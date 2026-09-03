Schwerbehinderung: Gericht rügt systematische Fehler bei GdB-Bescheiden

Wer einen Grad der Behinderung beantragt, wird häufig nicht persönlich untersucht. Die zuständige Behörde wertet stattdessen Arztberichte, Entlassungsunterlagen und andere medizinische Nachweise aus. Das ist grundsätzlich erlaubt, kann bei einer lückenhaften Akte jedoch zu einem rechtswidrigen Bescheid führen.

Das Sozialgericht Karlsruhe erhob in einem viel beachteten Gerichtsbescheid schwere Vorwürfe gegen die baden-württembergische Versorgungsverwaltung. Nach Auffassung der Kammer wurden notwendige medizinische Ermittlungen wiederholt in die anschließenden Gerichtsverfahren verlagert. Für Betroffene ist die Entscheidung dennoch kein Beleg dafür, dass jeder Bescheid nach Aktenlage fehlerhaft ist.

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Klägerin erhielt trotz mehrerer Erkrankungen nur einen GdB von 30

In dem Verfahren hatte eine 52-jährige Frau die erstmalige Feststellung ihres Grades der Behinderung beantragt. Sie litt unter einer Sarkoidose der Lunge, Asthma, einer mittelgradigen depressiven Episode und Schlafstörungen. Zusätzlich hatte sie erhebliche Erschöpfung, Atembeschwerden und weitere Beeinträchtigungen geschildert.

Der ärztliche Dienst bewertete die Sarkoidose mit einem Einzel-GdB von 30, die Depression mit 20 und das Asthma mit 10. Als Gesamt-GdB stellte die Behörde dennoch lediglich 30 fest. Die medizinische Begründung bestand zunächst aus einem nur wenige Zeilen langen Text.

Die Frau legte Widerspruch ein und reichte weitere Arztberichte ein. Daraus ergaben sich unter anderem Verschlechterungen bei lungenfachärztlichen Untersuchungen. Außerdem verwies sie auf erhebliche psychische Beschwerden und auf eine zwischenzeitlich erfolgte gynäkologische Operation.

Trotz dieser Hinweise holte die Behörde weder eine aktuelle psychiatrische Einschätzung noch eine umfassende lungenfachärztliche Begutachtung ein. Auch noch ausstehende Untersuchungsergebnisse aus der gynäkologischen Behandlung wurden nicht beigezogen. Der Widerspruch blieb erfolglos, sodass die Frau vor dem Sozialgericht klagte.

Gericht hielt die Ermittlungen für unzureichend

Das Sozialgericht Karlsruhe beanstandete mit Gerichtsbescheid vom 14. April 2020, Az. S 12 SB 3113/19, dass die vorhandenen Unterlagen keine verlässliche abschließende Bewertung erlaubten. Insbesondere fehlten aktuelle Untersuchungen auf psychiatrischem und lungenfachärztlichem Gebiet. Widersprüche zwischen den behandelnden Ärzten und dem ärztlichen Dienst waren nicht nachvollziehbar aufgelöst worden.

So hatte ein behandelnder Lungenfacharzt eine Verschlechterung dokumentiert, während der ärztliche Dienst weiterhin nur geringe Einschränkungen annahm. Eine medizinisch nachvollziehbare Erklärung für diese Abweichung enthielt die Stellungnahme nicht. Auch die psychischen Beschwerden waren nach Ansicht des Gerichts mit veralteten und unvollständigen Unterlagen bewertet worden.

Die Richter beanstandeten außerdem, dass die Auswirkungen der einzelnen Erkrankungen nicht ausreichend zusammen betrachtet worden waren. Gerade bei Lungenbeschwerden, starker Erschöpfung und einer depressiven Erkrankung können sich Beeinträchtigungen gegenseitig verstärken. Eine bloße Tabelle mit Einzelwerten ersetzt diese Gesamtbetrachtung nicht.

Das Gericht stellte nicht selbst einen GdB von 50 fest

Die Klägerin hatte einen GdB von mindestens 50 verlangt. Das Sozialgericht sprach ihr diesen Wert jedoch nicht unmittelbar zu. Es hob die ablehnende Entscheidung teilweise auf und verwies die Angelegenheit nach § 131 Absatz 5 SGG zur weiteren Ermittlung an die Verwaltung zurück.

Die Behörde sollte aktuelle medizinische Erkenntnisse einholen und danach erneut über den GdB entscheiden. Das Urteil bestätigt daher keinen bestimmten höheren GdB. Es besagt zunächst, dass der bisherige Ermittlungsstand für eine verlässliche Entscheidung nicht ausreichte.

Dieser Unterschied ist für Betroffene wichtig. Eine unzureichende Sachaufklärung kann einen Bescheid angreifbar machen, beweist aber noch nicht automatisch den Anspruch auf einen GdB von 50. Der höhere Wert muss sich aus den feststellbaren Funktions- und Teilhabeeinschränkungen ergeben.

Kammer sprach von einem systematischen Ermittlungsdefizit

Die Kritik des Sozialgerichts beschränkte sich nicht auf den Einzelfall. Die Kammer verwies auf ihre Auswertung der in den Jahren 2014 bis 2018 abgeschlossenen Schwerbehindertenverfahren. Nach ihren Feststellungen veranlasste das Sozialgericht Karlsruhe ungefähr 100-mal so viele ambulante Begutachtungen wie die Versorgungsverwaltung.

Mehr als drei Viertel der ausgewerteten Verfahren hätten sich nach den gerichtlich veranlassten Ermittlungen ohne ein abschließendes Sachurteil erledigt. Teilweise erkannte die Behörde den Anspruch an, teilweise akzeptierten die Betroffenen ein für sie ungünstiges Gutachten oder die Beteiligten schlossen einen Vergleich. Nach Auffassung der Kammer zeigte dies, dass die entscheidenden medizinischen Ermittlungen vielfach erst im Gerichtsverfahren vorgenommen wurden.

Diese Feststellungen beziehen sich auf den Zuständigkeitsbereich des Sozialgerichts Karlsruhe und auf die damals untersuchten Verfahren. Aus ihnen lässt sich nicht ableiten, dass alle Versorgungsämter in Deutschland systematisch fehlerhaft arbeiten. Auch handelt es sich um die Bewertung einer erstinstanzlichen Kammer und nicht um eine bundesweit bindende Entscheidung.

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Höheres Gericht bewertete vergleichbare Zurückverweisung anders

Die rechtliche Einordnung war bereits damals umstritten. Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hatte in einem anderen Verfahren eine vergleichbare Zurückverweisung aufgehoben. Nach dem Urteil vom 23. Januar 2020, Az. L 6 SB 3637/19 war eine Rückgabe an die Behörde dort nicht zweckmäßig, weil die Verwaltung für die benötigten Ermittlungen nicht besser ausgestattet gewesen sei als das Gericht.

Das Landessozialgericht betonte zudem den Spielraum der Behörde bei der Auswahl ihrer Beweismittel. Daraus folgt: Eine persönliche Untersuchung ist nicht in jedem GdB-Verfahren vorgeschrieben. Eine Entscheidung anhand vorhandener Unterlagen bleibt erlaubt, wenn diese den Gesundheitszustand vollständig, aktuell und widerspruchsfrei abbilden.

Die Entscheidung des Sozialgerichts Karlsruhe darf deshalb nicht als allgemeines Verbot von Aktenentscheidungen verstanden werden. Ihr besonderer Wert liegt vielmehr darin, typische Ermittlungs- und Begründungsmängel sichtbar zu machen. Genau diese Mängel können in einem Widerspruch konkret aufgegriffen werden.

Versorgungsamt muss den Sachverhalt von Amts wegen aufklären

Nach § 20 SGB X ermittelt die Behörde den Sachverhalt von Amts wegen. Sie bestimmt zwar Art und Umfang ihrer Ermittlungen selbst, muss aber sämtliche für den Einzelfall bedeutsamen Umstände berücksichtigen. Dazu gehören ausdrücklich auch Tatsachen, die für den Antragsteller günstig sind.

Die Behörde darf deshalb nicht allein auf ältere Befundberichte zurückgreifen, wenn eine aktuelle Verschlechterung glaubhaft geschildert und medizinisch belegt wird. Sie muss erkennbare Widersprüche prüfen und darf geltend gemachte Gesundheitsstörungen nicht ohne nachvollziehbare Erklärung übergehen. Eine knappe versorgungsärztliche Stellungnahme ist besonders problematisch, wenn aus ihr der Weg zum festgesetzten Gesamt-GdB nicht erkennbar wird.

Die eigentliche Feststellung richtet sich nach § 152 SGB IX und den Vorgaben der Versorgungsmedizin-Verordnung. Bewertet werden nicht Diagnosen als solche, sondern die länger als sechs Monate bestehenden Auswirkungen auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. Zwei Menschen mit derselben Diagnose können daher unterschiedliche GdB-Werte erhalten.

Wann eine Entscheidung nach Aktenlage ausreichen kann

Aktuelle Arztberichte können eine persönliche Begutachtung entbehrlich machen, wenn sie die Funktionsbeeinträchtigungen genau beschreiben. Bei einer Lungenerkrankung können beispielsweise aussagekräftige Lungenfunktionswerte, bildgebende Befunde und ein ausführlicher fachärztlicher Bericht genügen. Bei orthopädischen Beschwerden sind dokumentierte Bewegungsmaße und konkrete Belastungsgrenzen hilfreich.

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Schwieriger wird die reine Aktenbewertung bei schwankenden Krankheitsverläufen, mehreren sich beeinflussenden Erkrankungen oder psychischen Beschwerden. Behandlungsberichte nennen häufig nur Diagnosen, Medikamente und Therapietermine. Wie stark Selbstversorgung, soziale Kontakte, Tagesstruktur oder Belastbarkeit eingeschränkt sind, bleibt dagegen nicht selten offen.

Eine persönliche Untersuchung wird besonders bedeutsam, wenn behandelnde Ärzte und ärztlicher Dienst zu deutlich unterschiedlichen Einschätzungen kommen. Gleiches gilt, wenn die vorhandenen Berichte veraltet sind oder wesentliche Funktionsbereiche überhaupt nicht erfassen. Das Versorgungsamt muss dann prüfen, welche weiteren Ermittlungen für eine belastbare Entscheidung erforderlich sind.

Diese Auffälligkeiten können auf einen fehlerhaften Bescheid hinweisen

Auffälligkeit in der Akte Warum dies problematisch sein kann Sinnvolle Reaktion Aktuelle Facharztberichte fehlen Der Bescheid bildet möglicherweise einen überholten Gesundheitszustand ab Neue Befunde einreichen und erneute Prüfung verlangen Eine Erkrankung wird nicht erwähnt Ein vollständiges Bild der Teilhabeeinschränkungen fehlt Erkrankung, Behandlung und Folgen für den Alltag genau benennen Der ärztliche Dienst widerspricht dem Facharzt ohne Erklärung Die medizinische Bewertung ist nicht nachvollziehbar Auf die Abweichung hinweisen und eine Begründung verlangen Es werden nur Diagnosen aufgezählt Diagnosen zeigen noch nicht das Ausmaß der Behinderung Konkrete Einschränkungen, Häufigkeit und Belastungsgrenzen dokumentieren Einzel-GdB stehen nur nebeneinander Das Zusammenwirken mehrerer Leiden bleibt ungeprüft Eine nachvollziehbare Bildung des Gesamt-GdB verlangen Die Stellungnahme besteht nur aus wenigen pauschalen Sätzen Eine wirksame Prüfung des Bewertungswegs ist kaum möglich Akteneinsicht nehmen und fehlende Ausführungen im Widerspruch benennen

Weitere Hinweise zur Prüfung finden Betroffene im Beitrag „Schwerbehinderung: So entlarvt man Bewertungsfehler beim GdB-Antrag“.

Der Gesamt-GdB wird nicht zusammengerechnet

Mehrere Einzel-GdB werden nicht addiert. Ausgangspunkt ist gewöhnlich die stärkste Beeinträchtigung. Anschließend wird geprüft, ob und wie weitere Leiden das gesamte Ausmaß der Teilhabeeinschränkungen erhöhen.

Dabei können sich Beschwerden überschneiden, gegenseitig verstärken oder voneinander unabhängig sein. Ein Einzel-GdB von 30 und ein weiterer Wert von 20 ergeben deshalb weder automatisch 50 noch zwingend weiterhin 30. Die Behörde muss die Wechselwirkungen im jeweiligen Fall nachvollziehbar würdigen.

Ausführlicher wird dieses Verfahren im Beitrag „Schwerbehinderung: Gesamt-GdB wird wertend gebildet“ erläutert.

Akteneinsicht offenbart fehlende Befunde

Wer einen zu niedrigen GdB vermutet, sollte die vollständige Verwaltungsakte einschließlich der versorgungsärztlichen Stellungnahme anfordern. Das Akteneinsichtsrecht ergibt sich aus § 25 SGB X. Erst die Akte zeigt, welche Berichte tatsächlich vorlagen und welche Annahmen der ärztliche Dienst getroffen hat.

Betroffene sollten prüfen, ob sämtliche behandelnden Fachrichtungen berücksichtigt wurden. Ebenso wichtig sind das Alter der Unterlagen, nicht erklärte Abweichungen und die Darstellung der Alltagsfolgen. Ein ausführlicher Ratgeber zur Akteneinsicht und Prüfung der ärztlichen Stellungnahme bietet dafür weitere Anhaltspunkte.

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Widerspruch muss rechtzeitig eingelegt werden

Der Widerspruch muss bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung regelmäßig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids eingehen. Reicht die Zeit für eine vollständige Begründung nicht, kann zunächst fristwahrend Widerspruch eingelegt werden. Die Begründung und weitere medizinische Unterlagen können anschließend nachgereicht werden.

Ein erfolgreicher Widerspruch sollte nicht nur behaupten, der GdB sei zu niedrig. Er sollte genau bezeichnen, welche Befunde fehlen, welche Beschwerden nicht gewürdigt wurden und an welchen Stellen die ärztliche Stellungnahme widersprüchlich bleibt. Hilfestellung bietet der Beitrag „Widerspruch gegen den Grad der Behinderung erfolgreich begründen“.

Bleibt der Widerspruch erfolglos, kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids Klage beim Sozialgericht erhoben werden. Das Gericht ermittelt nach § 103 SGG selbst und kann Befundberichte, sachverständige Zeugenaussagen oder medizinische Gutachten einholen. Eine persönliche Begutachtung ist jedoch auch im Gerichtsverfahren nicht in jedem Fall garantiert.

Warum die Grenze von GdB 50 so wichtig ist

Ab einem festgestellten GdB von 50 gilt ein Mensch nach dem SGB IX als schwerbehindert. Damit können unter weiteren Voraussetzungen ein Schwerbehindertenausweis, Zusatzurlaub, besonderer Kündigungsschutz und eine frühere Altersrente verbunden sein. Auch steuerliche Vergünstigungen und weitere Nachteilsausgleiche kommen in Betracht.

Ein Unterschied zwischen GdB 40 und GdB 50 kann deshalb erhebliche Folgen haben. Allerdings hängen zahlreiche Vergünstigungen zusätzlich von einem Merkzeichen oder weiteren Bedingungen ab. Eine Übersicht enthält der Beitrag „15 konkrete Ansprüche bei einem GdB von 50 oder mehr“.

Praxisbeispiel: Aktuelle Befunde verändern die Bewertung

Eine 56-jährige Arbeitnehmerin erhält wegen einer Wirbelsäulenerkrankung und einer Depression einen Gesamt-GdB von 30. Nach der Akteneinsicht stellt sie fest, dass der ärztliche Dienst lediglich einen zwei Jahre alten orthopädischen Bericht und eine kurze Medikamentenübersicht ausgewertet hat. Ein aktueller Reha-Bericht und die laufende psychotherapeutische Behandlung fehlen vollständig.

Die Betroffene legt fristgerecht Widerspruch ein und reicht neue Unterlagen ein. Ihre Ärzte beschreiben nun konkrete Gehstrecken, die eingeschränkte Belastbarkeit, häufige Ausfalltage und den weitgehenden Rückzug aus sozialen Kontakten. Außerdem erklären sie, wie sich Schmerzen, Schlafstörungen und Depression gegenseitig verstärken.

Nach einer weiteren medizinischen Prüfung stellt die Behörde einen GdB von 50 fest. Ausschlaggebend war nicht allein die Zahl der Diagnosen, sondern die erstmals vollständig dokumentierte Gesamtbelastung. Das Beispiel zeigt, warum Akteneinsicht und aussagekräftige Berichte den Ausgang eines Verfahrens verändern können.

Häufige Fragen zum GdB-Bescheid nach Aktenlage

Darf das Versorgungsamt ohne persönliche Untersuchung entscheiden?

Ja, eine Entscheidung nach Aktenlage ist grundsätzlich zulässig. Die vorhandenen Unterlagen müssen jedoch aktuell, vollständig und ausreichend aussagekräftig sein. Bleiben entscheidende medizinische Fragen offen, muss die Behörde weitere Ermittlungen erwägen.

Ist ein Bescheid automatisch falsch, wenn die ärztliche Stellungnahme sehr kurz ist?

Nein, allein der Umfang entscheidet nicht über die Rechtmäßigkeit. Eine kurze Stellungnahme wird aber angreifbar, wenn der Bewertungsweg, widersprüchliche Befunde oder das Zusammenwirken der Erkrankungen nicht nachvollziehbar sind.

Kann ich eine persönliche Begutachtung verlangen?

Betroffene können eine Begutachtung anregen und begründen, weshalb die Akten nicht ausreichen. Einen uneingeschränkten Anspruch auf genau dieses Beweismittel gibt es im Verwaltungsverfahren nicht. Die Behörde muss jedoch eine Methode wählen, mit der der Sachverhalt zuverlässig aufgeklärt werden kann.

Führt eine mangelhafte Ermittlung automatisch zu einem höheren GdB?

Nein. Ein Ermittlungsfehler kann eine erneute Prüfung, zusätzliche Beweiserhebungen oder die Aufhebung des Bescheids rechtfertigen. Der höhere GdB muss sich anschließend aus den nachgewiesenen Teilhabeeinschränkungen ergeben.

Welche Unterlagen sind für einen Widerspruch besonders hilfreich?

Hilfreich sind aktuelle Facharztberichte, Reha-Entlassungsberichte, Krankenhausunterlagen und nachvollziehbare Angaben zu den Auswirkungen im Alltag. Ärzte sollten nicht nur Diagnosen nennen, sondern auch Belastungsgrenzen, Häufigkeit der Beschwerden, Therapieergebnisse und verbleibende Einschränkungen beschreiben.

Gilt die Kritik des Sozialgerichts Karlsruhe für alle Versorgungsämter?

Nein. Die Aussagen über ein systematisches Defizit bezogen sich auf die vom Gericht untersuchte Verwaltungspraxis in Baden-Württemberg und auf den damaligen Zeitraum. Der Gerichtsbescheid ist dennoch für Betroffene in ganz Deutschland hilfreich, weil er zeigt, an welchen Stellen GdB-Bescheide wegen einer lückenhaften Sachaufklärung angreifbar sein können.