Pflege zu Hause: Diese Versorgungslücke trifft schwerkranke Menschen

Ein Pflegedienst kommt, gibt Medikamente und fährt wieder. Doch für manche schwerkranke Menschen reicht diese Versorgung nicht aus. Sie müssen auch zwischen den Besuchen medizinisch beobachtet werden, damit bei gesundheitlichen Problemen schnell jemand eingreifen kann.

Genau hier gibt es eine Versorgungslücke. Denn es ist nicht ausreichend geklärt, ob die Krankenkasse oder die Eingliederungshilfe für diese zusätzliche Betreuung zahlen muss. Für Betroffene und ihre Angehörigen bedeutet das häufig große Unsicherheit.

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) wollte die Versorgung besser regeln, unterbrach seine Beratungen jedoch am 18. Juni 2026. Bis zum 2. November 2026 wurde das Verfahren nicht wieder aufgenommen. Damit bleibt die Frage der Finanzierung für viele Betroffene weiterhin ungeklärt.

Die Krankheit hält sich nicht an den Einsatzplan

Einzelne Pflegeleistungen lassen sich zwar zu festen Zeiten organisieren, gesundheitliche Verschlechterungen sind oft nicht vorhersehbar. Dies kann kritisch werden, wenn Betroffene Warnzeichen nicht selbst erkennen oder nicht rechtzeitig reagieren können.

Die Patientenvertretung im G-BA beschreibt eine Versorgungslücke bei Menschen, die mehr als punktuelle Behandlungspflege benötigen, aber die Voraussetzungen der außerklinischen Intensivpflege nicht erfüllen.

Ihre Forderung: Die Richtlinie zur häuslichen Krankenpflege soll eine entsprechende Krankenbeobachtung ausdrücklich berücksichtigen.

Warum der G-BA die Beratungen gestoppt hat

Der G-BA sieht ungeklärte Grenzen zwischen Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und der Eingliederungshilfe. Nach seiner Auffassung muss der Gesetzgeber diese Abgrenzung klären, bevor er selbst eine tragfähige Regelung beschließen kann.

Krankenpflege und Intensivpflege sind nicht dasselbe

Die häusliche Krankenpflege nach § 37 SGB V umfasst medizinische Behandlungspflege, die den Erfolg einer ärztlichen Behandlung sichern soll. Dazu gehören etwa Medikamentengaben oder Wundversorgung.

Unser Überblick erläutert, was die Krankenkasse für die Pflege zu Hause zahlt.

Für außerklinische Intensivpflege nach § 37c SGB V gelten andere Anforderungen: Erforderlich ist ein besonders hoher Bedarf an medizinischer Behandlungspflege, der die ständige Anwesenheit einer geeigneten Pflegefachperson oder einen vergleichbar intensiven Einsatz verlangt.

Die alte Leistungsnummer fehlt – der Bedarf bleibt

Mit der Überführung der außerklinischen Intensivpflege in eine eigene Richtlinie entfiel die frühere Leistungsnummer 24 „Spezielle Krankenbeobachtung“ aus dem Leistungsverzeichnis der häuslichen Krankenpflege.

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Genau an dieser Schnittstelle setzt die Kritik der Patientenvertretung an. Sie beantragte die Wiedereinführung einer entsprechenden Regelung, doch der G-BA lehnte diesen Vorschlag ab und stellte das weiter gefasste Beratungsverfahren ruhend.

Die Patientenvertretung hält dem entgegen, dass krankheitsbedingte Überwachung auch außerhalb der Intensivpflege einen Anspruch auf Behandlungssicherungspflege begründen kann.

Keine Intensivpflege heißt nicht: keine Hilfe

Aus einer fehlenden Berechtigung zur außerklinischen Intensivpflege folgt nicht, dass sämtliche Ansprüche auf häusliche Krankenpflege ausscheiden. § 37 Absatz 2 SGB V bleibt eine eigenständige Anspruchsgrundlage; ob er die konkret beantragte Beobachtung und Unterstützung trägt, verlangt eine Prüfung des Einzelfalls.

Warum der Streit um Zuständigkeiten so viel ausmacht

Die Krankenversicherung finanziert medizinisch notwendige Leistungen nach ihren gesetzlichen Vorgaben, während Eingliederungshilfe Menschen mit Behinderungen eine selbstbestimmte Teilhabe ermöglichen soll.

m Alltag können beide Aufgaben zusammentreffen, etwa wenn jemand Unterstützung außerhalb der Wohnung benötigt und zugleich krankheitsbedingt überwacht werden muss.

Deshalb kommt es darauf an, welche konkrete Tätigkeit die Unterstützung übernehmen soll und welchem Zweck diese dient. Eine Assistenz für das Leben zu Hause beantwortet eine andere Bedarfsfrage als die notwendige medizinische Beobachtung.

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Was Betroffene für ihren Antrag festhalten sollten

Wenn Sie zwischen Pflegeeinsätzen Hilfe benötigen, sollte die ärztliche Begründung genau diese Zeiträume beschreiben. Hilfreich sind konkrete Angaben dazu, welche Veränderungen jemand erkennen muss, wie schnell eine Reaktion erforderlich ist und weshalb Sie die notwendigen Maßnahmen nicht selbst übernehmen können.

Ebenso wichtig ist die Frage, welche Qualifikation die helfende Person benötigt und warum einzelne Besuche nicht ausreichen. Lassen Sie nach Möglichkeit auch dokumentieren, welche Versorgung bereits besteht und welche Zeiten oder Aufgaben sie nicht abdeckt.

Angehörige sind keine beliebig verfügbare Versorgung

Bei häuslicher Krankenpflege spielt nach § 37 Absatz 3 SGB V eine im Haushalt lebende Person nur insoweit eine anspruchsbegrenzende Bedeutung, wie sie die erforderliche Pflege und Versorgung tatsächlich leisten kann.

Allein das Zusammenleben beantwortet noch nicht, ob jemand die notwendige Überwachung fachlich und zeitlich übernehmen kann.

Beschreiben Sie deshalb auch die Möglichkeiten und Grenzen der Angehörigen, statt lediglich deren Anwesenheit anzugeben. Wer berufstätig ist oder erforderliche medizinische Maßnahmen nicht beherrscht, steht nicht schon deshalb zur Verfügung, weil er zur Familie gehört.

Bei einer Ablehnung zählt die Begründung

Verlangen Sie bei einer Ablehnung einen schriftlichen Bescheid, der sich mit Ihrem konkreten Antrag auseinandersetzt. Gegen einen ablehnenden Bescheid können Sie innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen; Hinweise zur Gegenwehr bei anderen Teilhabestreitigkeiten enthält auch der Beitrag über Widerspruch gegen abgelehnte Eingliederungshilfe.

Wenn eine Versorgungslücke erhebliche gesundheitliche Nachteile erwarten lässt, kommt zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht in Betracht. Dafür sollten Sie sowohl den Anspruch als auch die Dringlichkeit glaubhaft machen: mit medizinischen Unterlagen und Angaben zur fehlenden Versorgung.

Fiktives Beispiel: Morris, 49, aus Norderstedt

Morris ist 49 Jahre alt, lebt in Norderstedt und hat eine schwere neurologische Erkrankung. Ein Pflegedienst übernimmt vereinbarte Behandlungen, doch nach Einschätzung seiner Ärztin benötigt Morris darüber hinaus Beobachtung, weil er Verschlechterungen nicht zuverlässig selbst erkennt.

Seine Ärztin beschreibt, welche Warnzeichen eine Hilfsperson bemerken muss, welche Reaktionen erforderlich sind und weshalb die bisherigen Einsätze nicht genügen.

Ob daraus ein Anspruch auf häusliche Krankenpflege, außerklinische Intensivpflege oder ergänzende Teilhabeleistungen folgt, muss der zuständige Träger anhand dieser konkreten Angaben prüfen.

Der ruhende G-BA-Prozess nimmt diese Entscheidung nicht vorweg.

FAQ: Sechs Fragen zur Krankenbeobachtung zu Hause

Kann ich trotz Beratungsunterbrechung Leistungen beantragen?

Ja, Sie können Ihren konkreten Bedarf geltend machen. Der zuständige Träger muss prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die beantragten Leistungen vorliegen.

Bekomme ich bei erhöhtem Überwachungsbedarf Intensivpflege?

Nicht jeder erhöhte Überwachungsbedarf erfüllt die Voraussetzungen der außerklinischen Intensivpflege. Entscheidend ist der besonders hohe Bedarf an medizinischer Behandlungspflege nach § 37c SGB V.

Müssen Angehörige die Beobachtung übernehmen?

Eine im Haushalt lebende Person wird bei häuslicher Krankenpflege nur berücksichtigt, soweit sie die notwendige Pflege und Versorgung tatsächlich leisten kann. Die bloße Verwandtschaft oder das Zusammenleben reicht als Begründung nicht aus.

Was hilft, wenn die Versorgung dringend fehlt?

Neben dem Widerspruch gegen eine Ablehnung kann ein Eilantrag beim Sozialgericht in Betracht kommen. Aktuelle ärztliche Angaben sollten erklären, welche erheblichen Nachteile ohne die beantragte Hilfe drohen.

Quellen

Bundesministerium der Justiz und Bundesamt für Justiz: § 37 SGB V – Häusliche Krankenpflege; § 37c SGB V – Außerklinische Intensivpflege; § 84 SGG – Widerspruchsfrist; § 86b SGG – Einstweiliger Rechtsschutz.

Gemeinsamer Bundesausschuss: Pressemitteilung zur Unterbrechung der Beratungen über Krankenbeobachtung, 18. Juni 2026.

Gemeinsamer Bundesausschuss: Beschluss zur Ruhendstellung des Beratungsverfahrens, 18. Juni 2026.

Gemeinsamer Bundesausschuss: Themenseite Häusliche Krankenpflege – veröffentlichter Verfahrensstand, geprüft am 2. November 2026.

Patientenvertretung im Gemeinsamen Bundesausschuss: Erweiterte Krankenbeobachtung: Schließung der Versorgungslücke.