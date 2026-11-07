EM-Rente: Gutachter zweifeln an Beschwerden – Mann erhält trotzdem volle EM-Rente

Zwei Gutachter hielten einen psychisch erkrankten Mann noch für mindestens sechs Stunden täglich leistungsfähig. Der eine beschrieb simulative Tendenzen, der andere eine teilweise nicht plausible Darstellung seiner Beschwerden.

Später sprach ihm das Landessozialgericht Baden-Württemberg dennoch eine volle Erwerbsminderungsrente zu: Neue medizinische Befunde belegten inzwischen Einschränkungen, die selbst drei Stunden leichte Arbeit täglich ausschlossen.

Auch die Angaben seiner Ehefrau durfte der neue Gutachter berücksichtigen, weil der Mann selbst krankheitsbedingt über weite Strecken nicht ausreichend befragt werden konnte. Entscheidend war, dass der Sachverständige ihre Schilderungen überprüfte und eigene Befunde erhob.

Mit seinem Urteil vom 26. September 2025, Aktenzeichen L 8 R 1327/24, verpflichtete das Gericht die Rentenversicherung zur Zahlung einer vollen EM-Rente vom 1. Februar 2025 bis zum 31. Januar 2027. Für die Zeit vor dem zugesprochenen Rentenbeginn blieb sein Antrag erfolglos. Auch eine unbefristete Leistung lehnte das Gericht ab.

Warum scheiterte der Rentenantrag zunächst?

Der 1971 geborene Kläger hatte zuletzt als Lkw-Fahrer gearbeitet und war seit Mai 2020 arbeitsunfähig. Im Februar 2022 beantragte er eine Erwerbsminderungsrente. Neben seinen psychischen Erkrankungen machte er unter anderem eine Gangstörung und eine Hauterkrankung geltend.

Ein von der Rentenversicherung beauftragter neurologisch-psychiatrischer Gutachter stellte gesundheitliche Einschränkungen fest. Leichte bis mittelschwere Tätigkeiten hielt er jedoch weiterhin in Vollzeit für möglich. Zugleich beschrieb er Hinweise auf nicht authentische Beschwerdeanteile und simulative Tendenzen.

Die Rentenversicherung lehnte den Antrag im Juni 2022 ab und wies anschließend den Widerspruch zurück. Im Klageverfahren untersuchte ein weiterer Sachverständiger den Mann im Dezember 2023.

Auch er hielt angepasste Arbeiten noch für mindestens sechs Stunden täglich möglich und beschrieb eine aus seiner Sicht teilweise nicht nachvollziehbare Darstellung der Beschwerden.

Das Sozialgericht Mannheim folgte dieser Einschätzung und wies die Klage mit Gerichtsbescheid vom 27. März 2024 ab. Nach seiner Bewertung schränkten die Erkrankungen zwar die Auswahl geeigneter Tätigkeiten ein. Eine zeitliche Einschränkung, die einen Rentenanspruch begründet hätte, sah es aber nicht als nachgewiesen an.

Welche neuen Befunde brachten die Wende?

Im Berufungsverfahren lagen zusätzliche Unterlagen über den weiteren Krankheitsverlauf vor. Der Mann war von Februar bis März 2024 nach einer notfallmäßigen Aufnahme stationär psychiatrisch behandelt worden. Der Entlassungsbericht nannte unter anderem eine schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen.

Hinzu kamen ein Pflegegutachten und die Feststellung von Pflegegrad 3. Im Juli 2024 folgte ein weiterer stationärer Aufenthalt. Die eingereichten Klinikunterlagen beschrieben erhebliche psychische Beschwerden, darunter Konzentrationsprobleme, Wahngedanken und das Hören von Stimmen.

Die Rentenversicherung blieb zunächst bei ihrer bisherigen Einschätzung. Das Landessozialgericht beauftragte jedoch einen weiteren neurologisch-psychiatrischen Sachverständigen. Dieser untersuchte den Kläger im März 2025 und hielt ihn selbst für leichte Arbeiten nicht mehr ausreichend belastbar.

Warum waren selbst drei Stunden leichte Arbeit nicht mehr möglich?

Der neue Gutachter stellte insbesondere eine sehr ausgeprägte emotional-instabile Persönlichkeitsstörung mit Impulskontrollstörung sowie ADHS im Erwachsenenalter fest. Die Einschränkungen zeigten sich auch im Privatleben. Der Mann vernachlässigte seine Körperpflege und Selbstversorgung und konnte seinen Alltag nicht mehr eigenständig strukturieren.

Nach der vom Gericht übernommenen Bewertung verstärkten sich die beiden Störungen gegenseitig. Es kam zu aggressiven Ausbrüchen, Rückzug und einer ausgeprägten Verweigerungshaltung. Der Kläger konnte diese krankheitsbedingten Einschränkungen auch durch eine zumutbare Willensanstrengung nicht überwinden.

Damit fehlte ihm die notwendige Durchhaltefähigkeit für eine regelmäßige Erwerbstätigkeit. Dass er sich in einzelnen Situationen noch zurückhalten konnte, änderte daran nichts. Das Gericht war überzeugt, dass die Persönlichkeitsstörung und ADHS tatsächlich bestanden und nicht vorgetäuscht waren.

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Warum durfte der Gutachter die Ehefrau befragen?

Die Rentenversicherung hielt das neue Gutachten für nicht verwertbar. Es stütze sich zu stark auf die Aussagen der Ehefrau und lasse die notwendige kritische Distanz vermissen. Der Sachverständige habe sich nach ihrer Auffassung eher wie ein behandelnder Arzt verhalten.

Das Gericht folgte diesen Einwänden nicht. Wegen der ausgeprägten Persönlichkeitsstörung war eine Befragung des Klägers in weiten Teilen nicht durchführbar. Deshalb benötigte der Sachverständige ergänzende Informationen seiner Ehefrau über den Krankheitsverlauf und den Alltag, eine sogenannte Fremdanamnese.

Der Gutachter kennzeichnete nachvollziehbar, welche Angaben von der Ehefrau und welche vom Kläger stammten. Er stellte Rückfragen und prüfte die Schilderungen anhand der ärztlichen Unterlagen. Außerdem erhob er ausreichend eigene Befunde, sodass seine Bewertung nicht allein auf den Aussagen der Ehefrau beruhte.

Auch weitere Behandlungsberichte stützten die beschriebenen Einschränkungen. Ein Bericht über die ambulante Behandlung bis Dezember 2024 dokumentierte unter anderem Antriebslosigkeit, Konzentrationsprobleme und eine Neigung zu aggressiven Impulsdurchbrüchen. Diese Übereinstimmungen stärkten die Überzeugungskraft des Gutachtens.

Was gilt für Angehörige bei einer Begutachtung?

Die ergänzende Befragung Angehöriger ist von ihrer Anwesenheit während der eigentlichen Untersuchung zu unterscheiden. Das Gericht erläuterte, dass Angehörige grundsätzlich am Anfang oder Ende der Befragung ergänzend gehört werden können, wenn der Betroffene dies wünscht oder damit einverstanden ist.

Eine unzureichend dokumentierte Beteiligung kann dagegen die Aussagekraft eines psychiatrischen Gutachtens schwächen.

Dass das Gericht hier die Befragung der Ehefrau während der Untersuchung akzeptierte, beruhte auf den besonderen Umständen des Falls. Daraus folgt kein allgemeiner Anspruch darauf, dass Angehörige sämtliche Antworten übernehmen dürfen.

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Warum beweist Pflegegrad 3 allein noch keine Erwerbsminderung?

Ein Pflegegrad beschreibt Einschränkungen der Selbstständigkeit und der Fähigkeiten im Alltag. Bei der Erwerbsminderungsrente geht es dagegen darum, welche Arbeit unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes gesundheitlich noch möglich ist. Deshalb begründet Pflegegrad 3 für sich genommen keinen Rentenanspruch.

Die Beobachtungen aus einem Pflegegutachten können die medizinische Beurteilung jedoch ergänzen. Im vorliegenden Fall passten die dokumentierten Hilfebedarfe zu den weiteren Befunden. Unser Beitrag über Fehler und Widersprüche in Gutachten zu EM-Rente, GdB und Pflegegraderläutert, worauf Betroffene beim Vergleich ihrer Unterlagen achten sollten.

Welche Voraussetzungen müssen Versicherte erfüllen?

Nach § 43 Absatz 2 SGB VI liegt volle Erwerbsminderung aus medizinischen Gründen vor, wenn Versicherte wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes weniger als drei Stunden täglich arbeiten können.

Dass der bisherige Beruf nicht mehr möglich ist, reicht dafür nicht aus. Auch eine lange Arbeitsunfähigkeit ist nicht mit voller Erwerbsminderung gleichzusetzen.

Zusätzlich müssen die notwendigen Versicherungszeiten vorliegen. Regelmäßig sind die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren und drei Jahre Pflichtbeiträge innerhalb der letzten fünf Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung erforderlich; gesetzliche Ausnahmen und Verlängerungstatbestände sind zu beachten. Im Fall des früheren Lkw-Fahrers waren diese Voraussetzungen erfüllt.

Warum begann die Rente erst im Februar 2025?

Das Gericht sah die volle Erwerbsminderung erst ab dem 26. Juli 2024 als nachgewiesen an. Für den früheren Zeitraum belegten die Befunde nach seiner Überzeugung noch keine ausreichende zeitliche Einschränkung. Der spätere Krankheitszustand ließ sich nicht ohne Weiteres auf die gesamte Zeit seit Antragstellung übertragen.

Zusätzlich gilt für befristete Erwerbsminderungsrenten nach § 101 Absatz 1 SGB VI grundsätzlich ein Leistungsbeginn frühestens mit dem siebten Kalendermonat nach Eintritt der Erwerbsminderung. Deshalb führte die Feststellung für Juli 2024 hier erst zu einer Rente ab Februar 2025.

Zeitpunkt Bedeutung im entschiedenen Fall 17. Februar 2022 Rentenantrag; eine bereits damals bestehende Erwerbsminderung sah das Gericht nicht als nachgewiesen an. 26. Juli 2024 Vom Gericht festgestellter Eintritt der vollen Erwerbsminderung. August 2024 bis Januar 2025 Sechs anschließende Kalendermonate, für die das Gericht noch keine Rente zusprach. 1. Februar 2025 Beginn der zugesprochenen vollen Erwerbsminderungsrente. 31. Januar 2027 Ende des im Urteil festgelegten Rentenzeitraums.

Für befristete volle EM-Renten, deren Anspruch unabhängig von der Arbeitsmarktlage besteht, sieht Absatz 1a unter bestimmten Voraussetzungen einen früheren Beginn vor. Dafür muss die Feststellung der Erwerbsminderung durch die Rentenversicherung zum Wegfall des Arbeitslosengeldanspruchs führen.

Alternativ muss nach dieser Feststellung der Anspruch auf Krankengeld nach § 48 SGB V oder auf privates Krankentagegeld enden. Zusätzlich darf der siebte Kalendermonat nach Eintritt der Erwerbsminderung noch nicht erreicht sein.

Warum blieb es bei einer befristeten Rente?

Das Gericht hielt eine weitere Besserung noch für möglich. Die Behandlung hatte zeitweise Wirkung gezeigt, außerdem waren die Behandlungsmöglichkeiten noch nicht ausgeschöpft. Deshalb begrenzte es die Rente auf 24 Monate.

Nach § 102 Absatz 2 SGB VI werden Erwerbsminderungsrenten grundsätzlich auf Zeit geleistet. Eine medizinisch begründete Dauerrente setzt voraus, dass eine Behebung der Erwerbsminderung unwahrscheinlich ist. Ob die Rente des Klägers später verlängert wurde, lässt sich dem Urteil nicht entnehmen.

Was können Betroffene für ihr Verfahren nutzen?

Ein ungünstiges Gutachten beendet die medizinische Aufklärung nicht zwangsläufig. Verschlechtert sich der Gesundheitszustand während eines laufenden Verfahrens, sollten neue Klinikberichte und andere aussagekräftige Befunde eingereicht werden.

Wichtig ist, dass sie nicht nur Diagnosen nennen, sondern die Folgen für regelmäßige Arbeit und den Beginn der Einschränkungen beschreiben.

Können Erkrankte ihren Zustand nur eingeschränkt schildern, sollten sie diese Schwierigkeit gegenüber dem Gutachter oder Gericht ansprechen. Angehörige können beobachtete Abläufe und den täglichen Hilfebedarf erläutern. Ihre Aussagen müssen als ergänzende Angaben erkennbar bleiben und fachlich überprüft werden.

Häufige Fragen zur EM-Rente trotz Simulationsverdacht

Schließt ein früherer Simulationsverdacht eine spätere EM-Rente aus?

Nein. Entscheidend bleibt, ob und seit wann die Voraussetzungen der Erwerbsminderung nachgewiesen sind. Ein früherer Verdacht ersetzt nicht die Prüfung neuer Befunde.

Dürfen Angehörige bei einer psychiatrischen Begutachtung helfen?

Ergänzende Auskünfte können zulässig und bei krankheitsbedingt erschwerter Befragung erforderlich sein. Ob Angehörige während der Untersuchung anwesend sein können, ist davon gesondert zu beurteilen.

Hat das Gericht die beiden früheren Gutachten insgesamt verworfen?

Nein. Für den früheren Zeitraum sah es weiterhin keine ausreichende zeitliche Leistungsminderung als nachgewiesen an. Der Rentenanspruch beruhte auf den später belegten Einschränkungen.

Garantieren eine schwere Diagnose oder Pflegegrad 3 die volle EM-Rente?

Nein. Geprüft werden die konkreten Auswirkungen auf die Erwerbsfähigkeit und die notwendigen Versicherungszeiten.

Praxisbeispiel: Warum der Antrag allein den Rentenbeginn nicht bestimmt

Ein fiktives Beispiel: Ein Lagerarbeiter beantragt im Februar 2023 eine EM-Rente. Die damaligen Befunde belegen noch keine ausreichende zeitliche Einschränkung seiner Erwerbsfähigkeit.

Erst nach einer deutlichen Verschlechterung und einer Klinikbehandlung im September 2024 lässt sich nachweisen, dass er selbst leichte Arbeiten nicht mehr drei Stunden täglich bewältigen kann.

Das Gericht kann die späteren Befunde berücksichtigen, obwohl der Rentenantrag schon länger zurückliegt. Sie beweisen jedoch nicht automatisch, dass der Mann bereits im Februar 2023 erwerbsgemindert war.

Wird der Eintritt der Erwerbsminderung erst für September 2024 festgestellt, beginnt eine befristete Rente nach der gesetzlichen Grundregel frühestens am 1. April 2025; mögliche Ausnahmen sind gesondert zu prüfen.