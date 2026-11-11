Schwerbehinderung: Keine Familienversicherung wegen Einkommen der Eltern

Eine Schwerbehinderung schützt Kinder nicht davor, die beitragsfreie Familienversicherung zu verlieren. Das Landessozialgericht Hamburg hat entschieden, dass auch bei einer möglichen Mitversicherung ohne Altersgrenze die Einkommen der Eltern und die Versicherung entgegenstehen können. (LSG Hamburg, Urteil vom 1. Oktober 2026 – L 1 KR 32/26)

Vater wechselte in die Privatversicherung

Der 2011 geborene Kläger war zunächst über seinen Vater familienversichert, der zum 1. Mai 2019 in die private Krankenversicherung wechselte. Anschließend führte die Krankenkasse für den Sohn eine freiwillige Mitgliedschaft mit eigenen Beiträgen.

Der Kläger verlangte rückwirkend eine kostenlose Familienversicherung für den Zeitraum vom 1. Mai 2019 bis zum 31. August 2024 und die Erstattung der Beiträge. Er berief sich darauf, wegen seiner Schwerbehinderung nicht selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen zu können.

Die Berufung blieb erfolglos: Die Sonderregelung für Kinder mit Behinderung beseitigt nach Auffassung des Gerichts nicht den Ausschluss nach § 10 Absatz 3 SGB V. Eine Beitragserstattung lehnte das Gericht ab; die Revision ließ es nicht zu.

Ohne Altersgrenze heißt nicht ohne Bedingungen

§ 10 Absatz 2 Nummer 4 SGB V ermöglicht Kindern mit Behinderung eine Familienversicherung ohne Altersgrenze, wenn sie außerstande sind, sich selbst zu unterhalten. Damit können auch erwachsene Kinder weiterhin über einen gesetzlich versicherten Elternteil abgesichert sein.

Die Behinderung muss allerdings bereits vorgelegen haben, als das Kind innerhalb der gesetzlichen Altersgrenzen familienversichert war oder die Familienversicherung lediglich wegen einer vorrangigen Versicherung ausgeschlossen war.

Eine erst später eingetretene Behinderung eröffnet diesen Zugang daher nicht unbedingt.

Ein Schwerbehindertenausweis genügt nicht: Entscheidend ist auch, ob das Kind wegen seiner Behinderung seinen Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten kann. Welche weiteren Ansprüche bestehen können, erläutert der Beitrag über Vorteile bei der Krankenkasse für Menschen mit Schwerbehinderung.

Wann das Einkommen der Eltern den Anspruch ausschließt

Der Ausschluss nach § 10 Absatz 3 SGB V betrifft eine bestimmte Familienkonstellation: Der mit dem Kind verwandte Ehegatte oder eingetragene Lebenspartner des gesetzlich versicherten Mitglieds gehört selbst keiner gesetzlichen Krankenkasse an. Typischerweise ist dieser Elternteil privat krankenversichert.

Zusätzlich muss sein monatliches Gesamteinkommen ein Zwölftel der Jahresentgeltgrenze übersteigen. Außerdem muss es regelmäßig höher sein als das Gesamteinkommen des gesetzlich versicherten Elternteils.

Diese Voraussetzungen müssen gemeinsam vorliegen. Auch die private Versicherung eines Elternteils reicht allein nicht aus, um das Kind von der beitragsfreien Mitversicherung auszuschließen.

2026 liegt die Grenze bei 6.450 Euro

Für 2026 beträgt die hier relevante monatliche Grenze 6.450 Euro, pro Jahr also 77.400 Euro. Das regelmäßige Gesamteinkommen des nicht gesetzlich versicherten Elternteils muss diese Grenze überschreiten und zugleich höher sein als das des gesetzlich versicherten Elternteils.

Erzielt der gesetzlich versicherte Elternteil das höhere Gesamteinkommen, greift dieser Ausschluss nicht. Für zurückliegende Zeiträume sind die jeweils damals geltenden Grenzen und Einkommensverhältnisse zu prüfen, nicht die heutigen Beträge.

Das Gesamteinkommen knüpft an die Einkünfte im Sinne des Einkommensteuerrechts an. Deshalb können neben Arbeitsentgelt auch Gewinne aus selbstständiger Tätigkeit, Vermietungseinkünfte oder Kapitalerträge zählen.

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Unverheiratete Eltern werden anders behandelt

§ 10 Absatz 3 SGB V setzt voraus, dass der andere Elternteil Ehegatte oder eingetragener Lebenspartner des gesetzlich versicherten Mitglieds ist. Bei unverheirateten Eltern ohne eingetragene Lebenspartnerschaft greift dieser besondere Ausschluss nicht.

Auch das eigene Einkommen des Kindes zählt

2026 beträgt die allgemeine Grenze für das regelmäßige monatliche Gesamteinkommen des mitzuversichernden Angehörigen 565 Euro; bei Ausübung einer geringfügigen Beschäftigung gilt die Grenze von 603 Euro.

Weitere Erläuterungen zur Familienversicherung bei geringem Einkommen finden Sie im Beitrag zu den Zugangswegen in die gesetzliche Krankenversicherung.

Versicherungsschutz und Beitragsfreiheit unterscheiden

Wenn die Familienversicherung entfällt, bedeutet das nicht, dass das Kind die gesetzliche Krankenversicherung verlassen muss. Nach einer bisherigen Familienversicherung kommt eine Fortsetzung als eigene freiwillige Mitgliedschaft in Betracht, für die Beiträge anfallen.

Lassen Sie vor einem Wechsel eines Elternteils in die private Krankenversicherung die Folgen für Ihr Kind prüfen. Neben dem eigenen Versicherungsbeitrag sollten Sie die Kosten der Absicherung des Kindes kennen.

Wenn Beiträge den Lebensunterhalt gefährden, kann eine sozialrechtliche Unterstützung in Betracht kommen. Für erwerbsfähige Hilfebedürftige erläutert gegen-hartz.de die Voraussetzungen einer Unterstützung bei Krankenversicherungsbeiträgen durch das Jobcenter.

Was Sie bei einer Ablehnung prüfen sollten

Verlangen Sie eine nachvollziehbare Begründung, aus der die berücksichtigten Einkommen, der geprüfte Zeitraum und die angewandte Einkommensgrenze hervorgehen. Prüfen Sie, ob die Krankenkasse den Familienstand und den Versicherungsstatus beider Eltern richtig erfasst hat.

Gegen einen ablehnenden Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Eine Begründung lässt sich nachreichen; sie sollte konkret erklären, welche Voraussetzung des Ausschlusses aus Ihrer Sicht fehlt oder falsch berechnet wurde.

FAQ: Familienversicherung bei Kindern mit Behinderung

Reicht eine Schwerbehinderung für eine dauerhafte Familienversicherung?

Nein, das Kind muss wegen seiner Behinderung außerstande sein, sich selbst zu unterhalten, und die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Der Schwerbehindertenausweis allein begründet keinen Anspruch.

Schließt ein privat versicherter Elternteil die Familienversicherung immer aus?

Nein, zusätzlich müssen die gesetzlich geregelte Ehe- oder Lebenspartnerschaft und die Einkommensvoraussetzungen vorliegen. Das regelmäßige Gesamteinkommen des nicht gesetzlich versicherten Elternteils muss sowohl die gesetzliche Grenze als auch das Einkommen des gesetzlich versicherten Elternteils übersteigen.

Wird das Einkommen beider Eltern zusammengerechnet?

Entscheidend sind das Einkommen des nicht gesetzlich versicherten Elternteils und der Vergleich mit dem Einkommen des gesetzlich versicherten Elternteils.

Gilt die Sonderregelung auch für erwachsene Kinder?

Ja, die Familienversicherung kann bei Vorliegen der Voraussetzungen ohne Altersgrenze bestehen. Die Regeln über Einkommen und Versicherungsstatus gelten dennoch weiter.

Quellen

AOK: Familienversicherung: Voraussetzungen und Einkommensgrenzen 2026.

Bundesministerium der Justiz / Bundesamt für Justiz: § 10 SGB V – Familienversicherung.

Bundesministerium für Gesundheit: Versicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung.

gesund.bund.de: Widerspruch gegen Bescheide der Krankenkasse.

Landessozialgericht Hamburg: Urteil vom 1. Oktober 2026 – L 1 KR 32/26, wiedergegeben bei urteile.ai.