Die verordnete große Packung fehlt, in der Apotheke liegen nur zwei kleine bereit. Für gesetzlich Versicherte ist das kein Grund, bei einem solchen Austausch automatisch zweimal zuzuzahlen. Das ist vor allem für Rentnerinnen und Rentner wichtig, die jeden Euro zwei mal umdrehen müssen.

Beim Lieferengpass zählt die verordnete Menge

Ersetzt die Apotheke nämlich das verordnete Arzneimittel wegen Nichtverfügbarkeit durch mehrere kleinere Packungen, fällt die Zuzahlung nur einmal an. Nach § 61 SGB V wird sie anhand der Packungsgröße berechnet, die der verordneten Menge entspricht.

Die Ausnahme gilt entsprechend, wenn die Apotheke wegen Nichtverfügbarkeit eine Teilmenge aus einer Packung abgibt. Sie bedeutet nicht, dass für mehrere eigenständig verordnete, zuzahlungspflichtige Arzneimittel auf demselben Rezept generell nur eine Zahlung fällig ist.

Was sich zum Jahreswechsel ändert

Bis Ende 2026 beträgt die reguläre Zuzahlung zehn Prozent des Abgabepreises, mindestens fünf und höchstens zehn Euro. Kostet das Mittel weniger als fünf Euro, ist die Zuzahlung auf den tatsächlichen Preis begrenzt.

📚 Lesen Sie auch: Schwerbehindertenrente 2027: Diese Zeiten können die fehlenden 35 Jahre retten

Zum 1. Januar 2027 hebt das bereits verkündete GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz die Grenzen auf 7,50 und 15 Euro an. Die Zehn-Prozent-Regel, die Begrenzung auf den tatsächlichen Preis und die Einmalzahlung beim beschriebenen Packungstausch bleiben bestehen.

Wer in der Apotheke ganz oder teilweise befreit ist

Versicherte unter 18 Jahren zahlen für zulasten der Krankenkasse verordnete Arzneimittel nach § 31 Absatz 3 SGB V keine gesetzliche Zuzahlung. Für Erwachsene kann die konkrete Packung von der Zuzahlung befreit sein; unter bestimmten Rabattverträgen kann die Kasse die Zuzahlung außerdem ermäßigen oder streichen.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Wird nach einem Arzneimittelrückruf oder einer behördlich bekannt gemachten Einschränkung der Verwendbarkeit eine erneute Verordnung nötig, ist diese zuzahlungsfrei. Hat die Apotheke dafür bereits eine Zuzahlung erhoben, erstattet die Krankenkasse sie auf Antrag.

Wer seine persönliche Belastungsgrenze nach § 62 SGB V erreicht, kann sich für den Rest des Kalenderjahres befreien lassen. Wie Versicherte Belege sammeln und zu viel gezahlte Beträge zurückfordern, erklärt der Gegen-Hartz-Ratgeber.

Ein Beispiel aus der Praxis

Herr Ebert soll im November eine Packung mit 100 Tabletten erhalten, für die regulär acht Euro Zuzahlung anfallen würden. Weil sie nicht verfügbar ist, gibt die Apotheke stattdessen zwei 50er-Packungen ab und berechnet für den Austausch einmal acht Euro, nicht zwei gesonderte Zuzahlungen.

Drei Fragen zur Zuzahlung auf Rezept

Zahle ich immer nur einmal, wenn ich ein Rezept einlöse?

Nein, die Ausnahme betrifft den Austausch wegen Nichtverfügbarkeit oder die entsprechende Abgabe einer Teilmenge. Bei getrennt verordneten, zuzahlungspflichtigen Mitteln kann die Zuzahlung mehrfach anfallen.

Ist eine Aufzahlung oberhalb des Festbetrags dasselbe wie eine Zuzahlung?

Nein, das sind unterschiedliche Beträge. Die Aufzahlung ist ein möglicher Preisunterschied gegenüber dem Kassen-Festbetrag und fällt nicht allein deshalb weg, weil die gesetzliche Zuzahlung entfällt.

Was tue ich, wenn zweimal kassiert wurde?

Bitten Sie um einen Beleg und fragen Sie in der Apotheke, ob beide Packungen als Ersatz für eine nicht verfügbare Packung abgegeben wurden. Lassen Sie den Beleg bei Bedarf von Ihrer Krankenkasse prüfen.