Auch ohne Pflegegrad: Krankenkasse zahlt bis zu 3.539 Euro für Kurzzeitpflege

Nach einer schweren Krankheit oder einer Operation reicht die Kraft manchmal noch nicht für den Alltag zu Hause. Wer vorübergehend pflegerische Hilfe benötigt, kann unter bestimmten Voraussetzungen Kurzzeitpflege erhalten – auch ohne anerkannten Pflegegrad. Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt dafür bis zu 3.539 Euro im Kalenderjahr.

Voraussetzung ist, dass häusliche Krankenpflege nicht ausreicht und kein Pflegegrad 2 bis 5 festgestellt ist. Auch mit Pflegegrad 1 kommt die Leistung infrage. Unterkunft, Verpflegung und gesondert berechnete Investitionskosten müssen allerdings grundsätzlich selbst getragen werden.

Wann bezahlt die Krankenkasse Kurzzeitpflege?

Nach § 39c SGB V übernimmt die Krankenkasse erforderliche Kurzzeitpflege für eine Übergangszeit, wenn häusliche Krankenpflege bei schwerer Krankheit oder einer akuten Verschlimmerung nicht ausreicht. Das Gesetz nennt insbesondere die Zeit nach einem Krankenhausaufenthalt, einer ambulanten Operation oder einer ambulanten Krankenhausbehandlung.

Ein vorheriger stationärer Klinikaufenthalt ist damit keine zwingende Voraussetzung. Entscheidend sind der krankheitsbedingte Hilfebedarf und die Frage, ob die notwendige Versorgung zu Hause gewährleistet werden kann. Der bloße Wunsch, sich nach einer Behandlung in einer Einrichtung zu erholen, genügt dagegen nicht.

Warum ein fehlender Pflegegrad kein Ausschlussgrund ist

Der reguläre Leistungsanspruch auf Kurzzeitpflege nach § 42 SGB XI beginnt bei Pflegegrad 2. Für die hier beschriebene Versorgung ohne Pflegegrad 2 bis 5 ist dagegen die Krankenkasse zuständig. Die pauschale Auskunft „Ohne Pflegegrad gibt es keine Kurzzeitpflege“ greift deshalb zu kurz.

Die Barmer erläutert den Anspruch ausdrücklich für Versicherte ohne Pflegegrad und mit Pflegegrad 1. Betroffene sollten daher gezielt nach einer Prüfung gemäß § 39c SGB V fragen.

Davon zu unterscheiden ist der Entlastungsbetrag der Pflegeversicherung, der bereits bei Pflegegrad 1 für bestimmte Kosten der Kurzzeitpflege eingesetzt werden kann. Weitere Informationen bietet unser Beitrag zu Unterstützung und Entlastungsleistungen im Pflegealltag.

Bis zu 3.539 Euro für höchstens acht Wochen

Die DAK nennt für diese Leistung eine Kostenübernahme von bis zu 3.539 Euro für maximal acht Wochen im Kalenderjahr. Bezahlt werden erstattungsfähige Pflege- und Betreuungsleistungen. Eine frei verfügbare Auszahlung des Höchstbetrags ist nicht vorgesehen.

Für Dauer und Höhe verweist § 39c SGB V auf die Kurzzeitpflege nach § 42 Absatz 2 SGB XI. Deren finanzielle Obergrenze richtet sich nach dem gemeinsamen Jahresbetrag von 3.539 Euro. Diese Verweisung eröffnet keinen zusätzlichen Anspruch auf Verhinderungspflege.

Die Höchstdauer von acht Wochen garantiert keine vollständige Finanzierung dieses Zeitraums. Bei höheren täglichen Pflegekosten kann der verfügbare Betrag früher aufgebraucht sein. Weitere Pflegekosten sind dann durch diese Leistung nicht mehr gedeckt.

Welche Kosten übernimmt die Krankenkasse?

Die Kostenübernahme umfasst pflegebedingte Hilfen, medizinische Behandlungspflege und Betreuung. Dazu zählen beispielsweise Unterstützung beim Waschen und Anziehen oder notwendige Verbandwechsel. Andere Bestandteile der Heimrechnung bleiben grundsätzlich selbst zu zahlen.

Kostenbestandteil Finanzierung bei bewilligter Kurzzeitpflege Pflegebedingte Hilfen, etwa beim Waschen und Anziehen Durch die Krankenkasse innerhalb des verfügbaren Höchstbetrags Medizinische Behandlungspflege und Betreuung Durch die Krankenkasse innerhalb des verfügbaren Höchstbetrags Unterkunft und Verpflegung Grundsätzlich selbst zu tragen Gesondert berechnete Investitionskosten Grundsätzlich selbst zu tragen Pflegekosten oberhalb des verfügbaren Budgets Nicht durch die Kostenübernahme nach § 39c SGB V gedeckt

Worauf es bei der Prüfung der einzelnen Rechnungspositionen ankommt, erläutert unser Beitrag zu Kosten und Abrechnungsfallen bei der Kurzzeitpflege.

Wenn häusliche Krankenpflege nicht ausreicht

Häusliche Krankenpflege kann bei schwerer Krankheit oder akuter Verschlimmerung unter den gesetzlichen Voraussetzungen Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung ermöglichen. Für diese Unterstützung sieht § 37 Absatz 1a SGB V grundsätzlich bis zu vier Wochen je Krankheitsfall vor. In begründeten Ausnahmefällen ist eine längere Bewilligung möglich.

Reicht diese Versorgung nicht aus, kommt Kurzzeitpflege infrage. Versicherte müssen eine ambulante Versorgung dafür nicht erst erfolglos ausprobieren. Bereits die medizinische und pflegerische Einschätzung kann zeigen, dass die notwendige Hilfe zu Hause nicht ausreichend gewährleistet werden könnte.

Für den Antrag sollte konkret beschrieben werden, welche Unterstützung erforderlich ist und weshalb sie zu Hause nicht genügt. Benötigt die betroffene Person beispielsweise wiederholt Hilfe beim Aufstehen oder bei Toilettengängen, sollte dies dokumentiert werden. Die allgemeine Aussage, dass der Alltag nach der Operation schwerfällt, beschreibt den notwendigen Pflegeumfang dagegen nur unzureichend.

Wie Betroffene die Kurzzeitpflege beantragen

Ansprechpartner ist die gesetzliche Krankenkasse. Fragen Sie ausdrücklich nach „Kurzzeitpflege nach § 39c SGB V“. So lässt sich vermeiden, dass Ihr Anliegen ausschließlich nach den Voraussetzungen der Pflegeversicherung beurteilt wird.

Die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt sollte die medizinische Notwendigkeit bescheinigen. Fragen Sie Ihre Krankenkasse nach dem dafür vorgesehenen Formular. Aus den Unterlagen sollte hervorgehen, weshalb häusliche Krankenpflege nicht genügt und für welchen Zeitraum die stationäre Versorgung voraussichtlich erforderlich ist.

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Klären Sie möglichst vor der Aufnahme, ob die ausgewählte Einrichtung für die Leistung geeignet ist und welche Kostenübernahme die Krankenkasse bewilligt. Lassen Sie sich von der Einrichtung eine schriftliche Aufstellung geben, die Pflegekosten und voraussichtliche Eigenanteile getrennt ausweist. Ein Gesamtpreis pro Tag reicht für eine verlässliche Finanzplanung nicht aus.

Nach dem Krankenhaus hilft das Entlassmanagement

Zeichnet sich während eines Klinikaufenthalts ab, dass die Versorgung zu Hause nicht ausreichen wird, sollte die Anschlussversorgung vor der Entlassung angesprochen werden. Der Sozialdienst beziehungsweise das Entlassmanagement des Krankenhauses kann dabei unterstützen.

Nach § 39 Absatz 1a SGB V gehört die Unterstützung beim Übergang in die weitere Versorgung zur Krankenhausbehandlung. Das Gesetz bezieht die Kurzzeitpflege nach § 39c ausdrücklich ein. Auch gegenüber der Krankenkasse besteht ein Anspruch auf Unterstützung des Entlassmanagements.

Was gilt, wenn kein Kurzzeitpflegeplatz verfügbar ist?

Kann eine notwendige Anschlussversorgung nach einer Krankenhausbehandlung nicht oder nur unter erheblichem Aufwand organisiert werden, kommt unter den gesetzlichen Voraussetzungen Übergangspflege infrage. Dieser eigenständige Anspruch ist auf längstens zehn Tage begrenzt.

Die Übergangspflege nach § 39e SGB V umfasst unter anderem Grund- und Behandlungspflege sowie Unterkunft und Verpflegung. Letztere gehören hier zum Leistungsumfang; gesetzliche Zuzahlungen können dennoch anfallen. Das Krankenhaus muss die Voraussetzungen nachvollziehbar dokumentieren.

Was tun, wenn die Krankenkasse ablehnt?

Verlangen Sie bei einer Ablehnung einen schriftlichen Bescheid mit Begründung. Daraus sollte hervorgehen, ob die Krankenkasse beispielsweise den medizinischen Bedarf verneint oder eine Versorgung durch häusliche Krankenpflege für ausreichend hält.

Gegen einen ablehnenden Bescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Beachten Sie dazu die Rechtsbehelfsbelehrung; die reguläre Frist ergibt sich aus § 84 Sozialgerichtsgesetz. Ergänzende ärztliche Angaben sollten gezielt erklären, warum die von der Krankenkasse angenommene Versorgung nicht ausreicht.

Praxisbeispiel: Drei Wochen Pflege nach einer Operation

Eine 68-jährige Versicherte benötigt nach einer Operation vorübergehend Hilfe beim Aufstehen, Anziehen und Waschen. Ein Pflegegrad ist nicht festgestellt. Die behandelnde Ärztin bestätigt, dass häusliche Krankenpflege nicht ausreicht, und die Krankenkasse bewilligt drei Wochen Kurzzeitpflege.

Im vereinfachten Rechenbeispiel berechnet die Einrichtung täglich 120 Euro für erstattungsfähige Pflege- und Betreuungsleistungen. Für 21 Tage entstehen damit 2.520 Euro, die innerhalb des noch vollständig verfügbaren Höchstbetrags liegen. Zusätzlich fallen täglich 45 Euro für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten an, insgesamt also 945 Euro Eigenanteil.

Die angenommenen Tagessätze dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Entscheidend für die tatsächliche Belastung sind das konkrete Angebot der Einrichtung und die Kostenübernahme der Krankenkasse.

Häufige Fragen zur Kurzzeitpflege ohne Pflegegrad

Kann ich ohne Pflegegrad Kurzzeitpflege bekommen?

Ja. Die gesetzliche Krankenkasse kann bei schwerer Krankheit oder akuter Verschlimmerung erforderliche Kurzzeitpflege übernehmen, wenn häusliche Krankenpflege nicht ausreicht und kein Pflegegrad 2 bis 5 festgestellt ist.

Gilt der Anspruch auch bei Pflegegrad 1?

Ja. Pflegegrad 1 schließt die Leistung nach § 39c SGB V nicht aus. Die übrigen gesetzlichen Voraussetzungen müssen ebenfalls erfüllt sein.

Bekomme ich die 3.539 Euro ausgezahlt?

Es handelt sich um eine Kostenübernahme für erstattungsfähige Leistungen. Nicht benötigte Beträge werden nicht als frei verfügbares Geld ausgezahlt.

Sind acht Wochen vollständig bezahlt?

Das ist nicht garantiert. Neben der Höchstdauer gilt die finanzielle Obergrenze. Je nach Pflegekosten kann der verfügbare Betrag früher ausgeschöpft sein.

Bezahlt die Krankenkasse Unterkunft und Essen?

Diese Kosten gehören grundsätzlich nicht zur Kostenübernahme nach § 39c SGB V. Auch gesondert berechnete Investitionskosten müssen als Eigenanteil eingeplant werden.

Muss ich vorher im Krankenhaus gewesen sein?

Nein. Auch nach einer ambulanten Operation oder bei einer schweren Erkrankung ohne vorherigen stationären Aufenthalt kann ein Anspruch bestehen. Entscheidend ist, dass die erforderliche Versorgung durch häusliche Krankenpflege nicht ausreicht.