Die Bundesregierung verspricht Pflegebedürftigen ab 2027 mehr Pflegegeld. Doch hinter der angekündigten Erhöhung verbirgt sich auch eine Reform, durch die viele Familien trotz höherer monatlicher Zahlungen schlechter dastehen könnten.

Je nach Pflegegrad sind lediglich 31 bis 90 Euro mehr im Monat vorgesehen. Gleichzeitig sollen Pflegebedürftige aus diesem Geld künftig Ausgaben bezahlen, für die ihnen bislang zusätzliche Leistungen der Pflegeversicherung zur Verfügung stehen.

Besonders betroffen wären Menschen, die zu Hause von Angehörigen versorgt werden und regelmäßig auf Pflegehilfsmittel oder eine Vertretung ihrer Pflegeperson angewiesen sind. Ausgerechnet für diese Familien könnte das vermeintliche Renten- und Pflegeplus zu einer empfindlichen Belastung werden.

Pflegegeld 2027: So viel mehr Geld ist geplant

Mit dem Pflegeneuordnungsgesetz will die Bundesregierung das bisherige Pflegegeld in ein neues monatliches Entlastungsbudget überführen. Die Beträge sollen zum 1. Januar 2027 steigen, allerdings sehr unterschiedlich stark.

Pflegegrad Pflegegeld 2026 Geplant ab 2027 Monatliches Plus Pflegegrad 2 347 Euro 380 Euro 33 Euro Pflegegrad 3 599 Euro 630 Euro 31 Euro Pflegegrad 4 800 Euro 890 Euro 90 Euro Pflegegrad 5 990 Euro 1.080 Euro 90 Euro

Bei Pflegegrad 2 würde die monatliche Zahlung um 396 Euro im Jahr steigen. Bei Pflegegrad 3 wären es gerade einmal 372 Euro jährlich, während Menschen mit Pflegegrad 4 und 5 rechnerisch jeweils 1.080 Euro mehr erhalten würden.

Diese Zahlen zeigen allerdings nur die Erhöhung der Geldleistung und nicht, welche Unterstützung den Betroffenen insgesamt zur Verfügung steht. Genau darin liegt das Problem der geplanten Reform.

Pflegebedürftige sollen von dem höheren Pflegegeld mehr selbst bezahlen

Nach bisherigem Recht erhalten Pflegebedürftige zusätzlich zum Pflegegeld unter bestimmten Voraussetzungen weitere Leistungen. Dazu gehören beispielsweise zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel und die finanzielle Unterstützung bei einer vorübergehenden Verhinderung der Pflegeperson.

Die Bundesregierung will diese Leistungen teilweise zusammenführen. Das neue Entlastungsbudget soll deshalb nicht nur der selbst organisierten Pflege dienen, sondern auch Ausgaben für private Ersatzpflege und Verbrauchspflegehilfsmittel abdecken.

Die Folge: Wer solche Leistungen benötigt, muss künftig einen Teil der höheren monatlichen Zahlung dafür einsetzen. Das Geld steht anschließend nicht mehr für die übrige Versorgung oder als Anerkennung für pflegende Angehörige zur Verfügung.

Aus einer Erhöhung um 31 Euro kann deshalb schnell ein finanzieller Nachteil werden. Entscheidend ist nicht allein die Höhe der monatlichen Überweisung, sondern welche bisherigen Zusatzansprüche dafür wegfallen.

Bis zu 42 Euro für Pflegehilfsmittel sollen wegfallen

Besonders deutlich wird die Problematik bei den sogenannten zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmitteln. Bislang übernimmt die Pflegekasse hierfür unter den gesetzlichen Voraussetzungen Kosten von bis zu 42 Euro monatlich.

Dazu gehören beispielsweise Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel und andere Verbrauchsprodukte, die bei der häuslichen Pflege benötigt werden. Diese Leistung wird zusätzlich zum Pflegegeld gewährt.

Ab 2027 soll die eigenständige Kostenübernahme nach dem Regierungsentwurf entfallen. Pflegebedürftige müssten die entsprechenden Ausgaben dann grundsätzlich aus ihrem neuen Entlastungsbudget finanzieren.

Bei Pflegegrad 3 beträgt die geplante Erhöhung lediglich 31 Euro. Wer weiterhin monatlich Pflegehilfsmittel im Wert von 42 Euro benötigt und bislang vollständig erstattet bekommt, hätte nach Abzug dieser Kosten rechnerisch elf Euro weniger für die übrige Pflege zur Verfügung als heute.

Bei Pflegegrad 2 wäre es ähnlich. Dort würde die Erhöhung um 33 Euro nicht einmal ausreichen, um die bisher zusätzlich übernommenen Pflegehilfsmittel im Wert von 42 Euro vollständig auszugleichen.

Verhinderungspflege: Eine wichtige Entlastung für Angehörige steht auf dem Spiel

Noch gravierender könnten die Folgen beim Wegfall der bisherigen eigenständigen Verhinderungspflege sein. Sie ermöglicht es pflegenden Angehörigen, sich vorübergehend vertreten zu lassen, wenn sie krank werden, Urlaub benötigen oder eine Auszeit brauchen.

Seit Juli 2025 gibt es für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege einen gemeinsamen Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro. Dieser Betrag steht zusätzlich zu den laufenden Leistungen zur Verfügung und kann unter den jeweiligen Voraussetzungen eingesetzt werden.

Mit der geplanten Reform soll diese bisherige Konstruktion wegfallen. Privat organisierte Ersatzpflege müsste künftig grundsätzlich aus dem monatlichen Entlastungsbudget finanziert werden.

Das könnte gerade Familien treffen, die eine Nachbarin, einen Bekannten oder eine andere vertraute Person für die stundenweise Vertretung einsetzen. Müssen sie dafür beispielsweise 100 Euro bezahlen, kann der neue Monatsbetrag trotz der angekündigten Erhöhung deutlich schneller aufgebraucht sein.

Für professionelle Ersatzpflege sollen dagegen die neuen ambulanten Sachleistungsbudgets zur Verfügung stehen. Wer diese bereits für einen Pflegedienst benötigt, hätte allerdings nicht automatisch zusätzliche Mittel für Vertretungseinsätze.

Daneben ist ein gesondertes Überbrückungsbudget von bis zu 2.285 Euro jährlich geplant, das insbesondere für bestimmte akute Versorgungssituationen und Kurzzeitpflege vorgesehen ist. Es ist jedoch kein gleichwertiger Ersatz für jede bisher mögliche Form der Verhinderungspflege.

Welche Schwierigkeiten dadurch entstehen könnten, zeigt auch unser Beitrag zur geplanten Änderung der Verhinderungspflege bei Pflegegrad 2.

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Das neue Sozialraumbudget soll nicht alle bisherigen Leistungen ersetzen

Die Bundesregierung will die Pflegeleistungen künftig auf mehrere Budgets verteilen. Neben dem Entlastungsbudget und dem Sachleistungsbudget ist auch ein sogenanntes Sozialraumbudget vorgesehen.

Dieses soll bei Pflegegrad 2 bis 5 den bisherigen Entlastungsbetrag ersetzen. Für die meisten erwachsenen Pflegebedürftigen sind monatlich 175 Euro vorgesehen, die insbesondere für anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag und für Nachbarschaftshilfe eingesetzt werden können.

Der höhere Betrag bedeutet allerdings nicht, dass die bisherigen Verwendungsmöglichkeiten vollständig erhalten bleiben. Unter anderem soll die bisherige Möglichkeit entfallen, einen Teil der ambulanten Pflegesachleistungen für anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag umzuwandeln.

Auch das Ansparen des Sozialraumbudgets soll nicht mehr möglich sein. Für Familien, die Hilfe nicht regelmäßig, sondern gebündelt in bestimmten Monaten benötigen, wäre dies eine zusätzliche Einschränkung.

Besonders hart könnte es Menschen mit Pflegegrad 1 treffen. Sie erhalten ohnehin kein Pflegegeld und sollen nach den bisherigen Reformplänen auch den bisherigen Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro monatlich verlieren.

Bundesregierung verspricht Vereinfachung – doch die Kritik wächst

Die Bundesregierung begründet den Umbau der Leistungen unter anderem mit der schwierigen finanziellen Situation der Pflegeversicherung. Durch die Zusammenführung unterschiedlicher Ansprüche sollen Verfahren vereinfacht und Pflegebedürftige von zusätzlicher Bürokratie entlastet werden.

Das Ziel einer einfacheren Pflegeversicherung ist nachvollziehbar. Fraglich bleibt allerdings, warum ausgerechnet diejenigen mehr selbst bezahlen sollen, die regelmäßig auf Hilfsmittel und eine Vertretung ihrer Angehörigen angewiesen sind.

In der Bundestagsdebatte vom 5. November 2026 wurde die Reform deshalb auch von der Opposition deutlich kritisiert. Vertreter der Regierungskoalition signalisierten zugleich Bereitschaft, einzelne Regelungen im parlamentarischen Verfahren nachzubessern.

Die Reform ist damit keineswegs endgültig entschieden. Für den 25. November 2026 ist eine öffentliche Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestages angesetzt, bei der Sachverständige die vorgesehenen Änderungen bewerten sollen.

Bereits aus dem ursprünglichen Referentenentwurf wurde eine besonders umstrittene Verschärfung gestrichen. Die zunächst geplante Halbierung des Pflegegeldes in den ersten drei Monaten bei erstmaliger Einstufung in Pflegegrad 2 oder 3 ist im aktuellen Regierungsentwurf nicht mehr enthalten.

Was Pflegebedürftige schon jetzt beachten sollten

Bis zu einer gesetzlichen Neuregelung gelten die bisherigen Ansprüche weiter. Pflegebedürftige müssen deshalb derzeit weder auf ihre Verhinderungspflege verzichten noch Verbrauchspflegehilfsmittel allein wegen der angekündigten Reform selbst bezahlen.

Sinnvoll ist allerdings, schon jetzt zu prüfen, welche Leistungen zusätzlich zum Pflegegeld genutzt werden. Besonders wichtig sind die tatsächlichen Ausgaben für Pflegehilfsmittel, privat organisierte Ersatzpflege und unterstützende Angebote im Alltag.

Nur wer diese Kosten kennt, kann beurteilen, ob die neuen monatlichen Budgets für die eigene Versorgung ausreichen würden. Eine höhere Überweisung bedeutet schließlich nicht automatisch, dass nach Abzug aller Pflegekosten mehr Geld übrig bleibt.

Wie unterschiedlich sich die Änderungen je nach Pflegegrad auswirken könnten, zeigt auch unsere Übersicht zum geplanten Pflegegeld ab 2027.

Beispiel aus der Praxis: Mehr Pflegegeld und trotzdem neun Euro weniger

Die 79-jährige Frau Schneider hat Pflegegrad 2 und wird von ihrer Tochter zu Hause gepflegt. Sie erhält derzeit monatlich 347 Euro Pflegegeld und benötigt regelmäßig Verbrauchspflegehilfsmittel im Wert von 42 Euro, die ihre Pflegekasse zusätzlich übernimmt.

Nach den Reformplänen würde Frau Schneider ab 2027 monatlich 380 Euro aus dem neuen Entlastungsbudget erhalten. Die Pflegehilfsmittel müsste sie davon allerdings selbst bezahlen.

Nach Abzug der 42 Euro blieben ihr noch 338 Euro für die übrige Pflege. Das wären neun Euro weniger als die bisherigen 347 Euro Pflegegeld, obwohl die monatliche Zahlung offiziell um 33 Euro steigt.

Müsste Frau Schneider zusätzlich eine private Ersatzpflege bezahlen, könnte der finanzielle Nachteil noch deutlich größer werden. Das Beispiel zeigt, warum die geplante Pflegereform trotz höherer Monatsbeträge nicht für alle Pflegebedürftigen eine Verbesserung bedeuten würde.

Häufig gestellte Fragen zum Pflegegeld 2027

1. Wie stark soll das Pflegegeld 2027 steigen?

Nach dem Regierungsentwurf sind monatlich 380 Euro bei Pflegegrad 2, 630 Euro bei Pflegegrad 3, 890 Euro bei Pflegegrad 4 und 1.080 Euro bei Pflegegrad 5 vorgesehen. Gegenüber 2026 entspricht dies einer Erhöhung zwischen 31 und 90 Euro monatlich.

2. Warum könnten Pflegebedürftige trotz der Erhöhung weniger Geld haben?

Weil aus dem höheren Entlastungsbudget künftig auch private Ersatzpflege und zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel bezahlt werden sollen. Wer solche Leistungen regelmäßig benötigt, könnte dadurch weniger Geld für die übrige Pflege zur Verfügung haben als bisher.

3. Sind die Änderungen beim Pflegegeld für 2027 bereits beschlossen?

Nein, das Bundeskabinett hat den Entwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes am 30. September 2026 beschlossen, das parlamentarische Verfahren ist aber noch nicht abgeschlossen. Die vorgesehenen Beträge und Einzelregelungen können sich deshalb noch ändern.

Quellen: Bundesgesundheitsministerium: Fragen und Antworten zum Pflegeneuordnungsgesetz; Deutscher Bundestag: Beratung der Pflegereform; AOK: Geplante Änderungen der Pflegeleistungen ab 2027.