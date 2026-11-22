Wer bereits eine gekürzte Witwenrente bezieht und mit Beginn der Erwerbsminderungsrente weniger anrechenbares Einkommen hat, kann mehr Witwenrente bekommen. Sinkt das Einkommen, das die Deutsche Rentenversicherung für die Anrechnung ermittelt, von 1.800 auf 1.400 Euro im Monat, fällt die Kürzung im Beispiel um 160 Euro monatlich geringer aus.

Bei einem Rückgang um mindestens zehn Prozent kann die höhere Rente schon ab dem Einkommensrückgang zustehen. Dieselbe Regel gilt für die Witwerrente.

Ab zehn Prozent weniger Einkommen kann die Witwenrente früher steigen

Die Rentenversicherung berücksichtigt Änderungen beim eigenen Einkommen grundsätzlich zum nächsten 1. Juli. Das gilt etwa bei mehr Gehalt in einem laufenden Arbeitsverhältnis, wenn bereits Einkommen berücksichtigt wird.

Nach § 18d Absatz 2 SGB IV berücksichtigt die Rentenversicherung beim Wechsel vom Gehalt in die EM-Rente den Rückgang ab seinem Eintritt, sobald feststeht, dass das laufende Einkommen mindestens zehn Prozent unter dem zuletzt für die Witwenrente angesetzten Betrag liegt. Für den Vergleich zählt das pauschalierte Nettoeinkommen vor Abzug des Freibetrags.

Wer neben der EM-Rente noch arbeitet, muss den weiterlaufenden Lohn einbeziehen. Die Anwendungshinweise der Deutschen Rentenversicherung zu § 18d SGB IV sehen bei mehreren berücksichtigungsfähigen Einkünften einen Vergleich der monatlichen Gesamtbeträge vor. Sinkt das Gehalt etwa deutlich, kann die hinzukommende EM-Rente den Rückgang so weit ausgleichen, dass die Zehn-Prozent-Schwelle verfehlt wird.

Welche Beträge aus Gehalt und EM-Rente zählen

Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente zählt als eigenes Einkommen. Für die Berechnung ermittelt die Rentenversicherung nach § 18b SGB IV ein pauschaliertes Nettoeinkommen. Es kann vom Betrag abweichen, der nach Steuern und Beiträgen auf dem Konto eingeht.

Bei gewöhnlichem sozialversicherungspflichtigem Arbeitsentgelt zieht die Rentenversicherung grundsätzlich 40 Prozent vom Brutto ab. Bei einer gesetzlichen Erwerbsminderungsrente, die ab 2011 begonnen hat, beträgt der pauschale Abzug in der Regel 14 Prozent. Welche Folgen der parallele Bezug beider Renten hat, erläutert auch der Ratgeber zur Anrechnung der eigenen Rente auf die Witwenrente anhand weiterer Rechenbeispiele.

Bis Ende Juni 2027 bleiben monatlich 1.122,53 Euro frei

Vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2027 beträgt der monatliche Grundfreibetrag laut Deutscher Rentenversicherung 1.122,53 Euro. Er erhöht sich um 238,11 Euro für jedes Kind der Witwe oder des Witwers, das Anspruch auf Waisenrente hat. Das gilt auch, wenn der Anspruch allein daran scheitert, dass das Kind kein Kind der verstorbenen Person ist.

Vom pauschalierten Nettoeinkommen zieht die Rentenversicherung zunächst den persönlichen Freibetrag ab. Nach § 97 SGB VI mindern 40 Prozent des verbleibenden Betrags die Witwenrente.

Liegt das Einkommen bereits vor dem Wechsel auf Höhe des Freibetrags oder darunter, wird die Witwenrente wegen dieses Einkommens ungekürzt gezahlt. Sinkt das Einkommen erst durch den Wechsel auf den Freibetrag oder darunter, fällt die bisherige Kürzung bei der Neuberechnung vollständig weg.

Was Sie der Rentenversicherung melden sollten

Schicken Sie den Bescheid über die Erwerbsminderungsrente an den Träger, der Ihre Witwen- oder Witwerrente zahlt. Geben Sie das Aktenzeichen aus dem Hinterbliebenenrentenbescheid an und teilen Sie mit, seit wann das Gehalt weggefallen oder gesunken ist. Eine letzte Gehaltsabrechnung oder eine Arbeitgeberbescheinigung kann helfen, den Zeitpunkt zu belegen.

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Bitten Sie darum, die Einkommensanrechnung ab dem Rückgang zu überprüfen. Wenn Sie zwischen dem letzten Gehalt und dem Beginn der EM-Rente Krankengeld oder andere anrechenbare Leistungen erhalten haben, geben Sie auch deren Bezugszeitraum an.

Praxisbeispiel – Wechsel in die EM-Rente zum 1. Dezember

Eine Witwe erhält bereits eine gekürzte Witwenrente. Ihr Gehalt fällt Ende November 2026 weg und ab dem 1. Dezember bekommt sie eine Erwerbsminderungsrente. Für die Anrechnung hatte die Rentenversicherung bisher 1.800 Euro im Monat angesetzt, nach dem Wechsel sind es 1.400 Euro. Die Witwe hat keine weiteren Einkünfte und erhält keinen zusätzlichen Freibetrag für ein Kind.

Berechnung pro Monat Betrag Grundfreibetrag 1.122,53 Euro Mit Gehalt: 40 Prozent von 677,47 Euro über dem Freibetrag 270,99 Euro Anrechnung Mit EM-Rente: 40 Prozent von 277,47 Euro über dem Freibetrag 110,99 Euro Anrechnung Monatliche Witwenrente vor Beitragsabzügen 160,00 Euro höher

Die Witwe erhielt schon vor dem Wechsel einen Zahlbetrag. Das berücksichtigte Einkommen sinkt um rund 22,2 Prozent, deshalb gilt die geringere Anrechnung ab Dezember.

Fragen und Antworten zur Witwenrente beim Wechsel in die EM-Rente

Muss ich die Witwenrente neu beantragen?

Bei einer laufenden Witwenrente genügt es, dem zuständigen Rentenversicherungsträger die Änderung mitzuteilen und die Nachweise einzureichen. Kennt der Träger den Rückgang bereits, prüft er die Neuberechnung grundsätzlich von Amts wegen.

Was passiert, wenn mein Einkommen um weniger als zehn Prozent sinkt?

Bei einem Wechsel vom Gehalt in die EM-Rente berücksichtigt die Rentenversicherung einen geringeren Rückgang prinzipiell erst zum nächsten 1. Juli.

Wo finde ich das bisher berücksichtigte Einkommen?

Beim direkten Wechsel vom Gehalt in die EM-Rente finden Sie den Vergleichsbetrag in der Berechnung der Einkommensanrechnung im letzten Bescheid zur Witwen- oder Witwerrente.

Suchen Sie dort nach dem angesetzten monatlichen Einkommen vor Abzug des Freibetrags. Ist der Betrag aus dem Bescheid nicht eindeutig ersichtlich, können Sie ihn beim Rentenversicherungsträger erfragen.

Hat die Rentenversicherung zwischen Gehalt und EM-Rente Krankengeld berücksichtigt, gilt für die Zehn-Prozent-Prüfung grundsätzlich das Einkommen, das sie vor dem Krankengeld angesetzt hatte.

Lag während des Krankengeldbezugs eine jährliche Einkommensprüfung zum 1. Juli, zählt stattdessen das Erwerbseinkommen, das die Rentenversicherung bei der letzten solchen Prüfung für das jeweilige Vorjahr angesetzt hat.

Kann ich die höhere Witwenrente auch rückwirkend bekommen?

Ja. Wenn die Rentenversicherung den Einkommensrückgang erst später feststellt, kann sie den fehlenden Betrag ab dem anerkannten Änderungszeitpunkt nachzahlen. Dazu muss sich belegen lassen, seit wann die Voraussetzungen für die frühere Neuberechnung erfüllt waren.