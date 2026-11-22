Wer gesetzlich krankenversichert ist und 2026 vom Gehalt in die Erwerbsminderungsrente gewechselt ist, kann 2027 trotz höherer Zuzahlungen für Medikamente und Physiotherapie eine niedrigere Jahresgrenze haben.

Bei 15.600 Euro anrechenbaren Bruttoeinnahmen beträgt die Grenze für alle anrechenbaren gesetzlichen Zuzahlungen zusammen 312 Euro. Gilt die Chronikerregelung, sind es 156 Euro.

Im November lohnt es sich, die Quittungen für 2026 und die Einkommensnachweise aus dem Übergangsjahr zusammenzutragen. Mit dem Rentenbescheid können Sie zugleich abschätzen, wo Ihre Zuzahlungsgrenze im ersten vollen Rentenjahr liegt.

Was kosten Medikamente und Physiotherapie 2027?

Bei zuzahlungspflichtigen Arzneimitteln, die die gesetzliche Krankenkasse übernimmt, zahlen Erwachsene in der Regel zehn Prozent des Preises. 2026 liegt die Zuzahlung normalerweise zwischen 5 und 10 Euro, ab Januar 2027 zwischen 7,50 und 15 Euro.

Kostet das Mittel weniger als der Mindestbetrag, zahlen Sie höchstens den tatsächlichen Preis. Die neuen Beträge stehen in der ab 2027 geltenden Fassung von § 61 SGB V.

Bei verordneter Physiotherapie kommen zu zehn Prozent der Behandlungskosten ab 2027 15 Euro je Verordnung hinzu. 2026 sind es noch 10 Euro je Verordnung. Kostet eine Serie von Behandlungen beispielsweise insgesamt 180 Euro, ergibt das bei gleichem Behandlungspreis 28 Euro Zuzahlung im Jahr 2026 und 33 Euro im Jahr 2027.

Warum rechnet die Krankenkasse 2026 und 2027 getrennt?

Die Krankenkasse berechnet die Belastungsgrenze für jedes Kalenderjahr neu. In der Regel liegt sie bei zwei Prozent der anrechenbaren Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt. Wer die Voraussetzungen der Chronikerregelung erfüllt, hat eine Grenze von einem Prozent. Grundlage ist § 62 SGB V.

Für das Übergangsjahr 2026 zählen das Bruttogehalt vor dem Rentenbeginn und die Bruttorente aus demselben Jahr. Haben Sie dazwischen Krankengeld bezogen, rechnet die Krankenkasse auch dieses an. Wie sich ein Einkommensrückgang auswirken kann, zeigt unser Beitrag über niedrigere Zuzahlungen während des Krankengeldbezugs.

Für 2027 können Sie die Rechnung mit der voraussichtlichen Bruttorente für das ganze Jahr beginnen. Verwenden Sie dafür den Bruttobetrag aus dem Rentenbescheid vor dem Abzug von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen.

Weitere anrechenbare Einnahmen, etwa aus einem Nebenjob oder einer Vermietung, kommen hinzu. Ändert sich Ihre Rente im Laufe des Jahres, rechnen Sie für die betroffenen Monate mit dem neuen Betrag.

Bei Ehepaaren und eingetragenen Lebenspartnern im gemeinsamen Haushalt rechnet die Krankenkasse die anrechenbaren Einnahmen und gesetzlichen Zuzahlungen zusammen. Sie berücksichtigt dabei auch minderjährige oder familienversicherte Kinder im Haushalt. Freibeträge für Angehörige können die Berechnungsgrundlage senken.

Wer Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII bezieht, fällt unter eine Sonderregel. Als Berechnungsgrundlage setzt die Krankenkasse bei einem ganzjährigen Bezug den Jahresbetrag der Regelbedarfsstufe 1 an.

Wann sinkt die Belastungsgrenze auf ein Prozent?

Auch wer wegen einer Erkrankung eine Erwerbsminderungsrente erhält, muss die Voraussetzungen für die Ein-Prozent-Grenze gesondert nachweisen. Im Regelfall muss dieselbe Erkrankung mindestens ein Jahr lang in jedem Quartal ärztlich behandelt worden sein. Zusätzlich muss mindestens eines der Kriterien der Chroniker-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses erfüllt sein.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Ein solches Kriterium ist Pflegegrad 3, 4 oder 5. Auch ein Grad der Behinderung oder ein Grad der Schädigungsfolgen von mindestens 60 genügt, wenn die Erkrankung dazu beiträgt. Dasselbe gilt bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 60 Prozent, zu der die Erkrankung beiträgt.

Ein weiteres Kriterium ist eine laufende medizinische Versorgung, die eine lebensbedrohliche Verschlimmerung, eine geringere Lebenserwartung oder eine dauerhafte Beeinträchtigung der Lebensqualität verhindern soll.

Für Versicherte, die nach dem 1. April 1972 geboren wurden, können zusätzlich Anforderungen zur Gesundheitsvorsorge gelten. Die Chroniker-Richtlinie sieht Ausnahmen vor.

Welche Belege sollten Sie im November für 2026 zusammentragen?

Für die Prüfung der Jahresgrenze 2026 braucht die Krankenkasse Gehaltsabrechnungen, den Rentenbescheid und gegebenenfalls einen Nachweis über bezogenes Krankengeld. Hinzu kommen die Nachweise über gesetzliche Zuzahlungen, etwa Quittungen aus der Apotheke, der Physiotherapiepraxis oder dem Krankenhaus. Für die Chronikerregelung kann eine ärztliche Bescheinigung auf dem Vordruck Muster 55 nötig sein. Hinweise zum Antrag gibt das Bundesportal zur Zuzahlungsbefreiung.

Selbst bezahlte rezeptfreie Mittel, die die Kasse nicht übernimmt, und privat gebuchte Behandlungen zählen nicht mit. Das gilt auch für Mehrkosten, die etwa bei einem Medikament über dem Festbetrag anfallen. Bitten Sie bei gemischten Apothekenbelegen darum, die gesetzliche Zuzahlung gesondert auszuweisen. Weitere Hinweise finden Sie im Beitrag zu Erstattungen für Rentner bei der Krankenkasse.

Haben Sie Ihre Grenze erreicht, können Sie bei der Krankenkasse die Befreiung für den Rest des Kalenderjahres beantragen. Sobald die Kasse Sie befreit hat, können Sie den Nachweis bis zum Jahresende in der Apotheke oder Physiotherapiepraxis vorlegen.

Anerkannte Zuzahlungen oberhalb Ihrer Grenze erstattet die Kasse. Mit den Belegen und Einkommensnachweisen lässt sich der Antrag laut Bundesportal bis zu vier Jahre rückwirkend stellen.

Praxisbeispiel: Was bei 250 Euro Zuzahlungen zurückkommen kann

Eine alleinlebende Frau hat 2026 zunächst Gehalt und anschließend EM-Rente bezogen. Für das Übergangsjahr kommen in diesem Beispiel 22.600 Euro anrechenbare Bruttoeinnahmen zusammen. Damit liegt ihre Grenze 2026 bei 452 Euro oder bei 226 Euro, sofern die Krankenkasse die Chronikerregelung anwendet.

Für 2027 rechnet die Frau mit 15.600 Euro anrechenbaren Bruttoeinnahmen. Damit sinkt ihre Jahresgrenze auf 312 Euro oder bei anerkannter Chronikerregelung auf 156 Euro. Hat sie in beiden Jahren jeweils 250 Euro an anerkannten Zuzahlungen geleistet, ergibt sich mit der Ein-Prozent-Grenze folgende Erstattung.

Kalenderjahr und Ein-Prozent-Grenze Erstattung bei 250 Euro Zuzahlungen 2026 · 226 Euro 24 Euro 2027 · 156 Euro 94 Euro

Die Frau bekäme 2027 also 70 Euro mehr erstattet. Bei der regulären Zwei-Prozent-Grenze blieben 250 Euro in beiden Jahren unter der jeweiligen Grenze. Für 2027 lägen ihre bisherigen Zuzahlungen damit noch 62 Euro unter der Jahresgrenze.

Häufige Fragen zur Zuzahlungsbefreiung bei EM-Rente

Kann ich Belege aus 2026 für die Befreiung 2027 verwenden?

Zuzahlungen, die dem Jahr 2026 zugeordnet sind, zählen zur Grenze für 2026. Den Erstattungsantrag dafür können Sie auch 2027 stellen. Läuft eine Physiotherapie über den Jahreswechsel, zählen für den Anteil von zehn Prozent die jeweiligen Behandlungstermine. Für die feste Gebühr je Verordnung zählt der erste Behandlungstag, wie es der Physiotherapievertrag nach § 125 SGB V regelt.

Gelten für Medikamente und Physiotherapie zwei verschiedene Jahresgrenzen?

Nein. Gesetzliche Zuzahlungen für Arzneimittel und Physiotherapie fließen in dieselbe Jahresgrenze ein. Weitere anrechenbare Zuzahlungen, etwa für einen Krankenhausaufenthalt, kommen hinzu.

Kann ich mich schon im Januar 2027 befreien lassen?

Viele Kassen bieten eine Befreiung zu Jahresbeginn an, wenn Sie die voraussichtliche Belastungsgrenze im Voraus bezahlen. Bleiben Ihre tatsächlichen Zuzahlungen darunter, kann eine Erstattung der Differenz ausbleiben. Fragen Sie Ihre Krankenkasse vorab, wie sie bei niedrigeren Zuzahlungen oder bei einer Änderung Ihres Einkommens abrechnet.