden Betrags anrechnungsfrei, höchstens jedoch 281,50 Euro monatlich im Jahr 2026.

Ein tatsächlich ausgezahlter Grundrentenzuschlag ist dafür nicht erforderlich, wie das Bundesarbeitsministerium zu den Grundrenten-Freibeträgen erläutert. Wie sich das auf die Berechnung auswirkt, erklärt auch der Gegen-Hartz-Beitrag zum Rentenfreibetrag bei der Grundsicherung 2026.

Wohngeld kann eine weitere Möglichkeit sein

Bei niedrigen Alterseinkünften kommt auch Wohngeld in Betracht. Die Berechnung richtet sich unter anderem nach Haushaltsgröße, wohngeldrechtlichem Einkommen, berücksichtigungsfähiger Miete und örtlicher Mietenstufe.

Wer Grundsicherung im Alter erhält und dessen Unterkunftskosten dabei berücksichtigt werden, ist grundsätzlich vom Wohngeld ausgeschlossen. Für selbst genutztes Wohneigentum kann Wohngeld als Lastenzuschuss infrage kommen.

Die Wohngeld-Informationen des Bundes erläutern die Voraussetzungen. Bei der Einordnung hilft außerdem der Gegen-Hartz-Ratgeber zum Unterschied zwischen Grundsicherung und Wohngeld bei niedriger Rente.

Ersparnisse schließen Unterstützung nicht automatisch aus

Bei der Grundsicherung bleibt für eine alleinstehende erwachsene Person grundsätzlich ein Geldvermögen von 10.000 Euro geschützt. Auch angemessenes selbst bewohntes Wohneigentum kann geschützt sein; die Einzelheiten hängen von der jeweiligen Situation ab.

Ein kleiner Notgroschen ist daher kein Grund, auf eine Prüfung zu verzichten. Bei Paaren muss allerdings auch die wirtschaftliche Situation des Partners berücksichtigt werden.

Wer Hilfe braucht, sollte den Antragsmonat sichern

Grundsicherung im Alter wird auf Antrag geleistet und beginnt grundsätzlich mit dem ersten Tag des Antragsmonats, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Das regelt § 44 SGB XII.

Wer aus Unsicherheit monatelang wartet, kann deshalb Geld verlieren. Sinnvoll ist, den Antrag beim zuständigen Sozialamt nachweisbar einzureichen und die Berechnung einschließlich möglicher Freibeträge prüfen zu lassen.

Praxisbeispiel: Trotz 1.200 Euro Rente kann Hilfe möglich sein

Die 72-jährige Frau Becker lebt allein, erhält 1.200 Euro Nettorente und hat 4.000 Euro Ersparnisse; das Sozialamt erkennt monatlich 750 Euro für Unterkunft und Heizung an. Ohne weitere Einnahmen, Mehrbedarfe oder besondere Einkommensabzüge ergibt sich 2026 aus 563 Euro Regelbedarf und 750 Euro Wohnkosten ein Bedarf von 1.313 Euro.

Ohne Rentenfreibetrag wären in dieser vereinfachten Rechnung 113 Euro Grundsicherung möglich. Erfüllt Frau Becker die Voraussetzungen für den vollen Freibetrag von 281,50 Euro, würde der rechnerische Anspruch auf 394,50 Euro steigen – obwohl ihre Rente über der Prüfempfehlung der Rentenversicherung liegt.