Zwischen Weihnachten und Neujahr möchten viele Beschäftigte frei haben, doch in zahlreichen Betrieben muss ein Teil der Belegschaft weiterarbeiten. Wer Urlaub bekommt, darf der Arbeitgeber weder nach Sympathie noch allein nach dem Eingang der Anträge entscheiden: Das Bundesurlaubsgesetz verlangt die Berücksichtigung der Urlaubswünsche und bei konkurrierenden Anträgen eine soziale Abwägung.

Der Urlaubswunsch ist der gesetzliche Ausgangspunkt

Nach § 7 Absatz 1 Bundesurlaubsgesetz muss der Arbeitgeber den gewünschten Zeitraum grundsätzlich berücksichtigen. Entgegenstehen können dringende betriebliche Belange oder Urlaubswünsche anderer Beschäftigter, die unter sozialen Gesichtspunkten Vorrang verdienen.

Die bloße Feststellung, dass mehrere Menschen gleichzeitig Urlaub beantragt haben, reicht deshalb noch nicht für eine Ablehnung. Zunächst muss geklärt werden, ob ihre gleichzeitige Abwesenheit überhaupt mit den betrieblichen Anforderungen kollidiert.

Frühzeitige Absprachen helfen, solche Konflikte zu vermeiden. Welche Grenzen der Arbeitgeber bei der Urlaubsplanung für das gesamte Jahr beachten muss, gilt auch für die besonders begehrten Tage im Dezember.

Eltern haben gute Argumente, aber keinen Freibrief

Schulferien und fehlende Kinderbetreuung können einen Urlaubswunsch besonders gewichtig machen. Einen uneingeschränkten Vorrang für alle Eltern gibt es dennoch nicht; entscheidend sind die tatsächlichen Bindungen und Bedürfnisse der Beteiligten.

Auch Beschäftigte ohne Kinder können auf bestimmte Termine angewiesen sein, etwa weil ihre Partner nur dann Urlaub bekommen. Die Aussage „Sie haben keine Kinder, also arbeiten Sie Weihnachten“ ersetzt keine Einzelfallprüfung.

Berücksichtigt werden sollte außerdem, wer in den Vorjahren zurückstehen musste. Weitere Hinweise zu dieser Abwägung enthält der Beitrag Urlaub abgelehnt trotz Schulkindern.

Wer zuerst beantragt, gewinnt nicht immer

Bei noch offenen konkurrierenden Anträgen darf das Eingangsdatum die gesetzlich verlangte soziale Prüfung nicht verdrängen. Ein früher Antrag ist sinnvoll, begründet aber keinen uneingeschränkten Vorrang.

Anders ist die Lage, wenn Urlaub bereits verbindlich bewilligt wurde: Eine Zusage lässt sich nicht einfach zugunsten eines späteren Antrags zurücknehmen. Gewöhnlicher Personalmangel oder ein nachträglich geänderter Dienstplan rechtfertigen keinen beliebigen Widerruf.

Unterscheiden Sie deshalb zwischen einem unverbindlichen Wunscheintrag und einer tatsächlichen Genehmigung. Die Frage, wann eine Urlaubsplanung verbindlich wird, kann für die eigene Planung ebenso wichtig sein wie die Zahl der noch verfügbaren Tage.

„Wir brauchen Sie“ muss konkret begründet sein

In Pflegeeinrichtungen, im Verkehr oder in der Gastronomie kann auch zum Jahreswechsel eine verlässliche Besetzung erforderlich sein. Dringende betriebliche Belange können einem Urlaubswunsch entgegenstehen, wenn notwendige Aufgaben sonst nicht erfüllt werden können.

Ein pauschaler Hinweis auf „viel Arbeit“ beantwortet jedoch nicht, warum gerade die beantragten Tage ausgeschlossen sein sollen. Bitten Sie um eine nachvollziehbare Erläuterung der notwendigen Besetzung und möglicher Vertretungen.

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Eine Urlaubssperre für den Jahreswechsel braucht ebenfalls eine tragfähige Grundlage. Dass die Zeit jedes Jahr organisatorisch unbequem ist, hebt den gesetzlichen Anspruch auf Berücksichtigung der Urlaubswünsche nicht auf.

Heiligabend und Silvester sind keine gesetzlichen Feiertage

Der 24. und der 31. Dezember sind grundsätzlich normale Arbeitstage, sofern an diesen Tagen eine Arbeitspflicht besteht. Wer frei haben möchte, braucht Urlaub oder eine andere Freistellungsregelung; ein gesetzlicher Anspruch auf einen halben freien Tag besteht nicht.

Tarifverträge, Arbeitsverträge oder Betriebsvereinbarungen können günstigere Regelungen enthalten. Gesetzliche Feiertage sind dagegen der 25. und 26. Dezember sowie der 1. Januar, wobei in bestimmten Branchen zulässige Feiertagsarbeit möglich bleibt.

So liegen die freien Tage zum Jahreswechsel 2026/2027

Bei einer regelmäßigen Montag-bis-Freitag-Woche ohne Feiertagsarbeit ermöglichen vier genehmigte Urlaubstage vom 28. bis 31. Dezember 2026 eine durchgehende Pause vom 25. Dezember bis 3. Januar. Wer auch an Heiligabend frei haben möchte, benötigt unter diesen Annahmen einen weiteren Urlaubstag, sofern keine günstigere betriebliche Regelung gilt.

Datum Einordnung bei einer üblichen Montag-bis-Freitag-Woche Donnerstag, 24. Dezember 2026 Heiligabend ist kein gesetzlicher Feiertag; Urlaub oder anderweitige Freistellung erforderlich. Freitag, 25. Dezember 2026 Erster Weihnachtsfeiertag; bei arbeitsfreiem Feiertag kein Urlaubstag erforderlich. Samstag und Sonntag, 26. und 27. Dezember 2026 Arbeitsfreies Wochenende; der zweite Weihnachtsfeiertag fällt auf Samstag. Montag bis Mittwoch, 28. bis 30. Dezember 2026 Drei gewöhnliche Arbeitstage; für eine Freistellung sind grundsätzlich drei Urlaubstage nötig. Donnerstag, 31. Dezember 2026 Silvester ist kein gesetzlicher Feiertag; ohne Sonderregelung wird ein Urlaubstag benötigt. Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. Januar 2027 Neujahrsfeiertag und anschließendes Wochenende sind unter den genannten Voraussetzungen arbeitsfrei.

Der Betriebsrat kann bei der Verteilung mitbestimmen

Nach § 87 Absatz 1 Nummer 5 Betriebsverfassungsgesetz bestimmt der Betriebsrat bei allgemeinen Urlaubsgrundsätzen und dem Urlaubsplan mit, soweit keine gesetzliche oder tarifliche Regelung besteht. Das umfasst auch die zeitliche Lage des Urlaubs einzelner Beschäftigter, wenn zwischen ihnen und dem Arbeitgeber keine Einigung zustande kommt.

Eine transparente Wechselregelung kann helfen, begehrte Zeiten über mehrere Jahre gerechter zu verteilen. Sie sollte jedoch Raum lassen, besondere persönliche Umstände im jeweiligen Jahr zu berücksichtigen.

Betriebsferien dürfen nicht beliebig angeordnet werden

Schließt ein Betrieb zwischen den Feiertagen, können rechtmäßig festgelegte Betriebsferien den Urlaubszeitraum vorgeben. Der Arbeitgeber darf die Urlaubswünsche der Beschäftigten dabei nicht schlicht übergehen; ein vorhandener Betriebsrat ist zu beteiligen.

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Prüfen Sie bei angekündigten Betriebsferien, welche Vereinbarung gilt und ob bereits genehmigter Urlaub berücksichtigt wurde. Eine kurzfristige Schließungsmitteilung beantwortet noch nicht, ob der Arbeitgeber dafür tatsächlich Urlaubstage abziehen darf.

Schweigen bedeutet keine Urlaubsgenehmigung

Ein eingereichter Antrag ist noch keine Freistellung, und bloßes Schweigen des Arbeitgebers führt ohne besondere Regelung nicht zur Genehmigung. Lassen Sie sich den Zeitraum eindeutig bestätigen und bewahren Sie die Zusage auf.

Wer ohne Bewilligung zu Hause bleibt oder verreist, riskiert eine Abmahnung und je nach Umständen sogar eine fristlose Kündigung. Wie ernst die Folgen sein können, zeigt der Fall einer fristlosen Kündigung wegen vier eigenmächtig genommenen Urlaubstagen.

Das gilt auch dann, wenn Sie die Ablehnung für unberechtigt halten. Bei einem dringenden Streit können Betriebsrat, Gewerkschaft oder anwaltliche Beratung helfen; gegebenenfalls kommt gerichtlicher Eilrechtsschutz in Betracht.

Abgelehnter Urlaub ist keine Einladung zum „Krankfeiern“

Eine echte Erkrankung kann selbstverständlich auch nach einem abgelehnten Urlaubsantrag eintreten. Wer eine Arbeitsunfähigkeit vortäuscht oder eine Krankmeldung als Druckmittel ankündigt, gefährdet dagegen seinen Arbeitsplatz.

Der zeitliche Zusammenhang allein beweist noch keinen Missbrauch. Welche weiteren Umstände Gerichte prüfen können, zeigt der Beitrag über eine Kündigung nach abgelehntem Urlaub und anschließender Krankmeldung.

Resturlaub verschwindet nicht einfach an Silvester

Nach § 7 Absatz 3 Bundesurlaubsgesetz soll Urlaub grundsätzlich im laufenden Kalenderjahr genommen werden. Für den Verfall gesetzlichen Urlaubs muss der Arbeitgeber Beschäftigte aber regelmäßig zuvor konkret zur Urlaubsnahme auffordern und rechtzeitig über den drohenden Verlust informieren.

Das Bundesarbeitsgericht hat diese Pflichten mit Urteil vom 19. Februar 2019 erläutert (9 AZR 541/15). Warum ein pauschaler Hinweis auf das Jahresende nicht genügt, erklärt der Beitrag über Resturlaub 2026 und mögliche Verfallsfristen.

Verhindern dringende betriebliche Gründe die Urlaubsnahme, kann eine Übertragung ins nächste Jahr gerechtfertigt sein. Klären Sie dann den Bestand und den Übertragungszeitraum schriftlich; die Hinweispflichten beim Urlaubsanspruch bleiben dabei zu beachten.

Wer im Weihnachtsurlaub krank wird, braucht einen Nachweis

Durch ärztliches Zeugnis nachgewiesene Tage der Arbeitsunfähigkeit werden nach § 9 Bundesurlaubsgesetz nicht auf den Jahresurlaub angerechnet. Eine bloße Mitteilung, man habe sich nicht wohlgefühlt, genügt dafür nicht.

Die erhalten gebliebenen Urlaubstage dürfen anschließend nicht eigenmächtig angehängt werden. Was bei der erneuten Beantragung zu beachten ist, erläutert der Beitrag Krank im Urlaub: Diese Tage muss der Arbeitgeber zurückgeben.

Sechs Fragen und Antworten zum Urlaub zwischen den Jahren

Haben Eltern mit Schulkindern immer Vorrang?

Nein, die Bindung an Schulferien ist ein wichtiges soziales Argument, aber kein uneingeschränkter Vorrang. Der Arbeitgeber muss auch die konkreten Interessen anderer Beschäftigter berücksichtigen.

Bekommt derjenige Urlaub, der zuerst beantragt?

Bei noch offenen konkurrierenden Anträgen ersetzt das Eingangsdatum nicht die soziale Abwägung. Bereits verbindlich genehmigter Urlaub ist dagegen grundsätzlich geschützt.

Sind Heiligabend und Silvester wenigstens halbe Feiertage?

Nein, beide Tage sind keine gesetzlichen Feiertage. Eine vollständige oder teilweise Freistellung kann sich jedoch aus einer günstigeren arbeits- oder tarifvertraglichen beziehungsweise betrieblichen Regelung ergeben.

Wie viele Urlaubstage brauche ich Ende 2026?

Bei einer Montag-bis-Freitag-Woche ohne Feiertagsarbeit reichen vier Urlaubstage vom 28. bis 31. Dezember für zehn freie Tage vom 25. Dezember bis 3. Januar. Für einen zusätzlich freien Heiligabend ist ohne Sonderregelung ein fünfter Urlaubstag erforderlich.

Was kann ich gegen eine unbegründete Ablehnung tun?

Verlangen Sie eine konkrete Erläuterung, dokumentieren Sie Ihre Gründe und wenden Sie sich an einen vorhandenen Betriebsrat. Lässt sich der Konflikt nicht lösen, kann rechtliche Beratung klären, ob eine Klage oder ein Eilantrag sinnvoll ist.

Darf ich ohne Antwort auf meinen Antrag einfach frei nehmen?

Nein, Schweigen ist ohne besondere Regelung keine Genehmigung. Eigenmächtiger Urlaub kann arbeitsrechtliche Folgen bis zur Kündigung haben.

Quellen

Betriebsverfassungsgesetz: § 87 Absatz 1 Nummer 5, Mitbestimmung bei Urlaubsgrundsätzen und Urlaubsplanung.

Bundesarbeitsgericht: Urteil vom 19. Februar 2019, 9 AZR 541/15; Pressemitteilung „Verfall von Urlaubsansprüchen – Obliegenheiten des Arbeitgebers“.

Bundesarbeitsgericht: Urteil vom 20. Mai 2021, 2 AZR 457/20, Selbstbeurlaubung.

Bundesurlaubsgesetz: §§ 7 und 9.

Deutscher Gewerkschaftsbund: „Urlaub: Alles, was du wissen musst“.

ver.di Bildung + Beratung: „Weihnachten und Silvester“, 9. November 2026.