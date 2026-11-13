Ab diesem Einkommen wird die Witwenrente auf null gekürzt

Mehr als 71.000 Witwen- und Witwerrenten wurden in Baden-Württemberg vollständig auf null gekürzt. Die Betroffenen haben zwar einen Rentenanspruch, bekommen wegen ihres eigenen Einkommens aber keinen Cent ausgezahlt.

Doch eine sogenannte Nullrente muss nicht dauerhaft bestehen bleiben. Sinkt das Einkommen, kann die Rentenversicherung wieder Geld überweisen. Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Neuberechnung sogar vor dem nächsten jährlichen Prüfungstermin möglich.

Über 71.000 Hinterbliebenenrenten werden nicht ausgezahlt

Eine Auswertung der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg zum 31. Dezember 2025 zeigt, wie häufig eigenes Einkommen zur vollständigen Kürzung führt.

Insgesamt ruhten 71.743 Hinterbliebenenrenten vollständig. Davon entfielen 13.230 auf Witwenrenten und 58.513 auf Witwerrenten.

Diese Zahlen betreffen den Rentenbestand zum Jahresende 2025 und sind keine neuen Kürzungen aus dem November 2026.

Gegen-Hartz berichtete bereits über die vollständige Kürzung von Witwen- und Witwerrenten. Entscheidend für Betroffene ist jedoch, wann sich eine solche Kürzung wieder aufheben lässt.

So berechnet die Rentenversicherung die Grenze zur Nullrente

Nach § 97 SGB VI wird eigenes Einkommen oberhalb eines Freibetrags zu 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente angerechnet.

Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der monatliche Freibetrag 1.122,53 Euro. Für jedes berücksichtigungsfähige Kind erhöht er sich um 238,11 Euro.

Maßgeblich ist nicht das volle Bruttoeinkommen, sondern das nach den rentenrechtlichen Vorschriften ermittelte Einkommen. Bei einer eigenen gesetzlichen Altersrente mit Rentenbeginn nach 2010 werden beispielsweise pauschal 14 Prozent abgezogen.

Eine fiktive Modellrechnung für eine kinderlose Witwe verdeutlicht die Folgen.

Berechnung Betrag Eigene monatliche Altersrente brutto 2.400,00 Euro Nach pauschalem Abzug von 14 Prozent 2.064,00 Euro Abzüglich Freibetrag 1.122,53 Euro Einkommen oberhalb des Freibetrags 941,47 Euro Davon 40 Prozent Anrechnung 376,59 Euro Monatliche Witwenrente vor Anrechnung 300,00 Euro Tatsächliche Auszahlung 0,00 Euro

Die errechnete Kürzung übersteigt die Witwenrente. Deshalb bleibt kein Auszahlungsbetrag übrig.

Eine einheitliche Einkommensgrenze, ab der jede Witwenrente entfällt, gibt es nicht. Entscheidend sind immer die Höhe der Hinterbliebenenrente und das individuell anzurechnende Einkommen.

Zehn-Prozent-Regel kann wieder zu einer Auszahlung führen

Besonders wichtig ist § 18d Absatz 2 SGB IV. Danach kann eine Einkommensminderung bereits bei ihrem Eintritt berücksichtigt werden, wenn das laufende anrechenbare Einkommen um mindestens zehn Prozent sinkt.

Das kann beispielsweise geschehen, wenn eine Witwe ihre Arbeitszeit deutlich reduziert, ihren Arbeitsplatz verliert oder eine bisher angerechnete Einkommensquelle wegfällt.

Normalerweise werden Einkommensänderungen erst zum nächsten 1. Juli berücksichtigt. Bei einer ausreichend hohen Einkommensminderung muss die Rentenversicherung dagegen die besonderen Vorschriften zur früheren Neuberechnung beachten.

Bei mehreren Einkommensquellen kommt es auf das insgesamt berücksichtigte Einkommen an. Eine Verringerung einzelner Einnahmen um zehn Prozent reicht daher nicht in jedem Fall aus.

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Außerdem führt nicht jede Einkommensminderung wieder zu einer Auszahlung. Die neue Einkommensanrechnung muss so niedrig ausfallen, dass von der Witwenrente tatsächlich ein Betrag übrig bleibt.

Nicht jedes Einkommen darf auf die Witwenrente angerechnet werden

Arbeitslohn sowie eigene gesetzliche Alters- und Erwerbsminderungsrenten gehören zu den Einkünften, die eine Hinterbliebenenrente mindern können.

Bei Betriebsrenten, privaten Renten und Vermögenseinkünften kommt es dagegen auch darauf an, welches Hinterbliebenenrentenrecht gilt.

Für bestimmte ältere Ehen und Todesfälle bestehen Ausnahmen. Deshalb sollten Betroffene kontrollieren, ob die Rentenversicherung sämtliche Einkünfte rechtmäßig berücksichtigt hat.

Eine weitere wichtige Ausnahme betrifft das Sterbevierteljahr. In den ersten drei Kalendermonaten nach dem Sterbemonat wird eigenes Einkommen nicht auf die Witwen- oder Witwerrente angerechnet.

Die Deutsche Rentenversicherung erläutert die unterschiedlichen Einkommensarten und Sonderregelungen ausführlich.

So können Betroffene ihre Witwenrente erneut prüfen lassen

Wer eine Nullrente erhält, sollte zunächst den Rentenbescheid und die darin enthaltene Einkommensberechnung kontrollieren.

Besonders wichtig sind die berücksichtigten Einkommensarten, die pauschalen Abzüge, der persönliche Freibetrag und mögliche Kinderzuschläge.

Hat sich das Einkommen verringert, sollten Betroffene dies der Rentenversicherung schriftlich mitteilen und eine Neuberechnung verlangen. Als Nachweise eignen sich aktuelle Gehaltsabrechnungen, Rentenbescheide oder Unterlagen über weggefallene Einnahmen.

Bei einem fehlerhaften neuen Bescheid kann regelmäßig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Ist diese Frist bereits abgelaufen, kommt unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X infrage.

Auch Einkommenserhöhungen müssen korrekt angegeben werden. Werden anrechenbare Einkünfte verschwiegen, können später Rückforderungen entstehen.

Häufige Fragen zur gekürzten Witwenrente

Kann eine Witwenrente vollständig auf null gekürzt werden?

Ja. Übersteigt die gesetzliche Einkommensanrechnung die Höhe der Hinterbliebenenrente, bleibt kein Auszahlungsbetrag übrig. Der Rentenanspruch kann dennoch weiterbestehen.

Bekomme ich wieder Witwenrente, wenn mein Einkommen sinkt?

Das ist möglich. Bei einer Minderung des berücksichtigten Einkommens um mindestens zehn Prozent kann eine frühere Neuberechnung erfolgen. Ob wieder Geld fließt, hängt von der neuen Berechnung ab.

Muss ich bis zum nächsten Juli auf eine Neuberechnung warten?

Nicht immer. Bei einer ausreichend hohen Einkommensminderung kann die Änderung schon vor dem nächsten 1. Juli berücksichtigt werden. Betroffene sollten die Verringerung nachweisbar melden.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg, statistische Angaben zum Rentenbestand am 31.12.2025, wiedergegeben bei echo24

Deutsche Rentenversicherung, Freibeträge bei Hinterbliebenenrenten seit Juli 2026

§ 97 SGB VI zur Einkommensanrechnung (im Text verlinkt)

§ 18d SGB IV zu Einkommensänderungen (im Text verlinkt)

Deutsche Rentenversicherung, Gemeinsame rechtliche Anweisungen zu § 18b SGB IV

Deutsche Rentenversicherung, Hinterbliebenenrente und Sterbevierteljahr (im Text verlinkt)

§ 44 SGB X zur Überprüfung bestandskräftiger Verwaltungsakte