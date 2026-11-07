Wohngeld und Pflege: Diesen Lohnersatz darf die Behörde nicht anrechnen

Wer wegen einer akuten Pflegesituation kurzfristig im Beruf ausfällt, kann Pflegeunterstützungsgeld erhalten. Für Haushalte mit Wohngeld ist dabei eine Regel besonders wichtig: Diese Zahlung gehört nicht zum anrechenbaren Wohngeldeinkommen. Die Wohngeldbehörde darf den Mietzuschuss deshalb nicht wegen dieser Leistung kürzen.

Das gilt, obwohl die Leistung ausgefallenen Arbeitslohn ersetzt. Angehörige sollten den Leistungsbescheid aufbewahren, um die Zahlung gegenüber der Wohngeldbehörde eindeutig nachweisen zu können.

Warum zählt Pflegeunterstützungsgeld beim Wohngeld nicht als Einkommen?

Beim Wohngeld zählt nicht automatisch jeder Betrag, der auf dem Konto eingeht. Nach § 14 Wohngeldgesetz werden steuerpflichtige positive Einkünfte und bestimmte zusätzlich aufgeführte steuerfreie Einnahmen berücksichtigt. Die Einordnung richtet sich nach der jeweiligen Zahlungsart.

Für Pflegeunterstützungsgeld gibt es eine ausdrückliche Klarstellung in der Wohngeld-Verwaltungsvorschrift unter Nummer 14.31 Nummer 2 Buchstabe f: Die Leistung nach § 44a Absatz 3 SGB XI gehört nicht zum Jahreseinkommen. Die Leistung bleibt vollständig unberücksichtigt; eine besondere Befreiung muss dafür nicht beantragt werden.

Die übrigen Einkünfte, die berücksichtigten Haushaltsmitglieder und die anrechenbaren Wohnkosten bestimmen weiterhin, ob und in welcher Höhe Wohngeld zusteht.

Wer kann Pflegeunterstützungsgeld erhalten?

Die Leistung richtet sich an Beschäftigte, die wegen einer akut aufgetretenen Pflegesituation für einen nahen Angehörigen vorübergehend nicht arbeiten können. Sie müssen eine bedarfsgerechte Pflege organisieren oder die Versorgung während dieser Zeit sicherstellen.

Ein typischer Anlass ist eine plötzliche Verschlechterung des Gesundheitszustands, durch die die bisherige Versorgung nicht mehr ausreicht.

Das Recht, dafür bis zu zehn Arbeitstage der Arbeit fernzubleiben, ergibt sich aus § 2 Pflegezeitgesetz und gilt unabhängig von der Größe des Betriebs. Beschäftigte müssen den Arbeitgeber unverzüglich über die Verhinderung und deren voraussichtliche Dauer informieren.

Auf Verlangen ist eine ärztliche Bescheinigung oder eine Bescheinigung einer Pflegefachperson über die Pflegebedürftigkeit und die Erforderlichkeit der Maßnahmen vorzulegen.

Eine bereits abgeschlossene Pflegebegutachtung ist nicht zwingend erforderlich. Nach den Erläuterungen des Bundesfamilienministeriums auf „Wege zur Pflege“ genügt es, wenn die Voraussetzungen der Pflegebedürftigkeit voraussichtlich erfüllt sind. Ein schon anerkannter Pflegegrad schließt den Anspruch bei einer neuen akuten Pflegesituation ebenfalls nicht aus.

Zehn Arbeitstage: Welche Grenze gilt für Angehörige?

Nach § 44a Absatz 3 SGB XI kann Pflegeunterstützungsgeld für bis zu zehn Arbeitstage je Kalenderjahr gewährt werden. Kümmern sich mehrere Beschäftigte um denselben pflegebedürftigen Angehörigen, teilen sie sich diesen Zahlungsanspruch. Nicht jede beteiligte Person erhält für zehn Tage Pflegeunterstützungsgeld.

Die Zahlung setzt voraus, dass für denselben Zeitraum kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber besteht. Außerdem darf kein Anspruch auf Kinderkrankengeld oder Verletztengeld wegen eines erkrankten oder verletzten Kindes bestehen.

Pflegeunterstützungsgeld muss unverzüglich bei der Pflegekasse oder dem privaten Pflegeversicherungsunternehmen des pflegebedürftigen Angehörigen beantragt werden. Dem Antrag ist die ärztliche Bescheinigung oder die Bescheinigung einer Pflegefachperson beizufügen.

Wie viel Geld ersetzt die Pflegeversicherung?

Das Pflegeunterstützungsgeld beträgt grundsätzlich 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts aus beitragspflichtigem Arbeitsentgelt. Wurden in den zwölf Kalendermonaten vor der Freistellung beitragspflichtige Einmalzahlungen bezogen, beträgt der Ersatz 100 Prozent. Dafür kommt beispielsweise Weihnachtsgeld in Betracht.

Nach den entsprechend geltenden Vorgaben in § 45 Absatz 2 SGB V darf die Leistung 70 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung nicht überschreiten. Außerdem können Sozialversicherungsbeiträge den Auszahlungsbetrag verringern. Auch bei einem Ersatz von 100 Prozent kann die Auszahlung deshalb unter dem ausgefallenen Nettolohn liegen.

Pflegeunterstützungsgeld und Pflegegeld sind unterschiedliche Leistungen

Pflegeunterstützungsgeld ersetzt den Verdienstausfall der beschäftigten Person während einer kurzen akuten Pflegesituation. Pflegegeld unterstützt dagegen die häusliche Versorgung eines pflegebedürftigen Menschen.

Besonders beim weitergeleiteten Pflegegeld lohnt sich eine genaue Prüfung. Erhält eine Pflegeperson nach § 3 Nummer 36 Einkommensteuergesetz steuerfreie Einnahmen für die Pflege einer Person, die kein wohngeldrechtliches Haushaltsmitglied ist, wird davon nach § 14 Absatz 2 Nummer 26 WoGG die Hälfte als Einkommen berücksichtigt.

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Weitere Einzelheiten erläutert unser Beitrag zur Frage, wann Pflegegeld auf das Wohngeld angerechnet wird, anhand der unterschiedlichen Zahlungsempfänger.

Zahlung Behandlung beim Wohngeld Pflegeunterstützungsgeld nach § 44a Absatz 3 SGB XI Gehört nicht zum anrechenbaren Jahreseinkommen. Vom Arbeitgeber fortgezahlter Arbeitslohn während der Freistellung Wird grundsätzlich als Arbeitslohn berücksichtigt. Pflegegeld für die pflegebedürftige Person Wird bei dieser Person grundsätzlich nicht als Wohngeldeinkommen berücksichtigt. Steuerfreie Pflegeeinnahmen nach § 3 Nummer 36 EStG für eine Person, die nicht zum wohngeldrechtlichen Haushalt gehört Werden nach § 14 Absatz 2 Nummer 26 WoGG zur Hälfte berücksichtigt.

Welche Nachweise helfen bei der Wohngeldberechnung?

Die Pflegekasse oder das private Versicherungsunternehmen stellt eine Bescheinigung über Bezugszeitraum und Höhe des Pflegeunterstützungsgeldes aus. Damit lässt sich die Zahlung gegenüber der Wohngeldbehörde von Arbeitslohn oder anderen Pflegezahlungen unterscheiden.

Zusätzlich ist die Lohnabrechnung für den Zeitraum der Freistellung hilfreich. Sie zeigt, ob tatsächlich Arbeitsentgelt weggefallen ist oder der Arbeitgeber weitergezahlt hat. Wer im Antrag nach Sozialleistungen oder Ersatzleistungen gefragt wird, sollte vollständig antworten und darauf hinweisen, dass Pflegeunterstützungsgeld beim Wohngeld nicht als Einkommen zählt.

Kann das Wohngeld wegen des Lohnausfalls sogar steigen?

Sinkt der beim Wohngeld anrechenbare Arbeitslohn, kann sich auch das für die Wohngeldberechnung erwartete Einkommen verringern. Eine höhere Wohngeldzahlung entsteht daraus allerdings nicht automatisch.

Für das erwartete Einkommen ist nach § 15 WoGG grundsätzlich der Bewilligungszeitraum zu betrachten. Ein geringerer Lohn in einem einzelnen Monat darf deshalb nicht ohne Weiteres so behandelt werden, als würde er während des gesamten Zeitraums niedriger bleiben.

Bei bereits bewilligtem Wohngeld kommt eine Neuberechnung auf Antrag nach § 27 Absatz 1 WoGG in Betracht, wenn das Gesamteinkommen um mehr als zehn Prozent sinkt und dadurch das Wohngeld steigt. Eine kurze Freistellung erreicht diese Schwelle nicht zwangsläufig. Betroffene sollten den konkreten Einkommensausfall prüfen lassen, statt allein aus dem geringeren Monatslohn einen höheren Anspruch abzuleiten.

Was tun, wenn die Behörde Pflegeunterstützungsgeld angerechnet hat?

Betroffene sollten zunächst den Berechnungsbogen zum Wohngeldbescheid prüfen oder bei der Behörde anfordern. Ist das Pflegeunterstützungsgeld als Einkommen aufgeführt, können sie unter Hinweis auf Nummer 14.31 Nummer 2 Buchstabe f der Wohngeld-Verwaltungsvorschrift die Korrektur verlangen. Die Leistungsbescheinigung sollte beigefügt werden.

Bei einem bereits erlassenen Bescheid ist außerdem die Rechtsbehelfsbelehrung zu beachten. Soweit ein Widerspruch vorgesehen ist, beträgt die Frist nach § 70 Verwaltungsgerichtsordnung grundsätzlich einen Monat nach Bekanntgabe. Je nach Landesrecht kann stattdessen unmittelbar Klage erforderlich sein.

Eine bloße Bitte um Erläuterung oder ein Telefonat sichert eine Rechtsbehelfsfrist nicht. Wer eine falsche Anrechnung beanstandet, sollte deshalb den im Bescheid genannten Rechtsbehelf in der vorgeschriebenen Form und fristgerecht einlegen. Die Begründung kann die genaue Leistungsart, den Zahlungszeitraum und die Fundstelle der Verwaltungsvorschrift nennen.

Häufige Fragen zum Pflegeunterstützungsgeld und Wohngeld

Bleibt Pflegeunterstützungsgeld vollständig beim Wohngeld unberücksichtigt?

Ja. Die gesamte Leistung nach § 44a Absatz 3 SGB XI zählt nicht zum Wohngeldeinkommen. Andere Veränderungen im Haushalt oder bei den Einkünften können die Wohngeldhöhe trotzdem beeinflussen.

Braucht der Angehörige schon einen anerkannten Pflegegrad?

Ein abgeschlossener Pflegegradbescheid ist nicht zwingend nötig. Nachgewiesen werden muss aber, dass die Voraussetzungen der Pflegebedürftigkeit voraussichtlich erfüllt sind und wegen einer akuten Pflegesituation kurzfristig Pflege organisiert oder sichergestellt werden muss.

Erhalten zwei Geschwister jeweils zehn Tage Pflegeunterstützungsgeld?

Für denselben pflegebedürftigen Angehörigen sind die Zahlungen zusammen auf bis zu zehn Arbeitstage je Kalenderjahr begrenzt. Geschwister können die Tage untereinander aufteilen.

Welchen Nachweis braucht die Wohngeldbehörde?

Mit der Bescheinigung der Pflegekasse oder des privaten Versicherungsunternehmens über Höhe und Bezugszeitraum lässt sich die Zahlung eindeutig als Pflegeunterstützungsgeld nachweisen. Die Lohnabrechnung hilft zusätzlich, den ausgefallenen Arbeitslohn zu belegen.

Fiktives Praxisbeispiel: 450 Euro Pflegeunterstützungsgeld richtig zuordnen

Eine teilzeitbeschäftigte Wohngeldbezieherin muss nach einer plötzlichen Verschlechterung des Gesundheitszustands ihres Vaters dessen Versorgung organisieren.

Sie bleibt fünf Arbeitstage zu Hause, erhält dafür keinen Arbeitslohn und bekommt von der Pflegekasse ihres Vaters 450 Euro Pflegeunterstützungsgeld ausgezahlt.

Bei der nächsten Wohngeldprüfung reicht sie die Leistungsbescheinigung zusammen mit der Lohnabrechnung ein. Die 450 Euro dürfen nicht als Einkommen hinzugerechnet werden.

Ob der weggefallene Arbeitslohn zusätzlich eine höhere Wohngeldzahlung ermöglicht, muss die Behörde anhand des erwarteten Einkommens und der Voraussetzungen für eine Neuberechnung prüfen.