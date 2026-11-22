Wer von Juli bis Dezember 2026 Anspruch auf den Entlastungsbetrag hat und in diesen sechs Monaten keinen Euro davon nutzt, kann bis zum Jahresende 786 Euro ansparen. Nach geltendem Recht kann die Pflegekasse daraus die Kosten für eine anerkannte Haushaltshilfe erstatten, die erst im Frühjahr 2027 kommt. Am 22. November 2026 ist offen, wie die geplante Pflegereform mit diesen Restbeträgen umgeht.

Am 25. November berät der Gesundheitsausschuss in einer öffentlichen Anhörung zum Pflegeneuordnungsgesetz über den Regierungsentwurf.

Wie lange sich der Entlastungsbetrag aus 2026 nutzen lässt

Pflegebedürftige in häuslicher Pflege können ab Pflegegrad 1 bis zu 131 Euro im Monat für geeignete Angebote einsetzen. Nach § 45b Absatz 1 SGB XI lassen sich ungenutzte Beträge zunächst innerhalb des Kalenderjahres ansparen und anschließend in das erste Halbjahr des Folgejahres übertragen. Für Restbeträge aus 2026 endet diese Frist nach geltendem Recht am 30. Juni 2027.

Ein nach Landesrecht anerkannter Anbieter kann beispielsweise im März 2027 beim Putzen oder bei der Wäsche helfen. Nach dem Rundschreiben des GKV-Spitzenverbands rechnen die Pflegekassen solche Kosten im ersten Halbjahr vorrangig mit den übertragenen Beträgen aus dem Vorjahr ab.

Warum es für einen Termin im Frühjahr auf das Übergangsrecht ankommt

Der Regierungsentwurf zum Pflegeneuordnungsgesetz sieht vor, den Entlastungsbetrag zum 1. Januar 2027 durch ein Sozialraumbudget zu ersetzen. Dieses wäre nach dem Entwurf für die Pflegegrade 2 bis 5 vorgesehen.

Im Entwurf fehlt eine ausdrückliche Übergangsregel für neue Einsätze, die im ersten Halbjahr 2027 aus Restbeträgen von 2026 bezahlt werden sollen. Für das neue Sozialraumbudget sieht der Entwurf keine Ansparmöglichkeit vor.

Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (bvkm) fordert in seiner Stellungnahme für die Anhörung eine ausdrückliche Übergangsregel. Restbeträge aus 2026 sollen bis zum 30. Juni 2027 für geeignete Hilfen verfügbar bleiben. Die Bundesregierung hat auf eine parlamentarische Anfrage zum Restbudget auf laufende Beratungen über weitere Übergangsregeln verwiesen.

Was der Termin der Haushaltshilfe für die Erstattung bedeutet

Wann die Haushaltshilfe kommt Was für das Restbudget aus 2026 gilt Im Dezember 2026, die Rechnung folgt im Januar 2027 Nach geltendem Recht kann die Pflegekasse die Kosten für eine anerkannte Haushaltshilfe im Dezember dem Anspruch aus 2026 zuordnen, auch wenn der Anbieter die Rechnung erst im Januar ausstellt. Zwischen Januar und Juni 2027 Nach geltendem Recht kann eine geeignete Hilfe aus dem übertragenen Betrag erstattet werden. Bei der geplanten Umstellung kommt es auf das endgültige Übergangsrecht an. Ab Juli 2027 Nach geltendem Recht endet die Nutzungsmöglichkeit für neue Einsätze aus dem Restbudget 2026 am 30. Juni 2027.

Nach geltendem Recht muss die Haushaltshilfe spätestens am 30. Juni 2027 vor Ort gewesen sein, wenn die Kosten aus dem übertragenen Betrag erstattet werden sollen. § 45b SGB XI gibt dafür keine pauschale Frist vor, nach der auch die Rechnung bis zu diesem Tag bei der Pflegekasse eingehen muss.

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Bei einem Einsatz im Frühjahr zählt der Tag, an dem die Haushaltshilfe tatsächlich kommt. Die Buchung kann bereits im Dezember erfolgt sein. Wie Sie die Erstattung älterer Rechnungen beantragen, erläutert der Gegen-Hartz-Ratgeber anhand bereits erbrachter Hilfen.

Was Familien vor der Buchung klären können

Lassen Sie sich von der Pflegekasse schriftlich mitteilen, wie viel Entlastungsbetrag aus 2026 noch verfügbar ist. Berücksichtigen Sie dabei auch bereits genutzte Hilfen, deren Rechnungen noch ausstehen oder bearbeitet werden. Fragen Sie für den geplanten Einsatz nach, ob die konkrete Haushaltshilfe anerkannt und abrechnungsfähig ist und welche Belege die Kasse benötigt.

Klären Sie vor einer verbindlichen Buchung, wie hoch Ihr Eigenanteil wäre, falls die Pflegekasse die Kosten für den Termin im Frühjahr aus dem Restbetrag von 2026 nicht übernimmt. Wie sich ungenutzte Monatsbeträge nach geltendem Recht sammeln lassen, erklärt der Ratgeber zum Ansparen des Entlastungsbetrags anhand weiterer Beispiele.

Fragen und Antworten zum Entlastungsbetrag aus 2026

Muss ich die Übertragung der 786 Euro beantragen?

Nach geltendem Recht ist für die Übertragung kein gesonderter Antrag nötig. Für die Kostenerstattung reichen Sie die Belege über die in Anspruch genommene Hilfe bei der Pflegekasse ein.

Kann ich bei Pflegegrad 1 Geld aus 2026 ins Frühjahr mitnehmen?

Nach geltendem Recht gilt die Übertragung auch bei Pflegegrad 1. Der Regierungsentwurf sieht das neue Sozialraumbudget erst ab Pflegegrad 2 vor. Der Bundesrat schlägt einen Bestandsschutz für Menschen mit Pflegegrad 1 vor, die am 31. Dezember 2026 bereits Anspruch auf den Entlastungsbetrag haben. Wie sie die angesparten Beträge aus 2026 im Frühjahr einsetzen könnten, regelt dieser Vorschlag nicht ausdrücklich.

Welche Angaben sollte die Rechnung enthalten?

Auf der Rechnung sollten der Name der pflegebedürftigen Person, der Anbieter, das Datum des Einsatzes, die Art der Hilfe und die Kosten stehen. Bei einer Sammelrechnung sollten die einzelnen Einsätze mit Datum erkennbar sein.

Beispiel aus der Praxis

Eine Frau mit Pflegegrad 2 wird zu Hause versorgt. Von Juli bis Dezember 2026 nutzt sie keinen ihrer sechs Monatsbeträge. Ihre Tochter organisiert für April 2027 eine nach Landesrecht anerkannte Haushaltshilfe, die insgesamt 240 Euro kostet. Das ist der erste Einsatz, für den die Frau den Restbetrag aus 2026 nutzen will.

Nach geltendem Recht könnten die 240 Euro aus den 786 Euro erstattet werden. Danach blieben 546 Euro aus 2026 für weitere geeignete Einsätze bis zum 30. Juni 2027. Tritt das Sozialraumbudget wie geplant zum 1. Januar in Kraft, hängt die Erstattung aus dem alten Betrag davon ab, wie der Gesetzgeber den Übergang regelt.