Mutter soll 24.508 Euro Kindergeld erstatten – BFH hat erhebliche Zweifel

Eine Mutter soll 24.508 Euro Kindergeld zurückzahlen, weil die Familienkasse die Vaterschaftsanerkennung für ihre Tochter als missbräuchlich bewertet. Der Bundesfinanzhof hat jedoch den vorläufigen Rechtsschutz bestätigt: Die Frau muss die umstrittene Forderung vorerst nicht begleichen. Ob sie das Geld endgültig behalten darf, ist damit noch nicht entschieden.

Mit seinem Beschluss vom 9. September 2026, Az. III B 83/25 (AdV) wies der BFH die Beschwerde der Familienkasse zurück. Die Richter haben erhebliche Zweifel daran, dass die Behörde einen bestehenden Kindergeldanspruch auf diesem Weg rückwirkend beseitigen darf.

Warum die Familienkasse mehr als vier Jahre Kindergeld zurückforderte

Der Streit betrifft Kindergeld für zwei Kinder von Januar 2020 bis April 2024. Die Mutter stammt aus einem Staat außerhalb der Europäischen Union. Ein deutscher Staatsangehöriger hatte bereits vor der Geburt ihrer Tochter die Vaterschaft anerkannt.

Dadurch erhielt die Tochter die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Mutter bekam eine Aufenthaltserlaubnis zur Betreuung und Erziehung ihres deutschen Kindes, die wiederholt verlängert wurde und ihr die Erwerbstätigkeit erlaubte. Später bewilligte die Familienkasse auch Kindergeld für ihren Sohn.

Die Behörde stellte den Anspruch schließlich infrage und verlangte mit Bescheid vom 17. Dezember 2024 insgesamt 24.508 Euro zurück. Ihrer Auffassung nach war die Vaterschaftsanerkennung eine missbräuchliche Gestaltung, über die erst das Aufenthaltsrecht und anschließend der Kindergeldanspruch entstanden seien. Die Mutter hielt dem ihren durchgehend gültigen Aufenthaltstitel entgegen.

Was hinter dem Vorwurf des Gestaltungsmissbrauchs steckt

Die Familienkasse stützte sich auf § 42 der Abgabenordnung, der die missbräuchliche Nutzung rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten verhindern soll. Die Vorschrift betrifft unangemessene Gestaltungen, die einen gesetzlich nicht vorgesehenen Steuervorteil verschaffen. Beachtliche außersteuerliche Gründe können einem solchen Vorwurf entgegenstehen.

Weil Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz als Steuervergütung gilt, können grundsätzlich auch steuerliche Missbrauchsvorschriften anwendbar sein. Ob diese Vorschrift die Rückforderung rechtfertigt, ist jedoch umstritten. Entscheidend ist, ob die Familienkasse wirksame familienrechtliche und aufenthaltsrechtliche Entscheidungen anderer Stellen auf diesem Weg steuerlich übergehen darf.

Warum die Familienkasse den Aufenthaltstitel berücksichtigen muss

Für nicht freizügigkeitsberechtigte ausländische Eltern enthält § 62 Absatz 2 Einkommensteuergesetz besondere Voraussetzungen. Dabei kommt es unter anderem auf die Art des Aufenthaltstitels und die Berechtigung zur Erwerbstätigkeit an. Nicht jede Aufenthaltserlaubnis vermittelt unter denselben Bedingungen einen Kindergeldanspruch.

Im vorliegenden Verfahren besaß die Mutter während des gesamten streitigen Zeitraums eine Aufenthaltserlaubnis, die zum Kindergeldbezug berechtigte. Die Familienkasse muss diesen wirksam erteilten Titel berücksichtigen. Der BFH hält es für ernstlich zweifelhaft, dass sie diese Bindung über § 42 AO umgehen kann.

Nach § 1592 Bürgerliches Gesetzbuch kann die rechtliche Vaterschaft durch eine wirksame Vaterschaftsanerkennung entstehen. Für die Prüfung einer möglicherweise missbräuchlichen Anerkennung bestehen besondere gesetzliche Verfahren. Der BFH bezweifelt, dass die Familienkasse diese durch eine eigene steuerliche Bewertung ersetzen darf.

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Auch der Missbrauchsvorwurf ist bislang nicht geklärt

Der BFH sieht nicht nur rechtliche Zweifel. Zwischen der Mutter und der Familienkasse ist auch umstritten, aus welchen Gründen die Vaterschaft anerkannt wurde. Anhand der verfügbaren Unterlagen ließ sich diese Frage im Eilverfahren nicht abschließend beantworten. Ihre Klärung blieb dem Hauptverfahren vorbehalten.

Die Familienkasse verwies unter anderem darauf, dass der Mann für zahlreiche weitere minderjährige Kinder die Vaterschaft anerkannt habe. Die von der Mutter geschilderte Beziehung und eine intakte Bindung zur Tochter hielt sie nicht für glaubhaft. Das waren die Verdachtsmomente der Behörde, keine im Eilverfahren bestätigten Feststellungen.

Der behauptete Missbrauch ist damit keine gerichtlich festgestellte Tatsache. Der BFH stellte außerdem klar, dass der Kindergeldanspruch der Mutter weder voraussetzt, dass der leibliche Vater bekannt ist, noch dass zwischen ihm und dem Kind eine intakte Bindung besteht.

Eine Auskunft der Stadt sprach zusätzlich gegen die Rückforderung

Der Familienkasse lag bereits vor dem Rückforderungsbescheid eine weitere wichtige Auskunft der Stadt vor. Danach sollte die Tochter ihre deutsche Staatsangehörigkeit selbst bei einer Rücknahme oder Aberkennung der Vaterschaftsanerkennung behalten, weil sie das fünfte Lebensjahr bereits vollendet hatte. Deshalb sollte auch die darauf beruhende Aufenthaltserlaubnis der Mutter fortbestehen.

Der BFH beanstandete, dass sich die Familienkasse mit dieser Auskunft offenbar nicht auseinandergesetzt hatte. Auch das verstärkte die Zweifel an der rückwirkenden Aufhebung des Kindergeldes.

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Warum die Mutter vorerst nicht zahlen muss

Das Finanzgericht Münster hatte die Vollziehung bereits mit Beschluss vom 15. August 2025 ausgesetzt. Die Aussetzung wurde ohne Sicherheitsleistung und ab Fälligkeit gewährt. Sie endet einen Monat nach Bekanntgabe der Entscheidung, die das Hauptverfahren abschließt, oder einen Monat nach einer anderweitigen Beendigung dieses Verfahrens. Die Familienkasse scheiterte mit ihrer Beschwerde gegen diesen vorläufigen Schutz.

Eine Aussetzung der Vollziehung ist keine endgültige Aufhebung der Forderung. Nach § 69 Finanzgerichtsordnung kann das Gericht vorläufig eingreifen, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit bestehen oder die Vollziehung eine unbillige Härte bedeuten würde. Das Hauptverfahren klärt dagegen, ob der angegriffene Bescheid tatsächlich Bestand hat.

Der Beschluss verpflichtet die Familienkasse nicht automatisch dazu, laufendes Kindergeld wieder auszuzahlen. Die Aufhebung der Kindergeldfestsetzung ab Mai 2024 war Gegenstand eines gesonderten Klageverfahrens. Der hier behandelte Eilrechtsschutz betrifft die rückwirkende Aufhebung und Rückforderung für Januar 2020 bis April 2024.

Einspruch, Zahlungsaufschub und Stundung sind unterschiedliche Wege

Verfahren Was es bewirkt Einspruch gegen den Bescheid Die Familienkasse muss ihre Entscheidung überprüfen. Die Zahlungspflicht wird dadurch allein nicht gestoppt. Aussetzung der Vollziehung Die Durchsetzung des angefochtenen Bescheids wird im bewilligten Umfang vorläufig ausgesetzt. Klage im Hauptverfahren Das Finanzgericht prüft die Rechtmäßigkeit des Bescheids. Auch eine Klage stoppt die Vollziehung nicht automatisch. Bewilligte Stundung Sie verschiebt unter bestimmten Voraussetzungen die Fälligkeit, entscheidet aber nicht über die Rechtmäßigkeit der Forderung.

Was Eltern bei einer Kindergeld-Rückforderung beachten sollten

Wer einen Rückforderungsbescheid erhält, sollte zuerst die Rechtsbehelfsbelehrung und den betroffenen Zeitraum prüfen. Für Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz ist grundsätzlich der Einspruch vorgesehen. Nach § 355 Abgabenordnung beträgt die Einspruchsfrist regelmäßig einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids.

Die Zahlungsfrist muss gesondert beachtet werden. Nach § 361 Abgabenordnung hemmt ein Einspruch die Vollziehung grundsätzlich nicht. Wer die Forderung rechtlich angreift und vorerst nicht zahlen möchte, sollte deshalb zusätzlich einen begründeten Antrag auf Aussetzung der Vollziehung stellen.

Die Begründung sollte konkret auf den Bescheid eingehen. Bei einem Streit über das Aufenthaltsrecht helfen insbesondere Kopien der Aufenthaltstitel, Verlängerungsnachweise und die bisherigen Schreiben der Familienkasse. Eine pauschale Erklärung, man halte die Forderung für falsch, macht die tatsächlichen und rechtlichen Einwände noch nicht nachvollziehbar.

Lehnt die Familienkasse die Aussetzung ab, kann ein Antrag beim Finanzgericht infrage kommen. § 69 Absatz 4 FGO sieht grundsätzlich vor, zunächst die Behörde mit dem Aussetzungsantrag zu befassen. Ausnahmen gelten unter anderem bei drohender Vollstreckung oder wenn die Behörde ohne ausreichenden Grund nicht innerhalb angemessener Frist entscheidet.

Wer Zahlungsschwierigkeiten hat, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Stundung beantragen. Die Bundesagentur für Arbeit weist allerdings darauf hin, dass eine Ratenzahlung beim steuerlichen Kindergeld außerhalb des Vollstreckungs- und Strafverfahrens grundsätzlich nicht vorgesehen ist. Freiwillige Teilzahlungen stoppen eine Vollstreckung nicht automatisch.

Bei geringem Einkommen auch die Aufrechnung prüfen

Nach § 75 Einkommensteuergesetz kann die Familienkasse eine Erstattungsforderung grundsätzlich mit bis zur Hälfte des laufenden Kindergeldes verrechnen. Betroffene können diese Aufrechnung verhindern, wenn sie nachweisen, dass sie dadurch hilfebedürftig nach dem SGB II oder den Vorschriften des SGB XII über die Hilfe zum Lebensunterhalt würden. Der Schutz setzt daher nicht voraus, dass bereits entsprechende Leistungen bezogen werden. Die Rückforderung selbst entfällt dadurch nicht.

Zusätzliche Fragen entstehen, wenn das zurückgeforderte Kindergeld zuvor auf existenzsichernde Leistungen angerechnet wurde. Unser Beitrag über die Folgen einer Kindergeld-Rückforderung bei Bürgergeld erläutert diese Überschneidung. Unter welchen besonderen Umständen ein Erlass infrage kommen kann, zeigt der Fall einer Mutter vor dem Finanzgericht Bremen.

Häufige Fragen zur Kindergeld-Rückforderung

Hat der BFH die Rückforderung von 24.508 Euro endgültig aufgehoben?

Nein. Der Beschluss bestätigt den vorläufigen Rechtsschutz. Über die Rechtmäßigkeit der Rückforderung wird im Hauptverfahren entschieden.

Reicht ein Einspruch, damit ich vorerst nicht zahlen muss?

Nein. Ein Einspruch stoppt die Zahlungspflicht grundsätzlich nicht. Dafür ist eine gesonderte Entscheidung über die Aussetzung der Vollziehung oder eine andere bewilligte Zahlungserleichterung erforderlich.

Kann ich mich bei jeder Kindergeld-Rückforderung auf den Beschluss berufen?

Die Entscheidung betrifft einen besonderen Streit über Vaterschaftsanerkennung, Aufenthaltserlaubnis und den Vorwurf eines Gestaltungsmissbrauchs. Sie hebt andere Rückforderungen nicht automatisch auf. Entscheidend bleibt, aus welchem Grund die Familienkasse im eigenen Fall Geld verlangt.

Praxisbeispiel: Einspruch und Aussetzungsantrag getrennt stellen

Ein vereinfachtes, fiktives Beispiel: Eine Mutter erhält einen Bescheid über 8.000 Euro Kindergeld-Rückforderung. Die Familienkasse stellt ihren Anspruch wegen des Aufenthaltsstatus infrage, obwohl sie für alle betroffenen Monate gültige Aufenthaltstitel nachweisen kann. Die Mutter legt innerhalb der Einspruchsfrist Einspruch ein und fügt Kopien der Nachweise bei.

Zusätzlich beantragt sie ausdrücklich die Aussetzung der Vollziehung und erläutert ihre rechtlichen Einwände. Wird diese bewilligt, muss sie den ausgesetzten Betrag vorerst nicht zahlen. Die Rechtmäßigkeit der Rückforderung wird unabhängig davon im Einspruchsverfahren und gegebenenfalls vor Gericht geprüft.