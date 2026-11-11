Über Weihnachten nicht im Pflegeheim: Diese Ausgaben kann man kürzen

Die 82-jährige Maria K. wird am 23. Dezember 2026 mittags von ihrer Tochter abgeholt und kehrt am 29. Dezember mittags ins Pflegeheim zurück. Sie erhält Leistungen der Pflegeversicherung und verbringt fünf volle Tage außerhalb der Einrichtung.

Für den 27. und 28. Dezember muss das Heim deshalb bestimmte Entgelte reduzieren, sofern keine günstigere Abwesenheitsregelung gilt. Für die ersten drei vollen Abwesenheitstage sowie den Abreise- und Rückkehrtag greift der gesetzliche Mindestabschlag noch nicht.

Ein leeres Zimmer rechtfertigt keine unveränderte Rechnung

Weihnachten bei den Angehörigen beendet den Heimvertrag nicht, weshalb die Zahlungspflicht grundsätzlich bestehen bleibt. Trotzdem darf die Einrichtung bei längerer Abwesenheit nicht einfach sämtliche Kosten unverändert weiterberechnen.

§ 87a Absatz 1 SGB XI verlangt für die Landesrahmenverträge Abschläge von mindestens 25 Prozent auf bestimmte Entgeltbestandteile, soweit drei Kalendertage überschritten werden. Diese Regelung betrifft insbesondere die Pflegevergütung sowie Unterkunft und Verpflegung.

Warum ein Besuch über die Feiertage oft noch nicht reicht

Gezählt werden ausschließlich volle Abwesenheitstage von 0 bis 24 Uhr, wie die Verbraucherzentralen zur Berechnung der Abwesenheit erläutern. Der Tag des Abholens und der Tag der Rückkehr gelten grundsätzlich als Anwesenheitstage.

Wer am 24. Dezember vormittags abgeholt wird und am 27. Dezember nachmittags zurückkehrt, ist nur am 25. und 26. Dezember vollständig abwesend. Dieser Besuch löst nach der gesetzlichen Mindestregelung noch keinen Abschlag aus.

Erst ab dem vierten vollen Abwesenheitstag wird es günstiger. Auch bei einem längeren Besuch werden die ersten drei Tage nach dieser Mindestregelung nicht rückwirkend gekürzt.

Welche Kosten sinken müssen und welche weiterlaufen

Die Kürzung beschränkt sich nicht auf das eingesparte Weihnachtsessen. Bei entsprechendem Leistungsbezug werden auch Pflege und Unterkunft erfasst, während andere Kostenbestandteile bestehen bleiben.

Kostenbestandteil Ab dem vierten vollen Abwesenheitstag Pflegevergütung Abschlag von mindestens 25 Prozent Unterkunft und Verpflegung Abschlag von mindestens 25 Prozent Gegebenenfalls Zuschläge für integrierte Versorgung Abschlag von mindestens 25 Prozent Gesondert berechnete Investitionskosten Grundsätzlich keine Kürzung wegen der Abwesenheit Gesondert berechnete Ausbildungskosten Werden grundsätzlich weiter erhoben

Die Weiterberechnung von Investitions- und Ausbildungskosten erläutert auch das Bundesgesundheitsportal gesund.bund.de. Daher bedeutet der Mindestabschlag keine Ermäßigung der gesamten Heimrechnung um ein Viertel.

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Die Landesrahmenverträge können höhere Abschläge vorsehen. Welcher Satz tatsächlich gilt, lässt sich beim Heim oder bei der Pflegekasse erfragen.

Was der Weihnachtsbesuch in Euro bringen kann

Angenommen, im Beispiel von Maria K. werden für Unterkunft und Verpflegung zusammen 36 Euro pro Tag berechnet. Bei einem Abschlag von 25 Prozent ergibt das für die beiden berücksichtigungsfähigen Tage jeweils 9 Euro, insgesamt also 18 Euro weniger.

Hinzu kommt der Abschlag auf die Pflegevergütung; gesonderte Investitionskosten bleiben bestehen. Die 36 Euro sind ein frei gewählter Rechenwert und kein bundesweit geltender Tagessatz.

Die Entlastung auf der privaten Rechnung kann vom gesamten Abwesenheitsabschlag abweichen, weil sich bei geringeren pflegebedingten Eigenkosten auch der Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI verändern kann. Übernimmt das Sozialamt Heimkosten, ist die Gutschrift ebenfalls mit dessen Kostenübernahme abzugleichen.

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Eine niedrigere Heimrechnung ist deshalb nicht automatisch eine zusätzliche Auszahlung an den Bewohner. Wie sich die Finanzierung zusammensetzt, erklärt der Beitrag „Pflegeheim-Eigenanteil: Was tun, wenn die Rente nicht mehr reicht?“.

Wer den Eigenanteil selbst bezahlt, ist ebenfalls erfasst

Die Abwesenheitsregelung setzt nicht voraus, dass das Sozialamt die Rechnung übernimmt. Wer Leistungen der Pflegeversicherung erhält und den verbleibenden Eigenanteil aus seiner Rente oder seinem Vermögen bezahlt, fällt ebenfalls darunter.

Anders ist die Berechnung bei vollständigen Selbstzahlern, die weder Pflegeversicherungsleistungen noch Sozialhilfe erhalten. Für sie lässt sich der Mindestabschlag von 25 Prozent nicht ohne Weiteres übernehmen.

Auch diese Bewohner sind jedoch nicht rechtlos: Nach § 7 Absatz 5 des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes muss das Heim bei einer Abwesenheit von mehr als drei Tagen ersparte Aufwendungen anrechnen. Der Vertrag kann dafür einen Pauschalbetrag oder Prozentsatz festlegen.

Der Heimplatz bleibt während des Familienbesuchs geschützt

Für Bewohner mit entsprechendem Leistungsbezug muss die Einrichtung den Pflegeplatz bei vorübergehender Abwesenheit grundsätzlich für bis zu 42 Tage im Kalenderjahr freihalten. Frühere Familienbesuche oder Urlaubsaufenthalte im selben Jahr sind deshalb bei der Planung zu berücksichtigen.

Krankenhaus- und Rehaaufenthalte verlängern den geschützten Abwesenheitszeitraum um ihre Dauer. Die Besonderheiten erläutert auch unser Beitrag über Pflegeheimkosten während eines Krankenhausaufenthalts.

Die Gutschrift ist keine freiwillige Weihnachtsgeste

Ein gesonderter Antrag auf den vorgeschriebenen Abwesenheitsabschlag ist nicht nötig; das Heim muss ihn bei erfüllten Voraussetzungen berücksichtigen. Angehörige sollten die geplanten Abreise- und Rückkehrdaten dennoch frühzeitig schriftlich mitteilen und die Versorgung während des Besuchs abstimmen.

Wurde der Dezember bereits im Voraus bezahlt, muss der überzahlte Anteil gutgeschrieben werden, häufig mit der nächsten Monatsabrechnung. Eine zunächst unveränderte Dezemberrechnung allein beweist deshalb noch keinen Fehler.

Fehlt die Korrektur auch später, sollten Bewohner oder bevollmächtigte Angehörige schriftlich eine nachvollziehbare Neuberechnung verlangen. Darin sollten die berücksichtigten Tage, die betroffenen Tagessätze und der verwendete Abschlag erkennbar sein.

Vier Fragen und Antworten zur Heimrechnung an Weihnachten

Reicht es, Heiligabend und die beiden Weihnachtsfeiertage bei der Familie zu verbringen?

Für den gesetzlichen Mindestabschlag reicht das regelmäßig nicht. Er beginnt erst am vierten vollen Abwesenheitstag; An- und Abreisetag zählen dabei grundsätzlich nicht mit.

Wird die gesamte Monatsrechnung um 25 Prozent gekürzt?

Nein, der Abschlag betrifft bestimmte Entgeltbestandteile für die berücksichtigungsfähigen Tage. Investitionskosten werden grundsätzlich weiterberechnet.

Gilt die Kürzung auch ohne Unterstützung des Sozialamts?

Ja, wenn der Bewohner Leistungen der Pflegeversicherung erhält. Dass er den verbleibenden Eigenanteil selbst bezahlt, schließt den Anspruch nicht aus.

Was passiert, wenn die Heimkosten schon vollständig bezahlt wurden?

Der überzahlte Anteil muss gutgeschrieben werden, häufig bei der folgenden Abrechnung. Bleibt die Gutschrift aus, sollte eine schriftliche Korrektur mit genauer Berechnung verlangt werden.