Schwerbehinderung: Mehr Rente für Schwerbehinderte ab 2027 – aber neue Kosten kommen hinzu

Menschen mit Schwerbehinderung könnten 2027 eine höhere Rente erhalten und zugleich stärker zur Kasse gebeten werden. Wer seinen Ruhestand plant oder bereits eine Altersrente bezieht, sollte deshalb genau unterscheiden, welche Regeln feststehen, welche Änderungen erst geplant sind und welche Zahl bislang nur eine Prognose ist.

4,4 Prozent mehr Rente sind eine Prognose, kein Zahlungsversprechen

Die Deutsche Rentenversicherung rechnet in ihrer Frühjahrsfinanzschätzung 2026 für das kommende Jahr mit einer Rentenanpassung von 4,4 Prozent. Wie hoch die Erhöhung zum 1. Juli 2027 tatsächlich ausfällt, steht damit noch nicht fest.

Bei einer Anpassung in dieser Höhe würden aus 1.500 Euro monatlicher Bruttorente rechnerisch 1.566 Euro, bei 2.000 Euro wären es 2.088 Euro.

Diese Beispielbeträge zeigen das mögliche Bruttoplus und noch nicht den zusätzlichen Betrag auf dem Konto.

2027 erreicht der Jahrgang 1965 das früheste Rentenalter

Für Menschen, die 1964 oder später geboren wurden, gilt nach § 37 SGB VI: Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist grundsätzlich mit 65 Jahren abschlagsfrei und vorzeitig ab 62 Jahren möglich.

Zusätzlich müssen bei Rentenbeginn eine anerkannte Schwerbehinderung und eine Wartezeit von 35 Jahren vorliegen.

Damit erreicht der Jahrgang 1965 im Laufe des Jahres 2027 erstmals die Altersgrenze für den vorzeitigen Bezug. Der frühere Ruhestand beruht auf bereits geltendem Recht und wird nicht erst durch eine Reform zum Jahreswechsel eingeführt.

Für den Jahrgang 1963 liegt die abschlagsfreie Altersgrenze nach § 236a SGB VI noch bei 64 Jahren und zehn Monaten. Wer zum Jahrgang 1964 gehört, findet weitere Erläuterungen im Beitrag Schwerbehinderung und Rente: Der Jahrgang 1964 muss sich jetzt entscheiden.

Der frühe Rentenbeginn kostet dauerhaft Geld

Für jeden Monat vor der persönlichen abschlagsfreien Altersgrenze vermindert sich die Rente um 0,3 Prozent. Bei einem Beginn drei Jahre vorher beträgt der Abschlag 10,8 Prozent und bleibt auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze bestehen.

Wer ab Jahrgang 1964 genau zwei Jahre vor der abschlagsfreien Altersgrenze startet, muss mit 7,2 Prozent rechnen. Ein späterer Beginn kann außerdem zusätzliche Rentenansprüche bringen, wenn bis dahin weiter Beiträge gezahlt werden.

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Die Entscheidung ist deshalb keine bloße Terminfrage: Eine gesundheitlich notwendige Entlastung heute kann mit einem geringeren Einkommen über viele Jahre verbunden sein. Ein Vergleich verschiedener Rentenbeginne sollte sowohl die monatliche Zahlung als auch die früher ausgezahlten Renten berücksichtigen.

35 Versicherungsjahre bedeuten nicht 35 Jahre im Beruf

Nach den Informationen der Deutschen Rentenversicherung ist ein Grad der Behinderung von mindestens 50 erforderlich. Die Schwerbehinderung muss zum Rentenbeginn vorliegen; fällt sie später weg, entfällt deswegen nicht die bereits zustehende Altersrente.

Zur Wartezeit von 35 Jahren können neben Beschäftigungszeiten unter anderem Kindererziehungszeiten, bestimmte Pflegezeiten und anerkannte Anrechnungszeiten gehören. Ein lückenhafter Versicherungsverlauf sollte deshalb vor dem Rentenantrag geklärt werden.

Was feststeht und was für 2027 erst vorgesehen ist

Thema Bedeutung für Betroffene Stand Rentenbeginn ab Jahrgang 1964 Abschlagsfrei mit 65, vorzeitig ab 62 bei erfüllten Voraussetzungen Geltendes Recht Rentenanpassung zum Juli 2027 4,4 Prozent als derzeitige Rechengröße Prognose, noch nicht verbindlich festgelegt Pflegebeitrag für Kinderlose Zuschlag soll von 0,6 auf 0,9 Prozentpunkte steigen Gesetzentwurf Gesetzliche Zuzahlungen Ab Januar beispielsweise 7,50 bis 15 Euro für zuzahlungspflichtige Arzneimittel Laut Krankenkasseninformation beschlossene Änderung für 2027 Pflegegrade und Entlastungsbetrag Höhere Zugangsschwellen und Leistungseinschnitte bei Pflegegrad 1 vorgesehen Gesetzentwurf, noch keine geltende Neuregelung

Warum vom Rentenplus weniger auf dem Konto ankommt

Bei Pflichtversicherten in der Krankenversicherung der Rentner werden aus der gesetzlichen Rente Kranken- und Pflegebeiträge abgeführt. Steigt die beitragspflichtige Rente, steigen bei unveränderten Beitragssätzen auch diese Abzüge in Euro.

Den allgemeinen Krankenversicherungsbeitrag und den kassenindividuellen Zusatzbeitrag teilen sich Rentner und Rentenversicherung jeweils zur Hälfte. Die Pflegebeiträge aus ihrer Rente tragen Rentner dagegen selbst, wie die Deutsche Rentenversicherung erläutert.

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Ein höherer Zusatzbeitrag der eigenen Krankenkasse könnte die Auszahlung zusätzlich drücken. Eine pauschale Aussage darüber, wie viel von einer möglichen Erhöhung übrig bleibt, ist deshalb ohne den individuellen Versicherungsstatus und die jeweiligen Beitragssätze nicht seriös.

Kinderlose sollen ab Januar höhere Pflegebeiträge zahlen

Das Bundeskabinett hat am 30. September 2026 den Entwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes beschlossen. Nach den Angaben des Bundesgesundheitsministeriums soll der Kinderlosenzuschlag ab Januar 2027 um 0,3 Prozentpunkte auf 0,9 Prozentpunkte steigen.

Bei einem allgemeinen Beitragssatz von 3,6 Prozent ergäben sich für zuschlagspflichtige Kinderlose insgesamt 4,5 statt 4,2 Prozent. Auf unverändert 1.500 Euro beitragspflichtige Monatsrente entfielen dadurch allein 4,50 Euro mehr Pflegebeitrag.

Die Erhöhung würde auch zuschlagspflichtige Rentner treffen; für vor 1940 geborene Menschen gilt der Kinderlosenzuschlag grundsätzlich nicht. Weitere Hintergründe erläutert der Beitrag zu den geplanten höheren Pflegebeiträgen für Kinderlose.

Ein Kabinettsbeschluss ersetzt allerdings kein abgeschlossenes Gesetzgebungsverfahren. Der geplante höhere Abzug darf daher noch nicht als bereits geltende Belastung dargestellt werden.

Höhere Zuzahlungen treffen Menschen mit regelmäßigem Behandlungsbedarf

Bei den Zuzahlungen ist die Lage anders: Nach der Übersicht der Techniker zur Gesundheitsreform steigen die gesetzlichen Beträge ab Januar 2027. Für zuzahlungspflichtige Arzneimittel werden dort 7,50 bis 15 Euro statt bisher 5 bis 10 Euro genannt, für einen Krankenhausaufenthalt 15 statt 10 Euro pro Tag.

Ein Schwerbehindertenausweis befreit nicht automatisch von diesen Zahlungen. Die jährliche Belastungsgrenze beträgt grundsätzlich zwei Prozent der anrechenbaren Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt und bei anerkannt schwerwiegend chronisch Kranken unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein Prozent.

Wer diese Grenze erreicht, kann bei seiner Krankenkasse die Befreiung für den Rest des Kalenderjahres beantragen. Der Beitrag über die Voraussetzungen der Zuzahlungsbefreiung bei Schwerbehinderung erklärt, weshalb der Nachweis der chronischen Erkrankung dabei wichtig sein kann.

Bei zusätzlicher Pflegebedürftigkeit drohen weitere Einschnitte

Schwerbehinderung und Pflegebedürftigkeit werden nach unterschiedlichen Regeln festgestellt. Wer beides hat, sollte deshalb auch die geplanten Änderungen bei den Pflegeleistungen beachten.

Der Regierungsentwurf zur Pflegereform sieht für die Pflegegrade 1, 2 und 3 künftig Schwellen von 15, 30 und 50 Punkten vor. Nach bisherigem Recht liegen sie bei 12,5, 27 und 47,5 Punkten.

Bereits bestehende Pflegegrade sollen nicht allein wegen der veränderten Schwellen verloren gehen. Dieser geplante Schutz der Einstufung bedeutet jedoch keinen unveränderten Anspruch auf sämtliche bisherigen Leistungen.

So soll bei häuslich versorgten Menschen mit Pflegegrad 1 der bisherige Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro monatlich entfallen. Würde benötigte Alltagshilfe dadurch privat zu finanzieren sein, könnte dies ein Rentenplus deutlich übersteigen; auch dieser Einschnitt ist bislang ein Reformvorhaben.

Praxisbeispiel: Aus 66 Euro Bruttoplus werden rund 53 Euro

Die folgende Modellrechnung betrifft eine kinderlose, 1962 geborene Rentnerin mit Schwerbehinderung und derzeit 1.500 Euro Bruttorente. Sie ist in der Krankenversicherung der Rentner pflichtversichert; angenommen wird ein unveränderter Zusatzbeitrag ihrer Krankenkasse von 3,0 Prozent.

Bei einem eigenen Krankenversicherungsanteil von 8,8 Prozent und derzeit 4,2 Prozent Pflegebeitrag bleiben ihr 1.305 Euro vor einer möglichen Einkommensteuer. Würde ihre Rente um 4,4 Prozent auf 1.566 Euro steigen und der Pflegebeitrag zugleich 4,5 Prozent betragen, wären es rund 1.357,72 Euro.

Gegenüber heute hätte sie damit rund 52,72 Euro monatlich mehr zur Verfügung, obwohl die Bruttorente um 66 Euro gestiegen wäre. Die Rechnung unterstellt die prognostizierte Rentenanpassung und den geplanten Pflegebeitrag; zusätzliche Zuzahlungen und eine mögliche Steuerbelastung sind nicht enthalten.