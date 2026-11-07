Rentenpläne: Das bleibt beim 70-Prozent-Ziel für Teilzeit und Pflege offen

Im Alter mindestens 70 Prozent des letzten Nettoeinkommens behalten: Dieses Ziel empfiehlt die Alterssicherungskommission für die Altersversorgung aus mehreren Säulen.

Für Menschen mit Teilzeit, längeren Krankheiten oder Pflegezeiten beantwortet diese Zahl allein jedoch nicht, wie viel Geld ihnen später zur Verfügung steht. Entscheidend ist, ob die vorgesehenen Modellrechnungen auch solche Erwerbsverläufe abbilden.

Die bisher benannten Beispiele lassen dazu Fragen offen. Daraus lässt sich kein ausdrücklicher Ausschluss bestimmter Gruppen ableiten. Es zeigt sich aber, warum eine politische Zielquote und die persönliche Absicherung im Alter getrennt betrachtet werden müssen.

Was die Kommission mit dem 70-Prozent-Ziel meint

Die vorgeschlagene Nettoersatzquote setzt das verfügbare Nettoeinkommen im Ruhestand ins Verhältnis zum letzten verfügbaren Nettoeinkommen im Erwerbsleben. Sie soll nach Steuern zeigen, welcher Anteil des vorherigen Einkommens im Alter ersetzt wird. Dafür sollen unterschiedliche Rentenzugangsjahrgänge und typische Versicherungsverläufe betrachtet werden.

Die Kurzfassung der Empfehlungen der Alterssicherungskommission nennt unter anderem Durchschnitts- und Geringverdienende als Modellfälle. Die Quote soll sowohl für die verpflichtende Alterssicherung der ersten Säule als auch für die Gesamtversorgung einschließlich freiwilliger zusätzlicher Vorsorge und sozialpolitischer Leistungen ausgewiesen werden. Außerdem empfiehlt die Kommission bessere Daten zur tatsächlichen Versorgung der Bevölkerung.

Die Empfehlung begründet keinen persönlichen Anspruch auf 70 Prozent des letzten Nettolohns. Insbesondere bedeutet sie nicht, dass die gesetzliche Rente allein diesen Betrag erreichen soll. Für die eigene Rentenhöhe bleiben die erworbenen Ansprüche und die jeweils geltenden Regeln entscheidend.

Welche Erwerbsverläufe die genannten Beispiele offenlassen

Welche unterbrochenen Erwerbsverläufe zusätzlich berechnet werden sollen, geht aus der hier ausgewerteten Kurzfassung nicht hervor. Ein Modell für Geringverdienende erfasst beispielsweise nicht automatisch eine Person, die zunächst Vollzeit arbeitet, später Kinder betreut und anschließend einen Angehörigen pflegt.

Ebenso wenig bildet ein gleichbleibendes niedriges Einkommen sämtliche Folgen wechselnder Beschäftigung ab.

Auch zwei Menschen mit demselben letzten Nettolohn können sehr unterschiedliche Rentenansprüche haben. Einer hat möglicherweise jahrzehntelang ohne Unterbrechung Beiträge gezahlt, während die andere längere Phasen mit geringerem Verdienst oder ohne entsprechende Absicherung erlebt hat. Eine Quote für einzelne Modellfälle zeigt deshalb noch nicht, wie viele Versicherte das politische Ziel tatsächlich erreichen.

Warum 70 Prozent etwas anderes sind als das Rentenniveau

Das bekannte Rentenniveau vergleicht eine Standardrente nach 45 Beitragsjahren mit Durchschnittsverdienst mit dem verfügbaren Durchschnittsentgelt. Dabei werden Sozialbeiträge berücksichtigt, individuelle Einkommensteuern dagegen nicht. Wie das Bundesarbeitsministerium zum Rentenniveau erläutert, beziehen sich die 48 Prozent daher nicht auf das letzte persönliche Gehalt.

Die vorgeschlagene Nettoersatzquote verwendet einen anderen Vergleich und berücksichtigt die Versorgung nach Steuern. Aus der Gegenüberstellung von 48 und 70 Prozent lässt sich deshalb weder eine persönliche Rentenerhöhung noch eine Versorgungslücke von genau 22 Prozentpunkten ableiten.

Was jahrelange Teilzeit für die Rentenansprüche bedeutet

Für die gesetzliche Rente zählt grundsätzlich das versicherte Einkommen eines Jahres im Verhältnis zum Durchschnittsentgelt. So werden nach § 70 SGB VI die Entgeltpunkte aus Beitragszeiten ermittelt. Wer wegen kürzerer Arbeitszeiten weniger verdient, erwirbt aus seinen Beschäftigungsbeiträgen entsprechend geringere Ansprüche; zusätzliche Gutschriften oder Zuschläge können im Einzelfall hinzukommen.

Für eine Modellrechnung macht es deshalb einen Unterschied, ob jemand wenige Jahre vor der Rente die Arbeitszeit reduziert oder über Jahrzehnte in Teilzeit beschäftigt ist. Ein pauschaler Fall mit geringem Verdienst kann diese unterschiedlichen Verläufe nicht ohne weitere Annahmen ersetzen. Die tatsächliche Dauer und Lage der Teilzeitphasen sollten erkennbar sein.

Wie längere Krankheit die Absicherung verändert

Eine längere Erkrankung führt nicht zwangsläufig zu einer vollständigen Beitragslücke. Während der Entgeltfortzahlung werden aus dem fortgezahlten Lohn grundsätzlich weiter Rentenbeiträge gezahlt. Bei rentenversicherungspflichtigem Krankengeldbezug beruht die Beitragsberechnung nach § 166 Absatz 1 Nummer 2 SGB VI grundsätzlich auf 80 Prozent des der Leistung zugrunde liegenden Arbeitsentgelts oder Arbeitseinkommens.

Diese 80 Prozent bezeichnen die Grundlage für die Rentenbeiträge, nicht die Höhe des ausgezahlten Krankengeldes. Die weitere Beitragszahlung federt die Folgen der Krankheit ab, entspricht aber grundsätzlich nicht der Absicherung bei unveränderter Weiterbeschäftigung mit vollem Verdienst. Nach dem Ende des Krankengeldes hängt die weitere Absicherung davon ab, welche Beschäftigung oder Leistung anschließt.

Ein aussagekräftiges Modell müsste deshalb den Verlauf vom Arbeitsentgelt über das Krankengeld bis zur anschließenden Situation berücksichtigen. Zudem muss klar sein, welches letzte Erwerbseinkommen als Vergleichswert verwendet wird.

Pflegezeiten bringen unter Voraussetzungen zusätzliche Rentenansprüche

Wer für häusliche Pflege die Arbeitszeit verringert oder den Beruf unterbricht, kann über die Pflegeversicherung zusätzliche Rentenansprüche erwerben.

Dafür müssen unter anderem mindestens Pflegegrad 2 und eine nicht erwerbsmäßige Pflege von wenigstens zehn Stunden wöchentlich an regelmäßig mindestens zwei Tagen vorliegen. Die Pflegeperson darf daneben regelmäßig höchstens 30 Stunden pro Woche erwerbstätig sein.

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums hängt die Beitragshöhe vom Pflegegrad und der bezogenen Leistungsart ab. Die daraus entstehenden Rentenansprüche gleichen den Verlust an Ansprüchen durch weniger Erwerbsarbeit nicht in jedem Fall vollständig aus. Pflegezeiten dürfen deshalb weder pauschal als unversicherte Lücke noch als vollständiger Ersatz einer früheren Beschäftigung behandelt werden.

Eine Modellrechnung müsste Erwerbsumfang, Pflegeleistungen und die Voraussetzungen der Beitragszahlung zusammen betrachten. Welche Folgen die Arbeitszeitgrenze hat, erklärt unser Beitrag zur Rentenversicherung bei der Pflege von Angehörigen anhand der geltenden Regeln.

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Auch Beschäftigungslücken und ausgesetzte Vorsorge müssen sichtbar werden

Arbeitslosigkeit, befristete Stellen und Phasen ohne versicherungspflichtigen Verdienst können die Versorgung zusätzlich verändern. Dabei kommt es nicht nur auf die Dauer einer Unterbrechung an. Entscheidend ist auch, ob währenddessen Rentenbeiträge gezahlt oder andere rentenrechtliche Zeiten berücksichtigt werden.

Gleichzeitig kann die zusätzliche Vorsorge aussetzen, etwa wenn ein privater Vertrag beitragsfrei gestellt wird. Eine Gesamtversorgungsquote, die durchgehende Sparbeiträge oder eine Betriebsrente voraussetzt, lässt sich dann nur eingeschränkt auf die betroffene Person übertragen. Vergleichsrechnungen mit und ohne Unterbrechungen würden diese Unterschiede sichtbar machen.

Warum das letzte Einkommen die Quote verzerren kann

Die gesetzliche Rente entsteht über viele Versicherungsjahre, während die vorgeschlagene Quote auf das letzte verfügbare Erwerbseinkommen abstellt. Dieses Einkommen muss für den früheren Lebensstandard nicht typisch sein. Das betrifft beispielsweise Menschen, die vor der Rente ihre Arbeitszeit verkürzen oder einen schlechter bezahlten Arbeitsplatz annehmen.

Bei gleichem angenommenem Alterseinkommen fällt die Quote höher aus, wenn ein niedrigeres letztes Erwerbseinkommen als Vergleichswert verwendet wird. Umgekehrt kann ein besonders hoher letzter Verdienst die Quote drücken. An der angenommenen monatlichen Auszahlung im Ruhestand ändert diese Wahl des Vergleichswerts nichts.

Zusätzliche Berechnungen mit einem mehrjährigen Einkommensdurchschnitt könnten solche Effekte verdeutlichen. Das wäre eine ergänzende Vergleichsrechnung, keine in der ausgewerteten Kurzfassung zugesagte Berechnungsregel. Entscheidend ist, die verwendeten Annahmen zusammen mit den Ergebnissen offenzulegen.

Welche Unterschiede Modellrechnungen berücksichtigen sollten

Die folgende Übersicht beschreibt Prüffragen für aussagekräftige Berechnungen. Sie ist kein bereits beschlossener Katalog der Kommission.

Erwerbsverlauf Was für die Berechnung wichtig ist Langjährige Teilzeit Dauer, Höhe der versicherten Einkommen und mögliche zusätzliche Rentengutschriften. Längere Krankheit Entgeltfortzahlung, Beiträge beim Krankengeld und die anschließende Absicherung. Pflege von Angehörigen Arbeitszeit, Pflegeumfang und tatsächlich gezahlte Rentenbeiträge aus der Pflegeversicherung. Unterbrochene Beschäftigung Absicherung während der Lücken und mögliche Unterbrechungen zusätzlicher Vorsorge. Stark wechselndes Einkommen Aussagekraft des letzten Verdienstes und ergänzende Vergleiche mit früheren Einkommen.

Auch 70 Prozent können zu wenig zum Leben sein

Die Ersatzquote sagt nicht, ob das verfügbare Einkommen für Miete, Energie und den übrigen Lebensunterhalt reicht. 70 Prozent von 3.000 Euro ergeben 2.100 Euro, während 70 Prozent von 1.500 Euro nur 1.050 Euro sind. Beide Fälle erreichen dieselbe Quote, haben aber einen sehr unterschiedlichen finanziellen Spielraum.

Deshalb sollten Modellrechnungen neben dem Prozentsatz immer den verfügbaren Betrag in Euro ausweisen. Ob ergänzende Sozialleistungen infrage kommen, lässt sich daraus allein allerdings nicht bestimmen. Dafür müssen unter anderem Haushaltsverhältnisse, anrechenbares Einkommen und Vermögen sowie die jeweiligen Leistungsvoraussetzungen geprüft werden.

Was Versicherte für ihre eigene Planung prüfen sollten

Für die persönliche Planung sollten Versicherte zunächst ihren Versicherungsverlauf auf fehlende oder fehlerhafte Angaben prüfen. Das betrifft besonders Beschäftigung, Kindererziehung, Pflege und Zeiten mit Entgeltersatzleistungen. Unser Ratgeber zur Kontenklärung vor dem Rentenantrag erklärt, wie sich solche Einträge klären lassen.

Eine Kontenklärung ergänzt nur tatsächlich berücksichtigungsfähige Zeiten oder berichtigt Fehler. Sie gleicht nicht jeden Nachteil eines unterbrochenen Erwerbslebens aus. Anschließend sollten die erwartete gesetzliche Rente und vorhandene Zusatzleistungen für denselben Rentenbeginn zusammengestellt werden.

Die in § 109 SGB VI geregelte Rentenauskunft liefert dafür persönliche Berechnungsgrundlagen, steht jedoch unter dem Vorbehalt künftiger Rechtsänderungen und vollständiger Kontodaten. Voraussichtliche Steuern und Sozialbeiträge müssen bei der Planung zusätzlich berücksichtigt werden. Erst danach ist ein sinnvoller Vergleich mit dem bisherigen Nettolohn und den erwarteten Ausgaben möglich.

Häufige Fragen zum 70-Prozent-Ziel

Bekomme ich künftig garantiert 70 Prozent meines letzten Nettolohns?

Aus der Empfehlung entsteht keine persönliche Garantie. Das Ziel betrifft die Versorgung aus mehreren Säulen. Die eigene Rentenhöhe hängt von den erworbenen Ansprüchen und den geltenden Regeln ab.

Sind Teilzeitbeschäftigte und Pflegepersonen ausgeschlossen?

Ein ausdrücklicher Ausschluss geht aus der ausgewerteten Kurzfassung nicht hervor. Sie nennt jedoch keinen abschließenden Katalog der Modellbiografien. Wie gut solche Lebensverläufe abgebildet werden, hängt von den konkreten Berechnungsannahmen ab.

Warum reicht eine hohe Ersatzquote als Information nicht aus?

Weil sie das Verhältnis zweier Einkommen beschreibt, nicht deren ausreichende Höhe. Ein niedriger letzter Verdienst kann zu einer hohen Quote führen, obwohl im Ruhestand wenig Geld verfügbar ist. Deshalb sind der Eurobetrag und die tatsächlichen Ausgaben ebenso wichtig.

Gehen bei längerer Krankheit alle weiteren Rentenansprüche verloren?

Nein. Während der Entgeltfortzahlung und bei rentenversicherungspflichtigem Krankengeldbezug können weiter Ansprüche entstehen. Die Beitragsgrundlage beim Krankengeld ist allerdings grundsätzlich geringer als bei unveränderter Beschäftigung mit vollem Verdienst.

Praxisbeispiel: 75 Prozent nach dem Wechsel in Teilzeit

Eine Beschäftigte verdient in Vollzeit 2.400 Euro netto und reduziert wegen der Pflege ihrer Mutter später die Arbeitszeit. Ihr letzter Nettolohn beträgt anschließend 1.600 Euro.

Für den Ruhestand werden in diesem frei gewählten Rechenbeispiel insgesamt 1.200 Euro verfügbares monatliches Einkommen angenommen; eine individuelle Rentenberechnung wird damit nicht nachgebildet.

Gemessen am letzten Teilzeitlohn erreicht sie eine Ersatzquote von 75 Prozent. Verglichen mit dem früheren Vollzeitlohn sind es dagegen nur 50 Prozent. In beiden Rechnungen stehen ihr im Ruhestand dieselben 1.200 Euro zur Verfügung.

Für ihre Planung sollte die Beschäftigte diesen Betrag den erwarteten Ausgaben gegenüberstellen. Zusätzlich sollte sie bei Pflegekasse und Rentenversicherung prüfen lassen, ob ihre Pflegezeiten richtig berücksichtigt sind.