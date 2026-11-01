Reha: Rentenversicherung muss Besuch der Familie zahlen

Mehrere Wochen in einer Rehaklinik bedeuten oft eine lange Trennung von der Familie. Wer seine Angehörigen sehen möchte, muss die Reisekosten unter bestimmten Voraussetzungen nicht selbst tragen. Die Rentenversicherung kann Heimfahrten bezahlen oder stattdessen die Anreise eines Angehörigen zur Einrichtung.

Für eine übliche dreiwöchige medizinische Reha besteht dieser regelmäßige Anspruch nicht. Bei längeren Aufenthalten lohnt sich dagegen eine Nachfrage.

Nach der Rechtsanweisung der Deutschen Rentenversicherung kann bereits eine achtwöchige stationäre Reha aber ausreichen.

Im Regelfall werden zwei Familienheimfahrten im Monat bezahlt

§ 73 Absatz 2 SGB IX sieht während Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben im Regelfall Reisekosten für zwei Familienheimfahrten monatlich vor. Das betrifft beispielsweise eine berufliche Rehabilitation, für die Versicherte auswärts untergebracht sind.

Wer täglich von der eigenen Wohnung zur Maßnahme fährt, benötigt keine Familienheimfahrt. Für solche Pendelfahrten gelten andere Reisekostenregeln.

Bei medizinischen Rehabilitationsleistungen kommt es auf die Dauer an. § 73 Absatz 3 SGB IX erstreckt die Regelung auf Leistungen, die länger als acht Wochen erbracht werden. Die Rentenversicherung bezieht in ihrer Rechtsanweisung auch genau achtwöchige stationäre Aufenthalte ein.

Situation Regelmäßige Familienheimfahrten Drei Wochen medizinische Reha Kein allgemeiner Anspruch aufgrund dieser Dauerregelung Genau acht Wochen stationäre medizinische Reha Nach der DRV-Rechtsanweisung von der Regelung erfasst Mehr als acht Wochen stationäre medizinische Reha Familienheimfahrten nach den maßgeblichen Reisekostenregeln möglich Berufliche Reha mit auswärtiger Unterbringung Im Regelfall zwei Familienheimfahrten monatlich

Eine Ablehnung wegen genau acht Wochen prüfen lassen

Zwischen dem Gesetzeswortlaut und der Anwendung durch die Rentenversicherung besteht hier ein wichtiger Unterschied. Während das Gesetz von mehr als acht Wochen spricht, behandelt die DRV eine achtwöchige Rehabilitation ausdrücklich als ausreichend lang. Das steht in Abschnitt 18.2 ihrer Rechtsanweisung zu § 73 SGB IX.

Wird eine Kostenübernahme allein mit der Begründung abgelehnt, der Aufenthalt dauere genau acht Wochen, sollten Betroffene auf diese Regelung hinweisen und eine erneute Prüfung verlangen. Der Bewilligungsbescheid über die Reha sollte dabei vorgelegt werden.

Der Angehörigenbesuch ersetzt die eigene Heimfahrt

Statt selbst nach Hause zu fahren, können Versicherte die Besuchsalternative nutzen. Dann kommt ein Angehöriger vom Wohnort zur Rehabilitationseinrichtung und fährt anschließend zurück. Die Kosten dieser Reise können anstelle der entsprechenden Familienheimfahrt übernommen werden.

Das bedeutet nicht, dass zusätzlich zu sämtlichen Heimfahrten auch beliebig viele Besuche bezahlt werden. Die DRV sieht bei dieser Alternative jeweils die Reise eines Angehörigen vor. Bei medizinischer Rehabilitation dürfen dem Besuch keine ärztlichen Bedenken entgegenstehen.

Besprechen Sie deshalb mit der Einrichtung, welcher Termin in den Behandlungsablauf passt und wer anreisen soll. Für weitere mitreisende Familienmitglieder ergibt sich aus dieser Regelung kein zusätzlicher Anspruch.

Besuch und notwendige Begleitung sind unterschiedliche Leistungen

Ein Familienbesuch dient dem persönlichen Kontakt während der Rehabilitation. Eine notwendige Begleitperson unterstützt dagegen einen Menschen, der wegen seiner Behinderung auf Hilfe bei der Reise oder während des Aufenthalts angewiesen ist.

§ 73 Absatz 1 SGB IX berücksichtigt die Reisekosten einer wegen der Behinderung erforderlichen Begleitperson gesondert. Deshalb sollte ein notwendiger Unterstützungsbedarf nicht lediglich als Besuchswunsch angegeben werden.

Unser Beitrag zur Reha mit medizinisch erforderlicher Begleitung erläutert eine solche andere Fallgestaltung. Eine bewilligte Besuchsfahrt ist jedenfalls keine Zusage, dass der Angehörige während der gesamten Reha mit in der Klinik wohnen darf.

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Welche Reisekosten übernommen werden können

Das Gesetz umfasst erforderliche Fahr-, Verpflegungs- und Übernachtungskosten im Zusammenhang mit der Rehabilitation. Daraus folgt jedoch kein frei verfügbares Reisebudget. Maßgeblich sind die gesetzlichen Vorgaben und die Reisekostenregelungen des zuständigen Trägers.

Bei öffentlichen Verkehrsmitteln orientiert sich die Erstattung grundsätzlich an der niedrigsten Beförderungsklasse des zweckmäßigsten Verkehrsmittels. Für andere Verkehrsmittel sieht § 73 Absatz 4 SGB IX eine Wegstreckenentschädigung nach den dort genannten Vorschriften vor.

Bei der Besuchsalternative orientiert sich die DRV an den erstattungsfähigen Kosten der ersetzten Heimfahrt. Persönliche Fahrpreisermäßigungen, die nur der Rehabilitand nutzen könnte, werden dem Angehörigen dabei nicht entgegengehalten.

Vor der Buchung eine konkrete Auskunft einholen

Eine allgemeine Reha-Bewilligung beantwortet nicht unbedingt, welche Kosten für einen bestimmten Besuch erstattet werden. Klären Sie deshalb die geplante Reise vor einer verbindlichen Buchung mit der Rentenversicherung oder der zuständigen Stelle in der Einrichtung.

Nennen Sie den vorgesehenen Termin sowie den Start- und Zielort.

Geben Sie an, welcher Angehörige reisen soll und welches Verkehrsmittel vorgesehen ist.

Legen Sie die voraussichtlichen Fahrtkosten vor.

Fragen Sie gesondert nach, ob notwendige Übernachtungs- und Verpflegungskosten übernommen werden.

Klären Sie, welche Belege für die Abrechnung erforderlich sind.

Bewahren Sie die schriftliche Auskunft zusammen mit Fahrkarten und Rechnungen auf. So lässt sich später nachvollziehen, welche Reise vereinbart war und welche Ausgaben tatsächlich entstanden sind.

Ein Beispiel aus einer zwölfwöchigen Reha

Eva nimmt an einer zwölfwöchigen stationären medizinischen Rehabilitation der Rentenversicherung teil. Statt einer vorgesehenen Heimfahrt möchte sie ihren Partner in der Einrichtung empfangen. Das Beispiel ist frei erfunden.

Eva stimmt den Termin mit der Klinik ab und lässt vor der Buchung klären, welche Kosten für die Hin- und Rückreise ihres Partners erstattet werden. Der Besuch ersetzt ihre entsprechende Heimfahrt.

Eine zusätzliche Heimreise für denselben Termin oder die pauschale Finanzierung des gesamten Besuchswochenendes ist damit nicht zugesagt. Entscheidend bleibt, welche konkreten Reisekosten anerkannt werden.

Rechtsstand ist der 29. Oktober 2026. Der Beitrag betrifft Leistungen, für die die Rentenversicherung zuständig ist.

FAQ zu Familienbesuchen während der Reha

Wird der Familienbesuch auch bei einer dreiwöchigen Reha bezahlt?

Nicht aufgrund der hier beschriebenen regelmäßigen Familienheimfahrten bei längerer medizinischer Rehabilitation. Andere Gründe für eine Kostenübernahme, etwa eine wegen der Behinderung notwendige Begleitung, müssen gesondert geprüft werden.

Reichen genau acht Wochen stationäre Reha aus?

Nach Abschnitt 18.2 der DRV-Rechtsanweisung zu § 73 SGB IX werden auch genau achtwöchige stationäre Rehabilitationsleistungen von der Regelung erfasst. Betroffene sollten bei einer abweichenden Auskunft auf diese Anweisung hinweisen.

Kann statt meiner Heimfahrt die ganze Familie auf Kosten der Rentenversicherung kommen?

Die Besuchsalternative sieht jeweils die Reise eines Angehörigen vor. Daraus folgt keine Kostenübernahme für alle Mitreisenden. Der Besuch ersetzt die entsprechende Heimfahrt und kommt nicht zusätzlich zu ihr hinzu.

Quellen

§ 73 SGB IX, Reisekosten bei Rehabilitation und Teilhabe

Deutsche Rentenversicherung, Rechtsanweisung zu § 73 SGB IX, insbesondere Abschnitte 18.1, 18.2 und 18.5