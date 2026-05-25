Schwerbehinderung: Zwei GdB-30-Bescheide reichen für GdB 50 – Versorgungsamt blockiert

Wer mit zwei Erkrankungen zum Versorgungsamt geht und für jede einen Grad der Behinderung von 30 erhält, liest im Bescheid häufig: Gesamt-GdB 40, kein Schwerbehindertenausweis. Das Amt hat nicht addiert, sondern bewertet. Und dabei oft falsch bewertet. Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat im Oktober 2025 klargestellt: Zwei Einzel-GdB von je 30 können sehr wohl einen Gesamt-GdB von 50 begründen.

Wer einen solchen Bescheid erhalten hat, verliert mit jedem Monat ohne Widerspruch Rentenansprüche, Steuerpauschbeträge und Kündigungsschutzrechte.

GdB 30 plus GdB 30: Warum das Versorgungsamt trotzdem auf GdB 40 kommt

Der Gesamt-GdB entsteht nicht durch Addition der Einzelgrade. Das Gesetz legt in § 152 Abs. 3 SGB IX fest, dass der Gesamtgrad nach den Auswirkungen aller Beeinträchtigungen in ihrer Gesamtheit festgestellt wird, unter Berücksichtigung ihrer wechselseitigen Beziehungen. Nicht die Summe der Zahlen entscheidet, sondern die Frage, wie schwer das tatsächliche Leben mit allen Erkrankungen zusammen ist.

Die Bewertungsregeln konkretisiert die Versorgungsmedizin-Verordnung. In ihrer seit dem 3. Oktober 2025 geltenden neuen Fassung schreibt Teil A Nummer 3.2 vor: Ausgangspunkt ist der höchste Einzel-GdB. Von dort aus prüft das Versorgungsamt, ob eine weitere Beeinträchtigung die Gesamtbeeinträchtigung wesentlich verstärkt, also um mindestens 10 Punkte erhöht.

Berechnungsmethoden wie Addition oder Mittelung sind ausdrücklich unzulässig. Was als „wesentliche Verstärkung” gilt, bleibt ein Beurteilungsspielraum. Versorgungsämter nutzen diesen Spielraum häufig zu Lasten der Betroffenen, indem sie pauschal Überschneidung behaupten, ohne dies mit konkreten Befunden zu belegen.

Treffen die Erkrankungen auf verschiedene Funktionssysteme, etwa den Bewegungsapparat und die psychische Gesundheit, entsteht fast zwingend eine erhöhte Gesamtbeeinträchtigung.

Wer wegen Rückenschmerzen nicht länger als 20 Minuten sitzen kann und gleichzeitig wegen einer depressiven Störung Antrieb, Konzentration und soziale Teilhabe verloren hat, leidet in Bereichen, die sich nicht überschneiden. Das Amt muss in dieser Konstellation konkret begründen, warum trotzdem kein GdB von 50 vorliegt.

Was das LSG Baden-Württemberg im Oktober 2025 entschieden hat

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat in einer Berufungsentscheidung vom Oktober 2025 eine für Betroffene mit zwei mittelschweren Erkrankungen bedeutsame Rechtsposition bestätigt: Zwei Einzel-GdB von jeweils 30 können einen Gesamt-GdB von 50 begründen, wenn die Beeinträchtigungen verschiedene Funktionssysteme betreffen und sich ihre Auswirkungen im Alltag kumulieren statt überschneiden.

Das Versorgungsamt hatte einen Gesamt-GdB von 40 festgesetzt. Das Gericht korrigierte dies.

Das Urteil ist kein Automatismus. Das Gericht prüfte den Einzelfall: die konkreten Erkrankungen, ihre Auswirkungen auf den Alltag des Klägers und ob die Funktionsbereiche tatsächlich unabhängig voneinander betroffen waren. Genau diese Prüftiefe fehlt vielen Bescheiden der Versorgungsämter.

Der Fehler liegt nicht im Additionsverbot selbst, sondern darin, dass Ämter pauschal Überschneidung annehmen, ohne dies mit medizinischen Befunden zu unterlegen.

Die Neufassung der Versorgungsmedizin-Verordnung, die wie oben beschrieben seit Oktober 2025 gilt, schafft dafür eine günstigere rechtliche Grundlage: Wer nachweisen kann, dass seine zwei Einzel-GdB verschiedene Lebensbereiche betreffen, steht im Widerspruchs- und Klageverfahren besser als noch vor der Reform.

Verschiedene Funktionssysteme: Der entscheidende Hebel im GdB-Widerspruch

Ob zwei Einzel-GdB von 30 zu einem Gesamt-GdB von 50 führen, hängt im Wesentlichen davon ab, ob die Erkrankungen verschiedene Funktionssysteme betreffen. Die Versorgungsmedizin-Verordnung unterscheidet Funktionssysteme nach Organen, Körperbereichen und Lebensdimensionen: Bewegungsapparat, Herz-Kreislauf, Atemorgane, psychische Funktionen, Sinnesorgane, Nervensystem.

Erkrankungen in verschiedenen Systemen beeinträchtigen verschiedene Alltagsbereiche und verstärken sich gegenseitig, auch wenn sie medizinisch nichts miteinander zu tun haben.

Konkret: Ein Wirbelsäulenleiden mit eingeschränkter Mobilität und eine chronische Erschöpfung durch eine psychische Störung treffen auf verschiedene Lebensbereiche. Die Wirbelsäule begrenzt körperliche Aktivität, das andere begrenzt Konzentration, Ausdauer, soziale Teilnahme. Wer beides hat, ist in mehr Lebensbereichen eingeschränkt als jemand mit nur einer der Erkrankungen.

Die Versorgungsmedizin-Verordnung nennt diesen Mechanismus ausdrücklich: Auswirkungen, die voneinander unabhängig sind und verschiedene Bereiche des täglichen Lebens betreffen, haben häufig eine erhöhte Teilhabebeeinträchtigung zur Folge.

Das Gegenteil gilt bei Erkrankungen desselben Bereichs: zwei Wirbelsäulenleiden, Knie- und Hüftarthrose zusammen, zwei Herzerkrankungen. Dort überschneiden sich Auswirkungen häufig. Aber auch hier muss das Versorgungsamt die Überschneidung konkret begründen, nicht nur behaupten.

So bauen Sie den GdB-Widerspruch: Dokumente und Argumentation

Thomas R., 58, aus Mannheim, hat ein Lendenwirbelsäulenleiden mit Einzel-GdB 30 und eine rezidivierende mittelgradige Depression mit Einzel-GdB 30. Das Versorgungsamt setzte den Gesamt-GdB auf 40. Im Bescheid stand: Die Beeinträchtigungen überschneiden sich teilweise. Eine medizinische Begründung fehlte.

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Thomas R. konnte konkret benennen: Die Wirbelsäule betrifft Stehen, Gehen und Heben. Die Depression betrifft Antrieb, Konzentration, Schlaf und soziale Kontakte. Kein einziger dieser Bereiche deckt sich mit dem anderen.

Für den Widerspruch braucht Thomas R. vor allem eines: konkrete ärztliche Belege, dass beide Erkrankungen verschiedene Lebensbereiche betreffen. Der behandelnde Arzt soll schriftlich darlegen, welche Alltagsaktivitäten durch die Wirbelsäule betroffen sind und welche durch die Depression, und warum diese Bereiche sich nicht gegenseitig abdecken.

Neben dem Arztbericht gehören aktuelle Befundberichte aller behandelnden Fachärzte sowie eine eigene Alltagsschilderung in den Widerspruch: Was konnte der Antragsteller vor den Erkrankungen tun, was nicht mehr, und in welchem Lebensbereich liegt dieser Verlust?

Der Widerspruch ist schriftlich beim Versorgungsamt einzureichen. Die Frist beträgt einen Monat ab Bekanntgabe des Bescheids. Versäumen Sie diese Frist, wird der Bescheid bestandskräftig. Ein neues Verfahren setzt dann einen neuen Antrag voraus, und rückwirkende Leistungen entfallen.

Im Widerspruchsschreiben muss ausdrücklich beanstandet werden, dass das Versorgungsamt die behauptete Überschneidung nicht mit medizinischen Befunden unterlegt hat. Floskeln wie „ich bin nicht einverstanden” ohne konkrete Einwände reichen nicht aus.

Bleibt der Widerspruch erfolglos, können Sie beim Sozialgericht klagen. Das Verfahren ist für die klagende Partei gerichtsgebührenfrei. Viele Sozialberatungsstellen und Sozialverbände unterstützen bei Klageschriften ohne Honorar.

Thomas R. hat nach Vorlage der ärztlichen Stellungnahmen sein Ziel schon im Widerspruchsverfahren erreicht: Das Versorgungsamt korrigierte den GdB auf 50, ohne dass ein Gerichtsverfahren nötig war. Damit hat er jetzt Anspruch auf Schwerbehindertenausweis, 1.140 Euro Pauschbetrag jährlich und die Möglichkeit der Frühverrentung.

Was GdB 50 konkret bringt und was ein falscher Bescheid kostet

Der Schwerbehindertenausweis bei GdB 50 eröffnet den Anspruch auf die Altersrente für schwerbehinderte Menschen nach § 37 SGB VI. Das ermöglicht eine deutlich frühere Verrentung als der reguläre Renteneintritt, ohne die vollen Abschläge hinnehmen zu müssen, die bei vorzeitigem Rentenbeginn sonst anfallen.

Wer diesen Anspruch wegen eines zu niedrigen GdB-Bescheids nicht nutzen kann, verliert Rentenzeit, die sich nicht zurückholen lässt.

Hinzu kommt der steuerliche Vorteil: Bei einem GdB von 50 beträgt der Behinderten-Pauschbetrag nach dem Einkommensteuergesetz 1.140 Euro jährlich. Dieser Betrag mindert das zu versteuernde Einkommen. Über mehrere Jahre ergibt sich daraus ein erheblicher finanzieller Unterschied, den ein unbegründet zu niedriger GdB-Bescheid dauerhaft verursacht.

Im Arbeitsleben kommen besonderer Kündigungsschutz und fünf zusätzliche Urlaubstage jährlich hinzu. Wer nicht widerspricht, akzeptiert diesen Verlust dauerhaft.

Häufige Fragen zum GdB-Widerspruch bei Mehrfach-Erkrankungen

Gilt die Monatsfrist auch, wenn ich den Bescheid erst spät geöffnet habe?

Die Frist beginnt mit dem Zugang des Bescheids, nicht dem Tag des Öffnens. Wer einen Bescheid lange liegen lässt, riskiert, dass die Frist bereits abgelaufen ist. Im Zweifel sofort formlos Widerspruch einlegen und die schriftliche Begründung nachreichen.

Kann ich auch ohne Anwalt Widerspruch einlegen?

Ja. Der Widerspruch kann ohne Anwaltszwang formlos schriftlich eingelegt werden. Entscheidend ist, dass er fristgerecht eingeht und konkrete Einwände gegen die Bescheidbegründung enthält. Sozialverbände wie der VdK oder der SoVD unterstützen Mitglieder bei der Formulierung, vielfach ohne zusätzliche Kosten.

Was passiert, wenn ich die Widerspruchsfrist versäumt habe?

Der Bescheid wird bestandskräftig. Einen neuen Antrag können Sie stellen, wenn sich Ihr Gesundheitszustand verschlechtert hat, neue Erkrankungen hinzugekommen sind oder bisher nicht berücksichtigte Befunde vorliegen. Rückwirkende Leistungen auf den ursprünglichen Antragszeitpunkt entfallen dann.

Lohnt der Widerspruch, wenn ich bereits die Gleichstellung beantragt habe?

Ja. Die Gleichstellung nach § 2 Abs. 3 SGB IX bei GdB 30 oder 40 gibt nur Teilschutz im Arbeitsrecht. Sie ersetzt weder den Anspruch auf Frühverrentung noch den höheren Steuerpauschbetrag noch die Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis. Wenn Ihre Erkrankungen die Schwelle von GdB 50 erreichen, ist der Widerspruch auch dann sinnvoll, wenn die Gleichstellung bereits läuft.

Müssen beide Erkrankungen medizinisch dauerhaft sein?

Ja. Für die GdB-Feststellung müssen Gesundheitsstörungen die Teilhabe mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate beeinträchtigen. Kurzzeitige Erkrankungen oder solche, bei denen eine vollständige Ausheilung erwartet wird, fließen nicht in die Bewertung ein. Chronische Erkrankungen ohne realistische Aussicht auf vollständige Remission erfüllen diese Voraussetzung.

Quellen

Bundesministerium für Justiz: Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX), § 152 Feststellung der Behinderung, Ausweise

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV) in der Fassung der Sechsten Änderungsverordnung vom 3. Oktober 2025, BGBl. 2025 I Nr. 228

Bundesministerium für Justiz: Sozialgerichtsgesetz (SGG), § 84 Abs. 1, § 78 Abs. 1